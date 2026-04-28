Vielseitige Heavy-Gitarre mit starken Sounds!

Die Ibanez AZ41B1-BKF bringt das Iron-Label-Konzept erstmals in die beliebte AZ-Serie und richtet sich kompromisslos an moderne High-Gain-Spieler.

Kurz & knapp Was ist es? Ibanez AZ41B1-BKF, moderne Iron-Label-Gitarre mit DiMarzio-Pickups und dyna-MIX10 Switching Konzept: Minimalistisches „Metal to the Core“-Design ohne Schnickschnack

Minimalistisches „Metal to the Core“-Design ohne Schnickschnack Handling: Sehr leicht, ergonomisch und hervorragend bespielbar

Sehr leicht, ergonomisch und hervorragend bespielbar Klang: Druckvoll und transparent im High Gain, überraschend vielseitig clean

Druckvoll und transparent im High Gain, überraschend vielseitig clean Flexibilität: 10 Pickup-Kombinationen dank Alter Switch

10 Pickup-Kombinationen dank Alter Switch Kritik: Kein Gigbag im Lieferumfang

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Ibanez AZ41B1-BKF Iron Label – Die ersten 5 Minuten

Die Iron-Label-Serie von Ibanez gibt es nunmehr seit weit über 10 Jahren. Bereits 2013 kamen die ersten Modelle auf den Markt. Mit dem Slogan „Metal to the Core“ werden hier Instrumente gebaut, die speziell auf die Anforderungen moderner Heavy-Rock- und Metal-Gitarristen zugeschnitten sind. Ganz dem Slogan getreu verzichten sie meist auf optischen Schnickschnack und sind in der Regel durch und durch in Schwarz gehalten. Mit der Ibanez AZ41B1-BKF wurde vor Kurzem das erste AZ-Modell in die Iron Label Serie aufgenommen.

Lieferumfang & erster Eindruck

Ist die Gitarre einmal ausgepackt, wird man direkt in den Bann der tiefschwarzen Optik gezogen. Auch wenn ich mich eher als Allrounder denn als Metal-Head sehe, macht dieser Look richtig Laune und wirkt extrem ästhetisch. Vor allem, dass sich selbst das Ibanez-Logo dem optischen Konzept unterordnet und ebenfalls in Schwarz eher wie ein Wasserzeichen daherkommt, wirkt sehr cool.

Die Gitarre ist extrem leicht und macht im ersten Eindruck eine wirklich gute Figur. Die Verarbeitung wirkt ebenfalls sehr wertig. Neben der Gitarre selbst ist noch diverses Werkzeug in Form von Inbusschlüsseln im Lieferumfang enthalten.

Line Check

Akustisch resoniert die Gitarre nicht so stark wie andere Gitarren bei mir im Studio, aber darauf liegt bei diesem Instrument auch sicher nicht der Fokus. Diese Gitarre will mit allem, was man zu bieten hat, elektrifiziert werden. Dennoch hört man auch unplugged, dass die Qualität zu stimmen scheint.

Das Setup ist ebenfalls vorbildlich, die Saitenlage erwartungsgemäß niedrig. Man kann also direkt loslegen. Wie die Ibanez AZ41B1-BKF „straight out of the box“ klingt, könnt ihr hier im Line Check hören:

Die Specs

Die Gitarren der AZ-Reihe gehören zu den beliebtesten Modellen im Ibanez-Katalog. Kein Wunder also, dass es nun auch ein Iron Label Modell gibt. Die Ibanez AZ41B1-BKF bietet wie alle anderen Vertreter der Iron Label Serie „zero Bullshit“. Es gibt also kein Detail an dieser Gitarre, das keinen ernstzunehmenden Zweck erfüllt.

Angefangen bei der komplett schwarzen Optik ohne jegliche Verzierungen oder gutaussehende Extras ist sie vollständig auf Performance getrimmt. Selbst die Dot-Inlays auf dem Griffbrett sind hier nicht zu finden.

Mit dem extrem leichten Lindenkorpus und dem Roasted-Maple-Hals mit Ebenholzgriffbrett steht sie für straffe Bässe, aggressive Mitten und eine schnelle Ansprache. Dass der Hals mit einem ovalen C-Profil und einer matten Lackierung ausgeführt ist, trägt zusätzlich zum schnellen und mühelosen Spielgefühl bei.

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Die ergonomische Korpusform mit großzügigen Aussparungen für den Bauchbereich und den Unterarm der Anschlagshand sowie der Super-All-Access-Hals-Korpus-Übergang machen die Gitarre zu einem äußerst angenehm bespielbaren Instrument.

Zum ersten Mal kommt bei einer Iron Label Gitarre die feste F106-Bridge mit sechs einzelnen Saitenreitern für gesteigertes Sustain zum Einsatz. Gotoh MG-T Locking-Mechaniken halten die Stimmung auch unter extremen Bedingungen stabil und machen den Saitenwechsel zu einer unkomplizierten Angelegenheit.

