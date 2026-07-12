Sparkelig in Lack und Klang

Auf dem Papier wirkt die Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS fast schon zu gut für ihre Preisklasse. Ob sie diesen Eindruck auch im Praxistest bestätigen kann, schauen wir uns heute genauer an.

Kurz & knapp Worum geht es? Die Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS kombiniert klassische Strat-Gene mit moderner Ausstattung. Eine vielseitige E-Gitarre für Einsteiger und Fortgeschrittene. Ausstattung: Babicz FCH Vibrato, Locking-Mechaniken, Compound-Radius, Roasted-Maple-Hals und Coil-Split.

Babicz FCH Vibrato, Locking-Mechaniken, Compound-Radius, Roasted-Maple-Hals und Coil-Split. Verarbeitung: Saubere Fertigungsqualität, hervorragend abgerichtete Bünde und eine überzeugende Werkseinstellung.

Saubere Fertigungsqualität, hervorragend abgerichtete Bünde und eine überzeugende Werkseinstellung. Sound: Vielseitige HSS-Bestückung mit druckvollem Humbucker und authentischen Singlecoil-Klängen.

Vielseitige HSS-Bestückung mit druckvollem Humbucker und authentischen Singlecoil-Klängen. Praxis: Komfortables Spielgefühl, moderne Ergonomie und hohe Stimmstabilität dank Locking-Mechaniken und hochwertigem Vibratosystem.

Komfortables Spielgefühl, moderne Ergonomie und hohe Stimmstabilität dank Locking-Mechaniken und hochwertigem Vibratosystem. Preis-Leistung: Eine erstaunlich gut ausgestattete ST-Style-Gitarre mit beeindruckendem Gegenwert für ihre Preisklasse.

Bewertung Harley Benton St-Modern Plus MN HSS Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung der Redaktion

Affiliate Links Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS DPS Kundenbewertung: (6) 349,00€

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Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS

Harley Benton scheint derzeit kaum zu bremsen zu sein. Während sich viele Hersteller in kleinen Modellpflege-Updates verlieren, werfen die Franken eine Neuheit nach der anderen auf den Markt. Die neue ST-Modern Plus MN HSS reiht sich in die erfolgreiche Modern-Serie ein und verspricht Features, die man vor wenigen Jahren selbst in deutlich höheren Preisklassen nicht selbstverständlich fand, darunter Locking-Mechaniken, Roasted Maple, Coil-Split, Babicz-Vibrato und eine HSS-Bestückung.

Doch gerade Letztere wirft bei Einsteigern häufig Fragen auf. Warum sitzt ausgerechnet an der Brücke ein Humbucker? Wäre eine klassische SSS-Strat nicht „richtiger“? Und was bringt eigentlich ein Coil-Split?

Genau das und noch mehr gibt’s hier und heute im ausführlichen Testbericht.

Der erste Eindruck

Schon beim Auspacken macht die Dark Purple Sparkle Lackierung ordentlich Eindruck. Harley Benton beweist inzwischen regelmäßig, dass man auch günstigen Gitarren ein Finish spendieren kann, das deutlich hochwertiger wirkt, als es der Preis vermuten lässt. Je nach Lichteinfall changiert der Lack zwischen dunklem Violett und kräftigem Metallic-Schimmer, ohne dabei übertrieben kitschig zu wirken. Auf der Bühne dürfte dieses Finish alle Blicke auf sich ziehen.

Auch sonst gibt sich die Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS modern im besten Sinne. Abgerundetes 2-Punkt-Vibratosystem, Locking-Mechaniken und sauber verrundete Bünde lassen eher an Instrumente denken, die doppelt so viel kosten.

