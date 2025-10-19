Viel Röhre für wenig Kohle

Vintage-Charme trifft moderne Ausstattung – der Harley Benton TUBE30 Head verspricht echten Röhrensound zum Schnäppchenpreis. Ob es das auch hält, klärt dieser Test.

Harley Benton TUBE30 Head

Harley Benton hat sich in den vergangenen Jahren vom Geheimtipp für Budget-Instrumente zu einem ernstzunehmenden Anbieter entwickelt, der neben Gitarren und Bässen auch Amps und Zubehör mit erstaunlich hoher Qualität bietet. Der Harley Benton TUBE30 Head steht genau in dieser Tradition: Er verspricht Vintage-inspirierte Sounds und moderne Features zu einem Preis, der im Röhrenbereich normalerweise nicht oder nur sehr schwer zu finden ist.

Das 30-Watt-Topteil ist mit drei Vorstufenröhren (ECC83/12AX7) und vier Endstufenröhren (EL84) bestückt und bietet zwei Kanäle, die sich am Frontpanel oder mit einem (optional erhältlichen) Fußschalter umschalten lassen. Ein zusätzlicher Bright-Schalter sorgt für mehr Biss in den Höhen, während der integrierte Digital-Reverb samt eigenem Klangregler das Klangangebot erweitert. Trotz seiner überschaubaren Maße von 51 × 23 × 25 cm bringt das Gehäuse immerhin 10,5 kg auf die Waage und wirkt damit sehr robust und bühnentauglich.

Angesichts des Preises positioniert sich der TUBE30 Head klar als „Working Horse“ für Gitarristen, die einen authentischen Röhrensound im Proberaum und auf der Bühne suchen, ohne dabei das Budget zu sehr zu belasten. In diesem Testbericht wollen wir klären, ob der Amp nicht nur auf dem Papier überzeugt, sondern auch im Alltag mit Druck, Dynamik und Charakter punktet – und ob er sich als günstige Alternative zu den etablierten Amps am Markt empfiehlt.

Facts & Features

Optisch zeigt sich der Harley Benton TUBE30 Head im klassischen Vintage-Look: ein kompaktes Holzgehäuse mit cremefarbenem Tolex-Überzug, verchromter Frontblende und schwarzem Frontgitter mit weißer Beschriftung. Dieser Retro-Touch erinnert ein wenig an britische Boutique-Amps und vermittelt das Gefühl, ein „ausgewachsenes“ Röhrentopteil vor sich zu haben. Das Chassis sitzt sauber verschraubt im Gehäuse, die Frontplatte aus Metall wirkt stabil, die Potis im Chickenhead-Stil laufen angenehm mit leichtem Widerstand und auch die Kippschalter aus Metall hinterlassen einen überraschend wertigen Eindruck.

Mit Abmessungen von 510 × 230 × 250 mm und rund 10,5 kg Gewicht bleibt das Top gut transportierbar, wirkt aber nicht wie ein Spielzeug, sondern wie ein ernstzunehmender Amp, den man durchaus auch auf die Bühne mitnehmen würde. Der Griff auf der Oberseite hat mit dem Gewicht keine Probleme, zudem lässt er sich auch mit großen Händen sicher greifen. Schutz vor Stößen bieten Metallwinkel, die an allen Seiten des Gehäuses angeschraubt wurden.

Britischer Klangcharakter zu erwarten

Im Inneren werkeln drei ECC83/12AX7 in der Vorstufe und vier EL84 in der Endstufe – das lässt bereits auf eine eher britisch klingende Grundausrichtung schließen. Das Schaltungskonzept entspricht einem klassischen Class-AB-Aufbau, der für Dynamik und solide Leistung bei überschaubarem Röhrenverschleiß sorgt. Die Schaltung bietet zwei Kanäle: einen Clean-Kanal mit eigenem Volume-Regler und einen Overdrive-Kanal mit Gain- und Volume-Regler. Eine gemeinsame 3-Band-Klangregelung (Bass, Middle, Treble) sitzt in der Mitte des Panels, ergänzt durch einen Bright-Schalter, der bei Bedarf für zusätzliche Höhen sorgt. Eine orangefarbene LED leuchtet auf, sobald der Overdrive-Kanal ausgewählt wird und mit dem Standby-Schalter lassen sich die Röhren in Ruhepausen schonen.

Onboard-Reverb und FX-Loop für weitere Effekte

Besonderes Augenmerk verdient der integrierte Hall, der sich nicht nur in der Intensität, sondern auch in der Klangfarbe regeln lässt: Neben dem klassischen Reverb-Regler gibt es einen separaten Klangregler für den Hallanteil, mit dem sich von warmen, dunklen Räumen bis zu hellen, federnden Surf-Sounds einiges abdecken lässt. Das ist in dieser Preisklasse eher ungewöhnlich und erweitert das Klangspektrum des TUBE30 Head deutlich.

