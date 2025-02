AZ zum erschwinglichen Kurs

Mit der Ibanez AZ24S1F präsentiert der Hersteller eine erstklassige Allround-E-Gitarre, die mit hochwertiger Verarbeitung, vielseitigen Sounds und maximalem Spielkomfort überzeugt. Der gewohnte, aber bewährte Ahornhals sorgt für Stabilität, während das Jatoba-Griffbrett für satte Mitten und klare Höhen steht. Die Kombination aus geflammtem Ahorn und Erlen-Body verleiht der Gitarre eine ausgewogene Resonanz mit langem Sustain – perfekt für Blues, Rock und Metal. Und das Beste? Kleiner Preis! Wir haben genau hingeguckt.

Dank der Ibanez Modern Custom-Tonabnehmer und des dyna-MIX10-Schaltsystems bietet die AZ24S1F zehn vielseitige Klangoptionen – von warmen Humbucker-Sounds bis hin zu knackigen Single-Coil-Tönen. Jumbo-Edelstahlbünde, eine Super-All-Access-Halsverbindung und ein T106-Tremolo-Steg sorgen für maximalen Spielspaß. Ob Bühneneinsatz oder Studio – kann diese Gitarre wirklich alles? Das klären wir im Test!

Unboxing der Ibanez Power Strat

Die Solidbody E-Gitarre wird im Versandkarton verpackt und in Schutzfolie eingewickelt geliefert. Die wunderschöne Farbe „Violine Sunburst“ strahlt einem entgegen und macht direkt Laune zu spielen. Leider sind keine passende Tasche oder ein Koffer enthalten, sondern lediglich ein vielsprachiges Handbuch und der Tremolohebel. Wobei man auch direkt sagen kann: Diese Qualität des Instruments für den Preis ist phänomenal. Da ist genug übrig für einen schicken Koffer! Schauen wir uns mal an, was die Herren und Damen von Ibanez da so verbaut haben.

Specs & Facts – Ibanez AZ24S1F Violin Sunburst, E-Gitarre

Die Ibanez AZ 24 S1F Violin Sunburst kommt in einer 648 mm Mensur, was 25.5 Zoll entspricht, daher und hat einen Flamed Maple Top/Alder Body. Das Erlenholz sorgt für einen ausgewogenen, hellen Klang, angereicherte Resonanz und viel Sustain. Der vierfach geschraubte Hals aus geröstetem Ahorn wird in der Herstellung wärmebehandelt, um Stabilität, Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Toleranz gegenüber Temperaturschwankungen zu erhöhen.

Die Maße betragen in der 42 mm am Nut, 57 mm am 24. Bund sowie einer Stärke von 20,5 mm am 1. Bund und 22,5 mm am 12. Bund mit einem Radius von 305 mm (12 Zoll). Der Saitenabstand beträgt 10,5 mm. Das auf den Hals montierte Jatoba des Griffbrettes hat eine rötlich-braune Farbe und erzeugt einen reichen, warmen Mittenbereich mit klaren Höhen. Es ist wiederum mit 24 Jumbo-Bundstäbchen aus Edelstahl besetzt. Auf dem Fretboard findet man weiße Hot-Griffbretteinlagen an den gewohnten Positionen (3., 5., 7., 9. 12., 15., 17., 19., 21. & 24. Bund).

Die Bundierung liefert einen sehr attackreichen Ton mit tighten Bässen und Mitten mit schneller Ansprache. Auf der Kopfplatte findet man neben dem obligatorischen Ibanez Logo sechs Locking-Stimmmechaniken für angenehmen und schnellen Saitenwechsel. Wandert man an den Saiten den Hals entlang, kommt man früher oder später an die T106 Bridge vorbei. Diese sorgt mit ihren sechs individuellen Satteln für perfekte Einstellbarkeit bei Saitenhöhe und Oktavreinheit. Herrlich!

Auf technischer Seite wurden zwei passive Alnico Ibanez Modern Custom Humbucker Pickups verbaut. Damit verfügt die AZ über eine Dual-Humbucker-Konfiguration mit Alnico-V-Magneten. Diese bietet einen kraftvollen Klang und eine schnelle Reaktion, was besonders gut mit Overdrive und Distortion harmoniert. Die beiden Humbucker sind via 5-Wege-Schalter und Dana MIX 10 System mit Alter-Switch miteinander verbunden und können so jeweils alleine oder in Kombination ein- und ausgeschaltet und gesplittet werden. Somit stehen 10 Grundsounds zur Verfügung.

Die Übersicht zeigt klar auf, welche Konfigurationen mit den dynaMIX10 System möglich sind.

Außerdem steht ein Volume- und ein Tone-Poti zur Verfügung, um den Sound in Lautsträke und Höhenanteil anzupassen und fein abzustimmen.

Die Ibanez AZ 24 S1F kommt ab Werk in Standard Tuning (1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E) und ist mit D’Addario® EXL 140 (.010 / .013 / .017 / .026 / .036 / .046) besaitet.

Die Hardware der Gitarre ist in Gold ausgeführt. Die Farbe „VLS“ heißt ausgeschrieben: Violin Sunburst.

Das Instrument ist ebenfalls in den Lackierungen „Transparent Black Sunburst“ und „Transparant Turquoise Sunburst“ erhältlich. Das sehr bauähnliche Modell Ibanez AZ22D1F-TXB ist in HSS-Pickup-Bestückung ebenfalls in „Transparent Turquoise Sunburst“ erhältlich. Der Hersteller empfiehlt als Koffer das MS300C und als Tasche das IHB540-BK Bag.

