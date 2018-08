Test: Ibanez AS93FM-TCD, E-Gitarre

Rot geriegelte Kirsche

Seit nunmehr einem Jahrzehnt belebt Ibanez das Semiakustiksegment mit einer breiten Palette von Designs – von rockigen Hybriden bis hin zu traditionellen Jazzgitarren. Unsere heutige Testkandidatin ist die Ibanez AS93FM-TCD und gleichzeitig das Topmodell der Ibanez Artcore AS Serie. Freunde der Jazzgitarre werden die ihr eigenen Super 58 Tonabnehmer bereits kennen, da sie auch bei den Signaturmodellen von George Benson, Pat Metheny und John Scofield zu finden sind. War in der Vergangenheit die klangliche Ausrichtung der Ibanez Semiakustik-Gitarren eher an einen spezialisierten Jazzkunden gerichtet, so geht die Ibanez Artcore Serie mit neuen Designs und einer rockigeren Ausrichtung neue Wege.

Lieferumfang

Die Ibanez AS93FM-TCD kommt sicher verpackt, jedoch ohne Koffer bzw. Gigbag ins Haus. Im Lieferumfang befindet sich abgesehen vom Instrument selbst lediglich der benötigte Inbusschlüssel für die Einstellung der Halsspannung.

Facts & Features der Ibanez AS93FM-TCD

Die Ibanez AS93FM-TCD ist Teil der Artcore Serie und wäre auch in der Farbgebung Violin Sunburst (VLS) zu erstehen. Unsere Testkandidatin erhielt die Variante „Transparent Cherry Red“. Verarbeitungstechnisch gibt es nichts zu bemängeln.

Um herauszufinden, wo die Gitarre gebaut wurde, muss man einen Blick in das linke F-Loch werfen. Dort steht Indonesien zu lesen. Aufgrund des moderaten Preises der Ibanez AS93FM-TCD lag die Annahme einer Fertigung in Fernost natürlich bereits nahe. Die Verarbeitung lässt nichts zu wünschen übrig, auch die Lackierung wurde sauber ausgeführt. Eine Lackierung scheint heutzutage immer unkomplizierter zu werden.

Ich machte neulich eine Werksführung bei einer bekannten Gitarrenbaufirma, die akustische Gitarren auf hohem Niveau baut. Ich interessierte mich u. a. für den Lackierungsprozess und wurde aufgeklärt, dass eine aufgetragene Lackierung anschließend mit UV-Licht bestrahlt wird und so in wenigen Stunden bereits vollständig ausgehärtet ist. Das Ganze funktioniert also mittlerweile wie bei einer Kunststofffüllung beim Zahnarzt. Erstaunlich!

Ibanez AS93FM-TCD – der Korpus

Die Ibanez AS93FM-TCD ist eine Semiakustik-Gitarre mit Sustainblock. Dieser verhindert zuverlässig ungewolltes Feedback durch sich aufschaukelnde Frequenzen bei größerer Lautstärke oder Einsatz heftiger Verzerrung. Somit ist die Gitarre auch gut im Rock und Popbereich einzusetzen. Die Gitarre besitzt ein Gewicht von ca. 3,2 kg und ist damit ausgesprochen rückenfreundlich.

Der Korpus, also die Decke, der Rücken und die Zargen wurden aus schönem Riegelahorn hergestellt. Ein cremefarbenes Binding umschließt die Korpuskanten. Die Verarbeitung lässt nichts zu wünschen übrig, auch die Lackierung wurde sauber ausgeführt, ebenso der Übergang des geleimten Halses mit dem Korpus.

Ibanez AS93FM-TCD – der Hals

Der dreiteilige eingeleimte Hals mit einer Mensur von 628 mm aus Mahagoni und Ahorn wurde mit 22 Mediumbünden bestückt. Die Bünde weisen keine scharfen Kanten auf, wurden gut abgerichtet und poliert. Dem Griffbrett aus Ebenholz wurden weiße Block-Griffbretteinlagen spendiert. Der Hals wurde ebenfalls exakt in der Farbgebung des Korpus (Transparent Cherry Red) lackiert, was der Gitarre einen edlen Look verschafft.

Natürlich hat der Hals die bekannt firmentypische Form. Schauen wir uns die Kopfplatte von der Rückseite an, finden wir ein CE-Zeichen. Dieses ist überlackiert und kann demzufolge nicht entfernt werden. Diese Eigenschaft ist mittlerweile leider bei vielen Gitarren zu beobachten und ist dem Hersteller Ibanez natürlich nicht anzulasten. Die Kopfplattenrückseite ist in Höhe des Sattels etwas dicker gehalten. Sollte die Gitarre irgendwann einmal umfallen, könnte diese Maßnahme einen Kopfplattenbruch eventuell verhindern. Zu hoffen ist natürlich, dass so etwas niemals geschieht!

Der Hals ist relativ klobig. Das muss nicht zwangsläufig ein Nachteil sein, trifft aber selten den Geschmack der großen Mehrheit der Gitarristen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein fetter Hals mit dicken Saiten (0.12-er) eine gute Kombination sein kann, solange man Jazz spielt und die Saiten nicht zieht. Soll die Ibanez AS93FM-TCD als Allroundgitarre funktionieren, also auch Blues, Soul und Funk oder Pop bedienen, scheint mir die Halsform nicht ideal, da das Saitenziehen durch die Halsform nicht unbedingt begünstigt wird. Wie immer kommt auch hier der persönliche Geschmack zum Tragen. Es gibt auch viele Gitarristen, die ein relativ massiges Profil mögen.