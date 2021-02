Test: HEDD Type 07 MK2, Nahfeldmonitor

Lizenz zum klingen

Type 07 MK 2 von HEDD Audio im AMAZONA.de Test. In Zeiten, in denen sich der Aktionsradius der meisten Menschen auf die eigenen vier Wände beschränkt, ist es umso wichtiger, diese so gemütlich wie möglich zu gestalten. Für mich gehört ein gutes Paar Lautsprecher dabei zum Existenzminimum. Um uns Soundtüftlern und Klangpuristen das Lockdown-Leben etwas zu versüßen, hat die Berliner Firma HEDD Audio (Heinz Electro Dynamic Designs) pünktlich zum Jahreswechsel ihre Type-Studiomonitorreihe runderneuert. Als erstes tritt der Type 07 MK2 zum Test an, ein aktiver Studiomonitor, der mit dem integrierten Lineariser, dem wahlweise offenen und geschlossenen Betrieb (CoP – closed or ported) und der phasen-linearen Einbindung der neuen HEDD-Subwoofer einige bahnbrechende Funktionen mit sich bringt.

Von Adam bis HEDD

Klaus Heinz, der HEDD Audio zusammen mit seinem Sohn Frederik Knop gegründet hat, ist kein Unbekannter in der Szene. Zusammen mit Roland Stenz gründete er bereits im Jahr 1999 die Firma Adam Audio und machte sie zu einem der Weltmarkführer im Bereich Studiomonitore. Während Adam Audio 2014 Insolvenz anmelden musste und infolgedessen von einer Investorengruppe aufgekauft wurde, war Roland Stenz mit Eve Audio schon in eigener Sache unterwegs. Seit 2016 ist nun auch Klaus Heinz mit HEDD Audio wieder aktiv. Während sich Adam Audio immer mehr dem Einstiegssegment und damit der Produktion in China öffnet, bleibt Klaus Heinz nach eigener Aussage dem Produktionsstandort Berlin treu. Hier werden die Hochtöner sogar in Handarbeit gefaltet und zusammengesetzt. Denn das Aushängeschild der Lautsprecherentwicklungen von Klaus Heinz ist und bleibt der AMT-Hochtöner (Air Motion Transformer), der ursprünglich von Oscar Heil entwickelt wurde. Schon beim ersten Aufeinandertreffen der Beiden in den 80er-Jahren war Klaus Heinz von den technischen und klanglichen Vorzügen des Air Motion Transformers begeistert. Bis heute hat er ihn stetig weiterentwickelt und in seiner letzten Reinkarnation mit einem stärkeren Magneten und einem Waveguide ausgestattet.

Vergleich mit dem Vorgänger

Die grundsätzlichen Zutaten des Type 07 MK2 entsprechen denen seines Vorgängers. Der bewährte 7 Zoll Tiefmitteltöner mit einer besonders leichten Membran aus Honeycomb Composite und 1,5 Zoll großer Schwingspule ist weiterhin für tiefe und mittlere Frequenzen bis 2,3 kHz zuständig. Die besondere Steifheit der Membran, die durch spezielle Harze als Bindematerial erreicht wird, soll dabei für eine hohe Klarheit im Mittenspektrum sorgen.

Tieftöner der Hedd Type 07 MK2 mit Honigwabenstruktur im Hochtonbereich kommt der, für Klaus Heinz typische und in Handarbeit gefertigte, HEDD AMT-Hochtöner zum Einsatz. Entgegen einiger Gerüchte handelt es sich dabei um keinen Bändchenhochtöner. Der sogenannte Air Motion Transformer basiert nämlich auf einer gefalteten Membran mit integrierten Aluminium-Leiterbahnen, die sich in einem starken Magnetfeld befinden. Der Klang wird dabei durch die Ausdehnung und das Zusammenziehen der Falten erzeugt, was aufgrund des Verhältnis von Membranbewegung zur Luftbewegung für eine sehr gute Transientenwiedergabe sorgt.

Das Besondere des HEDD AMTs ist zum einen die verhältnismäßig geringe räumliche Ausdehnung, die nur unwesentlich größer ist als bei einem Kalotten-Hochtöner. Damit wird die AMT-typische vertikale Bündelung vermieden und eine gleichmäßige Abstrahlung des Hochtons erreicht. Zusätzlich besitzt der HEDD-AMT einen Waveguide, von dem Klaus Heinz ursprünglich dachte, dass es Klangverfärbungen verursachen würde. Doch er scheint eine Form gefunden zu haben, die die Klangabstrahlung positiv beeinflusst, ohne den Klang zu verfälschen.

