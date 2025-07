Solider Overdrive fürs ganz kleine Geld

Das Harley Benton Overdrive OD-5 überzeugt durch ein geradezu absurd gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer denkt, dass ein Pedal für 39,- Euro nicht klingen kann, wird hier schnell eines Besseren belehrt.

Kurz & knapp Preis-Leistung : Extrem günstiges Overdrive-Pedal mit erstaunlich guter Klangqualität.

: Extrem günstiges Overdrive-Pedal mit erstaunlich guter Klangqualität. Verarbeitung : Robustes Stahlgehäuse und hochwertige Potis sorgen für einen sehr wertigen Eindruck.

: Robustes Stahlgehäuse und hochwertige Potis sorgen für einen sehr wertigen Eindruck. Clean-Blend : Flexibles Mischen von Clean- und Overdrive-Signal möglich, erfordert aber Fingerspitzengefühl.

: Flexibles Mischen von Clean- und Overdrive-Signal möglich, erfordert aber Fingerspitzengefühl. Klangqualität : Produziert warme, definierte Overdrive-Sounds mit ausreichend Bandbreite.

: Produziert warme, definierte Overdrive-Sounds mit ausreichend Bandbreite. Kritikpunkt: Clean-Boost klingt bei starker Anhebung unsauber, leichte Popp-Geräusche beim Einschalten.

Die ersten 5 Minuten mit dem Harley Benton Overdrive

Bei einem Overdrive für unter 50,- Euro denkt man schnell, man könnte nicht viel erwarten. Jedoch gab es bereits Anfang der 200oer ein grünes Zerrpedal für den schmalen Geldbeutel, das ordentlich für Furore gesorgt hat. Deshalb sollte man hier erst mal alle Vorurteile zur Seite schieben und lieber gut zuhören – vielleicht hält man hier den nächsten Boutique-Killer in den Händen!

Beim Auspacken muss man dann auch direkt mal festhalten, dass sowohl Optik als auch Haptik einen ersten Hinweis darauf geben, dass hier trotz des günstigen Preises Wert auf Qualität gelegt wird. Hier passt erst mal wirklich alles. Stahlgehäuse, sehr schicke Lackierung, stabile und wertig wirkende Potis – wow! Auch wenn es sich beim Harley Benton Custom Line OD-5 Overdrive ganz klar um ein Overdrive-Pedal für Einsteiger handelt, muss man Folgendes sagen: Würde nicht so prominent Harley Benton draufstehen, hätte ich allein vom Anschauen mit dem doppelten Preis gerechnet!

Line Check

Bei so einem positiven Ergebnis wünsche ich mir natürlich, dass uns das OD-5 Overdrive beim Line-Check nicht im Stich lässt. Also Gitarrenkabel ran, Amp warmlaufen lassen und einfach mal einschalten. Die Regler stehen alle so grob auf 12 Uhr und was ich da so höre, lässt mich vorerst wieder dran zweifeln, ob das Pedal wirklich so günstig ist. Einen guten Vibe verbreitet es schon mal direkt und macht dadurch noch mehr Lust auf den folgenden Testbericht.

Harley Benton Custom Line OD-5 – Facts

Wie oben schon erwähnt, sitzt das Harley Benton Overdrive in einem wirklich stabil wirkenden Stahlgehäuse und macht dadurch einen soliden, bühnentauglichen Eindruck. Vom Aufbau her haben wir es mit einem relativ klassischen Zerreffekt zu tun, dessen Funktionen sehr simpel aufgebaut sind und wohl für die meisten keine besonderen Überraschungen liefern. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um einen Overdrive (in Abgrenzung zu Boost- und Distortion-Pedalen). Harley Benton beschreibt die klangliche Vielfalt mit „von Vintage Overdrive bis zu modernem High Gain“. Erst mal also alles wie erwartet. Schauen wir uns aber trotzdem etwas genauer an, was das Drive-Pedal zu bieten hat.

Oberseite

Auf der Oberseite des Harley Benton Overdrive befinden sich über dem Bypass-Footswitch, der übrigens als True-Bypass ausgeführt ist, die vier Regler Gain, Clean, Tone und Level. Gain, Tone und Level sind die üblichen Vertreter bei einem Zerrpedal. Darüber steuert man den Grad der Verzerrung, Tone regelt das Klangbild und Level fungiert als Lautstärkeregler.

