Test: HEDD Type 20, Studiomonitore

Es gibt in unser aller Lieblingsbranche doch tatsächlich noch „Made in Germany“, wie die neuen Studiomonitore HEDD Type 20 beweisen. Und tatsächlich strahlen diese 3-Wege-Monitore aus Berlin dieses gewisse Feeling „Deutscher Maschinenbau“ in sehr eleganter Textur nach außen.

Die Firma HEDD wurde erst kürzlich von Klaus Heinz mitgegründet, der über lange Zeit der Chefentwickler bei ADAM war (auch in Berlin ansässig). Und da ADAM sowie Klaus Heinz ja einen hervorragenden Ruf in der Branche besitzen, sollte sein jüngstes Baby eigentlich schon kräftig aus dem Laufstall schreien.

Von außen betrachtet

sehen die HEDD Type 20 sehr sachlich elegant aus, die matt gummierte Außenhülle fasst sich ausgesprochen gut und edel an. Satt im Gewicht (ca. 15 kg) und in einer festen Links-Rechts-Konfiguration konstruiert bekam ich die Lautsprecher aufgrund ihrer umfangreichen Breite zuerst nicht auf meine von einer Künstlerin maßgefertigten Monitorständer. Zuerst mussten zwei Werkzeugboxen plus untergelegten Ikea Handtüchern dafür sorgen, dass ich die HEDD Type 20 dort hörgerecht aufstellen konnte. Es war auch deshalb nötig, da sich der Hochtöner durch die Breitbauweise wesentlich weiter unten befindet als bei „normaler“ Konstruktion der Lautsprecher mit Hochtöner über der Bass-/Mittelmembran.

Ich möchte noch freundlichst und augenzwinkernd darauf hinweisen, dass die Firma HEDD weder die Werkzeugkisten noch die Ikea Handtücher mitliefert. Für ein passendes Plätzchen ist vom geneigten Interessenten bzw. Anwender selbst Sorge zu tragen. Die Abmessungen der HEDD Type 20 betragen übrigens Höhe x Breite x Tiefe: 280 mm x 358 mm x 338 mm