Handling – Wie liegt die Ibanez Sunburst in der Hand?

Wer in den vergangenen Jahren Ibanez verfolgt hat, der weiß: Jedes Instrument fühlt sich gut an. Klar bemerkt man Unterschiede zwischen günstigeren Modellen und den höherpreisigen Geschwistern, aber unterm Strich hat man immer sehr gute Qualität und ein tolles Handling! So auch in diesem Fall. Die AZ24S1F hat ein sehr angenehmes mittleres Gewicht, einen mittigen Schwerpunkt, der weder stark kopf- noch korpuslastig ist und fühlt sich einfach angenehm in den Händen an.

Auch am Gurt hängend fühlt sich alles sehr hochwertig und komfortabel an. Korpusseitig lässt sich der Unterarm bequem ablegen, aufgrund der abgerundeten oberen Kante. Alle Potis und Schalter sind leichtgängig mit genug Widerstand, um sich nicht selbstständig zu machen. Auch die Position und der Abstand der Bauteile ist gut gewählt, um sie komfortabel beim Spiel zu nutzen, ohne weite Wege oder im Weg zu sein.

Herrlich für die Praxis konzipiert! Halsseitig schmiegt sich die Hand angenehm vertraut an Halsrückseite und das Griffbrett. Der Daumen gleitet mühelos und sanft an der Rückseite des Halses entlang und die Bundstäbchen sind sehr sauber gearbeitet und an den Rändern auf keinen Fall überstehend oder gar scharfkantig, was man von anderen Herstellern in diesem Preissegment teilweise kennt. Die Stimmmechaniken auf der Kopfplatte sind ebenfalls leichtgängig mit genug Widerstand, um versehentliches Verstimmen zu vermeiden.

Klar, gute Stimmung mag man und die bekommt man mit diesem Instrument, das im herrlich warmen Orange-Sunburst nebenbei bemerkt, optisch echt ein Hingucker ist, wie ich finde! Auch der Übergang vom Hals in den Korpus (Cutaway) ist sehr gut gearbeitet, dass man auch hier viel Spielkomfort in den hohen Lagen hat und angenehm fiedeln kann! Doch nun genug der Worte.

Sounds: Ibanez AZ24S1F Violin Sunburst, E-Gitarre

Cleane Sounds – IBANEZ Violin Sunburst, E-Gitarre

Im Cleanen hört man schon deutlich, was die Specs vermuten ließen:

Was direkt sehr positiv auffällt, sind die vielen Soundoptionen des Instruments, dank des dynaMIX10 Systems. Eben ganze 10 Grundsounds bietet die Gitarre. Hier ist eine Menge Platz für Experimente und Spielfreude. Für Live und Studio lässt sich so mit einem Instrument eine Menge an Möglichkeiten abdecken. Die AZ24S1F ist sehr klar und präzise, dadurch verliert sie im Cleanen – in meinen Augen – etwas an Lebendigkeit, Charakter und Fülle, wie man es von „alten“ Gitarren kennt. Deutlich zu hören ist jedoch die tolle Ausgewogenheit in den Frequenzbereichen und das Instrument lässt vermuten, dass es mit Drive gut klarkommen wird. Probieren wir das mal aus …

Crunch Sounds – IBANEZ AZ24S1F Violin Sunburst, E-Gitarre

Sofort wird klar: Hier fühlt sich die AZ wohler. Brat, brat, brat! Stramme Rocksounds erklingen hier. Die Chords klingen klar und fett, drücken ohne zu matschen und die vielen Grundsounds färben den Amp schön und bringen verschiedene Gesichter und Nuancen des Gespielten hervor. Super, so kann man schon mit der Pickup-Wahl die Riffs in den Band-/Produktionskontext einfügen, ohne viel am Amp oder EQ schrauben zu müssen. Da liegt der Gedanke an Gitarrenstacks nicht fern. Nutzt man doch verschiedene Pickup-Settings pro Dopplung. Uiuiuiui …

High-Gain-Sounds – IBANEZ AZ24S1F Violin Sunburst, E-Gitarre

Gehen wir noch einen Schritt weiter und packen den SLO aus. Mal sehen, wie sich die AZ mit der Abteilung „böse“ schlägt. Na ja, was soll ich sagen? Hierfür kennt man Ibanez und das können sie eben. mittlerweile auch hervorragend im Low-Budget-Segment. Da matscht nichts und das Instrument ist sehr ehrlich und übersetzt das Gespielte zum Amp. Stramm und drückend im Rhythm und singend im Leadmodus, präsentiert sich hier ein Instrument, das man sowohl im Studio als auch Live sehr gut einsetzen kann und das sich dort sehr wohlfühlen wird. Gerade für moderne gainy Sounds sind mit der AZ24S1F sehr gut produzierbar!

Alle Klangbeispiele wurden mit folgender Signalkette angefertigt. Es kamen keine weiteren Plug-ins, Effekte etc. zum Einsatz. Es ist zu hören:

IBANEZ AZ 24 S1F – VLS -> Universal Audio Apollo Twin X Audiointerface -> MacBook Pro -> Cubase 14 PRO -> UniversalAudio Amp Plugins (Dream & Lion) sowie NeuralDSP Plugins (SLO100 X) -> WAVES L1 Stereo Limiter