Vielseitige Heavy-Gitarre mit starken Sounds!
Die Ibanez AZ41B1-BKF bringt das Iron-Label-Konzept erstmals in die beliebte AZ-Serie und richtet sich kompromisslos an moderne High-Gain-Spieler.
Was ist es? Ibanez AZ41B1-BKF, moderne Iron-Label-Gitarre mit DiMarzio-Pickups und dyna-MIX10 Switching
- Konzept: Minimalistisches „Metal to the Core“-Design ohne Schnickschnack
- Handling: Sehr leicht, ergonomisch und hervorragend bespielbar
- Klang: Druckvoll und transparent im High Gain, überraschend vielseitig clean
- Flexibilität: 10 Pickup-Kombinationen dank Alter Switch
- Kritik: Kein Gigbag im Lieferumfang
Inhaltsverzeichnis
Ibanez AZ41B1-BKF Iron Label – Die ersten 5 Minuten
Die Iron-Label-Serie von Ibanez gibt es nunmehr seit weit über 10 Jahren. Bereits 2013 kamen die ersten Modelle auf den Markt. Mit dem Slogan „Metal to the Core“ werden hier Instrumente gebaut, die speziell auf die Anforderungen moderner Heavy-Rock- und Metal-Gitarristen zugeschnitten sind. Ganz dem Slogan getreu verzichten sie meist auf optischen Schnickschnack und sind in der Regel durch und durch in Schwarz gehalten. Mit der Ibanez AZ41B1-BKF wurde vor Kurzem das erste AZ-Modell in die Iron Label Serie aufgenommen.
Lieferumfang & erster Eindruck
Ist die Gitarre einmal ausgepackt, wird man direkt in den Bann der tiefschwarzen Optik gezogen. Auch wenn ich mich eher als Allrounder denn als Metal-Head sehe, macht dieser Look richtig Laune und wirkt extrem ästhetisch. Vor allem, dass sich selbst das Ibanez-Logo dem optischen Konzept unterordnet und ebenfalls in Schwarz eher wie ein Wasserzeichen daherkommt, wirkt sehr cool.
Die Gitarre ist extrem leicht und macht im ersten Eindruck eine wirklich gute Figur. Die Verarbeitung wirkt ebenfalls sehr wertig. Neben der Gitarre selbst ist noch diverses Werkzeug in Form von Inbusschlüsseln im Lieferumfang enthalten.
Line Check
Akustisch resoniert die Gitarre nicht so stark wie andere Gitarren bei mir im Studio, aber darauf liegt bei diesem Instrument auch sicher nicht der Fokus. Diese Gitarre will mit allem, was man zu bieten hat, elektrifiziert werden. Dennoch hört man auch unplugged, dass die Qualität zu stimmen scheint.
Das Setup ist ebenfalls vorbildlich, die Saitenlage erwartungsgemäß niedrig. Man kann also direkt loslegen. Wie die Ibanez AZ41B1-BKF „straight out of the box“ klingt, könnt ihr hier im Line Check hören:
Die Specs
Die Gitarren der AZ-Reihe gehören zu den beliebtesten Modellen im Ibanez-Katalog. Kein Wunder also, dass es nun auch ein Iron Label Modell gibt. Die Ibanez AZ41B1-BKF bietet wie alle anderen Vertreter der Iron Label Serie „zero Bullshit“. Es gibt also kein Detail an dieser Gitarre, das keinen ernstzunehmenden Zweck erfüllt.
Angefangen bei der komplett schwarzen Optik ohne jegliche Verzierungen oder gutaussehende Extras ist sie vollständig auf Performance getrimmt. Selbst die Dot-Inlays auf dem Griffbrett sind hier nicht zu finden.
Mit dem extrem leichten Lindenkorpus und dem Roasted-Maple-Hals mit Ebenholzgriffbrett steht sie für straffe Bässe, aggressive Mitten und eine schnelle Ansprache. Dass der Hals mit einem ovalen C-Profil und einer matten Lackierung ausgeführt ist, trägt zusätzlich zum schnellen und mühelosen Spielgefühl bei.
