Coole Sounds für den Heimgebrauch

Der Harley Benton DNAFx AmP10 richtet sich an Gitarristen, die einen unkomplizierten Übungsverstärker für zu Hause suchen. Vier Grundsounds, Hall, Delay und Bluetooth-Audio sollen dabei alles bieten, was man im Alltag wirklich benötigt.

Kurz & knapp Worum geht es? Der Harley Benton DNAFx AmP10 ist ein kompakte Modeling-Übungsverstärker mit Fokus auf einfacher Bedienung und praxisnaher Ausstattung. Vier Grundsounds: Clean, Blues, Rock und Lead decken die wichtigsten Stilrichtungen überzeugend ab.

Clean, Blues, Rock und Lead decken die wichtigsten Stilrichtungen überzeugend ab. Einfache Bedienung: Alle Funktionen sind direkt am Gerät erreichbar, ganz ohne App oder komplizierte Menüs.

Alle Funktionen sind direkt am Gerät erreichbar, ganz ohne App oder komplizierte Menüs. Nützliche Extras: Bluetooth-Audio, vier Speicherplätze, Tap-Tempo und ein integriertes Stimmgerät erhöhen den Praxisnutzen.

Bluetooth-Audio, vier Speicherplätze, Tap-Tempo und ein integriertes Stimmgerät erhöhen den Praxisnutzen. Gelungene Effekte: Hall und Delay klingen gut und lassen sich auch gemeinsam einsetzen.

Hall und Delay klingen gut und lassen sich auch gemeinsam einsetzen. Klare Zielgruppe: Ein gelungener Übungs-Amp für zu Hause mit nur wenigen Schwächen.

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Harley Benton DNAFx AmP10

Wer zu Hause Gitarre übt, braucht längst nicht immer einen Verstärker mit Hunderten von Sounds und komplizierten Menüs. Oft reichen ein paar gute Grundsounds, etwas Hall und Delay sowie eine Bedienung, die auch ohne Studium der Bedienungsanleitung verständlich bleibt. Genau in diese Richtung zielt der Harley Benton DNAFx AmP10.

Der kompakte Modeling-Combo bringt vier Grundsounds, vier Speicherplätze und Bluetooth für das drahtlose Zuspielen von Playbacks mit. Dazu kommen Hall und Delay, die sich auch gemeinsam einsetzen lassen. Mit 10 W Ausgangsleistung ist der kleine Combo zwar klar auf die heimischen vier Wände zugeschnitten, verspricht aber deutlich mehr als einen reinen Anfängerverstärker. Ob und wie der Plan aufgeht, werden wir im folgenden Test klären.

Facts & Features

Mit den Maßen von 299 x 315 x 180 mm und einem Gewicht von 4,5 kg ist der Harley Benton DNAFx AmP10 so kompakt, wie man es von einem Amp dieser Leistungsklasse erwartet. Das Gehäuse ist mit schwarzem Tolex bezogen und macht insgesamt einen ordentlich verarbeiteten Eindruck. Auch die Bespannung der Front zum Schutz des Lautsprechers bietet keinen Anlass zur Kritik. Etwas weniger vertrauenerweckend fällt dagegen der auf der Oberseite montierte Tragegriff aus. Der erfüllt zwar seinen Zweck, wackelt aber recht ordentlich und wirkt nicht ganz so solide wie der übrige Verstärker. Angesichts des günstigen Preises bleibt dieser Punkt allerdings eher eine Randnotiz.

Hinter der Frontbespannung arbeitet ein 6,5 Zoll großer Lautsprecher, der von einer 10 W starken Endstufe angetrieben wird. Damit wird schnell klar, wo sich das Einsatzgebiet des Harley Benton DNAFx AmP10 befindet: im heimischen Musikzimmer. Für Bandproben oder gar die Bühne fehlt es der kleinen Kiste naturgemäß an Leistungsreserven. Als täglicher Begleiter zum Üben und Jammen bringt er dagegen beste Voraussetzungen mit.

Übersichtliches Bedienpanel

Das Bedienpanel auf der Oberseite bietet einen übersichtlichen Aufbau und dürfte selbst Einsteiger kaum vor Rätsel stellen. Ganz links sitzt der Pre-Gain-Regler, mit dem sich die Lautstärke der vier Amp-Modelle Clean, Blues, Rock und Lead einstellen lässt. Direkt daneben befindet sich der Drive-Regler, der für den Grad der Verzerrung zuständig ist. Es folgen die Regler für Bässe, Mitten und Höhen, mit denen sich das Klangbild an den persönlichen Geschmack beziehungsweise an die verwendete Gitarre anpassen lässt.

Danach schließt sich die Effektsektion an. Über einen gemeinsamen Regler können Hall, Delay oder beide Effekte gleichzeitig ausgewählt werden. Durch Drücken des Reglers wird anschließend die Intensität der Effekte bestimmt, während die umlaufenden LED-Ringe jederzeit über die gewählten Einstellungen informieren. Den Abschluss der Reglerreihe bildet das Mastervolume-Poti zum Einstellen der Gesamtlautstärke.

Links oben befindet sich ein separates Bedienfeld für die vier Amp-Modelle Clean, Blues, Rock und Lead. Eigene Sounds lassen sich auf den vier Speicherplätzen sichern, indem die entsprechende Taste für etwa drei Sekunden gedrückt gehalten wird. Eine Pair-Taste dient zum Aufbau der Bluetooth-Verbindung, was ein drahtloses Zuspielen von Audiomaterial ermöglicht. Mit Kabel geht es aber auch. Dazu sitzt rechts vom Mastervolume-Poti eine Line-In-Buchse, die Klinkenstecker im 3,5-mm-Format aufnimmt.

