AMT-Treiber für Kopfhörer

Die Firma HEDD, das ist in der Branche sicherlich kein Geheimnis, wurde 2015 vom ehemaligen Gründer der Firma Adam Audio, Klaus Heinz, ins Leben gerufen. Ziel der neuen Firma war es, hochwertige Lautsprecher und Kopfhörer für Musikschaffende auf den Markt zu bringen. Klaus Heinz hatte nach eigenen Aussagen mit seinen damals 68 Jahren noch genügend Ideen und Visionen für neue Produkte und nahm sich vor, diese mit seiner neuen Firma umzusetzen.

Kurz & knapp Was ist es? Der HEDD HEDDphone Two ist ein offener High-End-Kopfhörer mit AMT-Technologie, der sich sowohl für Tonstudioarbeiten als auch für audiophiles Musikhören eignet. AMT-Technologie: Weiterentwickelter Full-Range-AMT-Treiber sorgt für extrem präzise und lineare Wiedergabe.

Weiterentwickelter Full-Range-AMT-Treiber sorgt für extrem präzise und lineare Wiedergabe. Verarbeitung & Komfort: Hochwertige Materialien, cleveres „Heddband“ und spürbare Gewichtsreduktion trotz 550 Gramm.

Hochwertige Materialien, cleveres „Heddband“ und spürbare Gewichtsreduktion trotz 550 Gramm. Klangqualität: Sehr detailreich, neutral und räumlich, ideal fürs Mixing, Mastering und audiophiles Hören.

Sehr detailreich, neutral und räumlich, ideal fürs Mixing, Mastering und audiophiles Hören. Preis & Nutzen: Hochpreisig, aber leistungsstark, dank 100 Tage Rückgaberecht risikofrei testbar.

ANZEIGE

Technologisches Herzstück und Markenzeichen der Neugründung war und ist dabei, ähnlich wie bei Adam Audio, die Fokussierung auf sogenannte AMT-Hochtöner. Das ist insofern nicht verwunderlich, da der HEDD-Gründer Klaus Heinz einst mitgeholfen hatte, diese Technologie zu optimieren. Mit dem mir vorliegenden HEDDphone Two versucht HEDD nun, diese Technologie in der zweiten Iteration auch auf dem Kopfhörermarkt zu etablieren. Was genau sich hinter dem Kürzel AMT verbirgt und wie sich der aktuelle Kopfhörer in der Praxis schlägt, wollen wir in diesem Test klären.

Was bietet der HEDD HEDDphone Two?

Beim HEDD HEDDphone Two handelt es sich um einen offenen, ohrumschließenden Kopfhörer, der, wie erwähnt, mit der AMT-Technologie arbeitet. Hinter diesem Akronym steht die Abkürzung für Air Motion Transformer Treiber, ein elektrodynamischer Wandler also. Im Gegensatz zu einer klassischen Membran, wie wir sie aus üblichen Kopfhörern und Lautsprechern kennen, arbeitet der AMT-Treiber etwas anders, wie wir später noch sehen werden. Die Technologie ist jedenfalls bekannt für schnelle und präzise Transientenwiedergabe.

Unser Testmodell wird vom Hersteller mit einem Übertragungsbereich von 10 Hz bis 40 kHz beworben und hat eine Impedanz von 41 Ohm – Werte, die für einen modernen, hochwertigen Kopfhörer nicht unüblich klingen. Die Kopf- beziehungsweise Ohrpolster bestehen aus Kunstleder und liegen angenehm auf der Haut. So viel kann hier schon zum Thema Tragekomfort verraten werden.

Mit einem Gewicht von 550 Gramm gehört der HEDDphone Two sicherlich nicht zu den Leichtgewichten. Um dem entgegenzuwirken, hat HEDD ein verstellbares Kopfband integriert, das das Gewicht des Kopfhörers von den Ohren auf die Schädeldecke überträgt, was sich positiv auf den Tragekomfort auswirkt.

Das Zubehör des HEDDphone Two

Wie es sich für einen Kopfhörer dieser Preisklasse gehört (wir sprechen hier immerhin von knapp 2.000,- Euro), kommt der HEDDphone Two in einem stabilen Case, das ihn im Alltag sicher schützt. Außerdem gibt es mehrere Möglichkeiten, ihn mit einem Kopfhörerverstärker zu verbinden. Zum einen klassisch über 6,3 mm Klinke. Zum anderen kann er aber auch über einen Pentaconn 4,4 mm Klinke genutzt werden.