Die ergonomische Korpusform mit großzügigen Aussparungen für den Bauchbereich und den Unterarm der Anschlagshand sowie der Super-All-Access-Hals-Korpus-Übergang machen die Gitarre zu einem äußerst angenehm bespielbaren Instrument.
Zum ersten Mal kommt bei einer Iron Label Gitarre die feste F106-Bridge mit sechs einzelnen Saitenreitern für gesteigertes Sustain zum Einsatz. Gotoh MG-T Locking-Mechaniken halten die Stimmung auch unter extremen Bedingungen stabil und machen den Saitenwechsel zu einer unkomplizierten Angelegenheit.
DiMarzio Fusion Edge Pickups mit dyna-MIX10 Switching System
Für die AZ41B1-BKF hat sich Ibanez mit DiMarzio zusammengetan und mit den Fusion Edge Pickups Keramik-Tonabnehmer konzipiert, die für maximale Power, knackige Höhen und straffe Bässe stehen. Geschaltet werden diese über einen klassischen 5-Wege-Switch.
Dank Alter Switch lassen sich jedoch 10 verschiedene Konfigurationen von kräftigen Humbucker-Sounds bis hin zu perligen Split-Coil-Klängen realisieren. Eine Übersicht über die möglichen Schaltungen seht ihr hier:
Die Herstellerangaben auf einen Blick
- Halstyp: AZ Oval C/Hals aus geröstetem Ahorn (Roasted Maple)
- Decke/Korpus: Amerikanische Linde
- Griffbrett: Ebenholz
- Halsbreite: 42 mm am Steg
- Mensur: 648 mm/25,5″
- Bünde: Jumbo Edelstahlbünde
- Anzahl der Bünde: 24
- Steg: F106 Brücke
- Saitenabstand: 10,5 mm
- Hals-Tonabnehmer: DiMarzio® Fusion Edge (H) Hals-Pickup (Passiv/Keramik)
- Steg-Tonabnehmer: DiMarzio® Fusion Edge (H) Steg-Pickup (Passiv/Keramik)
- Elektronik: dyna-MIX10 mit Alter Switch
- Werksstimmung: 1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E (Standard E)
- Saiten: D’Addario EXL110
- Saitenstärke: .010/.013/.017/.026/.036/.046
- Sattel: Graph Tech Sattel
- Mechaniken: Gotoh MG-T Locking
- Hardware-Farbe: Schwarz
Ibanez AZ41B1-BKF – der Praxistest
Kommen wir nun zur Praxistauglichkeit der Gitarre. Auf den ersten Blick hat sie bereits sehr gut abgeschnitten, jetzt wollen wir etwas tiefer gehen.
Zur Ergonomie der Gitarre lässt sich sagen, dass sie insgesamt sehr gut ist. Allerdings ist sie etwas kopflastig. Das lässt sich vermutlich auf den extrem leichten Korpus zurückführen, was wiederum eine sehr angenehme Eigenschaft ist.
Wenn man vom Preis spricht, muss man sagen, dass das Konzept durchaus gelungen ist. Für einen gerade so vierstelligen Betrag bekommt man ein Instrument, das ordentlich Druck macht und wirklich gut performt.
Die Verarbeitung ist sehr gut, das Spielgefühl im Allgemeinen hervorragend. Das Testinstrument war zudem perfekt eingestellt. Der Hals hat ein sehr angenehmes Profil, das satinierte Finish vermittelt zusätzlich ein bereits eingespieltes Gefühl.
Dass die Dot-Inlays fehlen, finde ich persönlich weniger schlimm, auch wenn diese normalerweise eine gute Orientierungshilfe darstellen. Immerhin gibt es noch die weißen Side-Dots, die neben den Drehverschlüssen der Locking-Mechaniken und dem Sattel übrigens das Einzige sind, das nicht schwarz ist.
Dass die Gitarre ohne Gigbag geliefert wird, finde ich persönlich etwas schade. Bei einem Preis von über 1.000,- Euro hätte ich das erwartet.
