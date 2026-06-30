EMG-Power zum Kampfpreis

Mit der Fusion-IV MN HT EMG SBK erweitert Harley Benton seine beliebte Fusion-Serie um ein Modell, das sich klar an moderne Rock- und Metal-Gitarristen richtet. Aktive EMG-Humbucker, Reverse Headstock, Edelstahlbünde und hochwertige Hardware treffen hier auf einen Preis, bei dem man sehr genau hinschauen sollte.

Kurz & knapp Was ist es? Harley Benton Fusion-IV MN HT EMG SBK, moderne Super-Strat mit aktiven EMG-Humbuckern für Rock- und Metal-Sounds. EMG-Power: Die exklusiven EMG Custom Retro Active Hot 70 Humbucker liefern druckvolle High-Gain-Sounds und überraschend vielseitige Clean-Klänge.

Die exklusiven EMG Custom Retro Active Hot 70 Humbucker liefern druckvolle High-Gain-Sounds und überraschend vielseitige Clean-Klänge. Top-Hals: Der geröstete Ahornhals überzeugt mit hervorragender Haptik, sauberer Verarbeitung und hohem Spielkomfort.

Der geröstete Ahornhals überzeugt mit hervorragender Haptik, sauberer Verarbeitung und hohem Spielkomfort. Moderne Ausstattung: Edelstahlbünde, Locking-Mechaniken, Babicz-Bridge und Reverse Headstock bieten viele Features für ambitionierte Spieler.

Edelstahlbünde, Locking-Mechaniken, Babicz-Bridge und Reverse Headstock bieten viele Features für ambitionierte Spieler. Flexibler Klang: Trotz klarer Metal-Ausrichtung meistert die Gitarre auch Funk-, Clean- und Classic-Rock-Sounds souverän.

Trotz klarer Metal-Ausrichtung meistert die Gitarre auch Funk-, Clean- und Classic-Rock-Sounds souverän. Preis-Leistung: Für unter 500 Euro erhält man ein Instrument, das sich qualitativ deutlich über seiner Preisklasse bewegt.

Bewertung Harley Benton Fusion-IV MN HT EMG SBK Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

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Harley Benton Fusion-IV MN HT EMG

Nachdem Harley Benton vor wenigen Tagen erst die neue Fusion-IV-Serie auf den Markt gebracht hatte, waren wir in der Redaktion ganz heiß darauf, wer wohl welches Instrument zum Test bekommt. Bei mir wurde es nun die schwarze, klar auf modernen High-Gain ausgerichtete Fusion-IV, aufgewertet mit Tonabnehmern der Marke EMG.

Die ersten fünf Minuten

Lieferumfang & erster Eindruck

Der Lieferumfang ist bei Harley Benton Gitarren meist schnell geklärt: Etwas Werkzeug zum Justieren der Hardware – das war’s. Aber gut, bei einem Instrument für unter 500,- Euro, das sich an Heavy-Fans richtet, die kein Vermögen ausgeben wollen, darf man auch nicht mehr erwarten.

Der erste Eindruck des Instruments ist durchaus positiv. Die Verarbeitung wirkt sehr gut, das matte schwarze Finish wirkt edel und zugleich robust, der Hals sieht absolut fantastisch aus und fühlt sich auch genauso an. Da gehen wir doch gleich mal tiefer rein!

Line Check

Trocken angespielt zeigt die Gitarre direkt, dass sie ein sehr schönes Resonanzverhalten besitzt. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass man zunächst noch einen 9-Volt-Block aus der Schublade kramen muss, um die Gitarre mit ihren aktiven Tonabnehmern verstärkt spielen zu können.

Ist sie jedoch einmal unter Strom gesetzt, zeigt sie am Verstärker direkt, dass sie für die lauten Töne gemacht ist. Wie das klingen kann, hört ihr im folgenden kleinen Track:

Die Specs

Von den insgesamt 41 Varianten der Fusion-IV ist die Harley Benton Fusion-IV MN HT EMG SBK zusammen mit ihrer Version für Linkshänder aufgrund der Bestückung mit EMG-Pickups wohl der spannendste Neuzugang. Zwei EMG Custom Retro Active Hot 70 Humbucker verrichten in der Gitarre ihren Dienst, die im Set allein schon fast 200,- Euro kosten. Die schwarzen Pole-Pieces gibt es übrigens exklusiv nur bei der Fusion-IV. Zusammen mit einer Fixed-Bridge und Locking-Mechaniken dürfte die Intonation feurigen Riffs und fetten Powerchords locker standhalten.

Der Korpus der Fusion-IV besteht wie bei den anderen Modellen aus Nyatoh, der geschraubte Hals samt Griffbrett aus ansehnlichem, geröstetem kanadischem Ahorn. Die Gitarre versteht sich als Super-Strat. Da ist es neben der S-Type-Korpusform schön, dass sie auch 24 Bünde besitzt.

