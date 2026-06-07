Fusion IV - der nächste Schritt!

Die Harley Benton Fusion-IV richtet sich an Gitarristen, die moderne Features, hohe Bespielbarkeit und maximale Klangvielfalt suchen, ohne dabei das Budget zu sprengen. Mit hochwertiger Ausstattung, cleverer Schaltung und einer Optik, die deutlich teurere Instrumente vermuten lässt, möchte die frisch renovierte Generation der Power-Strat-Serie erneut beweisen, dass Harley Benton längst mehr ist als nur eine Marke für Einsteiger.

Kurz & knapp Was ist es? Die Harley Benton Fusion-IV HSS ist eine moderne Power-Strat mit HSS-Bestückung, Alter Switch, Edelstahlbünden und hochwertiger Ausstattung zum attraktiven Preis. Ausstattung: Edelstahlbünde, Locking-Mechaniken, Compound-Radius und Babicz-Vibrato bieten moderne Features.

Edelstahlbünde, Locking-Mechaniken, Compound-Radius und Babicz-Vibrato bieten moderne Features. Sounds: Der Alter Switch erweitert die HSS-Schaltung um zahlreiche zusätzliche Klangoptionen.

Der Alter Switch erweitert die HSS-Schaltung um zahlreiche zusätzliche Klangoptionen. Bespielbarkeit: Schlanker Hals, perfekter Hals-Korpus-Übergang und geringes Gewicht sorgen für hohen Spielkomfort.

Schlanker Hals, perfekter Hals-Korpus-Übergang und geringes Gewicht sorgen für hohen Spielkomfort. Verarbeitung: Saubere Fertigungsqualität und hochwertige Details weit über der Preisklasse.

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Harley Benton Fusion-IV

Mit der Fusion-Serie hat Harley Benton vor einigen Jahren begonnen, die eigenen Power-Strat-Modelle deutlich über den typischen Low-Budget-Bereich hinaus zu entwickeln. Was ursprünglich als moderne Alternative zu den klassischen ST-Modellen gedacht war, ist inzwischen zu einer recht umfangreichen Modellfamilie herangewachsen, die sich vornehmlich an Spieler richtet, die Wert auf moderne Features, klangliche Flexibilität und bestmögliche Bespielbarkeit legen.

Die neue Fusion-IV-Generation führt dieses Konzept nun weiter fort. Edelstahlbünde, Griffbrett mit Compound-Radius, Klemmmechaniken, geröstete Ahornhälse, Babicz-Vibratos und clevere Pickup-Schaltungen gehören inzwischen ganz selbstverständlich zur Ausstattung der neuen Serie. Wir haben uns aus der großen Auswahl der Modelle die Harley Benton Fusion-IV HSS für einen Test herausgepickt – eine klassische Power-Strat mit HSS-Bestückung, Vibratosystem und einem Hals aus kanadischem Ahorn. Selbstverständlich geröstet!

Facts & Features

Ziemlich „schnittig“ sieht der Body der neuen Harley Benton Fusion-IV Serie aus, der sich mir nach dem Auspacken präsentiert. Wow, fast wie eine Suhr oder Tom Anderson Strat wirkt die schlanke Korpusform. Dazu kommen das schöne Wölkchenahornfurnier im Quilt-Raspberry-Finish und die verchromte Hardware. Der Einstand ist also schon einmal gelungen!

Ergänzt wird die durchaus edle Optik durch ein Naturholz-Binding, das die rot gebeizte Decke sauber vom braun-rötlichen Farbton des Nyatoh-Korpus absetzt. Dazu bringt die Fusion-IV HSS erfreulich wenig Gewicht auf die Waage und verhält sich sowohl baumelnd am Gurt als auch auf dem Schoß sehr ausgewogen.

Auch die Maserung des gerösteten Ahornhalses und insbesondere die Zeichnung der Kopfplatte fallen ausgesprochen attraktiv aus. Zum guten Gesamteindruck tragen außerdem die kreisförmigen Griffbretteinlagen sowie die fluoreszierenden Seitenmarkierungen bei. Das Griffbrett verfügt über einen Compound-Radius und besitzt 24 sauber eingesetzte Edelstahlbünde, die perfekt abgerichtet und abgerundet wurden und auf ihren Oberflächen spiegelglatt poliert sind. Der verbaute Graph-Tech-Sattel sitzt präzise in seiner Aussparung – links und rechts steht keine Kante über.

