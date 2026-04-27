Ein Kopfhörerverstärker für alle Kopfhörer

Bei dem neuen Heritage Audio O.H.M Amp handelt es sich um einen Kopfhörerverstärker mit interessanten Features. Neben einem hochwertigen Audiopfad, analogen und digitalen Übertragungsmöglichkeiten, verspricht der spanische Hersteller eine Kompatibilität zu so ziemlich jedem Kopfhörer, dank einer weitreichenden Impedanzanpassung.

Kurz & knapp Was ist es? Heritage Audio O.H.M Amp, Kopfhörerverstärker mit analoger und digitaler Signalverarbeitung sowie flexibler Impedanzanpassung. Klang: Sehr neutral, linear und nebengeräuscharm mit hoher Dynamik und präziser Stereoabbildung.

Sehr neutral, linear und nebengeräuscharm mit hoher Dynamik und präziser Stereoabbildung. Flexibilität: Umfangreiche Impedanzanpassung ermöglicht optimale Nutzung mit nahezu jedem Kopfhörer.

Umfangreiche Impedanzanpassung ermöglicht optimale Nutzung mit nahezu jedem Kopfhörer. Ausstattung: Symmetrische und unsymmetrische Anschlüsse sowie Bluetooth mit gängigen Codecs.

Symmetrische und unsymmetrische Anschlüsse sowie Bluetooth mit gängigen Codecs. Praxis: Einfache Bedienung, schnelle und bequeme Einbindung von Bluetooth, sofern die Verbindung stabil ist.

Einfache Bedienung, schnelle und bequeme Einbindung von Bluetooth, sofern die Verbindung stabil ist. Preis/Leistung: Hochwertige Verarbeitung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten, allerdings im gehobenen Preissegment.

Bewertung Heritage Audio O.H.M Amp Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

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Heritage Audio O.H.M Amp auf den ersten Blick

Der Heritage Audio O.H.M Amp wird in einem schicken Pappkarton mit Magnetverschluss ausgeliefert, neben dem Kopfhörerverstärker beinhaltet er ein externes Netzteil mit den üblichen Länderadaptern. Ein rundes Heritage Audio Mousepad als kleines Werbegeschenk gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Der O.H.M Amp hat ein ein robustes, leicht gewölbtes Gehäuse aus Stahlblech mit 17 cm Breite, 5 cm Höhe und 15 cm Tiefe, wobei er gerade mal 888 g wiegt. Auf der Unterseite sind zwei Gummistreifen als Rutschschutz angebracht, für die Installation auf einem Mikrofonstativ ist zusätzlich ein 5/8 Zoll Gewinde im Boden eingelassen.

Wie bei vielen anderen Produkten nutzt Heritage Audio zur Gestaltung des Frontpaneels, der Taster und Knöpfe den charakteristischen Neve-Look – streng gesehen hat der O.H.M Amp aber technisch und klanglich nichts mit dem legendären Mischpulthersteller gemein.

Über drei weiße Kunststoffdrucktaster lassen sich die Eingangsquellen Bluetooth, Balanced und Unbalanced anwählen, die Lautstärke wird mit dem großen, roten Schürzenregler im Marconi-Stil eingestellt. Ein Adapter für die gängigen Kopfhörerstecker ist nicht notwendig, denn es gibt zwei Ausgänge im 6,3 mm und 3,5 mm Klinkenformat, die allerdings nicht gleichzeitig nutzbar sind. Die Ausgangsimpedanz wird über einen kleinen, blauen Drehschalter geregelt, zur Auswahl stehen LOW, 32, 50, 80, 250 und 600 Ohm.

Auf der Rückseite befinden sich neben dem Anschluss für das Netzteil und dem Ein- und Ausschalter, zwei symmetrische Kombibuchsen von Amphenol für XLR- oder 6,3 mm Klinkenstecker. Unsymmetrische Quellen lassen sich über zwei vergoldete RCA- (Cinch) Eingänge anschließen, eine kleine, angeschraubte Antenne dient wiederum als Empfänger für Bluetooth-Signale. Mittels der Thru-Ausgänge kann das Eingangssignal schließlich noch an einen weiteren Kopfhörerverstärker oder an ein Mischpult geleitet werden. Das ist vor allem praktisch, wenn Audio-Streaming über eine HiFi-Anlage laufen soll.

Technische Details des Heritage Audio O.H.M Amps

In dem Schaltkreis des Heritage Audio O.H.M Amps kommen zum Teil namhafte und hochwertige Komponenten zum Einsatz. Die diskreten Diamantpuffer stammen aus den hauseigenen Monitor-Controllern RAM System 2000 und 5000, für die Ausgangsregelung benutzt Heritage Audio ein „Blue Velvet“ Potentiometer des japanischen Herstellers Alps, während die Operationsverstärker von Burr Brown sind.

