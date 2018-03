Test: Hologram Electronics Infinite Jets, Effektgerät

Aus Knoxville/Tennessee stammt die kleine Effektschmiede Hologram Electronics, die uns mit ihrer aktuellen Kreation beglückt: dem als „Resynthesizer“ bezeichneten Bodentreter namens Infinite Jets. Der hierzulande mit 495,- Euro nicht ganz billig zu habende Spaß wird als Effektsuite, die das Instrument auf neue und aufregende Weise transformiert beworben. Was genau also erwartet den interessierten Instrumentalisten eigentlich bei der Begegnung mit einem Resynthesizer?

Infinite Jets – Facts & Features

Vorab der Versuch, das Funktionsprinzip des Infinite Jets in einem Satz zusammenzufassen: Es handelt sich grob gesagt um einen zweikanaligen Sampler mit sehr kurzer Sampling-Zeit, der das Input-Signal aufzeichnet, dann resynthetisiert wiedergibt und dabei vielfältig moduliert mit Effekten, Hüllkurven oder einem LFO. Sämtliche Möglichkeiten, dieses Gerätes auszuleuchten, würde den Rahmen eines Testberichtes bei Weitem sprengen, aber ich werde mein Möglichstes tun!

Neben einem Aufkleber umfasst der Lieferumfang lediglich den Originalkarton und ein ausführliches gedrucktes Handbuch in Englisch. Was fehlt, ist leider ein passendes Netzteil, wobei es ein üblicher Netzadapter mit 9 Volt und mindestens 200 Milliampere sein sollte.

Das Auge isst bekanntlich mit und hier hat die amerikanische Tretmine bereits einiges zu bieten: In schmuckem Cremeweiß betritt der Testkandidat das Testlabor mit schwarz eingefassten weißen Potiknöpfen und einer Beschriftung, die zwischen türkis, himmelblau, orange und schwarz changiert. Mit 185 x 117 x 36 mm ist er nicht gerade klein und mit 635 Gramm dafür nicht besonders schwer.

Übersichtlich angeordnet teilen sich sechs Drehknöpfe, davon einer mit Rasterung, ein Dreiwege-Kippschalter, drei Fußtaster und eine Art Kontrollpanel, bestehend aus vier mehrfarbigen LEDs die Oberseite.

Von den drei Fußtastern ist lediglich dem zentral Liegenden eine LED zugeordnet. Dieser dient dem Aktivieren des Gerätes, dementsprechend leuchtet die LED im Bypass rot und bei aktiviertem Effekt in freundlichem Türkis. In Blau erstrahlt dieses Lämpchen, wenn Reglerbewegungen aufgezeichnet werden, was in der Tat möglich ist, dazu später mehr! Die beiden anderen, mit „A“ und „B“ bezeichneten Taster sind den beiden Samplekanälen zugeordnet und kommen ohne LED aus.

Mittig rechts sind vier LEDs angeordnet (3 + 1), die diverse Kontrollfunktionen übernehmen, in der oberen Reihe befindet sich zunächst der Indikator für den Samplerkanal A, welcher das Outputsignal dieses Kanals anzeigt. Mittig platziert ist der Indikator für das Inputsignal, gefolgt von dem für den Samplerkanal B. Unterhalb mittig sitzt dann noch das Lämpchen mit der Bezeichnung „Mod“, welches leuchtet, wenn das Signal auf eine der vielfältigen Möglichkeiten moduliert wird.

Betrachten wir uns nun die Drehregler von rechts nach links, wobei „Env Shape“ den Anfang macht und eine Auswahl von sechs verschiedenen Schwingungsformen anbietet, welche die Hüllkurve der Samplerkanäle formen. Direkt daneben befindet sich „Env Time“, der die Dauer des Durchlaufs der angewählten Schwigungsform bestimmt, dabei auch unendlich anbietet. Wobei der Sound so lange klingt, bis der nächste getriggert wird. Außerdem gibt es hier noch den „Repeat Waveform“ Modus, der die angewählte Schwigung loopt.

