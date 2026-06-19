Passiver Umschalter im Check

Oft sind es ja die kleinen Helfer-Tools, die das Leben im Studio einfacher gestalten. Zu diesen Tools gehört auch der Heritage Audio Synth Buddy. Hierbei handelt es sich um einen passiven Umschalter, der bis zu 10 Stereo- oder 20 Mono Line-Level Quellen auf ein Stereo-Pärchen routet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir haben den Heritage Audio Synth Buddy für euch getestet.

Kurz & knapp Was ist es? Heritage Audio Synth Buddy, passiver Umschalter für Line-Level-Signale, der bis zu 10 Stereo- oder 20 Mono-Quellen auf ein Stereo-Paar routet. Konzept: Der Synth Buddy ist ein passiver Umschalter ohne Stromversorgung, der eingehende Line-Signale direkt auf einen Stereoausgang schaltet.

Der Synth Buddy ist ein passiver Umschalter ohne Stromversorgung, der eingehende Line-Signale direkt auf einen Stereoausgang schaltet. Anschlüsse: Rückseitig stehen 22 unsymmetrische Klinkenbuchsen zur Verfügung, davon 20 Eingänge und zwei Ausgänge.

Rückseitig stehen 22 unsymmetrische Klinkenbuchsen zur Verfügung, davon 20 Eingänge und zwei Ausgänge. Bedienung: Ein großer Drehschalter wählt zwischen zehn klar gekennzeichneten Eingangspaaren und ermöglicht eine einfache Handhabung.

Ein großer Drehschalter wählt zwischen zehn klar gekennzeichneten Eingangspaaren und ermöglicht eine einfache Handhabung. Verarbeitung: Das Metallgehäuse ist robust gebaut, steht sicher und bietet auch bei voller Belegung stabilen Halt.

Das Metallgehäuse ist robust gebaut, steht sicher und bietet auch bei voller Belegung stabilen Halt. Fazit: Ein sehr einfaches, klanglich neutrales Routing-Tool mit hoher Verarbeitungsqualität, das insgesamt mit „sehr gut“ bewertet wird.

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Aufbau des Heritage Audio Synth Buddy

Der Name des Geräts verrät es bereits: der Heritage Audio Synth Buddy ist vor allem für all diejenigen interesant, die einen großen Fundus an Synthesizern, Drumcomputern, Samplern, Pianos o. ä. besitzen, und diese nicht alle einzeln auf ein Mischpult geben, sondern auf eine unkomplizierte Art und Weise umschalten wollen. So einfach die vorgesehen Aufgabe klingt, desto einfach ist auch der Aufbau des Synth Buddy.

Die Bedienoberfläche des Synth Buddy ziert ein großer Wahlschalter, der die rückseitigen Anschlüsse selektiert und auf den Stereoausgang des Geräts routet. Damit sich hier kein Nutzer verschaltet, hat Heritage Audio die zehn Stellungen des Reglers mit den Nummern der Eingänge versehen – und gleich auch noch Striche angebracht, die den Weg zu den Anschlussbuchsen weisen. Mehr gibt es hier nicht zu sehen und zu tun.

Wie gesagt, der Heritage Audio Synth Buddy ist extrem einfach aufgebaut bzw. klar in seiner Struktur und entsprechend einfach zu verstehen. Daher gibt es auch keine Bedienungsanleitung. Ausgeliefert wird der Synth Buddy in einem bedruckten Karton, in dem das Gerät, sicher in Schaumstoff verpackt, zu seinem Käufer kommt.

Rückseitig ist der Heritage Audio Synth Buddy mit 22 unsymmetrische Klinkenbuchsen ausgestattet. 20 davon sind als Eingänge konzipiert, zwei dienen als Stereoausgang.

Eine Stromversorgung braucht der Umschalter nicht, denn er ist komplett passiv aufgebaut. Signale werden also nur von einem bestimmten Eingang auf einen Ausgang geroutet, nicht verstärkt und (im besten Fall) nicht verfälscht. Auch eine Änderung der Lautstärke gibt es nicht.

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Entsprechend gibt es beim Synth Buddy auch keine LEDs, die den selektierten Eingang oder den aktiven Zustand des Geräts aufzeigen. Die Devise lautet hier: Synthesizer an die Eingänge anschließen, Interface/Mischpult an den Ausgang und los geht’s.

Verarbeitung

Das 190 x 105 x 80 mm große Desktop-Gerät ist extrem gut verarbeitet. Es besteht aus einem soliden Metallgehäuse, das sauber verschraubt und auf der Unterseite mit vier Standfüßen ausgestattet ist. Hierauf steht der Synth Buddy gerade und sicher. Für diesen sicheren Stand sorgt auch das auffällig hohe Gewicht von knapp 1 kg. Das klingt vielleicht nicht nach sehr viel, aber für solch ein kompaktes Desktop-Gerät ist das schon recht ordentlich.

Einsatz des Heritage Audio Synth Buddy

Bei insgesamt 22 Klinkenbuchsen geht es auf der Rückseite des Synth Buddy schon recht eng zu, aber auch bei Vollbelegung mit Steckern unterschiedlicher Größen und Hersteller gab es während des Tests keinerlei Probleme. Erstaunlich ist, dass der Umschalter bei Belegung aller Buchsen dennoch gut und sicher auf seinem vorgesehenen Platz stehen bleibt.

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Die Umschaltvorgänge funktionieren in der Praxis ohne Probleme. Der große Wahlschalter auf der Bedienoberfläche des Synth Buddy macht hier einen guten Job. Die einzelnen Stellungen 1-10 sind immer einen guten Zentimeter voneinander entfernt, so dass man hier nicht all zu vorsichtig agieren muss.

Wichtig zu wissen: Für jeden Kanal 1-10 stehen beim Synth Buddy jeweils zwei Mono-Buchsen zur Verfügung. Belegt man nur eine Buchse davon, bspw. weil man ein Mono-Signal am Synthesizer rausgibt, erscheint dies auf dem Stereoausgang des Synth Buddy auch nur links (bzw. nur rechts, wenn man nur die andere Buchse des Eingangspärchens nutzt). Abhilfe schafft hier nur ein Y-Kabel.

Im Übrigen lässt sich der Synth Buddy dank seines passiven Aufbaus auch anders herum nutzen. Ein Stereosignal auf 10 Ausgänge routen, ist hiermit kein Problem.

Alternativen

Wem der Synth Buddy etwas zu teuer ist, kann sich alternativ für eine Patchbay entscheiden. Diese sieht natürlich nicht so schick aus und das Umstecken von Kabeln an einer Patchbay macht vermutlich nicht so viel Spaß, wie einfach am Umschalter des Synth Buddy zu drehen, ist aber preislich natürlich die günstigere Variante. Auch ein kleiner Rack-Mixer kommt als Alternative in Frage.