Doch beim Hall muss es nicht bleiben: Auch ein FX-Loop wurde integriert, um weitere Effekte sinnvoll in den Signalweg einzubinden. Der befindet sich auf der Rückseite, zusammen mit den zwei Boxenanschlüssen (8 und 16 Ohm) und einem Anschluss für einen Fußschalter, mit dem die Kanäle gewechselt und der Reverb zugeschaltet werden kann. Der Schalter muss kein besonderer sein – einer mit einer Stereoklinke am Kabelende reicht hier vollkommen aus. Die Gitarre wird wie gewohnt auf der Frontseite eingesteckt, hier finden sich zwei Buchsen (HI und LO) mit unterschiedlichen Impedanzen zur optimalen Anpassung an das verwendete Instrument.

Insgesamt hinterlässt das Harley Benton TUBE30 Head in puncto Verarbeitung, Features und Anschlussmöglichkeiten einen soliden und kompletten Eindruck. Für ein Modell dieser Preisklasse wirkt es zudem erstaunlich robust und gut ausgestattet. Die Kombination aus klassischem Layout, echter Röhrenbestückung, flexibler Anschlussvielfalt und Hall mit eigener Klangregelung macht das Top auf dem Papier zu einem sehr attraktiven Werkzeug für Gitarristen, die Vintage-Feeling mit moderner Praxistauglichkeit verbinden wollen – und dabei ihr Budget nicht über die Maßen strapazieren möchten. Wie es in der Praxis aussieht, werden wir im nächsten Abschnitt erfahren.

Harley Benton TUBE30 Head – der Praxis-Check

Schon beim ersten Check zeigt sich, dass der Harley Benton TUBE30 Head trotz seines günstigen Preises kein reines „Einsteigergerät“ ist, sondern ein ernstzunehmender Röhren-Amp mit eigenständigem Charakter. Der Clean-Kanal bietet ein überraschend klares, offenes Klangbild mit viel Headroom, das an klassische britische Amps wie den VOX AC30 erinnert. Bei moderater Lautstärke bleiben die Töne glockig und differenziert, mit dem Bright-Schalter lassen sich zusätzliche Höhen für knackige Rhythmusparts oder drahtige Funk-Licks abrufen. Dreht man den Clean-Volume weiter auf, beginnt der Amp sanft zu komprimieren und liefert einen angenehmen Röhren-Crunch, der sich für Blues und Classic-Rock bestens eignet.

Der Overdrive-Kanal bringt dagegen spürbar mehr Gain-Reserven ins Spiel und eröffnet ein recht breites Spektrum von warmem Crunch bis zu kernigen Rock-Sounds. Mit dem Gain-Regler lässt sich der Zerrgrad feinfühlig dosieren, während das Overdrive-Volume für den nötigen Pegel sorgt. Zusammen mit der 3-Band-Klangregelung entsteht so ein flexibel formbarer Grundsound, der – abhängig von der verwendeten Gitarre – von fetten Riff-Sounds bis hin zu singenden Leads reicht. Aber auch hier gilt: je mehr Gain, desto mehr Rauschen. Doch da verhält sich das Top nicht anders als viele Kollegen aus deutlich höheren Preisregionen. Positiv fällt auf, dass der Amp auch bei höheren Lautstärken eine ordentliche Definition behält, ohne zu matschen – speziell bei Gitarren mit Single-Coils macht sich das bemerkbar.

Der eingebaute Reverb ist mehr als ein nettes Extra: Dank des separaten Klangreglers lässt sich der Hallcharakter sehr gut anpassen. So kann man ihn dezent für räumliche Tiefe im Clean-Kanal einsetzen oder im Overdrive-Kanal für atmosphärische Leadsounds ausreizen. In Verbindung mit einem Delay und weiteren Mod-Effekten im seriellen Effektweg lassen sich sogar komplexere Klanglandschaften gut realisieren. Apropos Effektweg: Er arbeitet sauber und ohne merkliche Pegelverluste, sodass auch hochwertige Pedale problemlos integriert werden können.

Alles in allem zeigt sich der Harley Benton TUBE30 Head in der Praxis als erstaunlich vielseitiger Röhren-Amp, der klassische Sounds liefert, aber dennoch genug Flexibilität für moderne Setups bietet. Sein Clean-Kanal punktet mit Transparenz und Headroom, der Overdrive-Kanal mit kernigem Overdrive und der Hall mit einer sinnvollen Klangregelung. Freunde des High-Gain-Sounds werden allerdings Reserven in der Stärke der Zerrung vermissen. Aber dafür wurde das Top nicht gemacht – zur Not lässt sich natürlich jederzeit ein entsprechendes Distortion-/Overdrive-Pedal vor den Eingang schalten.

Harley Benton TUBE30 Head – Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich das TUBE30 Head an eine 1×12″-Celestion-Vintage-30-Box angeschlossen. Vor der Box wurde ein AKG C3000 Mikrofon in Position gebracht, als Gitarre kam eine Music Man Silhouette Special zum Einsatz. Effekte wurden wie immer keine verwendet – der Reverb-Sound stammt vollständig aus dem TUBE30 Head.