Praktisch ist die Tap-Tempo-Funktion zum Einstellen der Delay-Zeit. Eine andere Möglichkeit gibt es nämlich gar nicht, um die Verzögerungsdauer der Echos festzulegen. Wird die Taste länger gedrückt gehalten, aktiviert sich das integrierte Stimmgerät. Das ist mit drei LEDs zwar sehr rudimentär ausgefallen, macht seinen Job aber trotzdem gut.

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Ein Pluspunkt sind die umlaufenden LED-Ringe der Regler. Sie verleihen dem DNAFx AmP10 nicht nur eine moderne Optik, sondern erleichtern auch das Ablesen der aktuellen Einstellungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln erheblich. Gerade bei schwachem Licht oder wenn der Verstärker nicht direkt vor einem steht, erweist sich diese Lösung im Alltag als sehr sinnvoll.

Trotz seines Funktionsumfangs erschließt sich der DNAFx AmP10 innerhalb weniger Minuten und kommt vollständig ohne Smartphone-App oder verschachtelte Untermenüs aus. Kabel rein, den Power-Schalter auf der Rückseite umlegen und schon fängt der kleine Combo an, Krach zu machen. Und wie das klingt, werden wir jetzt im Praxisteil erfahren.

Der DNAFx AmP10 in der Praxis

In der Praxis erweist sich der DNAFx AmP10 als intuitiv bedienbar. Nach dem Einschalten stehen mit Clean, Blues, Rock und Lead vier Grundsounds zur Verfügung, die einen großen Teil dessen abdecken, was man zum täglichen Üben oder Jammen tatsächlich benötigt. Von kristallklaren Cleansounds über Crunch bis hin zu klassischen Rock- und Lead-Sounds mit ordentlich Gain zeigt sich der Amp als sehr flexibel. Dabei reagieren die einzelnen Modelle dynamisch auf die Spielweise und vermitteln mehr Leben, als man bei einem Verstärker dieser Preisklasse vermuten würde.

Die beiden Effekte Hall und Delay hinterlassen ebenfalls einen guten Eindruck. Zwar fällt die Auswahl bewusst überschaubar aus, klanglich gibt es aber wenig zu beanstanden. Beide Effekte fügen sich gut in die Grundsounds ein und können bei Bedarf sogar gemeinsam eingesetzt werden. Gerade für das tägliche Üben oder Jammen mit Backing-Tracks steht damit alles zur Verfügung, was viele Gitarristen ohnehin am häufigsten verwenden. Zusätzliche Effektpedale oder komplizierte Menüs vermisst man erst einmal überhaupt nicht.

Klar, so ein Chorus oder ein Flanger wäre vielleicht noch ganz witzig gewesen, das gibt es aber erst beim größeren Bruder DNAFx AmP20. Der hat dann auch gleich doppelt so viele Amp-Typen, einen größeren Speaker (8″) und einen Fußschalteranschluss zum Umschalten zwischen den Presets, von denen es ebenfalls zwei mehr gibt.

Positiv fällt außerdem auf, dass der Amp erfreulich rauscharm arbeitet. Selbst bei höheren Gain-Einstellungen bleibt das Grundrauschen erfreulich niedrig, sodass auch das Spielen mit hoher Verzerrung nicht durch störende Nebengeräusche beeinträchtigt wird. Der 3-Band-EQ greift beherzt zu und erlaubt es, die Grundsounds schnell an unterschiedliche Gitarren oder persönliche Vorlieben anzupassen.

Ebenfalls gelungen ist die Abstimmung der Lautstärken zwischen den einzelnen Presets. Mithilfe des Pre-Gain-Reglers lassen sich die vier Amp-Modelle ausgewogen aufeinander abstimmen, sodass beim Umschalten zwischen Clean, Blues, Rock und Lead keine unangenehmen Lautstärkesprünge auftreten.

Auch die Bluetooth-Funktion zeigte sich im Test von ihrer unkomplizierten Seite. Das Koppeln mit meinem iPhone Air verlief absolut problemlos innerhalb weniger Sekunden. Natürlich darf man von einem einzelnen 6,5-Zoll-Lautsprecher keine HiFi-Qualität erwarten, für das Mitspielen zu Songs oder Playbacks reicht die Klangqualität jedoch aus.

Erfreulich ist zudem, dass das Gehäuse selbst bei höheren Lautstärken frei von störenden Vibrationen oder klappernden Nebengeräuschen bleibt. Selbst der wackelige Griff macht in diesem Zusammenhang keine Probleme. Wunder sollte man von einem 10-Watt-Verstärker allerdings nicht erwarten: Für Bandproben oder gar den Einsatz auf der Bühne fehlt es naturgemäß an Leistungsreserven.

Das bevorzugte Revier des Harley Benton DNAFx AmP10 bleibt das heimische Wohnzimmer, wo er mit seiner einfachen Bedienung, den vier gelungenen Grundsounds, den ebenfalls gut klingenden Effekten und seiner unkomplizierten Handhabung vor allem bei Einsteigern viele Pluspunkte sammeln kann.

Harley Benton DNAFx AmP10 – Klangbeispiele

Für die nun folgenden Klangbeispiele habe ich den Harley Benton DNAFx AmP10 mit einem AKG C3000 Mikrofon aufgenommen. Als Gitarre kam eine Harley Benton Fusion IV zum Einsatz. Auch die hatten wir vor Kurzem erst im Test. Meinen Artikel dazu kann man HIER nachlesen.