Für Halskorrekturen steht ein Double-Action-Halsstab zur Verfügung, dessen Speichenradverstellung am Halsende sitzt und dadurch gut zugänglich ist. Die großzügig ausgeführten Cutaways sowie der weit ausgearbeitete Hals-Korpus-Übergang sorgen dafür, dass auch die höchsten Lagen ohne Verrenkungen erreichbar bleiben.

Pickups & Schaltung

Für den Sound der Harley Benton Fusion-IV sorgt eine Kombination aus zwei Tesla VR-1BK Alnico-5-Singlecoils in Mittel- und Halsposition sowie einem Tesla VR-Nitro B Alnico-5-Zebra-Humbucker am Steg. Gesteuert wird über einen Fünfwegschalter sowie einen Master-Volume- und Master-Toneregler.

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Besonderes Merkmal der Harley Benton Fusion-IV HSS ist jedoch der zusätzliche „Alter Switch“, der zwischen Volume- und Tone-Poti platziert wurde. Hinter dem kleinen Metallschalter verbirgt sich nicht etwa eine Coil-Split-Funktion für den Humbucker, sondern der Zugang zu einer „zweiten Ebene“. Je nach Stellung des Fünfwegschalters werden bei aktiviertem Alter Switch zusätzliche Pickup-Kombinationen geschaltet, die bei einer klassischen HSS-Gitarre normalerweise nicht zur Verfügung stehen.

Dadurch erweitert sich die Anzahl der verfügbaren Sounds deutlich. Neben den bekannten Strat-typischen Positionen stehen unter anderem zusätzliche Humbucker- und Singlecoil-Sounds zur Verfügung, wodurch sich die Fusion-IV deutlich flexibler zeigt als viele vergleichbare Instrumente mit „normaler“ HSS-Bestückung. Das folgende Bild zeigt die zwei Ebenen der Schaltung und deren Möglichkeiten im Detail.

Die beiden Regler für Volume und Tone laufen sauber auf ihren Achsen, könnten für meinen Geschmack aber etwas leichtgängiger ausfallen. Weniger überzeugend präsentiert sich dagegen der Fünfwegschalter, der etwas fragil wirkt und nicht ganz den soliden Eindruck der übrigen Hardware der Gitarre vermittelt. Deutlich wertiger wirkt dagegen der kleine Alter Switch, der knackig in seine beiden Positionen einrastet.

Vibrato & Hardware

Für die Stimmung der Saiten sorgen hauseigene Harley-Benton-Locking-Mechaniken, die an unserem Testinstrument sauber und ohne spürbares Spiel auf ihren Achsen laufen. Das erleichtert nicht nur den Saitenwechsel, sondern passt auch gut zum Babicz-Vibrato-System, das auf zwei Bolzen sitzend in die Decke eingesetzt wurde.

Die US-Firma Babicz hat sich vor allem mit ihren ungewöhnlichen Hardware-Konstruktionen einen Namen gemacht und ist selbst auf deutlich teureren Instrumenten immer öfter zu finden. Charakteristisch für das System sind die massiv ausgeführten Bauteile und die markanten Saitenreiter, die dem Vibrato eine eigenständige Optik verleihen.

Positiv fällt außerdem der Vibratohebel auf, der eingesteckt wird und ohne jegliches Spiel in seiner Buchse arbeitet. Einstellen lässt sich die Gängigkeit des Hebels je nach Vorliebe mit einer winzigen Inbusschraube an der Außenseite der Aufnahmebuchse.

Insgesamt wirkt die Harley Benton Fusion-IV HSS in Sachen Verarbeitung, Ausstattung und Haptik erwachsener, als man es von vielen Instrumenten dieser Preisklasse kennt – was bei Harley Benton mittlerweile keine wirkliche Überraschung mehr ist. Gerade die Kombination aus sehr guter Verarbeitung, geringem Gewicht, durchdachten Detaillösungen und der attraktiven Optik hebt das Modell sichtbar von vielen Mitbewerbern in diesem Preisbereich ab. Wollen wir doch mal hören und fühlen, wie sich die himbeerrote Power-Strat in der Praxis schlägt!

