Combo-Verstärker für Akustikgitarren und Gesang

Mit dem Harley Benton HBAAC-20 hat der Hersteller – vor allem, wenn man das kleine Preisschild von gerade einmal 99,- Euro betrachtet – einen kleinen, aber feinen Akustikgitarren-/Gesangs-Comboverstärker mit Hall und Chorus im Portfolio.

Was der kleine Amp kann, wie er klingt und sich in der Praxis schlägt, habe ich für euch ausprobiert – und das erfahrt ihr hier im Testbericht.

Kurz & knapp Was ist es? Harley Benton HBAC-20, kompakter Comboverstärker für Akustikgitarre und Gesang, mit Chorus und Federhall. Robustes Design: Kompakter 10-kg-Verstärker mit Stativaufnahme und Federhall an Bord.

Kompakter 10-kg-Verstärker mit Stativaufnahme und Federhall an Bord. Klangregelung: Halbparametrischer EQ im Gitarrenkanal erlaubt flexible Soundanpassung.

Halbparametrischer EQ im Gitarrenkanal erlaubt flexible Soundanpassung. Einsteigerfreundlich: Ideal als Übungsverstärker oder Monitor für Solokünstler.

Ideal als Übungsverstärker oder Monitor für Solokünstler. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Für nur 99,- Euro bietet der HBAC-20 erstaunlich viel Ausstattung.

Harley Benton HBAC-20 – Unboxing und Facts

Beim Auspacken des Harley Benton HBAC-20 ist mir direkt aufgefallen: Für seine geringe Größe (gerade einmal 42×36×25 cm, B×H×T) wiegt der HBAC-20 satte 10 kg – das vermittelt mir im ersten Moment schon ein gutes Gefühl.

Was ebenfalls sofort auffällt, sobald man den Amp abstellt: Im Inneren arbeitet kein digitales Hallgerät, sondern ein echter Federhall – das für diesen analogen Hall typische Scheppern ist deutlich zu hören.

Der Verstärker kommt im schlichten Gewand daher: schwarzes Tolex, mit Metall verstärkte Ecken, die beiden durch das schwarze Frontgitter geschützten Lautsprecher (ein Hochtöner und ein 8″-Tieftöner), das braune Bedienfeld und ein Kaltgeräte-Stromanschluss auf der Rückseite.

Auf dem Bedienfeld sehen wir eine klare Unterteilung in „MIC CHANNEL“ und „GUITAR CHANNEL“. Ersterer kommt mit nur einem Level-Regler aus, der auch den Pegel des eingebauten CD/Line-Eingangs regelt.

Letzterer wartet dafür mit einer ganzen Fülle an Knöpfen und Drehreglern auf: ein Schalter zur Umschaltung der Eingangsimpedanz für passive bzw. aktive Akustikgitarren, ein Lautstärkeregler für den Guitar-Channel, ein 3-Band-Equalizer mit halbparametrischem Mittenband – und zu guter Letzt je ein Drehregler mit zugehörigem Ein-/Ausschalter für Hall- und Chorus-Effekt.

Danach folgen noch ein Line-Out sowie der Ein-/Ausschalter für den Verstärker.

Der Verstärker bietet 20 W Ausgangsleistung. Das klingt zunächst nicht nach viel, hat sich im Test aber als durchaus ausreichend erwiesen. Ein wichtiges Detail befindet sich auf der Unterseite des Amps: eine Stativaufnahme, mit der sich der Verstärker auf einem Boxenstativ platzieren lässt – praktisch, damit er nicht nur die Füße föhnt, sondern den Sound direkt auf die Ohren projiziert.

Kommen wir im nächsten Teil zum wichtigsten Abschnitt des Tests: Wie schlägt sich der Verstärker in der Praxis?

Praxischeck

Fangen wir mit dem Gitarrenkanal an: Ich habe meine treue Taylor-Akustikgitarre angeschlossen und einfach mal losgespielt. Der erste Eindruck: Der kleine Verstärker kann auch ordentlich laut.

Der Klang meiner Gitarre über den Verstärker mit allen Klangreglern in Mittelstellung hat mir allerdings nicht gefallen – er war mir zu mittig und entsprach nicht meinem Geschmack. Das hört ihr in den Klangbeispielen aber am besten selbst.

Die Klangregelung funktioniert jedoch sehr gut – gerade mit dem parametrischen Mittenband lässt sich der Sound gezielt anpassen.

Kommen wir nun zu den beiden internen Effekten: Chorus und Federhall.

Zunächst zum Chorus: Der Schalter aktiviert den Effekt ohne hörbare Einschaltgeräusche. Über das Poti lässt sich – soweit ich das feststellen konnte – die Balance zwischen Dry- und Wet-Signal regeln. Weitere Anpassungsmöglichkeiten wie z. B. Modulationsfrequenz sucht man auf dem Bedienfeld jedoch vergeblich.

Zum Klang: Der Chorus-Effekt klingt in Ordnung, mir fehlen hier allerdings deutlich die Einstellmöglichkeiten – zumindest für die Geschwindigkeit der Modulation.

Weiter geht’s mit dem Federhall. Beim Einschalten hören wir zunächst das für diesen Effekt typische „Ploing“. Der Hall selbst klingt wie ein Federhall eben klingt. Die einen lieben ihn, die anderen nicht. Ich selbst bin kein Freund vom Spring-Reverb und würde ihn wahrscheinlich deaktiviert lassen. Auch hier lässt sich über das Poti die Lautstärke des Effekts zum Originalsignal der Gitarre hinzumischen.

Kurz zur Erklärung: Was ist eigentlich ein Federhall? Einfach gesagt: Das elektrische Signal (z. B. einer Akustikgitarre) wird in mechanische Schwingungen umgewandelt und durch eine namensgebende Feder geschickt. Die entstehenden Schwingungen erzeugen einen charakteristischen Nachhall, der am anderen Ende der Feder wieder in ein elektrisches Signal zurückverwandelt wird. So entsteht der typische Sound des Spring-Reverbs.

Zum Schluss habe ich noch mein Smartphone an den Line-Eingang des Harley Benton HBAC-20 angeschlossen und einen Song abgespielt. Und ich muss sagen: Der Verstärker klingt besser, als ich erwartet hätte.

Klar – der Sound kommt nicht an eine HiFi-Anlage oder eine ausgewachsene PA heran. Aber um Musik zu hören oder einen Backing-Track abzuspielen, mit dem man üben kann, reicht das allemal.

Ein großes Manko am Mic-/Line-Kanal: Beide Quellen teilen sich denselben Lautstärkeregler und es gibt keine Möglichkeit, den Klang des Mikrofons separat zu beeinflussen.

Jetzt habt ihr genug über den Verstärker gelesen – im nächsten Teil des Tests könnt ihr selbst reinhören!

Klangbeispiele

Der Aufbau für die Testaufnahme des Harley Benton HBAC-20 sah wie folgt aus: Meine Taylor-Akustikgitarre hat hier als Testobjekt hergehalten. Von der Gitarre aus geht das Signal über den Umweg durch einen A/B-Fußschalter (damit ich parallel das Direktsignal der Gitarre als Vergleich aufnehmen kann) in den Verstärker. Vom Verstärker aus habe ich noch den Line-Out direkt an meinen AD-Wandler angeschlossen.

Um den Sound des Verstärkers im Raum einzufangen, habe ich in etwa 40 cm Entfernung ein Austrian Audio OC16 platziert in etwa mittig zwischen dem Tief- und dem Hochtöner.

Und jetzt hört mal selbst rein, wie der Verstärker klingt.