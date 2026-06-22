Ein sicherer Thron für edle Geräte?

Mit dem Headliner 2-Tier XL erweitern wir unsere Testreihe über Studio-Zubehör um einen Desktop-Ständer aus Los Angeles. Wir werden in unserem Test genau auf die Punkte Funktionalität, Ergonomie, Montage, Verarbeitung, Sicherheit und Stabilität schauen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, wie sich der Desktop-Ständer im Studioalltag präsentiert und ob er auch road-tauglich ist.

Kurz & knapp Was ist es? Headliner 2-Tier XL, zweistufiger Desktop-Ständer für Synthesizer, Controller, Drummachines, Mischpulte und weiteres Studio-Equipment. Verarbeitung: Sehr robuste Stahlkonstruktion mit sauberer Verarbeitung und hoher Alltagstauglichkeit.

Sehr robuste Stahlkonstruktion mit sauberer Verarbeitung und hoher Alltagstauglichkeit. Ergonomie: Verstellbare obere Ebene und angenehme Arbeitswinkel sorgen für komfortables Arbeiten.

Verstellbare obere Ebene und angenehme Arbeitswinkel sorgen für komfortables Arbeiten. Montage: Schneller und unkomplizierter Aufbau in wenigen Minuten.

Schneller und unkomplizierter Aufbau in wenigen Minuten. Stabilität: Hohe Standfestigkeit und sichere Geräteauflage auch bei intensiver Nutzung.

Hohe Standfestigkeit und sichere Geräteauflage auch bei intensiver Nutzung. Fazit: Durchdachter Desktop-Ständer mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für Studio und Bühne.

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Was ist der Headliner 2-Tier XL?

Der Headliner 2-Tier XL ist ein massiver, zweistufiger Desktop-Ständer aus pulverbeschichtetem Stahl, der speziell für Musiker, DJs und Musikproduzenten entwickelt wurde, um deren überfüllte Arbeitsplätze in organisierte und leistungsfähige Produktionsstationen zu verwandeln.

Er bietet Platz für zwei größere Geräte wie Synthesizer, Drum-Machinen, Controller, Mischpulte oder Effektgeräte. Die Breite des Headliner 2-Tier XL ist von 215 bis 330 mm anpassbar. Die obere Etage ist zudem mehrstufig im Neigungswinkel verstellbar, sodass man hier seinen ergonomisch bevorzugten Arbeitswinkel einstellen kann.

Der Headliner 2-Tier XL wird ausgepackt

In der Umverpackung finden wir einzeln verpackt die beiden Seitenteile des Headliner 2-Tier XL, die beiden Teile für die zweite Geräteauflage und zwei Gewindestangen.

Dazu kommen dann noch jede Menge Kleinteile, wie vier Flügelschrauben, vier Inbusschrauben mit dazu passendem Inbusschlüssel, zwei Unterlegscheiben, zwei kleinere Flügelschrauben, vier Gummihäubchen, ein Band ungeschnittener Schutzgummi und man höre und staune: eine Montageanleitung! Damit ist alles am Start und wir können übergehen zum nächsten Abschnitt.

Die Montage des Headliner 2-Tier XL

Als Anleitungsmuffel habe ich diese erst einmal beiseite gelegt, um zu schauen, wie weit ich bei der Montage ohne sie komme. Man muss hierfür auch keine Raketenwissenschaft studiert haben, denn die Montage des Headliner 2-Tier XL ist eigentlich offensichtlich und fast selbsterklärend.

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Zuerst nehme ich mir eine große Flügelschraube, das rechte Seitenteil und eine Gewindestange. Seitenteil und Gewindestange werden dann mit der Flügelschraube verbunden. An die andere Seite der Gewindestange schraube ich mit der nächsten Flügelschraube das zweite Seitenteil in gleicher Ausrichtung wie das erste.

Nun steht schon mal die Basis. Jetzt nehme ich mir die rechte Seite der zweiten Geräteauflage, stecke durch das obere Loch eine weitere Flügelschraube, setze darauf eine Unterlegscheibe, führe das Konstrukt durch das obere Loch des rechten Seitenteils und schraube die zweite Gewindestange dagegen. Auf die gleiche Weise wird nun die Auflage an der linken Seite angebracht.

Die zwei kleinen Flügelschrauben werden nun auf jeder Seite in die mehrstufige Aussparung geführt und in das dahinter liegende Gewinde geschraubt. Auf diese Weise können wir mit den zwei kleinen Flügelschrauben den gewünschten Auflagewinkel der oberen Ebene arretieren. Hierbei muss man ein wenig aufpassen, dass sich im Alltag die beiden Flügelschrauben nicht mit ihren Flügeln ins Gehege kommen. Am besten ist es, den großen Flügel quer zu stellen.

Das war die Pflicht und nun kommt die Kür: Wir müssen nun noch die Auflageflächen des Headliner 2-Tier XL mit der gummierten Schutzkante versehen.