DiMarzio Fusion Edge Pickups mit dyna-MIX10 Switching System

Für die AZ41B1-BKF hat sich Ibanez mit DiMarzio zusammengetan und mit den Fusion Edge Pickups Keramik-Tonabnehmer konzipiert, die für maximale Power, knackige Höhen und straffe Bässe stehen. Geschaltet werden diese über einen klassischen 5-Wege-Switch.

Dank Alter Switch lassen sich jedoch 10 verschiedene Konfigurationen von kräftigen Humbucker-Sounds bis hin zu perligen Split-Coil-Klängen realisieren. Eine Übersicht über die möglichen Schaltungen seht ihr hier:

Die Herstellerangaben auf einen Blick

Halstyp: AZ Oval C/Hals aus geröstetem Ahorn (Roasted Maple)

Decke/Korpus: Amerikanische Linde

Griffbrett: Ebenholz

Halsbreite: 42 mm am Steg

Mensur: 648 mm /25,5″

Bünde: Jumbo Edelstahlbünde

Anzahl der Bünde: 24

Steg: F106 Brücke

Saitenabstand: 10,5 mm

Hals-Tonabnehmer: DiMarzio® Fusion Edge (H) Hals-Pickup (Passiv/Keramik)

Steg-Tonabnehmer: DiMarzio® Fusion Edge (H) Steg-Pickup (Passiv/Keramik)

Elektronik: dyna-MIX10 mit Alter Switch

Werksstimmung: 1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E (Standard E)

Saiten: D’Addario EXL110

Saitenstärke: .010/.013/.017/.026/.036/.046

Sattel: Graph Tech Sattel

Mechaniken: Gotoh MG-T Locking

Hardware-Farbe: Schwarz

Ibanez AZ41B1-BKF – der Praxistest

Kommen wir nun zur Praxistauglichkeit der Gitarre. Auf den ersten Blick hat sie bereits sehr gut abgeschnitten, jetzt wollen wir etwas tiefer gehen.

Zur Ergonomie der Gitarre lässt sich sagen, dass sie insgesamt sehr gut ist. Allerdings ist sie etwas kopflastig. Das lässt sich vermutlich auf den extrem leichten Korpus zurückführen, was wiederum eine sehr angenehme Eigenschaft ist.

Wenn man vom Preis spricht, muss man sagen, dass das Konzept durchaus gelungen ist. Für einen gerade so vierstelligen Betrag bekommt man ein Instrument, das ordentlich Druck macht und wirklich gut performt.

Die Verarbeitung ist sehr gut, das Spielgefühl im Allgemeinen hervorragend. Das Testinstrument war zudem perfekt eingestellt. Der Hals hat ein sehr angenehmes Profil, das satinierte Finish vermittelt zusätzlich ein bereits eingespieltes Gefühl.

Dass die Dot-Inlays fehlen, finde ich persönlich weniger schlimm, auch wenn diese normalerweise eine gute Orientierungshilfe darstellen. Immerhin gibt es noch die weißen Side-Dots, die neben den Drehverschlüssen der Locking-Mechaniken und dem Sattel übrigens das Einzige sind, das nicht schwarz ist.

Dass die Gitarre ohne Gigbag geliefert wird, finde ich persönlich etwas schade. Bei einem Preis von über 1.000,- Euro hätte ich das erwartet.

Klanglich liefert die Ibanez AZ41B1-BKF mehr, als man zunächst vermuten würde. Obwohl man diese Gitarre klar im High-Gain-Bereich verorten würde, bietet sie auch im Clean-Bereich überzeugende Klangfarben. Sie kann sowohl warm als auch drahtig und perlig klingen. Natürlich weniger im vintage-orientierten Strat-Bereich, sondern mit moderner Ausrichtung.

Die verschiedenen Pickup-Positionen klingen allesamt ausgewogen. Dank der beiden Modi des Alter Switch findet man hier für jede Anforderung einen passenden Sound.

Trotz der Stärken im Clean-Bereich merkt man spätestens beim Wechsel in den Zerrkanal, wofür diese Gitarre gebaut wurde. Sie knurrt, faucht und schmatzt. Punch und schnelle Ansprache sind wie erwartet ausgeprägt. Die Pickups bleiben dabei stets transparent und druckvoll.

Gerade hier zeigen sich die Stärken des Alter Switch noch einmal deutlich, da durch die verschiedenen Split-Coil-Klänge viele Nuancen der Zerrstruktur herausgearbeitet werden können, mit denen man sich auch in dichten Mixen durchsetzt.

Klangbeispiele

Für die Klangbeispiele habe ich ein Fractal FM9 mit einem EVH 5150 und zwei IRs einer 5150 4×12-Box verwendet, jeweils mit einem Beyerdynamic M160 und einem Shure SM57 aufgenommen.

Für das letzte Klangbeispiel mit weniger Gain kam zusätzlich ein Morgan AC20 im 12AX7-Modus zum Einsatz, ebenfalls mit den 5150-IRs. Die verwendeten Delay- und Reverb-Effekte stammen ebenfalls aus dem Fractal.