Der Sound der Legenden für dein Homestudio?

Mit dem Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip hat Harrison Audio seit Kurzem einen interessante Channelstrip für das Tonstudio im Portfolio, den wir uns für euch einmal näher angeschaut haben.

Kurz & knapp Klangqualität: Sehr runder, voller und warmer Sound, der sich leicht in den Mix integriert. Equalizer: Flexibel und musikalisch, erlaubt auch direkte Eingriffe bei der Aufnahme. Ausstattung: Viele Ein- und Ausgänge, clevere Stromversorgung und hohe Flexibilität. Mixbus-System: Innovative Idee, aber in der Praxis wenig sinnvoll und etwas kompliziert in der Umsetzung Fazit: Hochwertiger Channelstrip mit tollem Klang, preislich fair, klare Empfehlung trotz Kritik am Mixbus.



ANZEIGE

Was haben Bands und Künstler wie Michael Jackson, ABBA, Queen oder Donald Fagen gemeinsam? Richtig, sie waren in den 1970ern und 1980ern unfassbar erfolgreich. Aber darüber hinaus gibt es noch eine weitere Gemeinsamkeit, die für uns Audionerds viel interessanter ist: All diese Künstler und viele mehr haben ihre Produktionen auf Konsolen von Harrison Audio gemischt. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich Michael Jacksons „Thriller“, das von Bruce Swedien aufgenommen und gemischt wurde. Neben Neve und SSL ist Harrison damit wohl einer der erfolgreichsten und bekanntesten Hersteller von Mischpulten.

Genau wie die anderen genannten Firmen setzt Harrison Audio mittlerweile auch darauf, einzelne Komponenten wie Channelstrip, Preamp und EQ-Module im 500er-Format zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass die meisten Produktionen heute nicht mehr auf großen Mischpulten, sondern in kleinen, überschaubaren Homestudios entstehen. Wer also schon immer den Klang von Michael Jackson oder ABBA im eigenen Studio umsetzen wollte, sollte sich den folgenden Testbericht des Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip nicht entgehen lassen.

Ausstattung des Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip

Harrison Audio hat uns für diesen Test drei Exemplare des 32Classic MS Mix Strip zur Verfügung gestellt. Das hat vor allem mit dem integrierten Mixbus und den damit verbundenen Routing-Möglichkeiten zu tun, die man natürlich nur testen kann, wenn man mehrere dieser Geräte besitzt. Dazu später mehr.

Beginnen wir unsere Übersicht auf der Frontseite. Ganz links finden wir eine kombinierte XLR-Klinkenbuchse. Per Drucktaste wählt man den Mikrofoneingang auf der Vorderseite. Ansonsten ist der rückseitige XLR-Anschluss aktiv, für den Instrumenteneingang ist ein weiterer Drucktaster zur Aktivierung vorgesehen. Danach folgt ein stufenloser Gain-Regler, der bis zu 70 dB Verstärkung bietet. Ihm folgen ein Pad-Schalter, der das Eingangssignal um bis zu 20 dB absenkt, und ein Taster zur Aktivierung der 48 V Phantomspeisung.

Des Weiteren gibt es einen Line-Regler, der ein anliegendes Line-Signal im Bereich von ±6 dB abschwächen oder anheben kann. Damit dieser Regler wirksam wird, muss der danebenliegende Line-Taster aktiviert werden. Ergänzt wird die Eingangssektion durch einen Phasenumkehrschalter und einen mit „INS“ beschrifteten Schalter, der den rückseitigen Insert-Weg in Betrieb nimmt. So lassen sich externe Effekte direkt bei der Aufnahme einschleifen. Eine dreistufige LED (grün, gelb, rot) zeigt zudem die Stärke des Eingangssignals an.

Der Equalizer des Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip

Der mittlere Bereich der Frontplatte wird vom Equalizer eingenommen. Dessen Klang ist zusammen mit dem Preamp für den charakteristischen Sound einer Harrison-Konsole verantwortlich.

