Legendärer Sound für budgetbewusste Studios

Heritage Audio Herchild 670N im AMAZONA.de-Test. Der Herchild ist im wahrsten Sinne ein Schwergewicht, auf der Waage sowie im Geldbeutel. Der originalgetreue Nachbau des legendären Fairchild Vari-Mu Kompressors ist für die meisten Menschen in unserem Business außerhalb des Möglichen. Da haben sich die Entwickler des spanischen Outboard-Spezialisten Heritage Audio ein paar Gedanken gemacht, um das Konzept einer breiteren Zielgruppe erschließen zu können. Herausgekommen ist der Herchild Next Gen Model 670N. Wer erfahren möchte, ob und wenn ja welche Abstriche gemacht wurden und ob der legendäre Vari-Mu-Sound erhalten geblieben ist, sollte unbedingt weiterlesen.

Heritage Audio Herchild 670N, Vari-Mu-Kompressor, moderner und kosteneffizienter Nachbau des legendären Fairchild 670.

Musikalische, artefaktfreie Verdichtung mit typischem Vari-Mu-Charakter und souveräner Transientenkontrolle. Einsatz: Geeignet für Tracking, Mix und Mastering, inklusive Stereo- und M/S-Betrieb.

Geeignet für Tracking, Mix und Mastering, inklusive Stereo- und M/S-Betrieb. Ausstattung: Sechs Zeitkonstanten, Sidechain-Filter, Dual-Mono-, Stereo- und LAT/VERT-Modus.

Sechs Zeitkonstanten, Sidechain-Filter, Dual-Mono-, Stereo- und LAT/VERT-Modus. Technik: Reduziertes Röhren-Design mit geringeren Aussteuerungsreserven als das Original, Clipping bei hohen Pegeln möglich.

Reduziertes Röhren-Design mit geringeren Aussteuerungsreserven als das Original, Clipping bei hohen Pegeln möglich. Preis-Leistung: Deutlich günstiger, leichter und kompakter als die Vorbilder bei voller Punktzahl im Test.

Wer sich ein bisschen mit Vintage-Studiotechnik beschäftigt, kommt am Fairchild 670 nicht vorbei. Er ist der Urtyp des Röhrenkompressors und bekannt geworden als der Kompressor, den die Beatles neben unzähligen großen Künstlern im Studio verwendet haben.

Erst kürzlich wurde auf der diesjährigen NAMM Show bekanntgegeben, dass es eine originalgetreue und handverdrahtete Neuauflage vom Fairchild 670 geben wird…für stolze 33.000,- Euro. Dagegen ist selbst der ursprüngliche Herchild 670, den Heritage Audio als originalgetreue Reproduktion des Fairchild mit zusätzlichen Features beschreibt, ein ausgemachtes Schnäppchen für schlappe 10.000,- Euro Anschaffungspreis.

Genau aus diesem Grund wurde der Heritage Audio Herchild 670N entwickelt, ein Röhrenkompressor nach dem Vari-Mu-Prinzip mit den Genen des Herchild, aber einem modernen Produktionsansatz, bei dem deutlich Kosten gespart werden können.

So kommen im originalen Herchild neben neun Übertragern nicht weniger als 22 Vakuum-Röhren unterschiedlichster Bauart zum Einsatz, die allesamt von der Rückseite aus getauscht werden können. Im Herchild Next Gen arbeiten dagegen nur vier Vakuum-Röhren und sechs Übertrager.

Auch von der Größe und vom Gewicht her hat die Next Gen-Version einiges abgespeckt und besetzt nun fünf statt sechs Höheneinheiten im Rack. Und sie wiegt nicht mehr 13 kg, sondern nur noch knapp 6 kg.

Eingeflossen in die Entwicklung sind zum großen Teil auch die Erfahrungen, die Heritage Audio mit dem Grandchild im 500er Format gemacht hat. Doch da das 500er Format bei der Stromversorgung und im vorhanden Platz limitiert ist, war es naheliegend, das Konzept ins übliche Rack-Format zu portieren und damit eine neue Kundschaft ins Visier zu nehmen, denen der Herchild zu teuer und das 500er Format zu kompromissbehaftet ist.

