Back to analog

HEDD Type 20 A-Core im AMAZONA.de-Test. Back to the roots scheint der aktuelle Slogan im HEDD-Hauptquartier zu sein bzw. back to analog. Denn nachdem die Studiomonitore Type 05 und Type 07 die neue A-Core Serie eröffnet haben, stellt der Berliner Lautsprecher-Hersteller pünktlich zur diesjährigen NAMM-Show das nächstgrößere Modell Type 20 A-Core vor. Rein analog, ohne digitalen Schnick-Schnack. Und somit auch ohne Latenz. Ich konnte den Lautsprecher schon vorab für euch testen und möchte im Folgenden zeigen, welche Vor- und Nachteile die Reduktion aufs Wesentliche für die Praxis beim Musik-Produzieren hat.

Die Berliner Firma HEDD ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Spätestens nach den Erfolgen mit den verschiedenen Versionen des HEDD-Phone, dem ersten Kopfhörer mit breitbandigem AMT-Treiber, hat die Pro-Audio-Gemeinde den deutschen Lautsprecherhersteller um Klaus Heinz und Sohn Frederik Knop auf dem Radar. Klaus Heinz ist als Mitbegründer von Adam Audio zudem kein Unbekannter in der Szene. Sein besonderes Augenmerk lag schon früh auf dem von Oskar Heil erfundenen Air Motion Transformer, den Klaus Heinz stetig optimiert und weiterentwickelt hatte.

Das Besondere des HEDD AMTs liegt in der verhältnismäßig geringen räumlichen Ausdehnung, die nur unwesentlich größer ist als bei einem Kalotten-Hochtöner. Damit wird die für AMT typische vertikale Bündelung vermieden und eine gleichmäßige Abstrahlung des Hochtons erreicht. Auf dieser Basis hat HEDD seine Lautsprecher-Serie aufgebaut, vom kleinsten Type 05 bis zu den großen Tower-Mains, aber immer mit dem Signature-Sound des HEDD AMTs.

Heinz Electrodynamic Design steht von Beginn an für echtes Handwerk und ist dem Produktionsland Deutschland, entgegen dem allgemeinen Trend, treu geblieben. So wird z. B. der AMT-Hochtöner in der Berliner Manufaktur per Hand hergestellt.

HEDD A-Core – back to analog

Alles begann 2015 mit der ersten Studiomonitor-Serie, die grundsätzlich analog konzipiert war, aber mit einer digitalen Schnittstelle nachgerüstet werden konnte. Mit der MK2 Serie wurde dann der Weg ins Digitale beschritten. Dadurch konnten zwei Technologien direkt in den Lautsprecher implementiert werden, die bis dato einmalig waren.

Der Lineariser sorgt dafür, dass alle Frequenzen mit gleichem Phasengang abgestrahlt werden. Das heißt ohne die üblichen Phasendrehungen und -verschiebungen, die in Mehrweg-Lautsprechern durch den Abstand der Treiber und die Frequenzweichen entstehen. Selbst im Verbund mit einem der beiden angebotenen Subwoofer Bass 08 und Bass 12 ist durch den integrierten DSP ein linearer Phasengang bis in den Frequenzkeller gewährleistet.

Das CoP-Feature macht es möglich, den Lautsprecher wahlweise mit Bassreflexöffnung oder als geschlossene Box zu betreiben, was vor allem in der Basswiedergabe einen hörbaren Unterschied macht.

Warum sollte man also auf diese bahnbrechenden Funktionen verzichten wollen und einen rein analogen Lautsprecher vorziehen?

Latenz – der ewige Fluch des Musikers im digitalen Zeitalter

Nun ja, alles hat seinen Preis. Und der Preis für die digitale Signalverarbeitung im Allgemeinen und für die Linearisierung des Phasengangs im Speziellen ist Latenz, d. h. eine kurze zeitliche Verzögerung des Klanges.

Bei Audiointerfaces und auch bei Amp-Modellern wird viel über Latenz diskutiert, doch selten bei Lautsprechern. Im Allgemeinen wird eine Latenz bis drei Millisekunden als unhörbar angenommen, während bei etwa zehn Millisekunden die Grenze liegt, ab der Latenz beispielsweise beim Spielen von Instrumenten wirklich störend wird.

