Günstiges Hall-Flaggschiff

Mit dem Hotone Verbera liefert der Hersteller ein Reverb-Pedal ab, das nicht nur mit üppiger Ausstattung glänzt, sondern klanglich in Regionen vordringt, die sonst nur deutlich teureren Geräten vorbehalten sind.

Kurz & knapp Worum geht es? Leistungsstarkes Reverb-Pedal mit IR- und Algorithmus-Engine für Gitarristen mit Studio- oder Live-Ambitionen. Hochwertiger Hall: 32-Bit-Signalverarbeitung mit bis zu 20 Sekunden Hallzeit und 120 IRs ab Werk.

32-Bit-Signalverarbeitung mit bis zu 20 Sekunden Hallzeit und 120 IRs ab Werk. Flexible Steuerung: Sechs Regler, Fußtaster mit Zusatzfunktionen, MIDI, USB-C und Expression-Anschluss.

Sechs Regler, Fußtaster mit Zusatzfunktionen, MIDI, USB-C und Expression-Anschluss. Editor-Software: Impulsantworten komfortabel laden, verwalten oder eigene IRs erstellen.

Impulsantworten komfortabel laden, verwalten oder eigene IRs erstellen. Top Preis-Leistung: Klingt wie ein High-End-Pedal, kostet aber nur einen Bruchteil davon.

Hotone Verbera – Effektpedal für E-Gitarre

Über den Hersteller Hotone weiß man mittlerweile, dass dieser hochwertige Produkte zu Kampfpreisen anbietet. Das preisgünstige Hotone Verbera bildet alle nur erdenklichen Hall-Effekte in aufregender Klangqualität ab (wie wir später noch hören werden) – vom Plattenhall über Kathedralen, Studios, Badezimmer oder Flugzeughangars bis hin zu wabernden Shimmer-Synth-Pads oder riesigen Delay-Fahnen. Natürlich können dies viele Hall-Pedale, aber die klanglichen Möglichkeiten, der extrem dichte Sound (32 Bit) und ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis lassen aufhorchen – denn es kann locker mit deutlich kostspieligeren High-End-Reverb-Pedalen mithalten.

Hotone Verbera – Facts & Features

Die Abmessungen betragen 84 x 126 x 63 mm (B x T x H), damit ist es ein wenig größer als ein BOSS-Pedal. Das Gewicht liegt bei 485 g, die Verarbeitung wirkt ausgesprochen hochwertig. Die Stromversorgung erfolgt über den mitgelieferten 9-V-DC-Netzadapter (2,1 x 5,5 mm Hohlstecker, Minuspol innen), da die Stromaufnahme laut Hersteller 1000 mA beträgt. Ein Batteriebetrieb ist folgerichtig nicht vorgesehen. Im Betrieb wird das Pedal spürbar warm, da die verbauten Elektronengehirne einiges an Rechenarbeit leisten müssen.

Das Pedal bietet zwei Hall-Abteilungen, die einerseits auf Impulsantworten, andererseits auf deren algorithmischer Umsetzung basieren. Beide Sektionen können kombiniert, mithilfe der sechs Regler editiert und auf 200 Speicherplätzen abgelegt werden. Darüber hinaus ist es möglich, mithilfe der kostenlosen Software „Neon Collector“ für Windows und macOS Impulsantworten zu laden, zu verwalten und sogar eigene IRs zu erstellen. Die Signalverarbeitung erfolgt mit 32 Bit, bis zu 20 Sekunden Hallzeit in Mono (10 Sekunden in Stereo) sind möglich.

Das Pedal besitzt je eine Ein- und Ausgangsbuchse, die symmetrisch ausgelegt sind (bei Bedarf auch in Stereo), sowie zwei Miniklinkenanschlüsse zur Parametersteuerung mit einem optionalen Expression-Pedal. Mit der kostenlosen Software „Neon Collector“ lassen sich Impulsantworten komfortabel laden und organisieren – allerdings dürfte dies bei dem überdimensionierten Angebot vorinstallierter IRs (120 Stück ab Werk) in vielen Fällen überflüssig sein. Insgesamt lassen sich bis zu 1024 IRs und 200 Presets speichern.