Das Instrument schlüpft perfekt eingestellt aus dem Karton und ist mit beschichteten Elixir-Saiten bespannt. Das lädt direkt zu einem ersten Jam ein. Hören wir mal, ob sich die Gitarre genauso sparkelig anhört, wie sie aussieht:

Specs & Facts

Korpus aus amerikanischer Erle

geschraubter Hals aus geröstetem kanadischem Riegelahorn

Griffbrett aus kanadischem Ahorn mit angenehm verrundeten Griffbrettkanten

Dot-Inlays sowie fluoreszierende Side Dots für bessere Orientierung auf dunklen Bühnen

modernes Smooth-„D“-Halsprofil (20,5 mm am 1. Bund, 22,5 mm am 22. Bund)

2-Wege-Halsstab mit komfortablem Einstellrad am Halsende

Compound-Griffbrettradius von 12″ bis 16″ (305–406 mm)

Mensur: 648 mm (25,5″)

Sattelbreite: 42 mm (1,65″)

Graphitsattel

22 Medium-Jumbo-Edelstahlbünde (2,7 mm) mit sauber verrundeten Bundenden

Tesla-Pickup-Bestückung mit einem offenen VR-Nitro Alnico-5-Humbucker an der Brücke sowie

zwei TV-S1 Alnico-5-Singlecoils in Hals- und Mittelposition

1 Volume- und 1 Tone-Regler

Push/Pull-Funktion im Tone-Poti zum Splitten des Humbuckers

klassischer 5-Wege-Pickup-Schalter

Babicz FCH Z-Series 2-Point Full Contact Tremolo

staggered Locking-Mechaniken.

Verarbeitung

Die erste Bestandsaufnahme hinterließ also einen erfreulich positiven Eindruck. Schauen wir uns an, wie es weitergeht.

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Normalerweise findet man hier und da kleine Details, an denen sich der Rotstift gegenüber Boutique-Instrumenten bemerkbar macht. Aber so sehr ich mich auch bemühe, ich finde nichts, worüber ich ernsthaft meckern könnte. Gemessen am Preisniveau spielt Harley Benton hier also in der absoluten Oberklasse.

Die Bundenden sind sauber verrundet, der Hals sitzt spielfrei in der Tasche und auch der Lack zeigt keinerlei Verarbeitungsmängel. Die Potis laufen angenehm straff, sämtliche Schrauben sitzen fest und selbst der Vibratoarm arbeitet ohne störendes Spiel. Der Halsspannstab ist vom Korpus her zugänglich, ohne dass man das Pickguard abschrauben müsste.

Außerdem handelt es sich dabei um einen sogenannten Double-Action-Trussrod, der in beide Richtungen verstellbar ist. Das scheint bei Harley Benton der neue Standard zu sein, denn sogar die noch deutlich günstigere ST-Modern HH, die ich letzte Woche zum Test in der Mangel hatte, verfügt über solch einen Stab. Während ein einfacher Halsspannstab lediglich in eine Richtung arbeitet, kann ein Double-Action-Trussrod den Hals sowohl begradigen als auch aktiv in die Gegenrichtung drücken. Das erleichtert spätere Einstellungen erheblich.

In diesem eben verlinkten Testbericht hatte ich damit begonnen, etwas Einsteigerwissen zu vermitteln. Das soll jetzt hier auch so weitergehen, während ich parallel an einem Artikel arbeite, der die Merkmale verschiedenster Gitarrentypen für Einsteiger verständlich erklärt. Also stay tuned, aber bitte ohne Stimmgerät, das trainiert die Ohren.

Was soll das mit der HSS-Bestückung?

Diese Frage taucht erstaunlich häufig auf. Schließlich verbindet man eine klassische Stratocaster doch eigentlich mit drei Singlecoils. Der Grund ist so simpel wie bestechend. Die Brückenposition klingt konstruktionsbedingt immer etwas heller und bissiger als Hals oder Mitte. Das liegt daran, dass die Saite dort deutlich weniger schwingt. Die Auslenkung der schwingenden Saiten ist genau in der Mitte am größten, deshalb sitzt der Hals-Pickup idealerweise dort, wo sich der 24. Bund der Gitarre befinden würde. Hat eine Gitarre 24 Bünde, muss der Pickup weiter Richtung Steg rutschen, was deutliche Unterschiede im Sound mit sich bringt

Ein Singlecoil liefert in der hinteren Position am Steg den berühmten glasigen, drahtigen Strat-Sound, perfekt für Funk, Blues oder glockige Cleansounds. Sobald allerdings mehr Gain ins Spiel kommt, wünschen sich viele Gitarristen mehr Druck, dafür weniger harsche Höhen und etwas mehr Output, um den Amp so richtig zu kitzeln. Und genau dafür sitzt bei einer HSS-Gitarre ein Humbucker an der Brücke.