Mit eingeschaltetem Lineariser erreichen die MK2 Monitore von HEDD zehn Millisekunden, was zum Mischen in Ordnung, zum Einspielen von Instrumenten für mich aber zu viel ist. Ohne Lineariser soll die Latenz laut Hersteller nur eine Millisekunde betragen. Ich meine mich aber zu erinnern, dass in den Kommentaren zum HEDD Type 07 MK2, den ich ebenfalls hier für Amazona getestet habe, ein Nutzer von fünf Millisekunden berichtet hat. Doch das kann ich mangels Latenztest nicht bestätigen.

Wie dem auch sei, die neue A-Core Serie arbeitet rein analog und damit praktisch latenzfrei (die Latenz in der analogen Domäne liegt im unteren Nanosekunden-Bereich pro laufendem Meter Kabelweg). Das ist auch der Hauptgrund, warum ich im Studio weiterhin den Type 07 aus der ersten Serie benutze.

Abgesehen von der wichtigen Latenz-Thematik, ist es nicht auch beruhigend, dass in Zeiten der stetigen Digitalisierung ein Produkt einfach nur funktioniert? Ohne eine App herunterladen zu müssen und wertvolle Lebenszeit beim Konfigurieren zu verschwenden.

HEDD Type 20 A-Core ausgepackt

Von vorne gesehen gleicht der Type 20 A-Core dem Type 20 MK 2 wie ein eineiiger Zwilling: die gleiche seidenmatte Oberflächenbeschaffenheit, gleiche Treiber und die exakt gleiche Form.

Schaut man auf die Rückseite, zeigen sich die Unterschiede. Hatte der Mk 2 insgesamt neun Regler auf der Rückseite, besitzt die A-Core Variante nur drei, einen für die Lautstärke und jeweils einen für den Bass- und High-Shelving Filter zur Klanganpassung.

Ebenfalls auf der Rückseite liegen die zwei Eingänge, einmal Combo XLR/TRS und einmal Cinch für die HiFi-Enthusiasten unter uns. Dazu kommt ein kleiner Wahlschalter, um zwischen beiden Eingängen umschalten zu können. Wer also ein Audiointerface und gleichzeitig einen Plattenspieler rein analog anschließen möchte, hat hier die Möglichkeit.

Um die Lautsprecher z. B. für ein Studio mit Dolby Atmos Setup an Wänden oder der Decke anbringen zu können, gibt es an den Seiten M20-Aufnahmepunkte für den optionalen Haltebügel von HEDD. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit den kanadischen Entkoppler-Spezialisten von IsoAcoustics designt.

Treiber und Endstufen der HEDD Type 20 A-Core

Der aktive 3-Wege-Lautsprecher HEDD Type 20 A-Core ist mit einem 7 Zoll großen Tieftontreiber aus Honeycomb-Verbundmaterial ausgestattet. Er zeichnet sich durch eine hohe mechanische und thermische Belastbarkeit sowie großen, linearen Hub aus. Das ist wichtig, um die vom Hersteller angegebene untere Grenzfrequenz von 32 Hz (-3 dB) erreichen zu können, erst recht bei einem stattlichen Maximalpegel von 120 dB pro Lautsprecherpaar.

Die Trennfrequenz zum 4 Zoll großen Mitteltöner, ebenfalls aus Honeycomb-Verbundmaterial, liegt bei 250 Hz. Dieser wird zum AMT-Hochtontreiber wiederum bei 3,25 kHz getrennt. Die analogen Frequenzweichen besitzen jeweils eine Flankensteilheit von 24 dB/Okt.

Zur Verstärkung kommen ebenfalls wieder die bewährten Class-D-Endstufen von ICEpower aus Dänemark zum Einsatz, jeweils mit 300 W (RMS) pro Treiber und entsprechend 900 W Gesamtleistung pro Lautsprecherbox. Das ist für eine Monitorbox dieser Größe durchaus großzügig, für eine saubere Impuls-Wiedergabe bei hoher Lautstärke aber unerlässlich.

