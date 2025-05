Test: HEDD TYPE 05 A-CORE, Nahfeldmonitore

HEDD-Speaker - jetzt auch in analog!

Bei den HEDD TYPE 05 A-CORE Nahfeldmonitoren handelt es sich um analoge Studiomonitore, die sich klanglich an die MK2-Serie des Herstellers anlehnen.

ANZEIGE

Das Konzept der HEDD TYPE 05 A-CORE

Studiomonitore von HEDD dürften vielen Studiobetreibern ein fester Begriff sein. Basierend auf über 40 Jahren Erfahrung im Lautsprecherbau von Firmengründer Klaus Heinz, war es vor allem die Zusammenarbeit mit Oscar Heils im Bereich des Original Air Motion Transformer Driver in Palo Alto, Kalifornien, der einen entscheidenden Punkt in der Firmengeschichte setzte.

Die Air Motion Transformer-Technologie basiert auf einem Konzept des Physikers Oskar Heil und wurde von Klaus Heinz weiterentwickelt. Sie ermöglicht eine schnelle und verzerrungsarme Klangwiedergabe bei gleichzeitig hoher Detailtreue, ein durchgehendes Markenzeichen der HEDD-Lautsprecher.

Der Berliner Audiospezialist bringt mit der neuen A-CORE-Serie nun zwei rein analoge Studiomonitore mit den Bezeichnungen TYPE 05 A-CORE und TYPE 07 A-CORE auf den Markt, die zudem auf konsequentes „Made in Germany“ setzen. Zielgruppe der neuen Monitore sind Tonstudios, DJ-Setups und HiFi-Enthusiasten, die eine unkomplizierte, langlebige und präzise Audiolösung ohne Software-Abhängigkeit suchen.

Affiliate Links HEDD Type 05 A-CORE Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 589,00€ bei

Der zum Test vorliegende HEDD TYPE 05 A-CORE bietet dem ambitionierten Nutzer einen vergleichsweise preisgünstigen Einstieg mit einer UVP von 599,- Euro in die HEDD-Welt – ohne digitale Technik, aber laut Firmenangaben mit vollem Fokus auf analoge Präzision und Langlebigkeit. Unterstrichen wird dieser Fakt durch die Tatsache, dass die Firma eine Garantie von 5 Jahren auf ihre Lautsprecher gibt. Ich bin sehr gespannt, inwieweit sich diese Aussage in der Realität bewahrheiten wird.

Die Konstruktion der HEDD TYPE 05 A-CORE

Diametral zu allgemeinen Entwicklung im gehobenen Nahfeldmonitorbereich setzt HEDD bei der A-CORE Serie bewusst auf eine analoge Technik und verzichtet daher auf eine digitale Signalverarbeitung. Dies spiegelt sich zum einen im Klang wider, wird aber wohl auch finanzielle Gründe haben. Allerdings spart HEDD in allen anderen Bereichen nicht an den klassischen Komponenten der 05er Serie. So sind die Lautsprecher mit den gleichen Bauteilen ausgestattet, die auch in der digitalen MK2-Serie verwendet werden. Schauen wir uns aber zunächst einmal das Gehäuse an.

Das mattschwarze Gehäuse der HEDD TYPE-05 A-Core mit abgerundeten Ecken ist aus MDF gefertigt, was dich entsprechenden Gewicht widerspiegelt. Mit den Abmessungen 308 × 180 × 245 mm und einem Gewicht von etwas über 6 kg ist ein Lautsprecher aber vergleichsweise leicht zu transportieren und kann auch entsprechend problemlos innerhalb seiner Arbeitsumgebung bewegt werden.

ANZEIGE

HEDD bietet Adapter zur Wand- bzw. Deckenmontage an, die bei diesem Gewicht leichtes Spiel haben sollten. Die nötigen Schraubzugänge befinden sich auf der Rückseite des Gehäuses.

Das Gehäuse ist tadellos verarbeitet und vermittelt einen sehr „stabilen“ Eindruck, zumal die verwendeten Regler ausgesprochen „massiv“ erscheinen. HEDD entwickelt und fertigt wie gesagt ausschließlich in Deutschland, was in den heutigen unsicheren Zeiten direkt mal einen fetten Bonuspunkt bei mir einfährt!

Affiliate Links HEDD Type 07 A-CORE Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 689,00€ bei

Mittels zwei weich laufender Shelving-Regler für Bässe und Höhen sowie eines übergroßen Volume-Reglers, allesamt mittig gerastert, kann man seinen persönlichen Klang in die eine oder andere Richtung bugsieren. Eine harter Low-Cut ab einer bestimmten Frequenz lässt sich bei diesem System nicht einstellen, was insbesondere im Zusammenspiel mit einem Subwoofer wichtig wäre. Alle Regler sind auf der Rückseite des Gehäuses angebracht.

Anschlüsse der Nahfeldmonitore

In Sachen Anschlüsse bietet die HEDD TYPE 05 A-CORE das volle Programm, d. h. sowohl symmetrische als auch unsymmetrische Verbindungen. Im Bereich symmetrisch verfügt das System über eine Kombibuchse, bestehend aus einem XLR- und TRS-Eingang, während im unsymmetrischen Bereich die RCA-Schiene bedient wird. Über einen kleinen Minischalter, der zwischen den beiden Buchsen angebracht ist, kann man den jeweiligen Eingang umschalten.

