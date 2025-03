Rock- und Metal-Drums für die DAW

Die US-amerikanische Software-Schmiede Heavyocity sorgt seit vielen Jahre nicht für die passenden Sounds bei Film- und Videogame-Trailern, sondern hat auch im orchestralen Bereich mittlerweile eine Vielzahl an passenden Software-Instrumenten und Librarys im Angebot. Mit Heavyocity Damage Rock Grooves 2 schauen wir uns heute eine Drum-Software an, die im Stil der Damage-Librarys des Herstellers für die härteren Sounds in Songs zuständig sein kann.

Download und Installation

Nach dem Kauf der Software erhält man von Heavyocity per E-Mail eine Seriennummer zugeschickt, die im „Heavyocity Portal“, dem hauseigenen Download- und Software-Manager der Firma eingetragen werden muss. Danach erfolgt der Download an den gewünschten Ort der Festplatte und nach dem Eintragen der Seriennummer in Native Access sowie dem nächsten Start von Native Instruments Kontakt (Player) ist die Library startbereit.

Wie nahezu alle Librarys von Heavyocity basiert Damager Rock Groove 2 auf Kontakt, wobei als Systemvoraussetzung lediglich der Kontakt Player 6.7.1 angegeben wird. Es ist also weder die Vollversion noch die neueste Version von Kontakt erforderlich. Auch die restlichen Systemvoraussetzungen sind für einigermaßen aktuelle Rechner kein Problem. Auf dem Mac geht es ab macOS 10.14 los (oder neuer), auf PCs ab Windows 10 (oder neuer). Auf der Festplatte benötigt die Library rund 2,3 GB.

Damage Rock Grooves 2: Überblick

Insgesamt enthält Damage Rock Grooves 2 über 900 Loops, wobei die Loops in typischer Heavyocity-Manier als Komplett-Loops sowie als High-, Mid- und Low-Ausschnitte verfügbar sind und komplett untereinander ausgetauscht werden können. Während einige Drum-Librarys in diesem Punkt recht statisch sind, kann man Rock Grooves 2 zumindest ein Mindestmaß an Flexibilität bescheinigen.

Das GUI der Library ist im Stil der Damage Librarys aufgebaut, so dass sich Nutzer von Damage 1 oder Damage 2 sofort zurecht finden werden. Das GUI ist zweigeteilt aufgebaut, so dass in der oberen Hälfte stets der Gesamtloop samt den fünf virtuellen Reglern für Lautstärke, Panorama, Tune, Geschwindigkeit und Send-Effekt angezeigt werden.

Der untere Teil des GUIs zeigt diverse Oktavabschnitte einer Tastatur und zeigt auf, über welche Tasten der Loop, diverse Effekte oder Übergänge getriggert werden können. So wird mit dem Tastaturbereich c2 bis h3 stets der komplette Loop des Drum-Patterns getriggert, mit dem Bereich c3-h3 triggert man nur die Kick, mit der nächst höheren Oktavlage nur die Snare, dann die HiHats etc. Zum einen kann man so beispielsweise nur die Kick-Drum als Loop aus Rock Grooves 2 nutzen, während für Snare und HiHat andere (One Shot) Samples zum Einsatz kommen.

Über das Menü der Sound-Library lassen sich die vier großen Preset-Gruppen

Metal Grooves

Damaged Grooves

Rock Grooves

Damage Guitars 2 Grooves

aufrufen, wobei sowohl die komplett arrangierten Loops als auch einzelne Bestandteile (Breakout, Hi Loops, Low Loops, Mid Loops) geladen werden können.

Gleichzeitig mit Rock Grooves 2 hat Heavyocity Damage Guitars 2 herausgebracht und die beiden Librarys lassen sich sehr gut miteinander kombinieren, denn die Gitarren- und Drum-Patterns der beiden Librays sind in vielen Teilen rhythmisch und spielerisch aufeinander abgestimmt.

Wie klingt Heavyocity Damage Rock Grooves 2?