Wir haben hier Regler für Highpass und Lowpass und einen Schalter, um diese beiden Filter zu aktivieren, einen weiteren Taster, um den Equalizer in Betrieb zu nehmen und schließlich vier Bänder (Low, Low Mid, High Mid und High), die in der Frequenz geregelt und um bis zu 10 dB angehoben oder abgesenkt werden können.

Die Bänder überlappen sich großzügig, sodass vielerlei musikalisch sinnvolle Einstellungen möglich sind. Die beiden äußeren Bänder (Low und High) können auf Wunsch per Taste auch auf eine Bell-Charakteristik umgeschaltet werden. Standardmäßig arbeiten sie als Low- und High-Shelf. Natürlich eignet sich solch ein EQ eher für die grobe Klanggestaltung und weniger für präzise Eingriffe. Hat man aber nichts anderes zur Hand, lassen sich damit auch erstaunlich detaillierte Korrekturen, etwa das Absenken von Resonanzen, erledigen.

ANZEIGE

Routing-Optionen des Harrison Audio 32Classic

Wo bei anderen Channel-Strips spätestens jetzt die Bedienelemente auf der Frontseite abgeschlossen wären, beginnt beim Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip erst der interessante Teil. Ganz rechts finden wir nämlich einen Drehregler, der mit „Fader“ beschriftet ist, sowie weitere Regler mit „Routing“ und „Mix Out“. Um die Funktion dieser drei Regler zu verstehen, müssen wir den eingangs erwähnten Mixbus kurz unter die Lupe nehmen.

Harrison Audio sieht für seine Mix Strip Channel Strips vor, dass diese zu einer Art Mischpult zusammen geroutet werden können. Dabei gibt ein Channel-Strip über eine rückseitige Mixbus-Buchse das Signal immer an das nächste Gerät weiter. Das letzte Gerät in der Kette summiert dann all diese Kanäle. Mit den genannten drei Reglern kann man die Lautstärke regeln, das Panorama einstellen und – nur bei der als Master definierten letzten Unit – die Ausgangslautstärke des so erstellten Mixes steuern.

Mit diesem Hintergrundwissen schauen wir uns jetzt noch einmal diese drei Regler an. Der „Fader“-Regler bestimmt die Ausgangslautstärke der jeweiligen Einheit. Wahlweise kann mit einem 0 dB Taster das Signal auf Unity-Gain ausgegeben werden. Der nächste Schalter aktiviert das Panoramapoti, mit dem das anliegende Signal frei im Stereopanorama verteilt werden kann (nur zum Abhören, nicht zum Aufnehmen). Der rote Mix-Taster wiederum definiert, ob ein Signal eines Kanalzuges auf eben diesen Bus geroutet werden soll. Und der „Mix Out“-Regler ganz rechts definiert die Ausgangslautstärke des gesamten Mixes. Das funktioniert natürlich nur bei der Einheit, die als „Mix Out“ definiert wurde. Dies wird über ein Routing auf der Rückseite eingestellt, was wir uns später anschauen.

Abschließend finden wir ganz rechts noch einen Power-Schalter, der das Gerät in Betrieb nimmt.

Anschlüsse des Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip

Auf der Rückseite des Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip finden wir ganz links den Anschluss für das Stromkabel und direkt danach noch eine Stromausgangsbuchse. Die Idee dahinter: Es reicht vollkommen, wenn ein Gerät mit Strom versorgt wird und dieses dann den Strom über kurze Patch-Kabel an die nachfolgenden Geräte weitergibt. Das ist sehr clever gelöst, da man dadurch im Rack sehr viel Platz spart.

Danach folgen symmetrische XLR-Ausgänge für links und rechts, beschriftet mit „Mix Output“. Das ist wiederum nur dann relevant, wenn man mehrere Geräte zu einem System verbindet. Und auch nur bei dem Gerät, das sozusagen als Mixbus-Master definiert wird. Direkt danach sind Buchsen für „Bus-In“ sowie für den „Mixbus“, um das Signal weiterzuschleifen.