Sehr spannend: Es liegt auch ein 4-poliger XLR-Adapter bei, denn der HEDDphone Two kann symmetrisch betrieben werden. Sehr gefreut habe ich mich auch über ein zweites Paar Ohrpolster, das dem Gerät beiliegt, sodass man die Polster bei Bedarf oder bei Abnutzung einfach austauschen kann. Gegenüber seinem Vorgänger ist er deutlich leichter geworden, was HEDD Audio auf den Einsatz von Kohlefasern und Magnesium zurückführt.

AMT – das ist doch eigentlich nur was für Hochtöner

Wer schon einmal einen Lautsprecher der Firma HEDD oder auch von Adam Audio gesehen hat, dem werden die sogenannten AMT-Treiber ein Begriff sein. Im Gegensatz zu einem klassischen Hochtöner, der gemeinhin rund ist und eine glatte Membran aufweist, arbeitet ein AMT etwas anders. Die Grundfläche eines AMT ist rechteckig statt rund und die Membran ist gefaltet statt glatt. Man kann sie sich ähnlich wie eine Ziehharmonika vorstellen. Die AMT-Technologie wurde ursprünglich von Oskar Heil, einem Mentor und Professor von HEDD-Gründer Klaus Heinz, entwickelt. Letzterer entwickelte die Schaltung weiter, machte sie zuverlässiger und revolutionierte einst mit seiner ersten Firma Adam Audio den Lautsprechermarkt.

Bisher wurden AMT-Designs lediglich als Hochtöner eingesetzt. HEDD hat es jedoch geschafft, diese Treibertechnologie so weiterzuentwickeln, dass für einen Kopfhörer auch ein Full-Range-Treiber möglich wird – mit all den positiven Eigenschaften, die wir von AMT-Hochtönern kennen.

ANZEIGE

Die dafür entwickelte Technologie nennt sich Variable Velocity Transformation, kurz VVT. Sie soll für einen linearen Frequenzgang über das gesamte vom Menschen hörbare Frequenzspektrum sorgen. Außerdem soll damit eine direktere Ansprache als mit traditionellen Treiberkonzepten möglich sein. HEDD weist darauf hin, dass für den Betrieb des HEDDphone Two ein vernünftiger, sprich professioneller Kopfhörerverstärker vorzuziehen ist. Wir werden im Test natürlich sehen, ob man ihn auch ganz profan am Ausgang eines Audiointerfaces oder gar eines iOS-Devices nutzen kann.

Einsatzgebiet und Test-Setup für den HEDDphone Two

Bei Geräten dieser Preisklasse stellt sich zunächst die Frage nach dem potenziellen Einsatzgebiet. Dafür kommen mir bei unserem heutigen Testkandidaten zwei Möglichkeiten in den Sinn:

Zum einen natürlich (wen würde es bei einem Test auf amazona.de wundern?) der Einsatz im Tonstudio für kritische Mixing- und Mastering-Projekte.

Zum anderen der geneigte HiFi-Hörer, der zu Hause seine Lieblingsmusik in möglichst authentischer Abbildung genießen möchte.

Für den Testzeitraum stand mir glücklicherweise der Violectric HPA V324 Kopfhörerverstärker zur Verfügung, den wir bereits getestet haben. Dieser Kopfhörerverstärker, hinter dem die Marke Lake People steckt, stammt ebenfalls aus dem High-End-Segment. Er bietet als Besonderheit die Möglichkeit, auch symmetrische Kopfhörer anzuschließen. Dadurch war ich überhaupt erst in der Lage, das volle Potenzial des Kopfhörers zu genießen.

Der HEDDphone Two in der Tonstudio Praxis

Wie immer bei einem solchen Testgerät habe ich zuerst sehr viel Musik damit gehört, um mir ein Gefühl für den Klangcharakter, die Detailtreue, die räumliche Darstellung und die Auflösung des Kopfhörers zu verschaffen. Dabei habe ich sowohl sogenanntes Referenzmaterial gehört – also Mixe und Master, die für ihre hohe audiophile Qualität weithin gerühmt werden – als auch eigene Arbeiten, deren Unzulänglichkeiten wiederum ich natürlich sehr gut kenne, um den Kopfhörer auf Herz und Nieren zu prüfen.