Regler & Bedienelemente

Die Regler und Fußtaster (Relaissteuerung) sind zweifarbig beleuchtet, das kleine OLED-Display lässt sich präzise ablesen. Sechs Regler, zwei kleine schwarze Drucktaster (Alt/Menu bzw. Clone) sowie die großen, stabilen Fußtaster (allesamt haptisch sehr angenehm) übernehmen die Bedienung aller Schaltvorgänge und die Manipulation der Parameter, darunter:

Decay: Raumgröße

Attack/Pre-Delay: Zeitliche Ansprache bzw. Verzögerung des Effekteinsatzes

Tone/Mod: Klang und Modulation des Halls

Preset

Mix

IR

Mit den beleuchteten Fußtastern lässt sich durch die Presets auf- bzw. abwärts „steppen“. Diese dienen natürlich auch zum Aktivieren des Effekts, übernehmen aber zusätzliche Funktionen wie das „Freezen“.

Alle Funktionen und Parameter im Detail werden im YouTube-Video (weiter unten in diesem Testbericht) ausführlich erklärt – eine Beschreibung meinerseits ist daher an dieser Stelle entbehrlich.

MIDI-EXP-USB

Mithilfe der MIDI-Schnittstelle kann das Verbera bei Bedarf in ein MIDI-Setup integriert werden. Die MIDI-IN-Buchse (Mini-Klinke) dient dabei auch zum Anschluss eines Expression-Pedals – ggf. ist ein Adapter auf 5-polige DIN-Stecker erforderlich.

Die USB-C-Buchse dient dem Anschluss an den Computer. Mit der Editor-Software gestaltet sich das Editieren deutlich komfortabler als direkt am Gerät.

Bedienung

Das Pedal lässt sich absolut intuitiv bedienen. Wer sich auch in die Tiefe der Menüs begibt, kann dem Verbera nahezu alles entlocken, was im Reverb-Bereich vorstellbar ist. Eine detaillierte Beschreibung vieler Funktionen, des Editierens und der Parameter liefert der Kollege im folgenden Video::

Sound

Wir hören einige Presets, die ich teilweise minimal modifiziert habe (Höhen gelegentlich etwas zurückgenommen etc.). Der Klang dieses Pedals ist atemberaubend, der Hall ist sehr dicht und rund. Die Presets bereits bedienen jedes Genre vom Vintage Hall, bis hin zu komplexen Klangflächen mit Shimmer, Delay und Modulationen.

Hören wir zuerst Preset 005, Tape Drifter. Das Signal ist hier lediglich Mono. Die Klangbreite würde im Stereobetrieb dann noch deutlich erhöht.

Nun ein Vintage Hall mit Namen „Beach Bois“ (Preset 011). Musikalische „Anleihen“ bei selbigen Kollegen sind beabsichtigt:

Hier eine modifizierte Anleihe des Intros eines weltbekannten Songs mit Preset 020 (Spring):

Nun einige sphärische Chords mit Preset 046:

Ein warm klingender Hall mit Delay. Ein Kompressor ist nicht im Einsatz, obwohl man dies durchaus vermuten könnte:

Es folgen einige spacige Chords in Hendrix-Manier, wobei der Effekt ein neues Klangbild erschafft. Gerade bei sparsamem Spiel kann man die erzeugte Fläche im Hintergrund wirken lassen.

Selbst einfache Akkordverbindungen bekommen eine „professionelle Umgebung“. Ein Sound „zum Reinlegen“:

Signalweg: Suhr Classic Stratocaster – Hotone Verbera – Peavey Classic 20 MH – MESA/Boogie 1x 12″ Thiele Box mit Creamback Celestion Lautsprecher – Sennheiser e906 – MOTU M4 – Mac mit Logic.