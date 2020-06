Test: Harley Benton GS-Travel-E Spruce, Akustik-Reisegitarre

Die einzige Reisegitarre, die du je brauchen wirst?

Sei es jetzt der eingefleischte E-Gitarren Spieler, der ein bisschen Stimmung am Lagerfeuer machen will oder der 17-jährige Schüler, der seine Flamme beeindrucken möchte, die Harley Benton GS-Travel-E Spruce ist eine der klassischen Go-to Thomann Folkgitarren, für die man nicht zu tief in die Tasche greifen muss.

Eine waschechte Multi-Purpose Gitarre

Auf der Website selbst werden zwei Einsatzmöglichkeiten angegeben, für die sich die Gitarre besonders eignet. Zum einen soll sie als Reisegitarre verwendet werden können, zum anderen sei sie perfekt fürs kleine Songwriting zwischendurch. Der Aspekt der Reisegitarre fällt dank Corona leider weg, aber zum Liederschreiben und insbesondere zum Üben eignet sie sich meiner Meinung nach perfekt.

Doch als erstes ein paar Grundinformationen. Im Thomann Shop kostet die Harley Benton GS-Travel-E Spruce 119,- Euro, im Preis inbegriffen sind ein Gigbag (dazu gleich mehr) und ein 3-Monats-Abo für „music2me“, der Online-Gitarrenschule von Thomann. Außerdem ist die Gitarre mit einem Akustik-Tonabnehmer „Belcat AP-55 Aktiv Power Jack“ ausgestattet, die passende Batterie wird mitgeliefert. Mit 95 cm Gesamtlänge ist sie relativ klein, was bei einer Reisegitarre allerdings selbstverständlich ist.

Hübsches Aussehen und eine nervige Fummelei

Zum Gigbag der Harley Benton GS-Travel-E Spruce muss man nicht viel sagen. Die Verarbeitung ist gut, mir persönlich gefällt die beige Färbung sehr gut, kurz, er erfüllt seinen Zweck und sieht gut aus. Obwohl der Tonabnehmer prima klingt und auch einwandfrei funktioniert, hatte ich doch ein großes Problem damit. Wie schon erwähnt, wird eine Batterie mitgeliefert, die man selbst an den Anschluss anstecken muss, soweit kein Problem. Dieser befindet sich natürlich im Korpus unter den Saiten, deshalb muss man schon ein bisschen herumfummeln, um diesen aus dem Schallloch zu bekommen, aber das kriegt man schon hin. Aber nun zu meinem eigentlichen Problem. Wenn man die Batterie nun einfach in den Korpus zurücklegt, fliegt diese überall herum und macht einen Höllenlärm. Um das zu verhindern, befindet sich im Instrument unter dem Schallloch ein kleines Täschchen, in das die Batterie hineingesteckt werden kann. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn dieses befindet sich direkt unter den Saiten, was es praktisch unmöglich macht, die Batterie richtig zu befestigen, ohne die Saiten entfernen zu müssen. Ich selbst habe es nach etwa einer halben Stunde endlich geschafft, die Batterie halbherzig und mehr schlecht als recht zu befestigen.

Ansonsten habe ich an der Gitarre aber nicht viel auszusetzen. Mit dem Hochglanz-Natur-Look ist sie ziemlich schön anzusehen, die Verarbeitung ist für den Preis auch ziemlich gut. Der dünne Nato-Hals mit Blackwood-Griffbrett ist besonders für Anfänger gut bespielbar und die Werksaiten sind auch hochwertig. Mit Plastik an Gitarren habe ich kein Problem, solange dieses hochwertig ist, leider ist das hier nicht der Fall, das Ganze wirkt ein wenig billig. Zum Glück ist kaum Plastik am Instrument, die Stimmmechaniken zum Beispiel hätte man jedoch schon aus Metall herstellen können, bei dem Preis ist das allerdings auch verständlich. Noch einmal hervorheben möchte ich, dass die Gitarre trotzdem sehr hochwertig ist, das Plastik fällt nicht auf, vielmehr sieht man als erstes den glänzenden Korpus und die schöne Form des Kopfes. Die Gitarre ist auch ziemlich robust, was bei einer Reisegitarre immer von Vorteil ist.

Perfekt zum Klimpern und Üben

Nun kommen wir endlich zu dem Teil, auf den ich mich am meisten freue: der Bespielbarkeit und dem Sound der Harley Benton GS-Travel-E Spruce. Und hier muss ich wirklich sagen, dass diese Gitarre einfach Spaß macht. Nicht nur aufgrund des Preises, sondern auch durch die angenehme Saitenlage ist sie bestens für Einsteiger geeignet. Im Gegensatz zu anderen Harley Benton Gitarren unter 100,- Euro erfordert das Spielen wenig Kraft, was sonst besonders am Anfang schnell zu Frust führen kann. Keine der Saiten schnarrt, ziemlich hochwertig sind sie auch noch. Fingerpicking, Strumming und Soli gehen super von der Hand, besonders zum Üben oder einfach nur Rumklampfen eignet sich diese Gitarre hervorragend. Sie hat einen schönen klaren Akustiksound, trotz der werksseitig aufgezogenen Saiten.

Dass ich die Harley Benton GS-Travel-E Spruce, seit sie angekommen ist, erst einmal stimmen musste, hätte ich auch nicht gedacht. Obwohl die Stimmmechaniken, wie schon bereits erwähnt, etwas billig wirken, halten sie sich super und erfüllen ihren Zweck prima und dazu muss man sagen, dass die Gitarre vor etwa zwei Wochen angekommen ist! Der Tonabnehmer, bei dem ich ja vorher schon das Anschließen mit der mitgelieferten Batterie bemängelt habe, ist ansonsten aber eigentlich gut. Was ihn am besten beschreibt: nichts Besonderes. Er tut, was er soll, hat einen schönen Klang mit guten Bässen, aber man sollte nicht zu viel erwarten. Einstellen lässt sich nichts, es steht nur ein Modus zur Auswahl und die Lautstärke kann man an der Gitarre selbst auch nicht ändern, das geht nur an einem Verstärker. Doch das alles hat auch einen gewissen Charme, es gibt nichts, an dem man groß herumprobieren muss, einfach einstecken und losspielen. Und wieder lässt sich sagen, für Anfänger ist das meiner Meinung nach ein Vorteil, es gibt keine einschüchternden Voreinstellungen, nein hier heißt es einfach Kabel rein und los. Dieser Tonabnehmer tut genau das, was er soll und das macht er sehr gut.

Was sich abschließend noch lohnt, wäre ein Vergleich zwischen der hier getesteten Harley Benton GS-Travel-E Spruce für 119,- Euro und einer weiteren Gitarre aus der unteren Preisklasse, der Harley Benton HBCG45 für 75,- Euro. Lohnt sich das Upgrade für 34,- Euro? Kurz gesagt, ja, absolut. Für so eine verhältnismäßig kleine Preisdifferenz ist der Qualitätsunterschied doch verblüffend. Zwar ist die Harley Benton HBCG45 keineswegs schlecht und der Preis ist hier immer noch ausgezeichnet, doch die Verarbeitung und der Klang der Harley Benton GS-Travel-E Spruce Reisegitarre ist hier noch einmal um einiges besser.