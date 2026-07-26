Auch ohne Kopf bei der Sache

Mit der Hils HNT1M Headless Telecaster bringt der Hersteller eine kompakte E-Gitarre im Tele-Stil auf den Markt, die trotz kopflosem Design mit klassischen Tele-Sounds überzeugen möchte.

Kurz & knapp Was ist es? Die Hils HNT1M ist eine kompakte Headless-E-Gitarre im Telecaster-Stil mit Alnico-5-Singlecoils, Edelstahlbünden und moderner Hardware. Sound: Authentischer Telecaster-Klang trotz kopflosem Design.

Authentischer Telecaster-Klang trotz kopflosem Design. Spielgefühl: Schlanker Hals, Compound-Radius und Edelstahlbünde sorgen für hohen Spielkomfort.

Schlanker Hals, Compound-Radius und Edelstahlbünde sorgen für hohen Spielkomfort. Ausstattung: Mahagonikorpus, Ahornhals und praktische Headless-Hardware.

Mahagonikorpus, Ahornhals und praktische Headless-Hardware. Verarbeitung: Insgesamt gelungen, lediglich die scharfen Bundkanten trüben den positiven Eindruck.

Insgesamt gelungen, lediglich die scharfen Bundkanten trüben den positiven Eindruck. Preis-Leistung: Viel Headless-Gitarre mit klassischem Tele-Charakter für unter 500 Euro.

Bewertung Hils HNT1M Ruby Red Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

Affiliate Links Hils HNT1M Ruby Red Kundenbewertung: (1) 459,00€

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Ich muss gestehen, dass das heutige Testobjekt die erste kopflose Gitarre ist, die ich etwas länger in den Händen halte. Entsprechend gespannt bin ich darauf, wie sich das Spielen einer solchen Gitarre anfühlt und wie ein kopfloses Instrument generell klingt.

Der Preis der Hils HNT1M gestaltet sich mit 459,- Euro recht günstig. Sie ist in diversen Farben und Tonabnehmerkombinationen erhältlich. Wer also eine etwas kleinere Reise-E-Gitarre sucht oder sich generell für ein kopfloses Instrument interessiert, hat hier eine große Auswahl. Die Hils HNT1M wäre allein in dieser Ausstattung auch in Schwarz, Metallic blau, Butterscotch oder auch Ivory zu erstehen. Die rote bzw. Butterscotch-Variante wurde mit einem Maple-Neck bestückt, die anderen Varianten besitzen ein Griffbrett aus Palisander.

Hils HNT1M – Facts & Features

Die Gitarre wird inklusive eines passenden Gigbags geliefert, dieses ist natürlich auch etwas kleiner und kürzer als der Standard. Die Satin Ruby Red Lackierung der Testvariante fällt metallic und matt aus, also recht zeitgemäß. Das Instrument wurde laut Aufdruck auf der Rückseite der Kopfplatte in Indonesien gefertigt, was den recht moderaten Preis erklärt.

Korpus

Der Korpus der Hils HNT1M wurde aus Mahagoni gefertigt und besitzt eine recht eigenwillige Form, quasi eine Symbiose aus Telecaster und Outer Space. Die Ausfräsung unterhalb des Stegs bzw. des Stimmsystems, das in diesem Fall mit Rändelschrauben funktioniert, gestaltet das Stimmen unkompliziert.

Letztlich unterscheidet sich der Korpus gegenüber einer Telecaster lediglich im unteren und hinteren Bereich.

Die Klinkenbuchse wurde auch recht speziell positioniert. Die beiden schwarzen Gummifüße geben der Gitarre die Möglichkeit, sicher auf dem Boden abgestellt und angelehnt zu werden.

Hals

Der Hals aus Ahorn wurde geschraubt. Das Griffbrett besteht ebenfalls aus Ahorn und wurde mit

schwarzen Dot-Griffbretteinlagen bestückt. Das Halsprofil wird vom Hersteller als „Slim C“ beschrieben. Da der Hals recht zierlich ist, trifft diese Einordnung zu.

Die Mensur beträgt 648 mm (25,5″) und entspricht damit dem Fender-Standard. Durch den sogenannten Compound-Griffbrettradius (12″ – 15,75″) ist die Gitarre besonders in den hohen Lagen angenehm sportlich zu bespielen.

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Die 22 Medium-Jumbo-Bünde bestehen aus Edelstahl, was eine evtl. anliegende Neubundierung in weite Ferne rückt. Die Sattelbreite beträgt 42 mm. Muss der Hals einmal neu justiert werden, etwa beim Wechsel auf eine andere Saitenstärke, lässt sich die Halsspannung bequem über das von Music Man patentierte System am Halsfuß einstellen.