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

3-Wege-Studiomonitor (Woofer: 7 Zoll, Midrange: 4 Zoll, Hochtöner: HEDD AMT)

Eingänge: XLR/TRS, Cinch

max. SPL: 120 dB

Verstärkung: 3x 300 W

Frequenzgang: 32 Hz bis 40 kHz (-3 dB)

Crossover-Frequenz: 250 Hz/3,2 kHz

Gain: -/+12 dB

High Shelf: -/+6 dB

Low Shelf: -/+6 dB

Maße: 308 x 180 x 245 mm

Gewicht: 15,4 kg

Hörtest des HEDD Type 20 A-Core

Der Hörtest fand in einem neuen Hörraum von ca. 60 m³ Größe statt, den ich erst 2025 eingerichtet habe. Der Raum ist mit Breitband-Absorbern hinter und neben den Lautsprechern sowie Diffusoren an den Wänden moderat bedämpft. Hier lassen sich Nah- und Midfield-Abhörentfernungen realisieren. Als Interface kam von Antelope Audio das Discrete 8 Oryx zum Einsatz, dessen Testbericht in den nächsten Wochen folgt.

Im ersten Eindruck, nachdem ich die Type 20 A-Core mit meinen Type 07 getauscht hatte, war es kurz so, als würden noch immer die Type 07 dort stehen. Soll heißen, die klangliche Grundsignatur ist gleich bzw. sehr ähnlich und das ist auch gut so.

Was gleich aufgefallen ist, der Lautsprecher war noch ganz frisch und musste sich kurz einspielen. Was für manche vielleicht wie Esoterik klingt, fällt mir bei ganz neuen Lautsprechern vor allem im Bassbereich auf. Der klingt anfänglich meist etwas flach bzw. leicht unterrepräsentiert und gewinnt nach ein paar Stunden Musik merklich an gefühltem Volumen und an Offenheit.

Beim Musikhören fällt sofort die klare Transientenwiedergabe auf, die ich auch bei meinen Type 07 so schätze. Kurze Impulse werden klar und definiert wiedergegeben, egal ob leise oder bei hoher Lautstärke. Der Gesamteindruck ist stimmig und ausgewogen, die Mitten klar und die Bässe tief. Die Stereo-Ortung gelingt präzise und auch die räumliche Tiefe lässt sich sehr gut beurteilen. Die Unterschiede in Musikproduktionen kommen klar zum Vorschein und einzelne Elemente lassen sich ebenso gut beurteilen wie das Gesamtbild.

Der Hochtonbereich ist für AMT typisch klar und schnell, dabei aber nicht scharf oder aufdringlich und vor allem anders als bei einem Kalottenhochtöner. Klang lässt sich bekanntlich nur schwer in Worte fassen, doch mir gefällt der Klang des Air-Motion-Transformers sehr gut. Der Mittenbereich scheint mir sogar etwas definierter zu sein als bei den Type 07, was wohl dem separaten Mitteltontreiber zu verdanken ist. Auch der Bassbereich wirkt noch definierter und tiefer. Etwaige Strömungsgeräusche durch die Bassreflexöffnung konnte ich nicht ausmachen.

Es fällt beim praktischen Arbeiten leicht, z. B. die passenden Attack-Zeiten und Kompressionsgrade am Kompressor zu finden, genauso wie Balance im Mix. Das liegt daran, dass die Unterschiede vom Type 20 A-Core einfach sehr deutlich dargestellt werden. Du kannst nur das beurteilen, was du auch tatsächlich hören kannst und da sollte der Lautsprecher nicht der limitierende Faktor sein.

Der Type 20 fungiert im HEDD-Portfolio als Bindeglied zwischen dem Type 07 und dem Type 30, ist durch das 3-Wege-Design aber näher am größeren Type 30 angesiedelt. Er ist perfekt für diejenigen, denen der Type 30 mit seinem doppelten Tieftöner zu groß ist, die aber nicht auf das 3-Wege-Design und die Endstufenleistung verzichten wollen.

Und Leistungsreserven hat er definitiv ausreichend. Es ist schon eindrucksvoll, was passiert, wenn man den Pegel mal richtig hochfährt. Mit einem Mal steht der Klang lebensgroß vor dir und du siehst den Schlagzeuger vor dem geistigen Auge, wie er die Bassdrum tritt. Wo andere Lautsprecher den Klang bei hohen Lautstärken ausbremsen, kommt der Type 20 A-Core erst richtig in Schwung. Keine Spur von hörbarer Verzerrung oder Dynamik-Einschränkung, einfach nur laut.

Dabei lässt sich der Effekt des menschlichen Hörens bei unterschiedlichen Lautstärken, wie Fletcher und Munson ihn im letzten Jahrhundert dokumentiert haben, sehr deutlich spüren. Bei hohem Pegel springt einem der Bass förmlich entgegen, wo er vorher nur hörbar war. Das macht Spaß.