Ein Humbucker besitzt zwei Spulen statt einer, erzeugt dadurch ein stärkeres Signal und unterdrückt gleichzeitig störendes Brummen („Hum“). Das Ergebnis sind fettere Mitten, mehr Sustain und deutlich mehr Reserven für Rock und Metal.

Stratsound trotz Humbucker? Der Coil-Split.

Jetzt wird’s richtig interessant. Ein Humbucker besteht also aus zwei einzelnen Spulen. Beim Coil-Split wird, ihr ahnt es, eine dieser beiden Spulen – einfach ausgedrückt – abgeschaltet, der Humbucker arbeitet wie ein Singlecoil. Elektrisch passiert dabei natürlich noch etwas mehr, für das grundsätzliche Verständnis reicht diese Erklärung zunächst aber völlig aus.

Ganz wichtig dabei ist, dass ein gesplitteter Humbucker ähnlich, aber niemals identisch wie ein echter Strat-Singlecoil klingt, denn die Bauform des Pickups, die Position der aktiven Spule und die Art der Stummschaltung einer der Spulen beeinflussen den Gesamtsound erheblich. Trotzdem gewinnt man aber deutlich mehr Flexibilität, von der vor allem Clean-Sounds profitieren. Bei der hier getesteten Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS funktioniert der Coil-Split über das Tone-Poti, das als Push/Pull-Poti ausgelegt ist.

An dieser Stelle sei ein Kritikpunkt angebracht. Push/Pull-Potis arbeiten, indem sich ihr Schaltungszustand durch Ziehen an der Poti-Achse ändert. Nun finden bei der hier getesteten Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS die typischen Strat Potikappen Verwendung. Um hier den Schaltvorgang auszulösen, benötigt man entweder trockene Finger und einen stabilen Händedruck oder die Möglichkeit, mit der Fingerspitze etwas unter die Kappe zu greifen. Ersteres kann ich schlecht beeinflussen, letzteres gelingt mir nicht sonderlich zuverlässig.

Abhilfe würde hier die Verwendung eines Push/Push-Potis schaffen, alternativ kann natürlich auch ein zusätzlicher Mini-Schalter zum Einsatz kommen, an dessen Stellung man dann auch den Schaltzustand sicher ablesen kann. Eine andere, deutlich günstigere und unkompliziertere Variante ist die Verwendung von sogennannten Dome-Knöpfen, wie man sie von der Telecaster kennt. Diese sind deutlich griffiger und bieten mehr Platz zum Zugreifen.

Handling

Direkt nach dem Auspacken fällt auf, wie vertraut sich die Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS anfühlt. Der geröstete Ahornhals dürfte dazu einen nicht unerheblichen Teil beisteuern, denn er vermittelt fast den Eindruck eines bereits lange eingespielten Instruments. Die moderne Halsform mit der Bezeichnung „Smooth D“ dürfte sowohl Einsteiger als auch erfahrene Spieler sofort abholen und auch der (von der oben schon verlinkten ST-Modern HH) bekannte Compound-Radius des Griffbretts gibt dem Spieler ein gutes Gefühl.

Das Babicz-Vibrato arbeitet sauber und erlaubt sowohl dezente Vibratos als auch etwas mutigere Aktionen. Ab Werk liegt die Grundplatte des Vibratosystems fast auf der Decke auf, was zum einen bedeutet, dass man nicht nach oben vibrieren kann, zum anderen aber die Gefahr birgt, dass sich die Gitarre verstimmt anhört, wenn man mit dem rechten Handballen zu viel Druck aufs Vibrato ausübt. Da gibt’s jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man hängt hinten noch eine Feder ein oder erhöht die Federspannung dadurch, dass man das Federhalteblech etwas weiter ins Holz schraubt oder man verringert die Spannung der Federn, was dazu führt, dass das Vibratosystem richtig „schwebt“ und auch sinnvolle Vibrationen nach oben möglich sind.