Als erstes bekommen die vier Abrutschkanten ihre Gummihäubchen.

Danach geht es an das Zuschneiden des Schutzgummis für den Standfuß und die Auflageflächen. Ich habe zuerst die Gummilippe auf den rechten Standfuß gezogen und passend abgeschnitten. Dasselbe Spiel praktiziere ich nun für die linke Seite, dann die beiden Auflageflächen oben und mit dem Rest des Gummis verziere ich die Auflageflächen der unteren Ebene.

Am Ende waren noch etwa 4 cm Gummi übrig. Übrig waren auch noch vier Inbusschrauben und der dazu passende Inbusschlüssel. Kombiniere, kombiniere: Die Inbusschrauben sind ein hübscher und vor allem bündiger Ersatz für die großen Flügelschrauben, falls man sich für einen dauerhaften Aufbau des Headliner 2-Tier XL auf seinem Studiotisch entschieden hat.

Und das war es dann auch schon mit der Montage des Headliner 2-Tier XL. Für einen normal begabten Menschen halte ich eine Aufbauzeit von fünf Minuten für absolut machbar, ein Formel 1-Mechaniker schafft das sicher locker unter einer Minute. Die Montageanleitung habe ich tatsächlich nicht benötigt.

Haptik des Headliner 2-Tier XL

Da der Headliner 2-Tier XL nun fertig montiert vor uns steht, schauen wir an dieser Stelle einfach mal auf die Details. Der circa 2,7 kg schwere Desktop-Ständer beansprucht auf eurem Arbeitsplatz eine maximale Stellfläche von 39 cm in der Tiefe und 33 cm in der Breite. Die Breite kann man mit den Gewindestangen auf 21,5 cm reduzieren.

Die Verarbeitung der schweren Metallteile ist über jeden Zweifel erhaben. Hier finden sich keine scharfen Kanten, spitzen Ecken oder gar Grate. Der schwarze Farbauftrag ist durchgehend sauber ausgeführt. Die Seitenteile und die Teile für die zweite Ebene sind völlig deckungsgleich und auch die Bohrlöcher sowie die Aussparungen für die Einstellung des Neigungswinkels sind absolut passgenau, was die Grundvoraussetzung für einen sicheren Stand des Headliner 2-Tier XL ist.

Die Gewindestangen und die beiliegenden Schrauben machen einen sehr robusten und alltagstauglichen Eindruck. Das Headliner-Logo auf der rechten Seite des Ständers ist zudem ein hübscher Eyecatcher.

Alles in allem habe ich in diesem Abschnitt absolut nichts auszusetzen und bescheinige dem Headliner 2-Tier XL eine sehr wertige Verarbeitung.

Wie schlägt sich der Desktop-Ständer im Studioalltag?

Zeit für eine erste Stellprobe! Unten wird mein nagelneuer Analogue Solutions AS500-SEQ Sequencer Platz nehmen und oben zieht ein NiftyCase ein, bestückt mit den Analogue Solutions Medic Modules Cranial Saw und Defibrillator sowie einer Doepfer A-140-2 Dual Micro ADSR.

Mit dieser Kombi auf dem Desktop-Ständer hatte ich auch sofort jede Menge Spaß. Fast hätte ich dabei vergessen, dass ich ja eigentlich den Ständer testen will. Wenn ich darüber nachdenke, ist das doch ein sehr gutes Zeichen, dass der Headliner 2-Tier XL seine Arbeit im Hintergrund völlig unaufgeregt verrichtet, oder?

Die Geräte liegen sicher und gut geschützt auf den Gummilippen der Auflageflächen. Der Arbeitswinkel für die untere Ebene ist mit ca. 16 Grad für meine Bedürfnisse perfekt vorgewählt. Damit lässt es sich hervorragend und lange ermüdungsfrei arbeiten. Wie gesagt, das passt für mich perfekt, kann aber bei anders gebauten Menschen ergonomisch anders aussehen. Richtig individuell wird es dann, wenn Geräte schon selbst eine geneigte Bedienoberfläche mitbringen.

Die obere Ebene habe ich auf eine für mich passende Mittelstellung mit ca. 40 Grad eingestellt, sodass sich auch diese Ebene prima von mir bedienen lässt. Die weiteren wählbaren Arbeitswinkel liegen bei etwa 15, 20, 30, 45, 55, und 60 Grad. Bei den letzten drei Winkeln wird es aber für die untere Arbeitsebene eng, da die Auflagefläche der zweiten Ebene dann in deren Platz hineinragt. Hier hilft also nur ausprobieren.

Noch ein kurzes Wort zum Thema Kabelmanagement. Sicher wären ein paar Ösen, Haken oder passende Kabelkanäle wünschenswert, aber sind wir doch mal ehrlich: Das Thema behandelt doch eh jeder Nutzer individuell. Meistens wird das wohl der althergebrachte Kabelbinder sein, oder?