Die Harley Benton Fusion-IV HSS in der Praxis

Trocken angespielt erzeugt die Harley Benton Fusion-IV HSS einen sehr höhenreichen, brillanten Sound mit schnellem Attack. Der Roasted-Maple-Hals mit seinen Edelstahlbünden scheint hier offensichtlich Wirkung zu zeigen. Die Bünde sind mit 2,7 mm Höhe ganz schön kräftig ausgefallen. Eine Umgewöhnung dürfte für den einen oder anderen Spieler nötig sein. Slides fühlen sich zunächst etwas stockig an, dafür gehen Bendings, Hammer-ons, Pull-offs oder Tapping-Techniken gut von der Hand.

Auch das Sustain kann gefallen. Akkorde und Bendings stehen auf dem gesamten Griffbrett gleichermaßen gut im Saft. Das Modern-C-Halsprofil ist zwar recht schlank, lässt aber im Gegensatz zu vielen Highspeed-Metalbrettern noch genügend „Fleisch“ zum Greifen übrig. Dazu schmiegt sich der Korpus dank seiner obligatorischen Fräsung auf der Rückseite bequem an den Körper an. Von Kopflastigkeit ist weit und breit keine Spur.

Positiv fiel während des Tests außerdem die satinierte Halsrückseite auf. Selbst mit leicht verschwitzten Händen kam zu keinem Zeitpunkt das Gefühl auf, am Hals kleben zu bleiben.

Nicht zu sehr übertreiben sollte man es mit dem Vibratohebel, denn das Babicz-System schafft es trotz Locking-Mechaniken leider nicht, die Stimmung sauber zu halten. Für dezente Modulationen, leichte Akkordverzierungen oder sanfte Tonhöhenschwankungen funktioniert das System problemlos. Bei kräftigerem Einsatz zeigte sich jedoch, dass die Stimmung nicht immer zuverlässig auf ihren Ausgangspunkt zurückkehrt. Hier kann eine Nachbearbeitung des Setups aber Abhilfe schaffen, denn das Babicz-System ist eigentlich für seine Stimmstabilität bekannt.

Für leichte Akkordverzierungen oder Modulationen macht das System trotzdem eine gute Figur. Und das besonders wegen des gesteckten Vibratohebels, der sehr nuanciert bedienbar ist.

Sounds auf zwei Ebenen

Am Amp wird schnell klar, welch großes Potenzial in der Schaltung der Harley Benton Fusion-IV HSS liegt. Bereits die fünf Standardpositionen decken das ab, was man von einer HSS-Gitarre erwartet. Der Hals-Pickup erzeugt glockige Clean-Sounds, die Zwischenpositionen bringen den typischen Strat-Charakter mit und am Steg steht ein kräftiger Humbucker für Rock und alles Härtere bereit.

Mit aktiviertem Alter Switch verändert sich das Bild allerdings deutlich. Plötzlich tauchen Sounds auf, die man beim ersten Anspielen irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte. Einige Positionen rücken näher an klassische Singlecoil-Sounds heran, andere wirken voller oder besitzen ein anderes Mittenbild.

Statt nach ein paar Minuten die zwei oder drei Lieblingssounds gefunden zu haben, habe ich viel Zeit damit verbracht, zwischen den Schalterstellungen und verschiedenen Verstärker-Settings hin und her zu wechseln. Ein gewisses „Qual der Wahl“-Gefühl sozusagen.

Nicht jede Position wird später zwangsläufig zum persönlichen Favoriten. Unterm Strich bleiben trotzdem viele Sounds übrig, die man tatsächlich benutzen würde. Das gilt insbesondere dann, wenn man die Harley Benton Fusion-IV oft und gerne mit Overdrive spielt. Dann muss man aber auch – je nach Stärke der Verzerrung – mit einigen Nebengeräuschen rechnen.

Wer am Wochenende von Westernhagen zu Bruno Mars und anschließend zu Rammstein springen muss, bekommt hier jedenfalls reichlich Auswahl.

Um die Unterschiede zwischen den „zwei Ebenen“ nachvollziehbar zu machen, habe ich für die Klangbeispiele 2 und 3 dasselbe cleane Pattern verwendet und die Tonabnehmer der Reihe nach von Hals bis Steg durchgeschaltet – einmal in der Standardschaltung und anschließend mit aktiviertem Alter Switch.

Harley Benton Fusion-IV HSS Klangbeispiele

Für die Klangbeispiele habe ich einen Mesa/Boogie Studio 22 Combo und ein AKG C3000 verwendet.