In der Praxis muss man sich das so vorstellen, dass man mit kurzen Flachbandkabeln (im Lieferumfang enthalten) von Preamp 1 zu Preamp 2 zu Preamp 3 usw. routet und das Signal durchschleift. Bei dem letzten Gerät der Kette gibt man das Signal dann in den „Bus In“ und definiert diesen damit zum Master. Nur bei diesem Gerät sind dann die beiden „Mix Output“ XLR-Buchsen belegt und können an ein Monitoringsystem weitergegeben werden.

Während all diese Ein- und Ausgänge des Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip nur das Mixbus-System betreffen und für einen Channelstrip eher ungewöhnlich sind, folgen jetzt Buchsen, die wir von jedem Channelstrip kennen. Zunächst haben wir „Channel Out“, einmal „Pre-“ und einmal „Post Fader“, somit können wir das Signal zweimal abgreifen, zum Beispiel einmal für Monitoring und einmal direkt zur Aufnahme. Des Weiteren haben wir symmetrische XLR-Ein- und Ausgänge für „Insert“, um, wie eingangs schon erwähnt, externes Equipment einzuschleifen. Und last but not least finden sich noch zwei symmetrische XLR-Eingänge, einmal für Mikrofon- und einmal für Line-Eingänge. Damit sollte man für alle Eventualitäten im Recording-Alltag gerüstet sein.

Wie klingt der Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip?

Harrison Audio genießt in der Branche einen legendären Ruf für die Klangqualität seiner Mischpulte. Das ist zum einen den mit Jensen-Übertragern ausgestatteten Vorstufen geschuldet, die eine sehr cleane Verstärkung ohne jegliche Art von Verzerrung bieten und dabei aufgrund der Eigenschaften der Übertrager sehr rund, warm und voll klingen. Harrison Audio gibt an, dass das Frequenzbild der Übertrager im unteren und oberen Bereich leicht abfällt. Auch das ist ein Grund für die ausgezeichneten Klangeigenschaften, da sowohl störende Höhen als auch allzu aufdringliche Bässe dezent gezähmt werden.

Der Equalizer der Harrison Konsolen wird von vielen renommierten Toningenieuren geschätzt. Er ist für einen Hardware-Equalizer extrem flexibel und ermöglicht auch sehr chirurgische Eingriffe. Zudem klingt der Bassbereich sehr rund und voll, ohne zu matschen. Die Höhen wiederum klingen sehr edel, ohne schrill oder nervig zu wirken. Die eingangs erwähnten Künstler und ihre Alben sprechen, glaube ich, für sich. Gerade ein Album wie „Thriller“ ist auch heute noch absolut konkurrenzfähig, wenn es im Radio läuft. Der Klang ist warm, rund und trotzdem brillant, ohne zu dröhnen oder in den Höhen zu nerven.

Ich habe bei allen Klangbeispielen ausgiebig Gebrauch vom Equalizer gemacht und ihn direkt bei den Aufnahmen so eingestellt, wie ich es später auch im Mixdown tun würde. Während der letzten Wochen habe ich die Harrison Audio 32Classic MS Mix Strips für diverse Produktionen eingesetzt und dabei mit dem mir bekannten und vorhandenen Equipment verglichen. In meinem eigenen Studio nutze ich zum Beispiel zum Aufnehmen von Vocals und Instrumenten einen SPL Channel One. Dieser klingt im Vergleich zu den Harrison Kanälen viel HiFi-mäßiger und höhenlastiger, wohingegen die Harrison-Kanäle immer warm, gutmütig und voller klangen. Ich möchte gar nicht sagen, dass das eine oder andere besser oder schlechter ist, das ist einfach eindeutig eine ganz andere Klangfarbe.

Im Mix ist mir aufgefallen, dass sich die mit dem Harrison Audio aufgenommenen Signale ausgezeichnet integrieren und mischen lassen und ich habe an keiner Stelle bereut, direkt bei der Aufnahme auch den Equalizer teils drastisch einzusetzen. Es ist fast unmöglich, damit ein schlecht klingendes Ergebnis zu erzielen. Bis hierhin also ein toller Channel-Strip, der jedes Tonstudio klanglich aufwerten kann.