Als Verstärker kommen weiterhin zwei separate 100 Watt Class-D Endstufen von ICE zum Einsatz, die das Pärchen Type 07 auf eine maximale Lautstärke von 116 dB SPL bringen. Das Gehäuse ist in der Bauart und Größe ebenfalls gleich geblieben und besitzt weiterhin die charakteristischen Abrundungen an der Vorderseite. Doch während meine Type 07 eine gummierte Oberfläche besitzen, hat die Type 07 MK2 nun eine satinierte Lackbeschichtung, die nicht so griffig, aber dafür weniger empfindlich gegenüber Fingerabdrücken und Nutzungsspuren ist.

Wir können also zusammenfassen: Die Grundzutaten, die schon beim 2016 vorgestellten Vorgänger sehr gut waren, werden auch weiterhin in der Type 07 MK2 verwendet. Kommen wir nun zu den Neuerungen.

Integrierter Lineariser

Für die ursprüngliche Type-Serie wurde das sogenannte Lineariser-Plugin entwickelt, das sich über die DAW oder eine systemweite Lösung wie Blackhole in den Signalweg einbinden lässt und den Lautsprecher in Frequenzgang und Phasengang auf Wunsch komplett linearisiert. Wie das im Detail funktioniert, erläutert Klaus Heinz wie folgend:

„Es muss zunächst eine Messung im schalltoten Raum geben, die gewonnene Impulsantwort enthält sowohl die Frequenzgang- als auch die Phasengangabweichungen, also die Fehler an der jeweiligen Linearität gemessen. Sie wird dann als komplexe Multiplikation, als sogenannte Faltung im Zeitbereich auf die vorbeirauschenden Signalblöcke angewendet, und wenn man das als FIR oder Finite Impuls Response Filtering ausführt, kann man beide Linearitäten wieder herstellen. Es muss aber auf den letzten Nachzügler im Zeitbereich gewartet werden, bis man erfolgreich korrigieren kann, bei den MK2 Monitoren sind das ca. 12 ms.“

Der Nachteil des Lineariser-Plugins liegt in der Notwendigkeit eines PC oder Mac, um in den Genuss der Korrektur zu kommen. Auch bei der Nutzung eines nachgeschalteten Gerätes zur Raumkorrektur entstehen Probleme, da der Lineariser vor dem Lautsprecher an letzter Stelle im Signalweg liegen sollte.

Um diese Unannehmlichkeiten zu umgehen, wurde der Lineariser nun in den Lautsprecher integriert und kann damit in allen Studio-Setups gleichermaßen genutzt werden. Das Lineariser-Plugin für die MK1-Lautsprecher hat dabei eine Latenz von über 100 ms, der eingebaute Lineariser in den MK2-Lautsprechern hat dagegen nur eine Latenz von ca. 12 ms, was laut Klaus Heinz daran liegt, dass klassische Heimrechner aufgrund ihrer Architektur und Arbeitsweise prinzipbedingt eine höhere Latenz besitzen als ein ddizierter DSP. Die 12 ms sind laut Klaus Heinz schon fast live-fähig, wobei ich dem nur zustimmen würde, wenn keine weitere Latenz hinzukommt und auch dann nur bedingt. Für Timing-kritische Anwendungen kann der Lineariser abgeschaltet werden, womit die Latenz auf etwa 1 ms sinkt, was selbst für sehr Feinfühlige nicht mehr wahrnehmbar sein dürfte.

Phasenlinear – was bedeutet das?

Im Folgenden eine kurze Erläuterung zum Thema Phasen-Linearität. Einen linearen Frequenzgang können sich die meisten von uns gut vorstellen. Alle Frequenzen im menschlichen Hörbereich werden in gleicher Lautstärke abgestrahlt. Die folgendem Diagramme stammen vom Vorgänger des Type 07 MK2 jeweils mit und ohne aktivierten Lineariser. Für die aktuelle Lautsprecher-Generation sind leider noch keine Messdiagramme verfügbar, doch sie dürften sich nicht groß von denen des Type 07 unterscheiden.