Das darf jetzt aber nicht als Minuspunkt verstanden werden, denn eigentlich gilt das für jede neue Gitarre, unabhängig vom Hersteller. Diese Instrumente haben lange Wege hinter sich. Im Container, durch Hitze, Meeresklima und Temperaturschwankungen. Spätestens wenn ihr solch eine Gitarre im Winter bei 20° C ausgeliefert bekommt, die bei 35° C tropischer Hitze zusammengebaut wurde, dürfte klar sein, dass auch die sorgfältigste Einstellung des Instruments unter Umständen für die Füße war. Also immer erstmal akklimatisieren lassen und dann noch mal checken! Das gilt übrigens auch für Instrumente, die das Zehnfache kosten. Holz und Metall reagieren auf Umwelteinflüsse, daran ändert auch der Preis eines Instruments nichts.

Was aber positiv angemerkt werden sollte, sind die verwendeten Locking-Mechaniken. Was ist das nun schon wieder? Gute Frage! Der Erklärbär weiß Rat:

Braucht man eigentlich Locking-Mechaniken?

Viele Hersteller werben inzwischen mit Locking-Tunern, aber braucht man die wirklich? Die ganz klare, unerbittliche und zweifelsfrei experimentalesoterisch durchgeführte Überprüfung dieser Frage ergibt ein deutliches Jein.

Normale Mechaniken stimmen eine Gitarre grundsätzlich genauso gut wie die Locking-Mechaniken. Zu hoch, zu tief oder genau in der Mitte, so wie wir das gern hätten. Der eigentliche Vorteil muss also woanders liegen.

Bei Locking-Mechaniken wird die Saite mechanisch festgeklemmt. Dadurch benötigt man meist nur eine halbe bis maximal eine Wicklung auf der Achse. Das verkürzt den Saitenwechsel erheblich und reduziert gleichzeitig mögliche Reibung und das versehentliche Übereinanderlegen von Wicklungen auf der Mechanik. Besonders Gitarristen, die häufig das Vibratosystem benutzen oder regelmäßig neue Saiten aufziehen, wissen die Vorteile der Locking-Mechaniken zu schätzen.

Wer dagegen ausschließlich zu Hause spielt und sein Vibratosystem kaum nutzt, kommt auch mit klassischen Mechaniken problemlos zurecht. Ein Muss sind Locking-Tuner also nicht, ein echter Komfortgewinn aber allemal.

Sounds

Bereits bei einem cleanen Sound zeigt die Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS ihre größte Stärke. Die beiden Singlecoils in Hals- und Mittelposition liefern genau die Offenheit und Transparenz, die man von einer modernen Strat erwartet. Die Zwischenposition perlt angenehm, ohne zu spitz zu wirken, Akkorde lösen sauber auf und funky Licks gehen locker von der Hand. Ihr hört die Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS über meinen Kemper, in den das Profile eines Mesa/Boogie TriAxis geladen wurde.

Erinnert ihr euch an den Humbucker von vorhin? Genau hier spielt er jetzt seinen Vorteil aus. Jetzt wird der Ton natürlich deutlich kräftiger und bei der Amp-Einstellung von eben mischen sich erste Verzerrungen hinzu. Crunch-Sounds erhalten mehr Fundament, Soli setzen sich leichter durch und High-Gain fühlt sich richtig gut an. Für die High-Gain-Sounds kommt das Profile eines Bogner XTC von Guido Bungenstock zum Einsatz.

Besonders gut gefällt mir dabei, dass Harley Benton den Humbucker nicht übermäßig „heiß“ abgestimmt hat, denn dadurch bleibt genügend Dynamik erhalten und man kann mit der Anschlagsstärke und dem Volume-Poti den Sound problemlos kontrollieren.

Mit aktiviertem Coil-Split wird der Klang dann natürlich wieder luftiger und nähert sich den klassischen Strat-Sounds an, vor allem im Grenzbereich zwischen Clean und Crunch macht das richtig Spaß. Gerade Gitarristen, die ihre Brötchen mühsam in Top-40-Coverbands verdienen, dürften diese zusätzliche Flexibilität zu schätzen wissen. Alles in allem machen die Tesla-Pickups bei der Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS einen verdammt guten Job.

Vor allem zeigt Harley Benton einmal mehr, wie weit sich Instrumente dieser Preisklasse inzwischen entwickelt haben. Wer vor zehn Jahren eine ähnlich ausgestattete Strat wollte, musste dafür oft den drei- bis vierfachen Preis bezahlen. Heute bekommt man all diese Features bereits im unteren Preisbereich und muss dafür erstaunlich wenige Kompromisse eingehen.