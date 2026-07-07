Das untere Ende der Preisspirale erreicht?

Sie ist da, die neueste Generation der wahrscheinlich günstigsten Einsteigergitarren aller Zeiten, die Harley Benton ST-Modern HH. Du bist auf der Suche nach einem Instrument, das locker unter den Weihnachtsbaum passt? Here we go …

Kurz & knapp Worum geht es? Die Harley Benton ST-Modern HH ist eine moderne ST-Style-Gitarre mit Humbuckern, Coil-Split und zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, die man in dieser Preisklasse kaum erwarten würde. Ausstattung: Compound-Radius, Dual-Action-Trussrod, Locking-Mechaniken und String-Through-Body-Konstruktion.

Compound-Radius, Dual-Action-Trussrod, Locking-Mechaniken und String-Through-Body-Konstruktion. Verarbeitung: Saubere Fertigung, hochwertige Materialien und vorbildliche Bespielbarkeit.

Saubere Fertigung, hochwertige Materialien und vorbildliche Bespielbarkeit. Sound: Druckvolle Humbucker-Sounds plus zusätzliche Flexibilität durch Coil-Split.

Druckvolle Humbucker-Sounds plus zusätzliche Flexibilität durch Coil-Split. Einsteigerfreundlich: Moderne Ergonomie und unkompliziertes Handling erleichtern den Einstieg.

Moderne Ergonomie und unkompliziertes Handling erleichtern den Einstieg. Preis-Leistung: Erstaunlich viel Gitarre für gerade einmal 159,- Euro.

Bewertung Harley Benton ST-Modern HH Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

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Harley Benton ST-Modern HH – Unboxing

Die Harley Benton ST-Modern HH braucht sich optisch auf jeden Fall nicht zu verstecken. Schon beim Auspacken bin ich mal wieder erstaunt, was eine Gitarre für den Preis eines größeren Lego-Technik-Sets bieten kann:

eine optisch einwandfreie Lackierung in Purple Metallic

Korpus aus amerikanischer Erle

sauber eingesetzter Hals aus geröstetem, kanadischem Ahorn mit modernem C-Profil

Griffbrett aus Lorbeer (optisch nah an Palisander)

Compound-Radius 12″ – 16″

korpusseitig zugänglicher Dual-Action-Trussrod

Locking-Tuner

ergonomisch gefräster Hals-Korpus-Übergang

zwei Humbucker mit Coil-Split

Fixed Bridge mit Saitenführung durch den Korpus

Zugegebenermaßen hat so ein Karton Lego auch seinen Reiz. Aber kann man damit auch solch wundervollen Krach erzeugen?

Für diese paar Töne habe ich die Harley Benton ST-Modern HH aus dem Karton geschält, kurz gestimmt und in den Kemper gesteckt. Das Backing ist ein Sessionplayer-Track aus Logic, das Kemper-Profile kommt von Guido Bungenstock.

Ein bisschen Einsteigerwissen

Die wichtigsten Specs habe ich euch eben schon aufgelistet. Für die Einsteiger unter euch, die eventuell mit der Gitarre liebäugeln, hier noch ein paar nähere Infos dazu.

Was ist ein Compound-Radius?

Ein Compound-Radius bedeutet, dass das Griffbrett nicht über die gesamte Länge den gleichen Radius besitzt, sondern sich dieser vom Sattel bis zum letzten Bund verändert.

Bei einem klassischen Griffbrett mit konstantem Radius bleibt diese Wölbung überall gleich. Ein Compound-Radius wird dagegen nach hinten hin immer flacher. Das bedeutet, in den unteren Lagen fühlt sich die Gitarre angenehm für Akkorde an. In den hohen Lagen wird das Griffbrett dagegen flacher, was Bendings und Solospiel erleichtert.

