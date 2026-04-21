Mit dem UFO nach Shred-Island

Mit dem UFO geht es Richtung Shred-Island – bei uns im Test die brandneue und heiße Ibanez S721RB-BKF!

Kurz & knapp Was ist es? Ibanez S721RB-BKF, moderne Shred-Gitarre mit zwei DiMarzio-Humbuckern und Reverse Headstock Handling: Sehr leicht, ergonomisch und extrem komfortabel spielbar

Sehr leicht, ergonomisch und extrem komfortabel spielbar Klang: Klar, präzise und druckvoll – ideal für High-Gain und moderne Sounds

Klar, präzise und druckvoll – ideal für High-Gain und moderne Sounds Flexibilität: 5-Wege-Schaltung mit vielseitigen Humbucker-Varianten

5-Wege-Schaltung mit vielseitigen Humbucker-Varianten Hardware: Locking-Mechaniken, stabile Bridge und sauberes Gesamtpaket

Locking-Mechaniken, stabile Bridge und sauberes Gesamtpaket Kritik: Orientierung ohne Dot-Inlays gewöhnungsbedürftig

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Ibanez S721RB-BKF

Ibanez ist seit jeher für jeden in der Saitenwelt ein untrennbarer Begriff mit pulssteigernden Schlagworten wie High Gain, Shred und Flitzefinger. Die S-Serie ist dabei im Design modern, im Klang glasklar und zudem recht leicht und bezahlbar (im Vergleich zu so mancher höher vierstelligen RG j.custom). Mit der Ibanez S721RB-BKF kommt nun eine neue Axt mit zwei Humbuckern auf den Markt, die vieles richtig macht. Optisch wie klanglich ein Schmaus, definitiv geeignet für alles, was mit Gain arbeitet und dank Reverse-Headstock gerne auch mal tiefer gestimmt werden darf, dabei aber überraschend flexibel. Viel Spaß mit unserem heutigen Testbericht!

Der erste Eindruck

Nimmt man die mattschwarze Gitarre aus dem Karton, merkt man direkt: Sie ist mit ihren 3 kg angenehm leicht. Kein Vergleich zu den knapp 4 kg einer RG j.custom oder selbst den 3,5 kg einer AZ 2204. Das flache und überall sehr abgerundete Design von Korpus und Hals ist optisch modern und liegt fantastisch in der Hand. Das Instrument wirkt sehr hochwertig und gut verarbeitet.

Aufgrund des leichten Korpus hat das Instrument ein leichtes Übergewicht in Richtung Kopfplatte (am Ende des Tages siegt die Physik immer), aber nicht in unangenehmem Ausmaß. Die Rasterung des 5-Wege-Schalters wirkt hochwertig verarbeitet, die Potis laufen butterweich und der Hals schmiegt sich schön an die Hand. Man bekommt direkt Lust zu spielen.

Handling und Klang

Das Instrument liegt sehr gut in der Hand. Man fühlt sich direkt wohl und zu Hause. Sowohl auf dem Oberschenkel als auch am Gurt ist das Gewicht angenehm gering, ohne dass man Angst haben muss, dass man sie direkt zerbricht (gerade für Leute wie mich, die sonst eher Instrumente um die 3,5 bis 4 kg spielen).

Die Qualität ist gerade für das Preissegment knapp unter 1.000,- Euro sehr gut und beeindruckend. Die Verarbeitung der Bundstäbchenränder, des Halses und auch der Elektronik lässt zunächst keine Wünsche offen. Die Mechaniken der Stimmwirbel sowie die Potis haben einen angenehm festen Widerstand, laufen dabei aber butterweich.

Einziger Wermutstropfen sind die „fehlenden“ Dot-Inlays auf dem Griffbrett, die die Orientierung, wenn man das nicht gewohnt ist, etwas erschweren. Die lumineszierenden Dots am Rand des Halses gleichen das jedoch gut aus und sind dabei optisch sehr hot.

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Unverstärkt und roh klingt die Gitarre schon sehr klar und präzise. Man ahnt: Ihr wird Gain gut stehen, und sie lässt jede Nuance von akzentuiertem Spiel transportieren und wiedergeben. Sehr ausgewogen im Frequenzspektrum werden auch kompakte Akkorde klar dargestellt. Attacks springen einen angenehm an, ohne zu nerven und Töne bleiben dank langem Sustain auch gebendet sehr lange stehen. Da kommt Freude auf Amps auf.