Auch für den Bluetooth-Eingang werden Wandler von Burr Brown verwendet, dessen renommierte DACs für ihren detaillierten und „warmen“ Klang bekannt sind.

Um eine möglichst hohe Dynamik, geringe Verzerrungen und Signalstabilität zu erzielen, speist ein 30 V Netzteil den O.H.M Amp, das auch Stör- und Schaltgeräusche aus dem Stromnetz reduziert.

Praxiseinsatz des Heritage Audio O.H.M Amp

Der Aufbau und die Bedienung des O.H.M Amps ist einfach und komplett selbsterklärend. Wenn die Kabelverbindungen bestehen, muss nur der gewünschte Kanal angewählt werden. Anschließend findet der Impedanzabgleich mit den jeweiligen Kopfhörern statt, als grobe Faustregel gilt, dass die Kopfhörerimpedanz acht Mal höher sein sollte als die des Vorverstärkers. Wer es ganz genau wissen möchte, findet online aber auch entsprechende Impedanzrechner, die zusätzlich die Ausgangsspannung oder den Spannungspegel des Preamps berücksichtigen. Durch einen sauberen Abgleich wird letztendlich gewährleistet, dass der Kopfhörer weder unter- noch überbelastet ist, nicht verzerrt und einen sauberen, unverwaschenen Klang liefert.

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Auch die Verwendung der Bluetooth-Schnittstelle gestaltet sich bei dem Test unter macOS und iOS äußerst simpel: Am Computer oder Handy muss einfach nur in den Bluetooth- und Audioeinstellungen der O.H.M Amp angewählt werden und schon baut sich die Verbindung auf. Dabei nutzt der O.H.M Amp automatisch das vorgegebene Protokoll des Sendegerätes, sofern es folgenden Codecs entspricht: APTX, APTX LL, AAC, APTX HD und SBC.

Bei Verbindungsfehlern muss der kleine Reset-Knopf neben dem Bluetooth-Button für 10 Sekunden gedrückt werden. Die durchgehende Beleuchtung dieses Knopfes signalisiert grundsätzlich auch, dass Bluetooth verbunden ist. Unerfreulicher Weise blinkt er dauerhaft, wenn kein Anschluss besteht, was je nach Blickwinkel des Anwenders schon irritieren kann.

Natürlich ist die Liste der möglichen Störfaktoren bei einer Verbindung über Bluetooth immer lang und reicht von Frequenzüberschneidungen mit anderen Geräten, über physische Hindernisse (in den meisten Fällen Stahlbeton) bis hin zu einer zu hohen Gerätedichte. Auch bei diesem Test konnten zwischenzeitig leichte Rauschartefakte im Klang sowie eine große Latenz zwischen dem Abspielgerät und der Wiedergabe wahrgenommen werden. Wohlgemerkt, das Problem trat nur temporär auf und ist erfahrungsgemäß bei den zuvor genannten Problemen zu suchen.

Wer wirklich ein störungsfreies, audiophiles Erlebnis haben will, sollte grundsätzlich immer den Kabelweg nutzen.

Klang

Für diesen Test kamen sehr unterschiedliche Kopfhörer zum Einsatz, unter anderem ein Beyerdynamic T5, ein AKG K601, ein Sennheiser HD 25-1 und zwei Beyerdynamic DT100, einer mit 400 Ω und der andere mit 2 kΩ.

Bei allen Kopfhörern überzeugt der O.H.M Amp mit einem edlen Klangbild, das absolut nebengeräuscharm, linear und ungefärbt ist. Das Signal hat eine hohe Stabilität und natürliche Dynamik, egal ob bei niedriger oder hoher Lautstärke.

Der Bassbereich klingt sauber und klar definiert, außerdem lassen sich in keiner Weise Verzerrungen wahrnehmen. Insbesondere die Mitten wirken sehr aufgeräumt und transparent, gerade bei wohlbekannten Referenz-Tracks beeindrucken sie mit einer nüchternen Objektivität, was besonders bei dem begrenzten Frequenzspektrum der DT100 auffällt. Auch die hohen Frequenzen sind sehr neutral, differenziert und haben dabei einen angenehmen offenen und luftigen Charakter.

Im Vergleich zu einem Lake People G93 oder dem Kopfhörerverstärker eines SPL MTC treten die Transienten des O.H.M Amps ein klein bisschen ausgeprägter hervor, wobei es sich allerdings um keinen plakativ wahrnehmbaren Unterschied handelt.

Äußerst aufgeräumt erscheint schließlich auch das Stereo-Panorama, in dem sich Instrumente sehr genau orten lassen. Auch Hall-, Raum- und Echosignale werden natürlich und präzise wiedergegeben.