Stell dir das Griffbrett als einen Ausschnitt aus einem Kreis vor:

Kleiner Radius = stärker gewölbt

Großer Radius = flacher

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Ein stark gewölbtes Griffbrett spielt sich bei Akkorden oft angenehmer. Bei großen Bendings kann die Saite jedoch gegen höhere Bünde stoßen und „abwürgen“. Ein flaches Griffbrett vermeidet dieses Problem, fühlt sich aber für manche Spieler bei offenen Akkorden komisch an.

Der Compound-Radius versucht nun, beide Vorteile zu kombinieren:

Komfortable Akkorde in den tiefen Lagen

Flachere Saitenlage möglich

Weniger Probleme bei Bendings

Angenehm für modernes Lead-Spiel

Der Compound-Radius ist kein Muss und macht eine Gitarre nicht automatisch besser. Er ist eher ein Komfortmerkmal. Viele legendäre Gitarren besitzen bis heute einen konstanten Radius. Die Fender Stratocaster etwa liegt, je nach Baujahr, meist bei 7,25″ bis 9,5″, während eine Gibson Les Paul in der Regel einen Radius von 12″ besitzt.

Wem die Harley Benton ST-Modern HH in Purple nicht gefällt, der hat noch andere Optionen:

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Was ist ein Dual-Action-Trussrod?

Ein Gitarrenhals muss sich konstant der Kraft der gespannten Saiten entgegenstellen. Holz allein würde dabei schnell an seine Grenzen stoßen und der Hals würde sich in Richtung des Saitenzugs verziehen. Deshalb wird im Inneren des Halses ein Stahlstab verbaut, der dem Saitenzug entgegenwirkt. Ein herkömmlicher Single-Action-Trussrod wirkt allerdings nur der Saitenspannung entgegen. Was aber, wenn sich der Hals in die falsche Richtung verzieht, weil man den Stab zu fest angezogen hat?

Ein Dual-Action-Trussrod besteht aus zwei übereinanderliegenden Metallstäben, die an den Enden miteinander verbunden sind. Durch Drehen der Einstellschraube in die eine oder andere Richtung kann der Hals aktiv nach vorne oder hinten korrigiert werden. Dadurch wirkt das System in beide Richtungen.

Das benötigte Werkzeug liegt der Harley Benton ST-Modern HH übrigens bei. Da das nicht unbedingt selbstverständlich ist, sei es an dieser Stelle erwähnt.

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Was ist ein Coil-Split?

Ein Coil-Split ermöglicht es, bei einem Humbucker-Tonabnehmer eine der beiden Spulen abzuschalten. Der Humbucker arbeitet dann nur noch mit einer einzelnen Spule und verhält sich klanglich ähnlich wie ein Single-Coil. Meist wird die Funktion über ein Push-Pull-Poti oder einen zusätzlichen Schalter aktiviert.

Klanglich gewinnt die Gitarre durch einen Coil-Split an Transparenz, Brillanz und Höhenanteilen. Der Sound wirkt offener und drahtiger, verliert aber etwas Druck und Ausgangsleistung gegenüber dem Humbucker-Betrieb. Ein Coil-Split macht aus einem Humbucker zwar keine echte Stratocaster oder Telecaster, erweitert die klanglichen Möglichkeiten einer Gitarre jedoch erheblich und sorgt für mehr Flexibilität zwischen kräftigen Rock-Sounds und glockigen Clean-Klängen.

Warum String-Through-Body?

Beim String-Through-Body-Prinzip werden die Saiten nicht nur an der Brücke befestigt, sondern durch Bohrungen im Korpus geführt und auf der Rückseite verankert. Dadurch entsteht ein direkterer Kontakt zwischen Saite, Brücke und Korpus, was sich auf das Spielgefühl und den Klang auswirken kann.