Ibanez S721RB-BKF – Specs & Facts

Die Ibanez S721RB-BKF ist eine moderne Shred-Axt im Geiste der 1980er-Jahre, gefertigt in Indonesien. Optisch lehnt sich die Gitarre der S-Serie stark an die Originale der Dekade der Exzesse an: zwei Humbucker, 24 Bünde und Reverse-Headstock.

Die schräg eingebaute Klinkenbuchse (Achtung: nur mit geraden Klinkensteckern sinnvoll nutzbar), das sehr puristische und dadurch edel wirkende Design sowie kleine, aber feine Add-ons wie Locking-Mechaniken und splitbare beziehungsweise parallel geschaltete Humbucker in den Zwischenpositionen sprechen dann wieder die Sprache der Gegenwart und schaffen so ein absolut zeitloses Instrument für härtere Gangarten mit viel Spielfreude und Komfort.

Hals und Korpus

Der Okoumé-Korpus hat einen hellen, aber satten Klang mit tightem Low-End und durchsetzungsfähigen Mitten, der vom tollen Sustain mit viel klaren Höhen des Halses vervollständigt wird. Diese Kombination sorgt für sehr klare Attacks und eine schnelle Ansprache, was sich gerade beim Shredden bemerkbar macht.

Die 24 Jumbo-Bundstäbchen sorgen für eine sehr komfortable Bespielbarkeit und machen es den Flitzefingern leicht, die Riffs über das Griffbrett zu jagen. Der abgerundete Korpus lässt den Unterarm der Anschlagshand entspannt aufliegen.

Die Mensur mit den „Standard“ 25,5 Zoll beziehungsweise 648 mm fühlt sich angenehm vertraut an. Der Hals misst 19 mm am 1. Bund und wird mit 21 mm am 12. Bund etwas kräftiger. Auch die Breite von 43 mm am Sattel und 58 mm am 24. Bund ist sehr angenehm und erlaubt sowohl Riffs als auch Akkorde ohne Verrenkungen. Auch Spieler mit größeren Händen kommen gut zurecht.

Der Cutaway ist großzügig ausgeführt, sodass die hohen Lagen gut erreichbar sind. In den höchsten Lagen dürfte noch ein bisschen Platz sein, um auch im 24. Bund noch entspannt zu shredden. Bis 22. Bund ist aber alles mustergültig.

Die Potis und der 5-Wege-Schalter sind gut erreichbar positioniert, ohne im Praxiseinsatz im Weg zu sein.

Pickups, Hardware & Co.

Die Gitarre ist mit passiven DiMarzio D Activator Keramik-Tonabnehmern ausgestattet, in den Varianten „Neck“ und „Bridge“ an den entsprechenden Positionen. Sie lassen sich via Volume- und Tone-Poti klassisch in Lautstärke und Höhenanteil regeln sowie mit dem 5-Wege-Schalter aktivieren und kombinieren.

Hierbei setzt Ibanez auf eine eher ungewöhnliche Schaltung. Während Position 1, 3 und 5 klassisch die Humbucker einzeln bzw. in Kombination aktiviert, gibt es zwei Specials in den Zwischenpositionen: In Position 2 (zwischen Bridge und Mitte) sind die beiden inneren Singlecoils der Doppelspulen seriell miteinander kombiniert. In Position 4 (zwischen Neck und Mitte) werden die beiden Coils des Halstonabnehmers parallel geschaltet. So entstehen fünf tolle und sehr abwechslungsreiche Grundsounds ohne Schnickschnack.

Die Bridge lässt sich kinderleicht einstellen. Der Zugang zum Halseinstellstab befindet sich auf der Kopfplatte unter einer kleinen Abdeckscheibe. Die Locking-Mechaniken machen den Saitenwechsel in wenigen Handgriffen ohne Saitenkurbel möglich und sorgen für stimmsichere Tunings im Handumdrehen.