Auf jeden Fall bietet die offene Bauweise des Ständers nach hinten genug Platz für alle erdenklichen Lösungen und deshalb geht das Thema auch nicht als Minuspunkt in die Wertung ein. Letzten Endes sehe ich sowas immer eher als Bonus, wenn es denn überhaupt angeboten wird.

Durch das hohe Eigengewicht und das zusätzliche Gewicht der aufgesetzten Geräte bleibt der Ständer auch bei hektischen Arbeitsbewegungen an den Geräten an seinem zugewiesenen Platz. Der Headliner 2-Tier XL steht dabei wie eine Eins, da wackelt oder kippelt nichts! In den Kernpunkten Ergonomie, Sicherheit und Stabilität erntet der Headliner 2-Tier XL Desktop-Ständer deshalb von mir Bestnoten.

Zum Spaß habe ich auch mal kleinere Geräte auf dem Headliner 2-Tier XL positioniert. Da musste ich dann doch ein wenig schmunzeln. Obwohl die Breite durchaus passt, sehen die kleinen Vollblut-Synthesizer der Moog Werkstatt-Serie dann doch etwas verloren auf dem dazu im Gegensatz schon riesig wirkenden Ständer aus. Für Geräte dieser Klasse hat Headliner aber auch einen passenden Desktop-Ständer im Portfolio.

Damit ihr prüfen könnt, ob Geräte aus eurem Fuhrpark auf den Headliner 2-Tier XL Desktop-Ständer passen, schaut auf die nachstehend vom Hersteller ausgegebene Kompatibilitätsliste:

Kompatibilität der unteren Ebene: Ableton Push 3, Akai APC40 MKII, Akai APC64, Akai MPD226, Akai MPC One+, Arturia DrumBrute, Arturia DrumBrute Impact, Behringer Rhythm Designer RD-8, Dave Smith Instruments Tempest, Elektron Analog Rytm MKII, IK Multimedia UNO Drum, Korg KR-55 Pro, NI Maschine MK3, NI Maschine+, Nektar Aura, Nord Drum 3P, Novation Launchpad, Novation Launchpad Pro, Pioneer DJ Toraiz Squid, Pioneer DJ Toraiz SP-16, Roland AIRA MX1, Roland AIRA TR-8, Roland MC-707, Roland TR-808, Roland TR-8S, Waldorf Iridium und ähnliche Geräte.

Kompatibilität der oberen Ebene: Akai Fire, Analogue Solutions Generator, Arturia Beatstep Pro, Arturia SparkLE, Behringer Crave, Behringer RD-6, Behringer TD-3, Boss RC-505, Dreadbox Typhon, Elektron Model, Elektron Model Cycles, Elektron Octatrack MKII, Korg Electribe, Korg Minilogue XD, NI Maschine Mikro MK3, Novation Circuit, PreSonus ATOM SQ, Polyend Play/Play+, Polyend Tracker/Tracker+, Roland MC-101, Roland TB-3, Roland TR-06, Roland TR-08, Roland TR-6S und ähnliche Geräte.

Ist der Headliner 2-Tier XL road-tauglich?

Ich denke, diese Frage kann man mit einem klaren Ja beantworten. Wegen des Materials würde ich mir unterwegs absolut keine Sorgen machen.

Die Konstruktion ist so massiv, dass sie dem rauen Touralltag mühelos trotzen dürfte. Die fast 3 kg Gewicht sollten gut gebaute Roadies auch nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Zudem ist er schnell auf ein Minimum an Platz zurückgebaut und braucht deshalb im Tourbus nicht viel Stauraum. Wichtig ist hierbei, bedingt durch die vielen Einzelteile, eine gute Pack-Disziplin.

Aufgebaut ist der Headliner 2-Tier XL am nächsten Ziel der Tour genauso schnell und steht dort an seinem Platz wie einzementiert, selbst bei hektischen Live-Einlagen. Es spricht also nichts dagegen, den hübschen Ständer als ständigen und treuen Begleiter auf die demnächst anstehende Clubtour mitzunehmen.

Gibt es Konkurrenz für den Headliner 2-Tier XL?

Ja! Als ich den Headliner 2-Tier XL ausgepackt hatte, erinnerte ich mich sofort daran, dass ich erst vor Kurzem so einen schweren Ständerboliden in den Händen hatte.

Der auch von mir getestete Analog Cases XTS Stand 2-Tier ist ebenfalls aus robustem Stahl gefertigt und nutzt ebenso die Gewindestangen zur Einstellung der Breite. Der XTS Stand gewinnt den Breitenvergleich, da er auf bis zu 47 cm Breite auseinandergezogen werden kann.

Unser aktueller Testproband Headliner 2-Tier XL punktet dagegen mit dem verstellbaren Arbeitswinkel der oberen Ebene und ist dazu auch noch deutlich günstiger.