Das Vari-Mu Prinzip

Bei einem Vari-Mu Kompressor, wie dem Heritage Audio Herchild 670N aber auch dem Chandler RS660, den ich ebenfalls für Amazona getestet habe, ist das Regelelement die Röhre selbst. Das Eingangssignal wird analysiert und daraus eine Steuerspannung generiert. Diese Steuerspannung verändert die Gittervorspannung der Röhre und damit den Verstärkungsfaktor. Das bedeutet, wenn ein leises Signal anliegt, steigt der Verstärkungsfaktor. Bei einem lauten Signal hingegen sinkt derselbe. Daraus resultiert die Kompression, die typischerweise eine weiche Kennlinie besitzt und für den besonders musikalischen Klang dieses Kompressor-Typs sorgt.

Das Besondere dabei ist, dass es quasi keine Attack-Zeit gibt. Eine Lautstärkespitze wird bereits in dem Moment abgefangen, in dem sie entsteht, nicht erst danach. So als wäre eine Look-ahead-Funktion integriert, nur ohne Verzögerung. Damit arbeitet der Vari-Mu Kompressor wie ein unsichtbarer Limiter, bei dem es keine harte Schwelle gibt. Stattdessen folgt der Verstärkungsfaktor immer dem Eingangssignal in entgegengesetzter Richtung und stabilisiert damit das Ausgangssignal. Das Signal wird nicht an die Wand gefahren, nur der Widerstand steigt. Darüberhinaus sorgen die Röhrenstufen für eine natürliche Verdichtung des Signals.

Im Original-Design verteilt sich die gesamte Bearbeitung auf sehr viele Röhrenstufen und Übertrager. Damit kann der Fairchild und vermutlich auch der Herchild erster Fassung so gut wie nicht in hartes Clipping gebracht werden. Das ist von den Designern auch genau so konzipiert worden, denn der Fairchild wurde als Broadcast-Kompressor entwickelt und alles ist so dimensioniert, dass es nie hart clippt. Das macht den besonderen Charakter von Vari-Mu Kompressoren aus.

Das bearbeitete Signal wird extrem effektiv stabilisiert, Transienten werden im Pegel angeglichen, ohne abgeschnitten zu werden und es entstehen so gut wie keine Kompressions-Artefakte. Deshalb ist dieser Kompressor-Typ auch im Mastering so beliebt. Wer dagegen Effekt-Kompression mit pumpenden Räumen oder knalligen Transienten sucht, sollte sich lieber im Feld der VCA- oder FET-Kompressoren umschauen.

Anschlüsse und Bedienung des Heritage Audio 670N

Der Heritage Audio 670N besitzt als Anschlüsse XLR-Ein- und Ausgänge. Das Netzteil ist nicht integriert, wird aber sicher über einen verriegelnden, XLR-ähnlichen Multipin-Anschluss mit dem Gerät verbunden.

Die Bedienelemente sind wie im Original sehr großzügig bemessen. Die Regler sind ziemlich leichtgängig und in halben dB-Schritten gerastert. Die Schalter für den Bypass, die Zeitkonstanten und das Side-Chain-Filter besitzen klar definierte, nicht zu schwergängige Schaltpunkte.

Der Input-Gain fungiert als Abschwächer, der einkommende Pegel kann damit also abgesenkt werden. Der AC-Threshold bestimmt, ab wann und wie stark das Signal komprimiert wird. Je weiter er aufgedreht wird, desto mehr Kompression. Der DC-Threshold verändert den Arbeitspunkt und die Kennlinie der Röhre, was ebenfalls Einfluss auf die Störke der Kompression hat. Je weiter der Regler nach rechts gedreht wird, desto weicher wird die Kennlinie und desto früher wird das Signal komprimiert. Weiter nach links gedreht, lässt sich schon eher so etwas wie hörbare Effekt-Kompression erzeugen, vor allem in Verbindung mit den ersten beiden, kurzen Zeitkonstanten.