Danach stand die Eignung des HEDDphone Two als Werkzeug für Mixing & Mastering auf dem Plan. Zu guter Letzt habe ich ihn auch noch benutzt, um bei diversen Sprachproduktionen das Editing vorzunehmen. Eine Aufgabe, die simpel erscheint, aber doch sehr anstrengend ist, da man kleinste Details und Nebengeräusche aufspüren und eliminieren muss. Hierfür ist ein solcher Kopfhörer zwar völlig überdimensioniert. Trotzdem ist es immer wieder ein guter Gradmesser dafür, wie bequem ein Kopfhörer ist, da solche Arbeiten oft sehr lange dauern.

Musikhören mit dem HEDDphone Two

Das reine Musikhören mit dem HEDDphone Two ist ein Genuss. Der Kopfhörer löst extrem detailliert auf und bildet die Räumlichkeit des Gehörten sehr hochwertig ab. Das gilt vor allen Dingen für akustische Musik aus dem Bereich Klassik und Jazz, aber auch perfektionistisch produzierte Popmusik oder laute und verzerrte Rockmusik – das Hören macht mit diesem Teil wirklich Spaß. Die Wiedergabe ist über das komplette Frequenzspektrum extrem linear. Eine Über- oder Unterbetonung bestimmter Frequenzbereiche konnte ich persönlich nicht feststellen.

Immer wieder spannend finde ich es, mit solch hochwertigen Kopfhörern, die eigene Musiksammlung neu zu entdecken – und das meine ich im wortwörtlichen Sinne. Ganz oft höre ich dann irgendwelche Backing-Vocals, die ich zuvor nie wahrgenommen hatte. Auch Nebengeräusche, die bei der Aufnahme entstanden sind und offensichtlich beim Mix überhört wurden, durfte ich wieder neu entdecken.

Auch beim Wechsel auf den Standard-Kopfhörerverstärker meines Audiointerfaces gibt sich der Kopfhörer keine Blöße. Mit dem eingangs erwähnten Violectric macht es zwar einen Ticken mehr Spaß, aber auch am Interface und sogar mit einem alten iPad liefert der HEDD-Kopfhörer überzeugende Resultate.

Musikproduktion mit dem HEDD HEDDphone Two

Danach habe ich unseren Testkandidaten mit ins Tonstudio genommen und ihn bei meiner täglichen Arbeit im Bereich Mixing und Mastering genutzt. Dabei habe ich komplette Produktionen damit gemischt und diese anschließend auf meiner Hauptabhöre kontrolliert. Mir sind zu keinem Zeitpunkt „böse Überraschungen“ aufgefallen und die Mixe haben sich sehr gut übertragen. Auch der obligatorische Check im Auto oder auf dem heimischen Küchenradio haben die Arbeiten bravourös bestanden. Das spricht unbedingt für den Kopfhörer.

Ein Einsatz im professionellen Umfeld ist damit auch auf höchstem Niveau uneingeschränkt zu empfehlen. Das wiederum ist ein Pluspunkt für ein solches Produkt, da heutzutage immer mehr Produktionen nicht im professionellen Tonstudio, sondern im ambitionierten Home-Studio erfolgen.

Längere Edit-Sessions mit dem HEDDphone Two

Zu guter Letzt habe ich unseren Testkandidaten noch dazu benutzt, längere Sprachaufnahmen für einen Podcast zu editieren. Diese Sessions können manchmal schon mehrere Stunden dauern und sind, wie gesagt, ein guter Gradmesser dafür, wie bequem ein Kopfhörer ist.

Nun ist unser HEDDphone Two mit 550 Gramm sicherlich nicht der leichteste Kopfhörer auf dem Markt. Und im Alltag würde ich ihn sicherlich nicht dauerhaft für diese Zwecke nutzen, dafür wäre er einfach zu schwer. Bequem ist er jedoch, das muss man trotz seines fast schon klobigen Aussehens festhalten.

Sehr clever gelöst ist das sogenannte „Heddband“ (ja, HEDD nennt es tatsächlich so). Es ist stufenlos einstellbar und überträgt das Gewicht von den Ohrmuscheln auf den Schädel. Dadurch wirkt der Kopfhörer in der Folge wesentlich leichter, als es zunächst den Anschein hat.