Als Vorteile werden häufig ein etwas längeres Sustain, eine straffere Ansprache und ein direkteres Spielgefühl genannt. Besonders bei tieferen Stimmungen oder kräftigem Anschlag empfinden viele Gitarristen die Saitenspannung als definierter. Außerdem erhöht sich der Anpressdruck der Saiten auf die Brücke, was für eine stabile Schwingungsübertragung sorgen kann. Die klanglichen Unterschiede zu einer Top-Load-Brücke sind allerdings meist eher subtil und hängen stark von der gesamten Konstruktion der Gitarre ab. Viele Spieler bevorzugen das String-Through-Body-System daher weniger wegen eines dramatisch anderen Sounds, sondern wegen des etwas festeren Spielgefühls.

Die Praxis

Leider hat meine Kofferwaage das Zeitliche gesegnet und mich mit und ohne Gitarre auf die Waage zu stellen, ist mir zu doof. Da ich aber das Gewicht meiner Ibanez AZ226 kenne, kann ich die beiden einmal nebeneinander halten und stelle keinen signifikanten Unterschied fest. Somit schätze ich die Harley Benton ST-Modern HH auf etwa 3,2 kg.

Auf dem Schoß liegt die Gitarre ohne Kopflastigkeit. Über die Ergonomie des ST-Designs wurde in jüngster Zeit ausreichend gesprochen. Bleibt also die Beschreibung des ersten Eindrucks, den die Humbucker-Strat auf mich macht.

Trocken angespielt zeigt sich keinerlei Schwäche. Wer glaubt, eine Gitarre für 159,- Euro müsse so klingen, wie Omas Socken riechen, sieht sich getäuscht. Das Instrument zeigt sich in allen Lagen drahtig bis perkussiv. Die Bespielbarkeit ist dank Compound-Radius und großzügiger Fräsung am Hals-Korpus-Übergang vorbildlich. Das gilt übrigens auch für die Einstellung der Saitenlage.

Natürlich gibt es bei Instrumenten dieser Preisklasse eine gewisse Streuung, das sollte uns allen klar sein. Aber selbst wenn die Gitarre noch ein Setup vom fachkundigen Servicetechniker bekommen muss, ist der Preis schwer zu toppen. Ich hatte schon Instrumente hier, die das Zehnfache kosten und längst nicht so gut spielbar aus dem Karton hüpften.

Der Sound

Bleibt also jetzt noch der verstärkte Klang. Und hier kommen die Isola Hydrazine Alnico5 Humbucker ins Spiel, die mit ihren chromfarbenen Kappen optisch schon mal was hermachen. Aber wir wissen alle, dass die Tonabnehmer bei derart günstigen Instrumenten oftmals der Schwachpunkt sind. Also hören wir mal rein, was die Harley Benton ST-Modern HH clean so von sich gibt.

Ihr hört die Gitarre über den Kemper direkt in Logic gespielt. Etwas Reverb kommt vom Kemper, in der DAW arbeitet lediglich ein Limiter, um Pegelspitzen zu vermeiden.

Das kann ich jetzt nicht wirklich schlecht finden. Ein bisschen dumpf vielleicht im Humbucker-Modus, hier steht einem ja aber immer noch die Möglichkeit offen, einen Equalizer zur Hilfe zu nehmen. Die Basis ist durchaus mehr als brauchbar.

Schalten wir um auf einen angezerrten Sound. Das Profile eines Morgan AC20 kommt zum Einsatz:

Die richtig brillanten Höhen vermisse ich auch hier etwas, im Bassbereich schwimmt es minimal. Aber hey – wir hören eine Gitarre, die weniger kostet als ein hochwertiges Pickup-Set. Alles in allem bin ich vom Sound durchaus angetan.

Etwas höher verzerrt klingen die Pickups im Humbucker-Modus etwas kraftlos, dafür ist der Split-Coil-Sound absolut praxistauglich. Der Sound ist das Profile eines Bogner Alchemist im Mercury-Channel:

Das Lead-Brett wartet. Bert Meulendijks Bogner XTC darf ran. Ein bisschen Delay fürs Gefühl und ab geht die Luzie.