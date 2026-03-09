Neuauflage eines Abbey-Road-Klasikers

Der heilige Gral unter den Vintage-Röhren-Preamps entspringt einer ganz bestimmten Konsole, auf der in den 1960er-Jahren Musikgeschichte geschrieben wurde. Im Herzen Londons, dort, wo der Sound der British Invasion die Welt eroberte, stand sie im wohl berühmtesten Tonstudio der Welt, den Abbey Road Studios: die EMI REDD.51. Der Heritage Audio LANG Silverr 47 ist eine detailgetreue Neuinterpretation der Röhren-Gain-Stufe REDD.47, die damals nicht nur als Mikrofonvorverstärker in der EMI-Konsole diente, sondern an fast jedem Punkt des Aufnahmeprozesses eingesetzt wurde. Diese allgegenwärtige Präsenz im Signalfluss prägte den charakteristisch dichten und warmen Klang, der bis heute als Referenz gilt. Der Firmenname Heritage Audio ist Programm: das Erbe lebt weiter.

Kurz & knapp Was ist es? Heritage Audio LANG Silverr 47, vollröhrenbasierter Stereo-Mikrofon-, Line- und DI-Preamp nach dem Vorbild der REDD.47 aus der EMI REDD.51-Konsole. Klangcharakter: Dicht, warm und harmonisch gesättigt mit ausgeprägter Mittenstruktur und musikalischer Verdichtung.

Dicht, warm und harmonisch gesättigt mit ausgeprägter Mittenstruktur und musikalischer Verdichtung. NFB-Modus: No-Feedback-Stufe für deutliche Sättigung und natürliche Kompression ohne unangenehme Verzerrung.

No-Feedback-Stufe für deutliche Sättigung und natürliche Kompression ohne unangenehme Verzerrung. Flexibilität: Einsetzbar als Mikrofon-, DI- und Line-Preamp vom subtilen Veredeln bis zur kräftigen Klangformung.

Einsetzbar als Mikrofon-, DI- und Line-Preamp vom subtilen Veredeln bis zur kräftigen Klangformung. Fazit: Hochwertig verarbeitetes Studio-Tool mit starkem Vintage-Charakter und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Was ist der Heritage Audio LANG Silverr 47

Der Heritage Audio LANG Silverr 47 ist ein vollröhrenbasierter Vorverstärker für Mikrofone und Instrumente in Stereo-Ausführung, der mit seinem klassischen Schaltungsdesign und den handselektierten Röhren prädestiniert ist für gesättigte Tonaufnahmen mit reichhaltigen harmonischen Verzerrungen. Pro Kanal kommen dabei zwei Röhren zum Einsatz: eine NOS 6AU6 Pentode in der Eingangsverstärkung sowie eine JJ EC88 in der nachfolgenden Verstärkerstufe. In Kombination mit den eigens hergestellten LANG-Übertragern resultierte dies in einem tonal vielseitigen Sound, geprägt von Wärme, Punch und einer fein auflösenden Mittenstruktur.

Anders als viele andere Preamp-Designs ist der Silverr 47 nicht nur für eine einzelne Aufgabe optimiert, sondern wurde von vornherein als universelles Gain-Werkzeug konzipiert. Er lässt sich gleichermaßen als Mikrofon-, DI- und Line-Preamp einsetzen und bleibt dabei stets klangprägend, ohne aufdringlich zu wirken. Genau diese Flexibilität macht ihn in nahezu allen Aufnahmesituationen zu einem inspirierenden Werkzeug vom subtilen Veredeln bis zur bewusst gesättigten Klangformung.

Heritage Audio und Lang Electronics

Heritage Audio ist eine relativ junge, aber international beachtete Firma für professionelle Studiotechnik mit Sitz in Madrid, Spanien. Dort werden auch alle Produkte entwickelt und gefertigt, von einem 15-köpfigen Team. Die Firmenphilosophie lautet: „To make Vintage sound possible for today’s studios“ – man will also die klassische Klangästhetik der Golden Years der analogen Aufnahmetechnik in die Gegenwart holen, zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein spannendes, beliebtes Produkt im Heritages Portfolio etwa ist der Fairchild-Nachbau Herchild 670.

Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Heritage Audio war die Übernahme der Markenrechte und historischen Designs von LANG Electronics, Inc. Im Dezember 2022 sicherte sich Heritage Audio die Rechte an dieser früheren US-Marke, die in den 1950er- und 1960er-Jahren aktiv war und damals vor allem für hochwertige Studiotechnik wie Mischpulte, Equalizer und weiteres Audio-Equipment bekannt war. Mit dem Erwerb dieser historischen Marke kann Heritage Audio auf alte Entwürfe, Konzepte zurückgreifen und bringt nun unter diesem Label historisch inspiriertes Equipment heraus.