Sechs wählbare Zeitkonstanten

Die sechs wählbaren Zeitkonstanten haben alle eine relativ kurze Attack-Zeit von 0,2-0,4 ms. Die Release-Zeit wird mit aufsteigender Schalterstellung immer länger von 0,3 Sekunden bis 25 Sekunden. In den letzten beiden Zeitkonstanten ist die Release-Zeit dual und noch stärker programmabhängig. Für kurze Peaks liegt sie bei nur 0,2 Sekunden, während die Release-Phase für längere Pegelspitzen zwischen 10 und 25 Sekunden betragen kann.

Die sechste Zeitkonstante wird gerne in der Summen-Bearbeitung im Mastering benutzt als Stabilisierer, um den Mix zusammenzuschweißen. Alle genannten Zeiten sind aber nur Richtwerte, denn zum einen besitzt ein Vari-Mu-Kompressor keine echte Attack-Zeit, da er nahezu ohne Verzögerung reagiert und zum anderen hängen die Zeitkonstanten immer vom Eingangssignal ab.

Sidechain Filter im Heritage Audio Herchild 670N

Über das Sidechain-Filter des Heritage Audio Herchild 670N wird nicht das Audiosignal direkt, sondern die Steuerspannung für die Röhre bearbeitet. Hier kann ein Low-Cut bei 80 Hz, 160 Hz und 5 kHz sowie eine Anhebung bei 1 kHz sowie 3 kHz eingestellt werden. Damit lässt sich definieren, wie stark der Kompressor auf bestimmte Frequenzbereiche reagiert.

Setzt man beim Heritage Audio Herchild 670N z. B. einen Low-Cut, wird der Kompressor weniger durch Bassanteile im Signal getriggert. Ganz rechts sitzt der Output-Regler, um die Ausgangslautstärke in einem Bereich von +/-10 dB anzupassen. Beim VU-Meter liegen zwei weitere, versenkte Regler zur Kalibrierung des Nullpunkts und der Symmetrie des VU-Meters. Alle eben beschriebenen Bedienelemente liegen in zweifacher Ausführung vor. Der Herchild Next Gen Model 670N kann nämlich Dual-Mono, Stereo und sogar im MS-Modus betrieben werden. Zur Umschaltung des Betriebsmodus dient der AGC-Schalter.

AGC

IND (Individuell) bedeutet Dual-Mono, also zwei unabhängige Kanäle. LINK bedeutet Stereo-Modus, wobei nur der Detektor-Weg gekoppelt ist. Die Einstellungen müssen auf beiden Kanälen gleich vorgenommen werden.

Eine sinnvolle Erweiterung zum Ur-Fairchild Design ist der M/S-Modus. Er wird von Heritage Audio als LAT VERT bezeichnet (Lateral und Vertikal). Dabei wird ein einkommendes Stereosignal in Mitten- und Seitensignal gewandelt, so dass man separat Einfluss auf die gleichphasigen und gegenphasigen Anteile im Mix nehmen kann, was im Mastering gern gemacht wird. Auch hier kann man entscheiden (LAT VERT LINK), ob der Detektorweg gekoppelt ist oder ob beide Kanäle unabhängig voneinander komprimiert werden sollen.

Heritage Audio Herchild 670N im Praxistest

Die Gene des Herchild Next Generation sind unverkennbar, voll und ganz Vari-Mu-Kompressor. Er komprimiert auf sehr musikalische Weise, ohne Artefakte, ohne Pumpen, souverän und verlässlich. Er kann den Spitzenpegel selbst transientenreicher Signale mühelos konstant halten, ohne die Einklingphase des Signals abzuschneiden oder plattzubügeln.

Was so trivial klingt, ist tatsächlich gar nicht einfach und für alle anderen Kompressor-Arten ohne zusätzlichen Look-ahead nicht möglich. Selbst sehr schnelle VCA-Kompressoren lassen hier und da mal einen kurzen Anschlag durch und sorgen je nach Attack-Zeit sogar dafür, dass der Lautstärkeabstand zwischen Transient und Ausklang größer wird. Nicht so beim Heritage Audio Herchild 670N. Der Peak-Level und die Transienten des eingehenden Signals werden sicher unter Kontrolle gehalten, ohne dass das Material stark komprimiert klingt.