Sinn und Unsinn des Mixbus-Systems

Was mir einiges Kopfzerbrechen bereitet hat, ist aber das Mixbus-System, das Harrison Audio integriert hat. Ich sehe für mich schlicht und einfach keine Notwendigkeit dafür und keine sinnvolle Einsatzmöglichkeit. Natürlich ist es nett, direkt am Gerät ein Routing und eine Art Roughmix bei der Aufnahme zu erstellen, aber die praktische Umsetzbarkeit erschließt sich mir nicht ganz. Zum einen wird in den seltensten Fällen ausschließlich mit Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip Kanälen gearbeitet werden; sprich, sobald ich noch andere Preamps oder ein Mischpult habe, muss ich diese Kanäle ja auch irgendwie abhören und routen.

Außerdem könnte ich, selbst wenn ich ausschließlich mit Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip Kanälen arbeiten würde, zwar ein Routing erstellen und die Signale bei der Aufnahme abhören, einen Kopfhörermix erstellen kann ich damit aber zum Beispiel nicht. Das heißt, ich brauche ohnehin noch irgendeine Art von Mischpult, sei es ein digitales auf der Soundkarte oder ein tatsächliches analoges.

Klangbeispiele mit dem Harrison Audio 32Classic MS Mix Strip

Akustisches Schlagzeug

Als Erstes hören wir die Aufnahme eines akustischen Schlagzeugs. Da ich von Harrison Audio drei Exemplare des Mix Strips zur Verfügung hatte, habe ich mich darauf beschränkt, das Schlagzeug auch nur mit drei Signalen aufzunehmen. Die Mikrofone waren ein Mono-Overhead (ca. 50 bis 60 cm über dem Drumkit, in diesem Fall ein Audio Technica 4047), ein Snare-Mikrofon (Electro-Voice N/D 408B) und in der Kick-Drum schließlich noch ein Electro-Voice PL33.

Im ersten Beispiel hört ihr das Drumkit so, wie ich es aufgenommen habe, ohne jegliche Bearbeitung. Einzige Ausnahme war der Onboard-Equalizer, mit dem ich versucht habe, das Signal bei der Aufnahme direkt schon zu formen. Danach hört ihr noch die bearbeitete Version dieser Aufnahme. Hier kamen noch ein Kompressor auf der Summe sowie einige Equalizer und Gates auf Snare und Kick zum Einsatz. Man kann hier wunderschön hören, dass oft nicht mehr als drei Mikrofone notwendig sind, um einen druckvollen und konkurrenzfähigen Schlagzeugsound aufzunehmen.

Akustikgitarre

Als Nächstes hören wir eine Akustikgitarre, die ich mit zwei Kleinmembran-Mikrofonen von Lauten Audio aufgenommen habe. Ein Mikrofon zeigt dabei grob auf den 12. Bund der Gitarre. Das zweite Mikrofon kommt von der anderen Seite und ist auf die Decke des Instruments gerichtet. Die hier verwendete Gitarre ist etwas bassschwach, da sie nicht aus massivem Holz gebaut wurde. Außerdem hat sie wie viele Akustikgitarren eine Resonanzfrequenz bei ca. 200 Hz. Beides habe ich erfolgreich direkt bei der Aufnahme mit dem Equalizer des Harrison Audio 32Classic MS Mix Strips korrigieren können.

Basslinie

Zu dem oben genannten Gitarrenbeispiel habe ich dann noch eine Basslinie eingespielt. Auch hier wurde der Equalizer großzügig genutzt, um das Low-End des Instrumentes zu betonen und die Höhen etwas zurückzunehmen, damit der Bass schön fett und rund klingt. Zunächst hört ihr den Bass alleine, dann zusammen mit der oben erwähnten Akustikgitarre und einem Drumloop aus Logic.

Elektronische Drums

Zum Abschluss hört ihr noch zwei Beispiele mit elektronischen Drums. Zunächst ein Kick-Drum-Sample aus dem Logic Sampler. Man kann schön erkennen, wie nach der Bearbeitung mit dem Harrison EQ das Signal viel runder und druckvoller klingt. Als letztes Beispiel dann noch einen 808 Beat, ebenfalls aus Logic, einmal ohne und dann mit Bearbeitung durch den Harrison Audio Equalizer.