Kurz gesagt: druckvoll und fertig produziert. Natürlich ist man mit solchen Librarys stets limitiert, denn die Drum-Patterns sind in ihrer Struktur und ihrer Abfolge nicht veränderbar. Wie bereits erwähnt, hat man bei Rock Grooves 2 aber immerhin die Möglichkeit, die einzelnen Bestandteile der Loops zu nutzen, um sie mit anderen Librarys oder eigenen Samples zu kombinieren. Auch das geschickte Kombinieren von einzelnen Elementen kann dafür sorgen, dass Abwechslung entsteht. Würde Heavyocity jetzt noch die einzelnen (One-Shot-) Samples der Loops zur Verfügung stellen, könnte man komplett eigenständig Patterns erstellen. Leider ist dem aber nicht so und das unterscheidet Rock Grooves 2 auch im Wesentlichen von klassischen Drum-Librarys wie beispielsweise BFD, Addictive Drums oder die unterschiedlichsten Drummer von Native Instruments. Diese basieren nämlich allesamt auf MIDI-Noten, aus denen die Groove-Patterns zusammengestellt werden, was eine komplette Modifikation der Pattern erlaubt.

Stilistisch dreht sich bei Rock Grooves 2 natürlich alles um die etwas härteren Drums. Pop-, Funk-, Country-Patterns etc. gibt es hier nicht. Wie bereits erwähnt, sind die Loops allesamt fix und fertig produziert, größere Editierungen werden die meisten Nutzer vermutlich nicht vornehmen. Letztlich gilt: Wer auf die Schnelle ein paar stilistisch passende Rock-Drums benötigt, wird bei Rock Grooves 2 definitiv fündig. In Kombination mit anderen Librarys und in einem dichten Arrangement machen die Presets eine gute Figur. Wer tiefer im Details editieren möchte, sollte sich dagegen eher für eine andere Library entscheiden, denn hierfür ist Rock Grooves 2 einfach zu unflexibel.

Im folgenden Video findet ihr einige Klangbeispiele und einen schnellen Überblick zur Library:

Effekte

Über die Hauptseite des Damage-GUI hat man bereits Zugriff auf den Stutter-Effekt. Dieser wird, wie auch die Loops, über Drücken der entsprechenden Tasten auf dem Masterkeyboard getriggert und erlaubt typische Stutter-Effekt in geraden oder triolischen 8tel-, 4tel-, 32tel- und 64tel-Noten. Solange die entsprechende Taste gedrückt wird, ist der Effekt aktiv, nach dem Loslassen läuft das Pattern im normalen Groove weiter.

Schaltet man am unteren Rand des GUI auf „Send FX“ oder „Master FX“ um, bietet Damage Rock Grooves 2 weitere Effekte. Im Bereich der Send-Effekte lassen sich aus 12 Effekt-Typen bis zu vier in Reihe schalten und individuell anpassen. Neben klassischem Kompressor, Delay und Reverb sowie Filter-Effekte bietet Heavyocity auch einige Verzerrungs-Effekte. Klanglich lassen sich die Loops der Library hiermit weiter verfeinern, wobei der Name „Damage“ hier schon Programm ist und viele Effekte darauf abzielen, den Sound noch druckvoller, verzerrter und „in your face“ zu gestalten.

Die finale Master-Effekt-Sektion setzt da sogar noch einen drauf und bietet im Rahmen des „Punish“-Funktion die Möglichkeit, den Sound noch weiter zu komprimieren und zu verfremden. Neben dem Punisher stehen sechs Insert-Effekte bereit, die in ihrer Reihenfolge, aber nicht in ihrer Art frei verändert und kombiniert werden können. Jeder Insert-Effekt lässt sich einzeln de- bzw. aktivieren und mit Hilfe einiger Parameter an die eigenen Vorstellungen anpassen.

Auch wenn die Allermeisten dieser Effekte in jeder DAW zur Verfügung stehen, lässt sich der Sound der Rock Grooves bereits innerhalb von Kontakt bzw. der Library maßgeblich bestimmen und anpassen. Wie eingangs erwähnt, ist Heavyocity vor allem im Bereich der Trailer, Videogames und Multimedia-Anwendungen weit verbreitet und da herrscht oftmals die Anforderung, den Sound so druckvoll wie möglich zu gestalten. Und genau dafür ist die Sound-Library auch perfekt gerüstet.