Elektrik und Hardware

Die Tonabnehmerbestückung entspricht der einer klassischem Telecaster. Am Steg arbeitet ein offener Alnico-5-Singlecoil, am Hals ein Alnico-5-Singlecoil mit Chromkappe. Diese sorgen für den typischen Tele-Sound.

Natürlich ist auch der für eine Telecaster übliche 3-Wege-Schalter zur Umschaltung der Pickups an Bord. Wie bei einer Tele üblich, finden wir jeweils einen Volume- und einen Tone-Regler. Der Volume-Regler wurde aber nicht unter der verchromten Abdeckung des Elektrikfaches montiert, sondern sitzt näher am Stegtonabnehmer, was Volume-Swells bequemer machte. Bei einer gewöhnlichen Tele ist der Weg zum Volume-Regler etwas weiter und somit schwerer mit dem kleinen Finger zu erreichen.

Speziell ist der Custom-Hardtail-Steg mit den sechs Stimmschrauben und der Saitenaufhängung von oben. Daran muss man sich auch optisch erst mal gewöhnen.

Das Schlagbrett besitzt eine Off-White-Farbton (Parchment) und sorgt für einen gewissen Vintage Look. Die komplette Hardware wurde verchromt.

Handling

Das Instrument kommt ausgewogen auf den Knien zu liegen. Die Gitarre ist mit ihren knapp 3 kg angenehm leicht. Das Spielgefühl ist einer normalen Telecaster sehr ähnlich. Die Bünde sind angenehm fett und hoch, was das Bending mühelos gestaltet. Der recht schlanke Hals lässt sich wunderbar spielen, nicht zuletzt auch durch den Compound-Radius.

Leider sind bei der Testkandidatin scharfe Bundkanten zu bemängeln. Hier hätte man gewissenhafter vorgehen müssen, zumal sich die ausgesprochen harten Edelstahlbünde nur mit speziell dafür geeignetem Werkzeug schleifen lassen.

Da derzeit (Sommer 2026) vielerorts Temperaturen von bis zu 42 Grad erreicht werden, ist nicht auszuschließen, dass die enorme Hitze einen Einfluss auf das Zusammenspiel von Holz und Edelstahlbünden hatte, da sich beide Materialien unterschiedlich ausdehnen.

Das Stimmen gestaltet sich mit den Feinstimmern am Steg vollkommen entspannt, da die Stimmschrauben bequem zu erreichen sind und man sich nicht immer am Kopf bedienen muss.

Sound

Um eins vorwegzunehmen: Die Hils HNT1M klingt einer klassischen Telecaster sehr ähnlich, obwohl hier der sogenannte Aschenbechersteg nicht vorhanden ist, die Saiten nicht durch den Korpus laufen, die Korpusform eine andere ist und eine Kopfplatte nicht existiert. Die Tonabnehmer scheinen demnach größeren Einfluss auf den Gesamtsound zu haben als Korpusform oder das Fehlen einer Kopfplatte.

Hören wir zunächst den Steg-Pickup im Clean-Kanal:

Wenn das mal nicht nach Tele klingt. Der Steg-Tonabnehmer klingt drahtig, „spanky“ und durchsetzungsfähig wie gewohnt.

Hören wir beide Tonabnehmer parallel (Mittelstellung des 3-Wege-Schalters). Dieser Sound empfiehlt sich besonders für Funk- und Rockabilly-Type-Sounds (dann meist auch mit kurzem Delay, das hier nicht zur Verwendung kommt). Auch hier gibt es (sofern überhaupt) nur marginale Unterschiede zu einer „richtigen“ Tele:

Kommen wir zum Halstonabnehmer mit cleanem Ton. Auch hier sind letztlich keine klanglichen Unterschiede zu einer „gewöhnlichen“ Telecaster auszumachen:

Wir aktivieren den verzerrten Kanal meines Peavey Classic 20 Miniheads und hören die Gitarre auf dem Stegtonabnehmer:

Schließlich ein Crunch- bzw. moderat verzerrter Sound auf dem Halstonabnehmer, für Blues, Rock, etc. wunderbar einsetzbar:

Signalweg: Hils HNT1M Ruby Red → Peavey Classic 20 Minihead → Mesa/Boogie 1×12″ Thiele-Box mit Creamback-Celestion-Lautsprecher → Sennheiser e906 → MOTU M4 → Mac Studio mit Logic.