Clean Boost

Wo es etwas interessanter wird, ist der Clean-Regler. Denn der OD-5 Overdrive ist nicht nur ein Overdrive, sondern bietet mit dem Clean-Regler auch einen Clean-Boost. Und das Ganze so, dass dem verzerrten Overdrive-Signal das geboostete Clean-Signal beigemischt werden kann. Der Regler funktioniert so, dass man in der Minimalstellung das reine Overdrive-Signal erhält, in der Maximalstellung jedoch 100 % Clean-Boost. Somit hat man flexiblere Möglichkeiten, was Klangeigenschaften wie Klarheit, Anschlagsdynamik oder Ähnliches angeht.

Rückseite

Die Rückseite ist mit den Input- und Output-Buchsen, sowie mit einem 9 V Netzteilanschluss denkbar einfach ausgestattet. Stromseitig kann man das Pedal aber auch mit einem 9 V Block betreiben.

Auf einen Blick

klassischer warmer Boutique-Style Overdrive

große Klangvielfalt von Vintage-Overdrive bis zu modernem High-Gain

bühnentaugliches „Heavy Duty“-Gehäuse

True-Bypass

Regler: Gain, Clean, Tone, Level

On/Off-Schalter mit Status-LED

Ein- und Ausgang: 6,3 mm Klinke

Betrieb mit 9 V Batterie oder 9 V Netzteil

Abmessungen mit Reglern: 120 x 56 x 95 mm (B × H × T)

Gewicht: 0,350 kg

Die Sounds

Jetzt wollen wir die nicht ganz so kleine grüne Kiste aber auch mal in Aktion sehen bzw. hören. Hierfür nehme ich meine Haar S-Type Gitarre mit HSS-Bestückung und hänge den Harley Benton Custom Line OD-5 Overdrive vor einen Morgan PR-12. Am Amp hängt die UA Ox Box mit einer 4×12er-Box mit Greenbacks. Von dort geht es über ein RME Fireface 802 in Ableton Live 12.

Clean Boost

Wir arbeiten uns mit den Gain-Stufen nach oben und starten somit erst einmal mit der Clean-Boost-Seite. Dafür drehen wir den Clean-Regler voll auf, was den Gain-Regler dadurch außer Betrieb setzt. Ihr hört immer drei Tonabnehmereinstellungen: Hals-, Mitte-, Steg-Humbucker. Zuerst schauen wir, wie der Clean-Boost bei Unity-Gain, also ohne Lautstärkesprung, klingt.

Insgesamt muss ich sagen, dass der Clean-Boost wohl nicht gerade die Stärke des Pedals ist. Je mehr man boostet, desto unschöner klingt das Signal. Das fällt vor allem beim Humbucker auf, der so klingt, als würde er das Pedal überfordern. Subtil eingesetzt bekommt man jedoch schönere, leicht angekickte Clean-Sounds. Im vierten Beispiel checke ich noch den Tone-Regler. Hier habe ich die Vermutung, dass dieser bei voll aufgedrehtem Clean-Regler keine Funktion hat. Hier klingt der Clean-Boost in Verbindung mit der Zwischenstellung an der Strat jedoch durchaus nach einer runden Sache.

Overdrive

Kommen wir nun zum Einsatz des Pedals als Overdrive. Drehen wir den Clean-Regler also vorerst komplett zu. So bekommen wir das rein verzerrte Signal. Beim ersten Beispiel hört ihr nochmal das Signal mit dem Pedal im Bypass. Hier kann das Pedal definitiv mehr seine Stärken ausspielen. Das Harley Benton Overdrive ist in der Lage, warme Klänge zu produzieren, die nur wenig matschen und genügend Definition besitzen. Das gefällt mir für das Preissegment ganz gut. Auch der Tone-Regler hat im Check eine gewisse Bandbreite, besitzt auf den letzten Zentimetern sogar noch einige Reserven.

Overdrive & Clean-Blend

Schauen wir uns nun noch an, was das Harley Benton Overdrive von vielen anderen Pedalen unterscheidet: die Möglichkeit, die Clean- und Overdrive-Signale zu mischen. Hier muss ich sagen, das kann gut klappen – muss es aber nicht. Millimeter können hier entscheidend sein. Die nicht so schönen Eigenschaften des Clean-Boosts kommen bei zu weit aufgedrehtem Clean-Regler zu sehr durch. Es kann jedoch eine effektive Möglichkeit sein, einem an sich zufriedenstellenden Overdrive-Sound noch etwas mehr Anschlagsdynamik und Frische zu verleihen.

In den folgenden Beispielen hört ihr das Sound-Sample immer zuerst ohne Clean-Anteil, danach mit dem Clean-Regler auf dem beschriebenen Wert. Des Weiteren habe ich hier mal die extremen Einstellwerte des Tone-Reglers erforscht. Gerade im ersten Beispiel geht hier auf dem Halstonabnehmer dann doch die Sonne auf!