Um die nicht unerhebliche Abwärme abzuführen, die während des Betriebs produziert wird, verfügt die Rückseite über insgesamt 83 kleine Bohrlöcher. Zudem besteht die Rückseite aus Metall und sorgt durch Aufheizung ebenfalls für eine Abführung der Abwärme.

Bedienelemente

Auf der Vorderseite des Gehäuses befinden sich neben den beiden Lautsprechern die Status-LEDs samt On/Off-Schalter sowie zwei massive Bass-Reflex-Öffnungen. Das Hauptaugenmerk liegt erwartungsgemäß auf dem AMT-Hochtöner, der einen legendären Ruf innehält und zu einem Großteil für den Klang der Box verantwortlich zeichnet.

Nicht minder interessant ist allerdings der 5“-Honeycomb-Tieftöner, der vergleichsweise weich aufgehängt ist und bereits bei einem leichten und vorsichtigen Tippen auf die Membran, was ich immer sehr gerne im Vorfeld mache, eine gute Rückmeldung zeigt.

Über einen kleinen Tippschalter kann man auf der Vorderseite zwischen den verschiedenen Modi umschalten und zwischen den Status Standby (weiße LED), Betriebszustand an (grüne LED) und Overload (rote LED) unterscheiden.

Ein Blick in die technischen Daten der HEDD TYPE 05 A-CORE weist bereits auf den ersten Blick eine Besonderheit auf, die man nur äußerst selten bei Nahfeldmonitoren findet. Während die meisten Hersteller in Sachen Endstufenleistung zwischen Tieftöner und Hochtöner ein Verhältnis 3 zu 1, in seltenen Fällen 2 zu 1 an den Tag legen, sind bei der HEDD TYPE 05 A-CORE tatsächlich die Endstufenleistungen für Hoch- und Tieftöner mit jeweils 100 W in Class-D-Technologie identisch.

Dies legt nahe, dass HEDD insbesondere im Hochtonbereich auf ein möglichst entspanntes Klangverhalten mit einem sehr großen Headroom Wert liegt. Die Übergangsfrequenz liegt bei 2,5 kHz, was für die Schnelligkeit des Tieftöners spricht.

Der Frequenzgang wird von HEDD mit 43 Hz – 50 kHz angegeben, was im Tieftonbereich eine sportliche Herausforderung darstellt. Der maximale Schalldruck wird mit 106 dB SPL angegeben, was für einen Monitor dieser Größenordnung schon ein ordentliches Pfund darstellt. Ob dies in der Praxis jemals verwendet wird, wobei für lineares und verzerrungsfreies Hören im Nahfeld in der Regel 85 – 90 dB SPL vollkommen ausreichen, sei einmal dahin gestellt.

Die HEDD TYPE 05 A-CORE in der Praxis

Was einem bereits bei den ersten Tönen aus den Lautsprechern auffällt, ist der „analoge“ Klang der Nahfeldmonitore. Es ist schwer in Worte zu fassen, aber man hört umgehend, dass keine digitale Signalbearbeitung im Hintergrund stattfindet. Der Klang ist allgemein weicher, indirekter und hat erwartungsgemäß nicht ganz so viel Punch wie die digital aufbereiteten Signale, die sonst über verschiedene DSPs laufen, um das Maximale an Phasentreue, Kompression usw. aus dem Signal herauszuholen.

Was sich für den Leser dieses Artikels eventuell als Nachteil herauslesen lässt, ist in der Praxis allerdings ganz anders gestrickt. Die Box klingt in der Tat deutlich „unaufgeregter“ und „entspannter“ als digitale Vergleichsmonitore. Ich habe die Boxen zum Beispiel nicht nur für Referenzmixe genutzt, sondern auch, um einen ganz normalen Kinofilm über Netflix abzuhören. Es war unglaublich, wie selbst harte dynamische Sprünge und sehr aufgeregte Action-Szenen deutlich weicher und runder aus den Lautsprechern kamen, als es durch digitale Monitore der Fall ist.

Dabei ist herauszuheben, dass die Box einen ganz bestimmten Eigenklang an den Tag legt, der sich auch nur marginal mit den beiden Shelving-Filtern auf der Rückseite verändern lässt. Dies hat Vor- aber auch Nachteile.

Als Standalone-Lautsprecher weiß die Box in der Tat zu überzeugen. Erwartungsgemäß ist die Hochmitten- und Höhenwiedergabe hervorragend und interessanterweise ist tatsächlich auch der Bassbereich deutlich kräftiger ausgeprägt, als man es normalerweise von Boxen dieser Größenordnung erwartet. Insbesondere wenn man mit dem Bassregler ein wenig Boost an den Tag legt, kann man kaum glauben, dass der gesamte Bassanteil wirklich nur von einem 5-Zoll-Lautsprecher samt Bassreflexöffnung erzeugt wird.