EMI, Abbey Road Studios und das REDD.51 Mischpult

Wenn von den legendären Konsolen der 1960er-Jahre die Rede ist, fällt ein Name immer wieder: REDD. Die Röhrenmischpulte der Abbey-Road-Studios gelten bis heute als klanglicher Grundstein dieser wegweisende Ära, als Recording- und Musikgeschichte geschrieben wurden. Allen voran die REDD.51: eine Konsole, von der insgesamt lediglich drei Exemplare gebaut wurden und die zwischen 1963 und 1968 bei nahezu allen Beatles-Produktionen in Abbey Road im Einsatz war. Das Design war von Grund auf neu und klanglich eigenständig.

Gebaut wurden die REDD-Konsolen direkt bei EMI selbst. Das zuständige „Recording Engineering Development Department“ (kurz REDD) entwickelte diese Pulte ausschließlich für den Eigenbedarf der EMI-Studios. Für Außenstehende blieben sie daher praktisch unerreichbar.

Der charakteristische Klang dieser Pulte entstand nicht allein durch das Mischpult als Ganzes, sondern maßgeblich durch dieses einzelne Bauteil: den REDD.47. Er bezeichnet einen Röhren-Line-Amplifier, der in der REDD.51 an nahezu jeder Stelle des Signalwegs saß. Mikrofone, Line-Eingänge, Summen, Sends, Returns, alles lief durch diesen funktionalen Arbeitsverstärker. Eine REDD.51 enthielt bis zu vierzig REDD.47-Module, klanglich war er somit quasi allgegenwärtig.

Dass dieser Verstärker heute als eigenständiger Preamp von Heritage Audio neu interpretiert wird, ist daher nicht nur Nostalgie, sondern die Faszination dafür, den Kern dieses historischen Sounds in die Gegenwart zu holen und für alle erschwinglich zu machen. Ein spannendes Unterfangen!

Erster Eindruck des Heritage Audio LANG Silverr 47

Ich befreie den Heritage LANG aus dem Karton und verschaffe mir einen ersten Eindruck. Das Frontpanel wirkt übersichtlich und aufgeräumt, die vier Hauptakteure – die Röhrenpärchen 6AU6 und EC88 – sind gut sichtbar hinter einem Gitter platziert. Der Preamp wirkt übersichtlich, die große orange-rote Funktionslampe sieht schick aus.

Was ich jedoch vergeblich auf der Vorderseite suche, ist ein Power-Schalter – dieser befindet sich nur auf der Rückseite. Dies ist ein Nachteil, denn fest in einem Rack verbaut lässt sich der Silverr 47 schwer an- und ausschalten.

Features und Ausstattung des Silverr 47

Der Heritage Audio LANG Silverr 47 ist diskret als Vollröhrenverstärker ausgebaut und bietet zwei Kanäle. Die Gain-Regelung erfolgt über sechs feste Stufen und bietet einen Bereich von 22 bis 52 dB, wobei die höchste Gain-Stufe die NFB-Stellung („No Feedback“) ist, bei der die Gegenkopplung deaktiviert wird. Dieser Modus ist wie eine Saturation-Ebene und bringt deutlich mehr Sättigung und Obertöne. Dadurch erweitern sich die Shaping-Anwendungen nochmal deutlich.

Die beiden Hauptbedienelemente sind der Gain- und der Output-Regler. Damit kann man flexibel den Sättigungsgrad und Ansteuerung der Eingang- und Ausgangsröhrenstufe einstellen und den Klang formen, von unauffällig zu gesättigt. Die Haptik der Gain-Regler ist sehr schön, es macht Spaß, die großen grob gerasterten Knöpfe zu drehen.

Ein entscheidender klanglicher Faktor sind neben den beiden Röhren zudem die maßgefertigten Ein- und Ausgangsübertrager, die nach Original-LANG-Spezifikationen gefertigt und von Heritage Audio neu interpretiert wurden.

Neben der Mikrofonverstärkung kann der Silverr 47 auch als Line- und DI-Preamp genutzt werden. Der frontseitige JFET-DI-Eingang übernimmt automatisch Priorität gegenüber dem rückseitigen Mikrofoneingang, sobald ein Instrument angeschlossen wird. Damit eignet sich das Gerät ebenso für Gitarren, Bässe oder Line-Signale.

Technisch zeigt sich der Silverr 47 äußerst souverän: Der mikrofonseitige Eingang ist mit 1.500 Ohm impedanzstabil, trafosymmetrisch und floating ausgelegt, während der DI-Eingang mit über 2 MΩ auch hochohmige Instrumente verlustfrei abbilden kann. Am Ausgang stehen weniger als 200 Ohm an, wodurch selbst lange Kabelwege oder 600-Ohm-Lasten problemlos bedient werden können. Der Gain-Bereich reicht von 22 bis 52 dB in 6-dB-Schritten, was in manchen Szenarien durchaus etwas mehr sein könnte, aber dennoch ausreicht.

