Test: Headrush FRFR GO

Praktische Practice Box für deinen Modeler

14. Oktober 2025

Headrush FRFR Go AufmacherDie Headrush FRFR GO ist eine ultrakompakte Full-Range-Box mit Bluetooth und Akku, die modernes Amp-Modeling überall flexibel und authentisch klingen lässt.

Kurz & knapp
Was ist es? Headrush FRFR GO, kompakte Full-Range-Box, speziell für Amp-Modeling und Übesessions entwickelt
  • Design & Verarbeitung: wertige Haptik, robuste Bauweise und sehr portable Größe mit Tragegriff
  • Features: Bluetooth, Aux-Eingang, Kopfhörerausgang, EQ-Regler und bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit
  • Klang: transparente Wiedergabe von Clean- bis Crunch-Sounds, bei Highgain etwas Basskontrolle nötig
  • Preis-Leistung: Sehr gutes Verhältnis von Ausstattung, Klang und Mobilität in dieser Preisklasse

Inhaltsverzeichnis

Headrush FRFR GO Full Range Box

Mit der Headrush FRFR GO bringt der Hersteller eine äußerst kompakte Lautsprecherbox für die beliebten Amp-Modeling-, Profiling- und Capturing-Systeme heraus. Das Kürzel FRFR steht für Full Range Flat Response und bedeutet, dass die Box an sich neutral alle Frequenzen gleichmäßig wiedergibt. Besonders wichtig ist das, damit unsere Sounds inklusive Boxensimulationen von Kemper, Fractal, Quad Cortex und Co. unverfälscht so klingen, wie wir sie eingestellt haben.

Wichtig ist außerdem, dass sich diese Box an Nutzer richtet, die zu Hause üben und zu Songs, Jam-Tracks o. ä. spielen wollen. Für den Einsatz in einer Band mit Schlagzeug ist die Box mit ihren beiden 3″-Lautsprechern nicht konzipiert.

Headrush FRFR go Top

Der erste Eindruck

Gleich zu Beginn meines Tests fällt mir das angenehme Gewicht der kleinen Box positiv auf, als ich sie aus ihrem Karton befreie. Einmal ausgepackt, offenbart sich eine stylishe Box mit schwarzer Gummierung und praktischem Tragegriff, die durch eine smoothe Haptik punktet.

Die vier Drehregler auf der Oberseite der Box sind fest angebracht und laufen sauber. Auch der Klinkeneingang sowie die beiden Buchsen für Kopfhörer und ein Aux-Gerät sowie der Druckknopf für die Bluetooth-Funktionalität machen einen wertigen Eindruck.

Dank ihrer kompakten Größe ist die Box zudem sehr leicht zu transportieren. Im Vergleich ist sie gerade einmal so breit wie mein 13″-Laptop und damit wunderbar zum Mitnehmen geeignet. So weit, so simpel, so tadellos verarbeitet – die Box macht insgesamt einen sehr guten ersten Eindruck.

Headrush hat schon einige Tests von uns über sich ergehen lassen, hier sind die wichtigsten im Überblick:

Die wichtigsten Features

Die Headrush FRFR GO ist bestens für Jam-Sessions zu Backingtracks oder Lieblingssongs geeignet. Dafür ist die Box sowohl mit Bluetooth als auch mit einer Aux-Buchse ausgestattet, die es erlaubt, zwei externe Geräte wie z. B. Smartphones und Laptops gleichzeitig zu verbinden.

Mit den Bass- und Treble-Reglern lassen sich zudem schnelle Soundanpassungen direkt an der Box vornehmen, wenn der Raum einmal zu dumpf oder zu schrill klingt. Außerdem kannst du mit dem Kopfhörerausgang auch leise üben, ohne auf Bluetooth oder die Aux-Geräte verzichten zu müssen.

Specs im Überblick

  • Bluetooth-Verstärker mit linearem Frequenzgang
  • geeignet für Amp-Modeling-Pedale
  • Amp Lautstärke zum Üben zu Hause
  • Bestückung: 2x 3″ Lautsprecher für akkurate Emulationen von Gitarrenverstärkern und -boxen
  • Leistung: 30 W
  • 6,35 mm Klinke-Line-Pegel-Eingang für den direkten Anschluss von Amp-Modelern
  • Bass- und Höhen-EQ für schnelle Klanganpassungen
  • kabelloses Audio-Streaming von jedem Bluetooth-fähigen Gerät
  • 3,5 mm Stereoklinken-Aux-Eingang für den Anschluss anderer Audioquellen
  • bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit über den eingebauten Akku
  • tragbares Design mit Tragegriff
  • Abmessungen: 32 x 15 x 18,4 cm
  • Gewicht: 3,35 kg

Die Headrush FRFR GO im Praxistest

Beim Ausprobieren der Box möchte ich direkt mein Handy verbinden, um zu einigen Songs zu spielen. Die Bluetooth-Verbindung klappt völlig problemlos und super einfach: Einfach 3 Sekunden den Bluetooth-Knopf gedrückt halten – und mein Smartphone ist verbunden.