Doch was bedeutet phasenlinear? Zuallererst besitzt der Type 07 zwei Wege, die sich in Hochton und Tief-Mittelton aufteilen. Damit nun der Hochton und der Tiefton gleichzeitig an unser Ohr gelangen, müssten die Schwingspulen (nicht die Membranen!) von Hoch- und Tieftöner auf einer gedachten vertikalen Linie liegen. Das lässt sich zum einen konstruktionsbedingt lösen, indem der Hochtöner in der Schallfront so weit nach hinten versetzt wird, bis die Schwingspulen übereinander liegen. Ein weiterer Weg führt über analoge Allpassfilter und eine elektrische Verzögerung des Hochtons oder alternativ über eine zeitliche Verzögerung in der Frequenzweiche des DSP.

Auch die Frequenzweiche selbst erzeugt je nach Steilheit der Filter unterschiedlich große Phasendrehungen. Dadurch werden die Frequenzbereiche zeitlich leicht versetzt und mit unterschiedlicher Phasenlage abgestrahlt, was zu Auslöschungen im Übergangsbereich der Treiber führt und allgemein zu einem undifferenzierteren, weniger durchsichtigem Klang führt.

Um die Unterschiede zu hören, bedarf es einer gewissen Hörerfahrung, doch mit dem Lineariser wird die Ortbarkeit von Signalen im Stereo-Panorama aber auch in der Tiefe und in der Höhenausdehnung stark verbessert. Eine realistischere, plastischere Klangwiedergabe ist die Folge. Darüber hinaus kann man nun auch tatsächlich hören, wie ein Rechteck-Oszillator wirklich klingt, denn ein konventioneller Mehrweg-Lautsprecher ist dazu schlicht nicht in der Lage.

DSP statt analog

Hier sind wir nun beim größten Unterschied des Type 07 MK2 zu seinem Vorgänger angekommen, dem integrierten DSP (Digital Signal Processor). Während der Vorgänger, abgesehen von der nun weggefallenen HEDD-Bridge, noch komplett analog war, ist die aktuelle Lautprechergeneration um einen DSP herum aufgebaut. Das heißt, die Frequenzweiche, die integrierten Shelving-EQs und das Deskfilter werden nun über den DSP berechnet. Das digitale Innenleben wurde über einen italienischen DSP-Hersteller realisiert und laut Klaus Heinz solange feingetunt, bis im Blindvergleich mit den analogen Filtern kein nennenswerter Unterschied mehr zu hören war. Auch beim verwendeten AD-Wandler hat man bei HEDD keine Abstriche gemacht und setzt auf aktuelle 32 Bit Wandler und eine Abtastrate von 96 kHz.

Die Nutzung des DSP anstelle von analogen Komponenten bringt eine erhöhte Flexibilität mit sich, weshalb neben dem Onboard-Lineariser drei weitere nicht minder beeindruckende Features realisiert werden konnten.

CoP – Closed or Ported

In der Werksausführung besitzt der Type 07 MK2 weiterhin zwei runde Bassreflexöffnungen auf der Front zur Erhöhung des Basspegels. Die Bassreflex-Bauweise besitzt aber auch prinzipbedingte Nachteile in Form von eventuell auftretenden Strömungsgeräuschen und einer verlängerten Ausschwingzeit des Tieftöners. Der Bass ist damit zwar voluminös, aber nicht so trocken und differenziert, wie bei einer geschlossenen Bauweise.

Der Type 07 MK2 bietet nun beides. Dafür liegen der Verpackung extra zwei Stopfen aus einem Schaumstoff-Plastik-Verbund bei, die fest in die Bassreflexöffnungen gestopft werden können und sie damit verschließen. Um sie wieder problemlos aus den Löchern entfernen zu können, besitzen die Stopfen Gewinde-Löcher und können mit der beiliegenden Schraube einfach herausgezogen werden. Zusätzlich muss auf der Rückseite der Box der CoP-Regler auf closed gesetzt werden. Damit werden die internen Filter an die geschlossene Betriebsweise optimal angepasst. Man bekommt hier meines Wissens zum ersten Mal einen Lautsprecher, der ohne Kompromisse wahlweise die offene oder geschlossene Betriebsweise mit all ihren Vorzügen ermöglicht.