Alle Specs zusammengefasst (Herstellerangaben)

Okoume Korpus

Farbe: schwarz, matt

5-teiliger WIZARD III Maple/Walnut Hals (43 mm breit am Sattel, 58 mm am 24. Bund)

19 mm dick am 1. Bund, 21 mm am 12. Bund

Ebony-Griffbrett (400 mm Griffbrettradius)

24 Jumbo-Bundstäbchen

648 mm / 25,5″ Mensur

10,8 mm Saitenabstand

Gibraltar Standard III Bridge (fixed Bridge)

Halstonabnehmer: DiMarzio D Activator neck pickup Passive/Ceramic

Bridge- Tonabnehmer : DiMarzio D Activator bridge pickup Passive/Ceramic

1 × Volume-, 1 × Tone-Poti

1 × 5-Wege-Schalter

Position 5: Neck-Humbucker

Position 4: Neck-Singlecoils parallel

Position 3: Neck + Bridge-Humbucker

Position 2: Neck + Bridge innere Singlecoil

Position 1: Bridge-Humbucker

ab Werk: D’Addario EXL110 .010/.013/.017/.026/.036/.046 (Standard Tuning)

Praxistest – Sounds

Nun geht es ans Eingemachte. Die Gitarre wird über einen Custom Audio Electronics OD100 SE+ Head gespielt. Als Overdrive-Pedal für High-Gain-Sounds steht ein Radial Engineering Tonebone Classic zur Verfügung. Hinter dem Amp kommt eine Universal Audio OX Box zum Einsatz (zum Schutz der Nachbarn). Die DiMarzio D Activator Pickups haben einen sehr klaren, offenen, cleanen und detailreichen Sound mit viel Output, straffen Bässen und einer Menge Obertöne. Im cleanen Channel des Amps hört man deutlich, wie dieser schon gekitzelt wird und was einen später erwarten wird.

Cleane Sounds

Im ersten Kanal des Amps mit Gain auf 11 Uhr kommen die perligen Höhen und die Presence der Gitarre gerade in den Positionen 2 und 4 gut zur Geltung. Man hört klar und deutlich die schnelle und präzise Ansprache der S721RB in allen fünf Grundsounds. Die beiden Zwischenpositionen sind (technisch bedingt) etwas leiser als die Humbucker.

Die straffen Bässe und tighten Attacks ergeben eine tolle Plattform für Gainsounds und zeichnen im Cleanen ein wunderbar transparentes Bild, das jede Note von kompletten Akkorden darstellt. Die sehr unterschiedlichen Färbungen der fünf Positionen bieten eine große Bandbreite für verschiedenste Anwendungsbeispiele.

Crunchy Sounds

Schalten wir auf Kanal 2 des Amps mit Gain auf 11 Uhr. Schon geht es los mit Rock ’n’ Roll. Mit Charakter und Definition punktet die Ibanez S721RB-BKF hier auf ganzer Breite. Der Amp wird genau da gekitzelt, wo er gekitzelt werden möchte und das Ganze schmatzt schön, ohne dabei unsauber oder undeutlich zu werden.

Dreht man den Gain höher (ca. 2 Uhr), kommt noch mehr Druck hinzu, aber die Definition bleibt. Der 800er-Sound mit mehr Dampf wird gut vom Frequenzgang der Ibanez gebändigt.

High-Gain-Sounds

Nun aber Vollgas. Kanal 3 bzw. 2,5, wenn man so will. Das SE+-Mod des OD100 (ursprünglich aus dem legendären CAE 3+SE Preamp von Bob Bradshaw) gibt noch einmal eine große Schippe Gain dazu. Hier zeigt sich deutlich, was man schon beim akustischen Anspielen der Gitarre ohne Amp vermuten konnte: Sie handhabt High-Gain mühelos.

Erneut erklingen tighte Attacks mit sehr schneller Response auf Anschlag und Muting. Die straffen Bässe geben Druck auf den Amp, ohne undefiniert zu werden oder gar zu matschen.

Auch bei Leadsounds (mit Over-the-Top-Gain des Radial Engineering Tonebone Classic) singt die S721RB genau so, wie man das möchte: glasklar und durchsetzungsfähig. Warm durch die Bässe und Tiefmitten, klar platziert und präsent dank des Mittenbereichs und singend, ohne zu sägen, in den Höhen und der Presence. Herrlich!

Mit etwas Delay und Reverb ist der Leadsound fertig und wartet auf jede Menge Töne (oder wenige mit viel Sustain).

Alle Klangbeispiele wurden mit folgender Kette aufgenommen:

Ibanez S721RB-BKF → Custom Audio Electronics OD100 SE+ Head → Universal Audio OX Box → Universal Audio Apollo Twin X → Cubase 15 PRO

Es wurden keine EQs oder Kompressoren auf den Gitarrenkanälen verwendet. Sowohl in den Klangbeispielen als auch im Song wurden nur Effekte wie Delay (WAVES H-Delay & Lexicon Dual Delay) und Reverb (Lexicon Random Reverb) addiert. Auf der Summe liegt ein Limiter.