Ebenfalls besonders bei der Fusion-IV EMG ist die umgedrehte Kopfplatte, was der Gitarre neben der aggressiveren Optik auch eine andere Saitenspannung bei den tiefen Saiten verleiht.

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Die Herstellerangaben auf einen Blick:

Body: Nyatoh

Hals: Roasted Canadian Flamed Maple

Griffbrett: Canadian Maple

Dot-Griffbretteinlagen und „Glow in the Dark“-Side-Dots

Halsprofil: C

Trussrod: Double Action Adjustment Wheel

Compound Radius: 305 mm – 406 mm (12″ – 16″)

Mensur: 648 mm (25,50″)

Sattelbreite: 42 mm (1,65″)

Graph Tech TUSQ XL Nut

24 Blacksmith Stainless Steel Medium Jumbo Frets

Pickups: 2 EMG Custom Retro Active Hot 70 Humbucker (Custom Set mit schwarzen Pole-Pieces)

1x Volume, 1x Tone

3-Wege-Schalter

Fixed Babicz Z-Series FCH Bridge

Chrom-Hardware

Staggered Jinho JN-07 Locking-Mechaniken

Farbe: Black Matte Der Praxistest

Was Harley Benton in den letzten Jahren an Qualitätssprüngen hingelegt hat, ist wirklich sagenhaft. Kein Wunder, dass sie damit den Platzhirsch mit dem großen F so langsam aus dem Revier zu jagen drohen.

Angefangen bei Optik und Haptik ist dieses Instrument wirklich ein Traum. Der Hals sieht sagenhaft aus, fühlt sich genauso an und macht beim Spielen einfach nur Spaß. Da zwickt nichts, da bleibt nichts hängen. Das machen Hersteller, die das Doppelte für ihre Gitarren verlangen, auch nicht besser.

Die Gitarre bietet neben dem tollen Hals wenig bis keinen Schnickschnack. Die matte schwarze Lackierung mit dem hellen Hals passt perfekt zum Konzept einer bösen, aber dennoch klanglich flexiblen Gitarre.

Die aktiven EMG Hot 70 Humbucker machen ebenfalls einen tollen Job. Obwohl sie aktiv und mit hohem Output versehen sind, liefern sie dennoch warme, perlige oder auch dynamische Clean-Sounds. Selbst jazzige und funkige Sounds können authentisch rübergebracht werden.

Dreht man den Gain-Regler auf, entfalten Instrument und Tonabnehmer jedoch ihre wahre Stärke. Dann kommen die druckvollen und punchigen Klänge zum Vorschein, die man der Gitarre bereits beim ersten Anblick zutraut. Die Tonabnehmer harmonieren hier sehr gut miteinander.

Stimmt man die Gitarre tiefer, zeigt sich, dass sie auch bei modernen Sounds qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern kann. Chapeau!

Was ebenfalls gut gefällt, ist, dass sowohl der Volume- als auch der Tone-Regler sehr gut reagieren und über den gesamten Regelweg musikalisch einsetzbar sind.

Das Setup unseres Testinstruments war ab Werk, was Saitenlage und Hals betrifft, hervorragend. Die Oktavreinheit war allerdings ziemlich daneben. Das kann natürlich etliche, teils triviale Gründe haben, etwa die aktuelle extreme Hitze, der die Gitarre beim Transport ausgesetzt gewesen sein könnte.

Daher ist das kein Minuspunkt für das Instrument, sondern lediglich ein Hinweis, bei einer Anspielprobe darauf zu achten. Generell ist es ohnehin empfehlenswert, eine neu gekaufte Gitarre zunächst einem ordentlichen Setup zu unterziehen.

Die Klangbeispiele

Kommen wir zu den Klangbeispielen. Für die Clean-Sounds wandert die Fusion-IV MN HT EMG SBK in einen Morgan PR12 und wird mittels der IR einer 4x12er-Box mit Greenbacks aus der UA OX Box abgenommen. Das Signal läuft anschließend durch ein RME Fireface 802 in Pro Tools.

Für die funkigen Klangbeispiele kommt vor dem Amp noch ein Universal Audio Teletronix LA-2A Compressor-Pedal zum Einsatz.

Für die High-Gain-Sounds wird auf das Fractal FM9 gewechselt. Hier fällt die Wahl auf das Modell eines Diezel VH4 mit der IR einer Bogner 4×12. Bei diesen Sounds darf natürlich auch ein Drop-Tuning nicht fehlen. Die Stimmung lautet hier: Db, Ab, Db, Gb, Bb, Eb.