Erweiterte Basswiedergabe

Doch der DSP macht noch mehr möglich. Ist man bereit ein wenig maximale Lautstärke zu opfern, was bei den potenziellen Lautstärke-Reserven kein Problem ist, bekommt man über eine weitere Filter-Einstellung, die als Extended Range bezeichnet wird, eine noch tiefere untere Grenzfrequenz von beeindruckenden 30 Hz (-3 dB) statt der auch so schon sehr guten 38 Hz (-3 dB). Vor allem in Kombination mit der geschlossenen Betriebsart ist das erweiterte Bassfundament ein Genuss – knochen-trocken, linear bis 30 Hz (-3 dB). In einem Zweiwege-System mit 7 Zoll Tieftöner ist das eine beachtliche Ingenieursleistung.

Phasenlinearer Betrieb mit HEDD-Subwoofer

Nicht dass der HEDD Type 07 MK2 das unbedingt nötig hätte, aber durch den DSP wird selbst eine phasen-lineare Kombination mit einem der beiden neuen HEDD-Subwoofer Sub 08 und Sub 12 möglich. Dazu Klaus Heinz:

„… je länger die Töne dauern, also je tiefer die Frequenzen, desto mehr Wartezeit benötigt man, desto größer wird das Delay. Die Subwoofer, die wir ebenfalls phasenlinearisieren, zeigen daher gut 30 ms Delay. Wenn man wie wir empfehlen, die Satelliten an die analogen Ausgänge anschließt, werden nicht nur 80 Hz Hochpassfilter wirksam, sondern auch weitere 20 ms Delay, so dass das gesamte Satelliten Sub-System phasenlinear spielt. Damit konnten wir den „Subeffekt“, die oft fehlende Integration in das Gesamtklangbild wirksam kompensieren.“

Die Kombination aus Lautsprecher und Subwoofer ist mit Lineariser also eher was für Mix und Mastering, da hier die Latenz keine große Rolle spielt. Dafür bekommt man aber ein Lautsprechersystem, das phasenlinear bis 20 bzw. 16 Hz spielt und damit eine weitere Oktave im Bassbereich bis zur Grenze des menschlichen Hörspektrums abdeckt.

Anschlüsse und Bedienung des Hedd Type 07 MK2

Das Bedienpanel mit den Anschlüssen liegt komplett auf der Rückseite. Vergleicht man diese mit bekannten Lautsprechern, gibt es hier etwas mehr Bedienelemente als üblich, nämlich 9 gerasterte Regler in drei Reihen. Stehen alle Regler auf 12 Uhr, befindet sich der HEDD Type 07 im Werksmodus mit eingeschaltetem Lineariser. Im Folgenden gehe ich die Funktion der Regler von oben nach unten durch.

Zuerst kommt der Lautstärkeregler mit einem Regelbereich von -12 bis +12, dann der Lineariser mit der Einstellung On/Off/(*). Die Sternchen-Einstellung lässt eventuell auf eine weitere, zukünftige Betriebsart des Linearisers mit kürzerer Latenz schließen. Auch das Lineariser-Plugin besitzt mehrere unterschiedlich-latenzbehaftete Arten der Linearisierung. Der dritte Regler schaltet zwischen den DSP-Settings für offene und geschlossene Betriebsart um. In der zweiten Reihe befinden sich die beiden Low- und High-Shelv-Filter mit einer maximalen Änderung von +/-4 dB sowie der Schalter zur Bestimmung der unteren Grenzfrequenz (Normal -38 Hz, Extended -30 Hz, for Sub – 80 Hz). In der dritten Reihe befindet sich der Eingangsauswahlschalter, mit dem zwischen dem AES-Eingang (links, rechts oder mono) und dem Analogeingang gewechselt werden kann. Daneben liegt der Regler für die Eingangsempfindlichkeit des A/D-Wandlers. Diese sinnvolle Einstellung findet man sonst bei DSP-bestückten Lautsprecher eher selten. Damit lässt sich der Pegel vor dem AD-Wandler erhöhen oder heruntersetzen. Meine Motu 828x beispielsweise liefert Pegel, die die Clipping-LED in Werkseinstellung recht früh aufleuchten lässt. Der Input Sens.-Regler sorgt durch Herabsetzten der Eingangsempfindlichkeit nun dafür, dass ich den vollen Regelweg wieder nutzen kann, ohne den Wandler des Lautsprecher-DSPs zu übersteuern, was bei 32 Bit ohnehin nur schwer möglich ist. Zu guter Letzt folgt das Deskfilter (Off/Small/Med./Large), das die Pegelerhöhung im Bereich von 150-200 Hz, die bei der Nutzung eines großen Mischpultes oder Produktionstisches entsteht, wieder ausgleicht.