Klanglich liefert die Ibanez AZ41B1-BKF mehr, als man zunächst vermuten würde. Obwohl man diese Gitarre klar im High-Gain-Bereich verorten würde, bietet sie auch im Clean-Bereich überzeugende Klangfarben. Sie kann sowohl warm als auch drahtig und perlig klingen. Natürlich weniger im vintage-orientierten Strat-Bereich, sondern mit moderner Ausrichtung.
Die verschiedenen Pickup-Positionen klingen allesamt ausgewogen. Dank der beiden Modi des Alter Switch findet man hier für jede Anforderung einen passenden Sound.
Trotz der Stärken im Clean-Bereich merkt man spätestens beim Wechsel in den Zerrkanal, wofür diese Gitarre gebaut wurde. Sie knurrt, faucht und schmatzt. Punch und schnelle Ansprache sind wie erwartet ausgeprägt. Die Pickups bleiben dabei stets transparent und druckvoll.
Gerade hier zeigen sich die Stärken des Alter Switch noch einmal deutlich, da durch die verschiedenen Split-Coil-Klänge viele Nuancen der Zerrstruktur herausgearbeitet werden können, mit denen man sich auch in dichten Mixen durchsetzt.
Klangbeispiele
Für die Klangbeispiele habe ich ein Fractal FM9 mit einem EVH 5150 und zwei IRs einer 5150 4×12-Box verwendet, jeweils mit einem Beyerdynamic M160 und einem Shure SM57 aufgenommen.
Für das letzte Klangbeispiel mit weniger Gain kam zusätzlich ein Morgan AC20 im 12AX7-Modus zum Einsatz, ebenfalls mit den 5150-IRs. Die verwendeten Delay- und Reverb-Effekte stammen ebenfalls aus dem Fractal.
+++ Hardtail – Jaaa!!!
+ Schaltung übersichtlich und trotzdem viele Möglichkeiten
+ Insgesamt angenehm minimalistisch, kein Schnickschnack
+- Optik nicht so ganz mein Geschmack
— Linde. Thema durch.
@chardt Ich empfehle dazu den Artikel zum Einfluss des Nicht-Holzes auf den Klang: https://www.amazona.de/community/gitarre-bass-macht-gutes-holz-guten-klang/
Optik ist natürlich immer Geschmackssache😉
@Jan Steiger Leider komplett untaugliches Beispiel: Es geht darum, wieweit der Korpus die Schwingungen der Saiten beeinflusst – und in seinem Fall ist der „Korpus“ eben das, woran er Brücke und Hals befestigt hat, also Werkbank etc. – und die sind sehr unbeweglich, entsprechen also einem sehr harten Korpus. Große Überraschung: So klingt es auch!
Sorry, aber ich habe genug rumgebaut mit unterschiedlichen Bodies und Pickups etc. um zu lernen: Klar machen die Tonabnehmer sehr viel aus, aber wenn die Basis (Holz) unterhalb einer gewissen Mindestqualität ist, dann nützt auch der beste Tonabnehmer nix mehr. Und wenn Du aus einem harten Body (Esche, Ahorn) einen warmen Ton rausholen willst oder aus einem weichen Body (Pappel, Linde) einen brillianten Sound, dann wird es eben schwieriger als wenn ich mit dem besser passenden Holz anfange.
Und wenn ich mir die Testberichte hier anschaue, dann gibt es noch eine „Überraschung“: Gitarren aus Pappel oder Linde werden nicht so häufig für ihren Klang gelobt (Ausnahme Gitten mit Floyd Rose, wo das weiche Holz die Härte der Tremolo-Konstruktion abmildert).
Ich gebe aber gerne zu, dass die getestete Gitarre zumindest besser klingt als für Linde üblich.
@chardt Hallo chardt,
leider ist die von Dir erwähnte Abhängigkeit des Einflusses vom Korpusholz auf den Klang einer E-Gitarre wissenschaftlich überhaupt nicht belegt, im Gegenteil.
Neben dem im von Jan erstellten Artikel gezeigten Youtube-Experiment gibt es beispielsweise die einschlägigen wissenschaftlichen Untersuchungen von Manfred Zollner, die ja hier im Forum auch schon mehrfach diskutiert wurden.
