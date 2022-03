Test: Icon Pro Audio Cocoon, Großmembran-Kondensatormikrofon

Ich bin eine ziemlich wilde Mischung aus Kopf und Herz: Studierter Naturwissenschaftler mit Know-How in der Elektroakustik, nebenbei in der HiFi/High End Branche tätig gewesen, bin ich jetzt im Product Marketing in der IT Security aktiv. Meine Instrumente haben meist weiße und schwarze Tasten, aber auch Maus und Tastatur und neuerdings sogar Stahlsaiten.