Darunter befinden sich die Ein- und Ausgänge im XLR-Format. Von links nach rechts folgen auf den Analog-Eingang die digitalen Schnittstellen AES-In und AES-Through. Darunter befinden sich nur noch der Eingang für den Kaltgerätestecker und der An/Aus-Schalter.

Nutzung und Klang in der Praxis

Da ich den Vorgänger des Type 07 MK2 besitze, werde ich in diesem Teil des Testberichtes auch Klangvergleiche anstellen. Ich benutze den originalen Type 07 meistens zusammen mit dem Lineariser-Plugin. Es wird dabei direkt über Blackhole in das Betriebssystem (MacOS) eingebunden, so dass alles, was vom Rechner ausgespielt wird, über den Lineariser läuft. Spiele ich Instrumente über mein Interface ein, höre ich diese durch das Direkt-Monitoring natürlich nicht über den Lineariser. Auch sollte in dem Fall der Lineariser direkt über die DAW eingebunden oder komplett umgangen werden, da die DAW sonst die Latenz des Lineariser nicht berücksichtigt und das aufgenommene Audiomaterial dann nicht im Timing ist.

Vergleiche ich nun den originalen Type 07 unter Nutzung des Lineariser-Plugin mit dem Type 07 MK2 in Werkseinstellung, sind beide klanglich eigentlich nicht auseinanderzuhalten. Beide besitzen für ihre Größe ein fantastisches Bassfundament mit klaren Mitten, transparenten Höhen und einer ausgezeichneten Tiefen- und selbst Höhenstaffelung. Im linearphasigen Betrieb scheinen Bass und Hochton zusammenzurücken und zu einem Gesamtklang zu verschmelzen. Das lässt sich anhand einer Bassdrum sehr gut nachvollziehen. Mit Lineariser klingt der Bassanteil und der Klick der Bassdrum als ein Ganzes, während sie ohne Lineariser fast wie einzelne Signale wirken. Doch das fällt erst auf, wenn man den Unterschied einmal gehört hat.

Raumsignale und Einstellungen von Hall-Plugins lassen sich damit besser durchhören und beurteilen. Auch im Übergangsbereich der Treiber, wo die Präsenzen vieler Instrumente und Stimmen liegen, klingt es wesentlich klarer. Bei E-Gitarren, die viel Energie im Bereich zwischen 2 und 3 kHz besitzen, ist der Unterschied wirklich frappierend. Ohne Lineariser scheinen sich beim Original Type 07 einige Frequenzen regelrecht auszulöschen. In der Werkseinstellung entspricht der Type 07 MK2 klanglich also ziemlich genau dem originalen Type 07 mit Lineariser Plugin.

Schaltet man bei beiden den Lineariser ab, werden die Unterschiede größer, dann klingt die MK2-Variante vor allem im Bereich der Trennfrequenz (2,3 kHz) durchsichtiger und sauberer, was laut Klaus Heinz an dem im DSP verwendeten Filter liegt, das mit einer höheren Flankensteilheit von 48 dB pro Oktave arbeitet.