Die THD-Werte bewegen sich zwischen 0,2 % und 1 % (NFB-Stufe), was sein breites Spektrum zeigt.

Zur weiteren Ausstattung zählen ein schaltbares Pad mit 20 dB Pegelabsenkung, eine zuschaltbare 48-Volt-Phantomspeisung, ein sanftes Hochpassfilter bei 80 Hz sowie ein Phasenumkehrschalter. Diese Funktionen decken die gängigen Anforderungen im Recording-Alltag ab und sind klar und übersichtlich auf der Frontplatte angeordnet.

Ins Innere geschaut

Ein Blick ins Gehäuse des Heritage Audio LANG Silverr 47 zeigt, dass Heritage Audio auf einen konsequent diskreten Aufbau setzt. Der Signalweg kommt ohne integrierte OPAmps oder digitale Steuerungen aus und basiert auf klassischer Röhrentechnik und passiven Bauteilen. Halbleiter finden sich lediglich in der Stromversorgung.

Schön ist auch das großzügig dimensionierte Netzteil mit abgeschirmtem Transformator. Dies sorgt für einen hohen Headroom, geringe Störanfälligkeit und ein kontrolliertes Verhalten bei Pegelspitzen. Unterstützt wird das durch großvolumige Siebkondensatoren, die zu einem stabilen Low-End und dem souveränen Klangbild beitragen.

Insgesamt vermittelt das Innenleben des Heritage Audio LANG Silverr 47 den Eindruck eines robusten, auf Dauerbetrieb ausgelegten Studio-Werkzeugs, bei dem die klangliche Substanz und Zuverlässigkeit klar im Vordergrund stehen.

Heritage Audio LANG Silverr 47 – Praxiseinsatz

Im Studiotest empfand ich den Heritage Audio LANG Silverr 47 als sehr flexibles und musikalisches Werkzeug. Ich habe ihn sowohl als Mikrofonverstärker, für DI-Anwendungen sowie als Insert-Tool benutzt. Was mir direkt positiv auffiel, war die Art und Weise, wie er das Eingangssignal aufgreift und formt, wie man es sonst eher von einem gut eingestellten Kompressor kennt. Das Signal wird ebener in der Dynamik, besser verständlich bzw. hörbar, es wirkt gleichmäßiger.

Schon bei moderatem Gain‑Einsatz spürt man, wie das Signal spürbar griffiger wird. Frequenzen werden homogener und geerdet, die Höhen verlieren Schärfe, ohne dabei an Klarheit einzubüßen, und die Mitten bekommen mehr Fokus. Das Ergebnis ist ein Signal, das präsenter im Mix sitzt, weil es sich organisch durchsetzt, statt nur lauter zu wirken. Diese Wirkung auf das Signal hat einen Charakter von Kontrolle und Verdichtung. Damit kann man den Spuren mehr Stabilität und Durchsetzungskraft geben.

Der No Feedback‑Gain‑Modus (NFB), den der Heritage Audio LANG Silverr 47 bietet, ist spanend und funktioniert in vielen Situationen wirklich gut. In diesem Modus entfaltet der Preamp eine angenehme harmonische Sättigung und eine Art natürliche Verdichtung, die feinere Details betont, ohne das Signal zu verbiegen. Stimmen wirken dadurch wärmer und brillanter, Gitarren haben mehr Bauch und instrumentale DI‑Spuren werden beeindruckend kraftvoll. Genau dieser Effekt lässt das Gerät im Mix atmen und vermittelt das Gefühl, dass alles einfach besser zusammenarbeitet. Die Kompression bei NFB ist je nach Eingangpegel schon stark, aber es klingt nicht übertrieben oder unangenehm verzerrt. Ein schönes Tool, um Spuren wirklich plattzubügeln, ohne an Punch zu verlieren.

Für diesen besonderen Charakter ist natürlich die Röhrenschaltung verantwortlich und im Speziellen diese genaue Kombination aus 6AU6 und ECC88. Das macht den LANG Silverr 47 zu einem starken Partner im Tracking, aber auch beim Gruppieren von Signalen oder beim Verleihen von Präsenz und „Glue“ in der Mischung.

In der täglichen Nutzung spürt man da schnell, wie vielseitig der Preamp einsetzbar ist. Er lässt sich unaufdringlich und musikalisch einstellen, arbeitet transparent, wo es nötig ist und legt tonal zu, wo es dem Signal gut tut bzw. wo es erwünscht ist.