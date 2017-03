Test: Hotone Xtomp, Effektpedal für Gitarre

Wie so oft im Leben eines Sechssaiters stehen sich in vielerlei Hinsicht zwei Lager mit gefletschten Zähnen gegenüber. Auf der einen Seite der traditionell verhaftete Vintage Player, dessen Kämpfen um den wahren Ton ganze Wagenladungen von Pedalen, Amps und Boxen fordert, lediglich durch das persönliche Budget beschränkt und auf der anderen Seite der modern angelegte Pragmatiker, der gerne zugunsten von Transportabilität und Effektivität auf Digitalisierung und Modeling zurückgreift.

Generell haben beide Lager ihre Vor- und Nachteile, von daher werde ich den Teufel tun und mich einer Seite mehr verpflichtet fühlen als der anderen. Es gibt aber Bereiche, wo sich die Anteile in Prozenten deutlich in eine Richtung verschieben. Ganz klar sind die Rollen im Pedalbereich verteilt, sofern es sich um einen einzelnen Effekt handelt. Auch wenn im Multieffekt-Warenlager gerne auf Modeling zurückgegriffen wird, der klassische Overdrive oder aber auch Chorus der alten Schule kommt in analoger Form daher und tragen auf einem gut lesbaren Schild die Namen Ibanez, Boss oder auch den einen oder anderen Boutique Seiteneinsteiger vor sich her.

Was aber, wenn die Emulation auf ein einzelnes Pedal zugreifen soll, am besten noch multifunktional in Sachen Verzerrer, Modulation oder Raumeffekt? Ach du jemine, ich glaube, da ist gerade der erste Vintage-Jünger in der zweiten Reihe in Ohnmacht gefallen. Da wollen wir doch mal sehen, was uns mit dem HOTONE XTOMP erwartet, denn genau das ist das Konzept des in vielerlei Hinsicht herausragenden Pedals.