Diese belegen, dass der Klang einer Massivholz-E-Gitarre im Wesentlichen vom Tonabnehmer (und beispielsweise den Fingern des Gitarristen und auch dessen Anschlagsart und -position) beeinflußt wird. Das Holz spielt für den „elektrischen Ton“ praktisch keinerlei Rolle.
Der akustische Klang mag für unterschiedliche Korpushölzer durchaus unterschiedlich sein, das ist aber nicht das, was am Ausgang der E-Gitarre ankommt.
Gruß
Fredi
@Fredi Ja, diskutiert haben wir das ausführlich. Nein, wissenschaftlich kann ich den Herrn Zollner nicht nennen, zumal er schon etwas Grundlegendes wie „Sustain“ offenbar nicht verstanden hat. Und meine eigene Praxis-Erfahrung widerspricht seinen steilen Theorien einfach zu sehr. OK, in einem (Extrem-) Fall kann ich ihm zustimmen: Ja, Du kannst den Klang der Gitarre durch maximale Verzerrung so verbiegen, dass vom Holz kaum noch was zu hören ist – aber daraus zu schließen, dass das Holz generell keine Rolle spielt, ist dann doch wieder so praxisfern, dass ich das hier nicht noch mal durchdiskutieren mag.
@chardt Es ist Prof. Dr. Manfred Zollner, mehrfach für seine Forschungen ausgezeichnet, darunter über 30 Jahre Forschung zum Thema Gitarre/E-Gitarre.
Er ist zudem nicht der einzige Wissenschaftler, der den Einfluss des Holzes auf den Klang von E-Gitarren widerlegt hat. Matthew Angove (La Trobe University) und Scott Grove sind nur einige, wenige Leute, die zu denselben Ergebnissen gekommen sind.
Es gibt nun mehrere Gründe, warum weiterhin behauptet wird, das Holz mache einen Unterschied:
1. Hersteller und Gitarrenbauer
Der wesentliche Preistreiber bei Gitarren ist das Holz. Es lässt sich im Gegensatz zur Hardware und Elektrik teuer verkaufen und besser vermarkten.
2. Gitarristen
Auch Gitarristen werden durch das Gewicht und das Feeling des Instruments beeinflusst (positiv wie negativ). Das wirkt sich auf das Gitarrenspiel aus. Hölzer haben auch eine geschichtliche Komponente – insbesondere durch die Wahl von Fender (Stratocaster/Telecaster) und Gibson (Les Paul). Diese Gitarren, ihr Gewicht, ihre Form und das damit verbundene Handling prägen bis heute die Gitarrenlandschaft und die Gitarristen. Hätten sich Fender und Gibson für leichte Linde entschieden, wäre das heute der Standard.
Ich hatte viele Instrumente mit verschiedenen Hölzern und am Ende machen immer die Pickups, die Hardware und der Amp zusammen mit den Fingern den Unterschied. Der Rest ist subjektiv (hat seine Berechtigung), aber eben nicht physikalisch belegbar.
@Markus Galla Hallo Markus, mit Verlaub: Wenn Du zwischen (z.B.) einer Start mit Erlenkorpus und einer mit Eschenkorpus – bei gleichen Tonabnehmern etc.! – keinen Klang-Unterschied erkennst, dann sollten wir das Gespräch lieber abbrechen. Nein, „Du bildest Dir das nur ein“ ist kein sachdienliches Gegenargument.
@chardt Wenn die Gitarre absolut identisch eingestellt ist, du identisch spielst und identische Tonabnehmer/Verstärker nutzt, in der Theorie nicht.
Praktisch sind aber zwei Instrumente nie identisch eingestellt, fühlen sich anders an, werden also auch anders gespielt. DAS wirkt sich auf den Klang aus, hat aber mit dem Holz nichts zu tun, da es bei E-Gitarren kein Tonholz gibt. Ein lackierter Hals klingt auch nicht anders als ein unlackierter, fühlt sich aber anders an und spielt sich demzufolge anders, dadurch klingt es anders. Physikalisch kein Unterschied, von der Bespielbarkeit her schon, daher der Unterschied.
Nichts anderes wird behauptet.
@Markus Galla Also „Du bildest Dir das nur ein“ – Schade. EOD.
@chardt Lies doch bitte richtig.