Headrush FRFR go back

Beim kleinen Test mit ein paar meiner Lieblingssongs bin ich direkt beeindruckt von der Lautstärke, die die kleine Box liefert. Mit den beiden 3″-Lautsprechern lässt sich problemlos ein Pegel erreichen, der die Nachbarn schnell auf den Plan rufen könnte. Die Maximallautstärke reicht also locker zum Üben und Jammen aus.

Als Nächstes schließe ich meinen Kemper an und lade meine Allzweck-Performance, die alles von kristallklaren Clean-Sounds bis zu High-Gain- und Solo-Sounds abdeckt. Wir arbeiten uns nun von den cleanen zu den verzerrten Sounds.

Clean-Sounds

Hier liefert die Box einen sehr ausgewogenen und runden Sound. Mit dem Bassregler lässt sich zudem ein ordentliches Low-End hineindrehen – praktisch vor allem im Freien, um etwas verlorenen Bass wieder aufzuholen.

Bei beliebten Edge of Breakup-Sounds verleiht die direkte und knackige Ansprache der Box eine sehr gute Transparenz und einen ordentlichen Druck. Wirklich amtlich für zwei 3″-Lautsprecher! Meine Sounds wirken absolut natürlich und so, wie ich sie kenne und liebe.

Reverb, Delay und Effekte:

Auch bei stark effektbeladenen Sounds bleibt die Box transparent, sodass vor allem meine Ambient-Clean-Sounds richtig Spaß machen. Hier matscht nichts und die langen Delay- und Reverb-Fahnen klingen sauber und quasi durchsichtig aus – genau wie es sein soll.

Kommen wir nun zu den Crunch- und Drive-Sounds. Hierfür verwende ich nun den Bridge-Pickup meiner Ibanez TQM 1:

Crunch- und Mid-Gain-Sounds:

Crunch- und Mid-Gain-Sounds bringt die Headrush FRFR GO ebenfalls gut und sauber herüber. Ihre Stärke liegt hier klar bei Powerchord-Riffs mit bissigem Sound und nicht zu viel Verzerrung sowie bei 80s-Rhythm-Sounds mit einem Hauch von Chorus. Auch Drive-Sounds à la Eddie Van Halen meistert die Box problemlos. Bis hierhin ist das Ergebnis wirklich beeindruckend für eine so kleine, batteriebetriebene Box – und ich reize die Lautstärke mit Freude aus.

Headrush FRFR go Detail

Drive- und High-Gain Sounds

Beim Wechsel zu stark verzerrten High-Gain- und Lead-Sounds macht sich erstmals eine Limitierung bemerkbar. Bei Sounds mit viel Gain und deutlichem Bassanteil zeigt sich auf den tiefen Saiten ein leicht kratziger Sound in der Membran der Lautsprecher.

Gehe ich jedoch mit dem Master-Volume der Box etwas unter 7, verschwindet das Kratzen wieder. Auch dann liefert die Box noch eine sehr ordentliche Lautstärke, die zum Üben locker ausreicht.

Glücklicherweise lässt sich das Problem im EQ des Modelers leicht beheben: Einfach die störenden Bassfrequenzen etwas absenken – und schon klingt das Ganze wieder aufgeräumt.

In diesen Fällen ist auch der Input-Volume-Regler am Headrush FRFR hilfreich. Je nach Ausgangsgerät kann es sein, dass einzelne Frequenzbereiche bereits unausgewogen am Input der Box ankommen. Durch kleine Anpassungen in Bässen und Mitten sowie eine Absenkung des Input-Volumes konnte ich meine Sounds nochmals verbessern. Die Lautstärke lässt sich anschließend bequem über den Master-Volume-Regler der Full-Range-Box zurückholen.

Alternativen zur Headrush FRFR Go

In diesem Preisbereich tummeln sich zahlreiche Konkurrenzprodukte, hier sei zunächst der Positive Grid Spark 40 BK genannt.

Auch interessant sein dürfte die Harley Benton FRFR-112A, die vor allem mit deutlich mehr Leistung punktet und sich dadurch auch für Proben oder den Live-Einsatz empfiehlt.

Fazit

Die Headrush FRFR GO kann im Test mit wertiger Verarbeitung und toller Haptik punkten. Die portable Größe, die einfache Bedienung sowie Features wie Bluetooth und Aux-Konnektivität machen die Box zu einem idealen Begleiter für Übesessions.

Klanglich bringt die Box die Nuancen der einzelnen Sounds und Effekte gut und ausgewogen herüber. Bei High-Gain- und Lead-Sounds sollte man jedoch den Bassbereich im Auge behalten, um einem leichten Kratzen der 3″-Lautsprecher vorzubeugen.

Alles in allem ist die FRFR GO eine wirklich gute portable Full-Range-Box mit einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Plus

  • sehr gute Verarbeitung
  • lange Akkulaufzeit
  • sehr gute Lautstärke
  • ausgewogener Klang
  • sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Minus

  • leichtes Kratzen in den Bassfrequenzen bei höchsten Lautstärken

Preis

  • 159,- Euro

Links