Dank der potenten Endstufen sind beide Reinkarnationen des Type 07 zu einer ausgezeichneten, dynamischen Spielweise in der Lage. Egal ob laute Schlagzeug-Pegelspitzen, Bassgewitter oder feine Anschlaggeräusche einer Akustik-Gitarre, hier wird nichts eingeebnet oder komprimiert dargestellt. Wer beim Einstellen von Kompressoren schon einmal das Gefühl hatte, im Dunkeln zu tappen, sollte sich über die dynamischen Grenzen der benutzten Lautsprecher Gedanken machen. Der Type 07 schafft es selbst bei hohen Pegeln anscheinend mühelos, die feinen dynamischen Unterschiede noch abzubilden. Mich hat ursprünglich ein Hörvergleich der HEDD Type 30 mit den Neumann KH310 auf die Lautsprecher der Berliner Firma gebracht. Diese Präzision der Type 30 im Mitten- und Hochtonbereich und die Dynamik selbst bei sehr hohen Pegeln hat die in Studiokreisen sehr geschätzte KH 310 recht alt aussehen lassen. An den Charakter der Hochton-Wiedergabe muss man sich bei einem Umstieg vom Kalotten-Hochtöner (engl. Dome-Tweeter) freilich erst gewöhnen. Doch das geht schnell und danach möchte man in der Regel so schnell nicht wieder zurück. Auch verzerrte E-Gitarren klingen über den AMT sehr natürlich und nicht so künstlich und anstrengend, wie oft bei Kalotten-Hochtönern üblich. Diese schöne Mittenpräsenz des Type 30 hat der Type 07 nicht ganz zu bieten und auch den Maximalpegel von 125 dB erreicht sie nicht, doch dafür spielt die Type 30 auch in einer höheren Preisklasse und ist wesentlich größer.

CoP – geschlossen oder nicht, das ist hier die Frage

Betreibt man die Type 07 MK2 als geschlossene Box wirkt der Bassbereich naturgemäß etwas zurückhaltender, dafür aber auch präziser und trockener. Ich persönlich bevorzuge die offene Betriebsart, da ich körperlich-fühlbaren Bass sehr mag, doch da bin ich als Bassist eventuell vorbelastet. Vergessen wir aber nicht den Extended-Modus, der die untere Grenzfrequenz bis auf 30 Hz (-3 dB) bringt. Während die Erweiterung in der offenen Betriebsart teilweise etwas zu viel des Guten ist, finde ich sie bei geschlossener Box perfekt – schön trockener Bass ohne Matsch und Dröhnen. Das wäre meine bevorzugte Einstellung. Die Hörbarkeit dieser Basserweiterung setzt jedoch eine gewisse Raumgröße und den passenden Abhörplatz voraus. Denn auch Räume haben eine untere Grenzfrequenz, die eventuell über der der Lautsprecher liegt. Sonst hat nämlich nur der Nachbar etwas davon.

Mischen mit dem HEDD Type 07 MK2

Musikhören ist mit den HEDD-Lautsprechern schon ein Genuss, sofern die Musik auch in hochwertiger Qualität und dazu auch gut produziert vorliegt. Hier treten nämlich nicht nur die guten Aspekte einer Musikproduktion in schönstem Glanze zu Tage, sondern auch ihre Unzulänglichkeiten, Fehler sowie Komprimierungs- und Codec-Artefakte.

Diese Eigenschaft kommt dem Mischprozess und der Musikproduktion klar zu Gute. Lautstärke-Entscheidungen, Kompressor- und Equalizer-Einstellungen sowie Hallräume und Delay-Fahnen lassen sich damit schnell und effektiv erledigen. Ich habe mir spaßeshalber ein paar alte Mischungen angehört und musste feststellen, wie schlecht gewählt manch eine Kompressor-Einstellung doch war. Mit heutigem Wissen hätte ich als junger SAE-Student womöglich anders gehandelt und lieber gleich auf ein Paar Lautsprecher wie den HEDD Type 07 gespart. Damit hätte ich mir viele falsche Mix-Entscheidungen und den Ärger mit mittelmäßigen Studiomonitoren erspart. Doch genau genommen gab es zu der damaligen Zeit solch einen Lautsprecher einfach noch nicht.

Die Type 07 MK2 besitzt zum Zwecke der Stromersparnis eine nicht-schaltbare, automatische Standby-Funktion. Nach ca. 30 Minuten wird der Großteil der Elektronik heruntergefahren. Wenn wieder ein ausreichend großer Eingangspegel detektiert wird, dauert es etwa 10-15 Sekunden, bis der Lautsprecher wieder Töne von sich gibt. Ich bin zwar kein großer Freund solcher Automatiken, aber der Zeitgeist will es anscheinend so.

Da es einige Leser sicher interessiert, hier meine Einschätzung zum Grundrauschen der Type 07 MK2. Bei einer Hör-Entfernung von 1 m bis 1,5 m kann ich bei geschlossenen Fenstern und kompletter Stille ein ganz leichtes Rauschen erahnen. In der Praxis hört man eher das Rauschen der Aufnahme als das der Lautsprecher. Hier gibt es also nichts zu beanstanden.