Oben rechts befinden sich die beiden Regler „Drive“, welcher eine analoge stufenlos dosierbare Verzerrerschaltung gleichzeitig für das Eingangssignal wie für den Synthsound anbietet und „Dry“, mit dem das Eingangssignal zugemischt werden kann. Für Modulationen ist der „Dimension“-Regler zuständig und für die Anwahl der vier verschiedenen Modi oder der beiden speicherbaren User-Presets das 10-fach gerasterte „Voice“-Poti.

Ein dreifacher Kippschalter bestimmt den Triggermodus zwischen zwei automatischen und einem manuellen. Die beiden automatischen, bezeichnet mit „Poly“ und „Mono“, zeichnen selbstständig Fragmente des Eingangssignals auf und geben diese je nach angewähltem Sampling Effect Style (siehe unten) automatisch wieder, wobei „Mono“ immer nur ein Sample auf einmal ausgibt und bei „Poly“ beide Samples ineinander übergehen. Im „Manual“-Modus entscheidet der User mit einem Tritt auf den entsprechenden Fußtaster, welcher Sampler wann sampelt.

An Anschlüssen gibt es sage und schreibe ganze drei Stück: „In“ und „Out“ als Monoklinke und ein Anschluss für ein Expressionpedal. Somit ist auch klar, dass es sich um ein Monopedal handelt.

Die vier Sampling Effect Styles des Infinite Jets

Mit dem „Voice“-Knopf wird zwischen den vier sogenannten Sampling-Effect-Styles gewählt, die sowohl grundsätzlich über Textur und Art des Sounds als auch über die Modulationsziele bestimmen, diese sind nämlich für jeden Style verschieden und diesem jeweils fest zugeordnet. Diese Modulationsziele sind immer direkt über den Dimensionregler im Zugriff.

BLUR

Bei diesem Style handelt sich um eine Art „Freeze“-Sampling, ähnlich dem des Ehx Superego. Neben der Standardbetriebsart, bei der die Originaltonhöhe beibehalten wird, gibt es noch die Möglichkeiten, das Ganze entweder eine Oktave höher, eine Oktave tiefer oder eine Oktave höher und eine Oktave tiefer wiederzugeben. Mit dem Dimensionregler wird eine Kombination aus Delay, Filter und Feedback dosiert.

Synth

Hier werden zwei Synthsounds, mutmaßlich im Gerät fest gespeicherte Samples, angetriggert, wobei der eine etwas „härter“ und der andere etwas „weicher“ klingt. „Dimension“ regelt die Cutoff-Frequenz eines Lowpass-Filters. Die Synthsounds erklingen immer eine Oktave tiefer als das Eingangssignal.

Glitch

In dieser Betriebsart werden Minisamples des Eingangssignals aufgezeichnet und mehr oder weniger zufällig wiedergegeben. Das erinnert an solche Effekte wie Stutter, S&H oder auch Delay. Auch hier gibt es zwei „Glitches“ mit unterschiedlicher Belegung des Dimensionreglers. Bei „Glitch A “ wird die Länge oder eher die Kürze der Samples beeinflusst, bei „Glitch B “ die Reihenfolge der bis zu 6 verschiedenen Snippets im Speicher bestimmt. So richtig kontrollieren lässt sich das insbesondere im Fall von „Glitch B“ nicht, es ist eher eine Beteiligung an dem musikalisch durchaus wertvollen Chaos, welches hier entsteht.

Swell

Statt Sampling wird hier das Eingangssignal direkt beeinflusst, zunächst durch die angewählte Hüllkurve, anschließend durch ein Delay via Dimensionregler. Bei „Swell B“ kann man sich zusätzlich eines tieffrequenten, verzerrten Waveshapings erfreuen.

Grundsätzlich haben die Fußtaster und teilweise die Regler je nach angewähltem Sampling-Effect-Style immer mal eine spezielle, aus der Reihe fallende Funktion. Insofern ist beim Kennenlernen und wahrscheinlich auch später immer mal wieder ein Blick in das Handbuch fällig.

User-Presets

Zwei! Lediglich zwei kümmerliche User-Presets stehen für das Abspeichern eigener Einstellungen zur Verfügung. Angesichts der immensen Möglichkeiten des Infinite Jets ist das fast schon lustig.