Das lässt sich in der Wellenform auch optisch sehr gut erkennen. Und es führt dazu, dass man im Mix oder im Mastering mehr Headroom hat und z. B. ein nachgeschalteter Limiter nicht punktuell überlastet wird, weil ein Snare-Schlag durch die Decke geht. In der praktischen Mix- und Mastering-Anwendung ist das ein unschätzbarer Gewinn.

Es gibt auch bereits bei der Aufnahme mehr Sicherheit beim Aussteuern, wenn z. B. ein Sänger direkt mit dem Herchild in der Signalkette aufgenommen wird. Der nachfolgende Wandler kann höher ausgesteuert werden, ohne Clipping befürchten zu müssen. Und der Gesang bleibt dennoch natürlich und artefaktfrei, während man bei VCA- und Optokompressoren schon mehr aufpassen muss, damit nichts kaputt komprimiert wird. Der Herchild klingt stets gutmütig und edel und im besten Sinne musikalisch.

Die Signalkette im Herchild nutzt intern eine Spannung von 250 V. Lediglich die Output-Stage arbeitet mit +-15V. Damit ist der Herchild 670 Next Gen nicht ganz so übersteuerungsfest wie ein Fairchild oder Herchild 670, die beide auch in der Ausgangssufe mit hoher Spannung betrieben werden. Wenn man den Herchild 670 Next Gen also mit zu hohen Pegeln füttert, was bei aktuellen Audiointerfaces mit Ausgangspegeln von bis zu +24 dBu durchaus passieren kann, dann können Pegelspitzen abgeschnitten werden. Das ist mir im Praxistest bei der Bearbeitung einer Schlagzeugspur anhand der Wellenform aufgefallen.

Mit Hilfe eines Testton-Generators lässt sich die Art des Clippings und die Clipping-Schwelle genauer analysieren. Im Analyzer sieht man, dass vor allem k3, k5, k7, k9 und weitere ungeradzahlige Obertöne höherer Ordnung entstehen und das ab einem Pegel von ca. +7dBu. Mit Hilfe des Input-Gains oder durch Herabsetzen des Treshold und damit stärkere Kompression, kann das Clipping wirksam vermieden werden.

Es hat also einen Grund, warum ein originaler Herchild 670 oder ein Fairchild so viel mehr kosten. Der hohe Headroom ist nur mit konstant hoher interner Spannung und dem entsprechenden technischen Aufwand möglich.

Im Normalbetrieb zeigen sich nur leichte Obertöne zweiter und dritter Ordnung, was beides durch die Röhrensättigung erzeugt wird und ein durchaus wünschenswertes und frisches Obertonspektrum mit sich bringt. Rauschen oder anderweitige Störgeräusche sind beim Herchild Next Gen Model 670Nn kein Thema.

Für die Klangbeispiele zum Heritage Audio Herchild 670N habe ich die gleichen Audiospuren benutzt, die ich schon im Testbericht des Manley Elop genutzt habe, Gesang, Bass und Schlagzeug. Somit lassen sich klangliche Quervergleiche anstellen.

Beginnen wir mit der Schlagzeugspur erst unbearbeitet und dann bearbeitet einmal mit gemächlicher und mit schneller Zeitkonstantenvorwahl. Hier zeigt sich, wie gut der Herchild Next Gen Model 670N Transienten unter Kontrolle halten kann, ohne vordergründig nach Kompression zu klingen. Knallige Transienten und pumpende Räume sind prinzipbedingt aber nicht sein Metier.

Als nächstes kommt die Bassgitarre zum Einsatz, bei der die gespielten Noten teils sehr unterschiedlich von der Lautstärke sind. Der Herchild glättet auch hier souverän und unauffällig. Er hilft dabei, dass die Bassgitarre fest im Mix sitzt.

Auch der Gesang wird hörbar nach vorne gebracht und stabilisiert, ohne dass Plosiv- oder S-Laute sich unangenehm in den Vordergrund drängen. Es klingt dadurch intimer und man ist gefühlt näher dran an der Stimme.