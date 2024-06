Test: iConnectivity PlayAUDIO1U USB Audio- & MIDI-Interface

Gegen den Totalausfall: iConnectivity PlayAUDIO1U Interface

Das iConnectivity PlayAUDIO1U Audio- & MIDI-Interface ist nicht einfach nur ein weiteres Audiointerface – es ist deine Lebensversicherung, wenn du auf der Bühne für das Abfeuern von Backing-Tracks mit dem Computer verantwortlich bist oder als Keyboarder mit Plug-ins arbeitest. Wir haben das iConnectivity PlayAUDIO1U USB-Interface auf Herz und Nieren geprüft.

iConnectivity

iConnectivity hat seine Hauptniederlassung in Calgary in der westkanadischen Provinz Alberta. Von dort aus versorgt der Hersteller mittlerweile viele Profis mit Audiointerfaces und MIDI-Interfaces. iConnectivity hat dabei eher die Bühne im Blick als das Studio, was die Produkte einzigartig macht. So ist zum Beispiel der Aufbau eines MIDI-Netzwerk per RTP MIDI (Real Time Protocol MIDI) eines der herausragendsten Features vieler iConnectivity-Produkte. Bei iConnectivity hat man früh erkannt, dass der MIDI-Standard und die heute übliche Verbindung über USB einen großen Nachteil für Bühnenmusiker hat: Lange Kabelverbindungen sind bei USB nicht vorgesehen und eine Verlängerung per USB-Repeater mit Risiken behaftet. Selbst MIDI DIN-Kabel guter Qualität können selbst über 10 m noch sicher MIDI-Signale übertragen. Nicht aber USB-Kabel. Der Ethernet-Standard ist schon so alt wie MIDI selbst und iConnectivity macht sich diesen zunutze, um ihn für die Übertragung von MIDI-Daten zu nutzen. Dabei kommen günstige Computer-Komponenten wie ein Ethernet-Switch oder CAT5-Kabel zum Einsatz, die auch über sehr weite Strecken die Signale sicher übertragen. Auch bei Audiosignalen stellt iConnectivity bei seinen Interfaces Flexibilität und Sicherheit über alles andere. Ob flexibles Routing oder der Aufbau von zwei Computerverbindungen an einem Interface, iConnectivity Audiointerfaces haben sich schnell in den Sideracks von Bühnenprofis verbreitet und gelten dort als sichere Bank.

Audiointerface für die Bühne: Anforderungen

Die Anforderungen an ein Audiointerface für die Bühne sind etwas anders als die an ein typisches Studiointerface. Während im Studio in der Regel viele Eingänge und eher wenige Ausgänge notwendig sind, ist es im Live-Betrieb umgekehrt: Eingänge werden eher wenige oder sogar gar keine benötigt, während Ausgänge in großer Zahl vorhanden sein müssen. Außerdem ist eine sehr stabile Verbindung zum Computer und eine geringe Belastung des Prozessors Pflicht. Das Audiointerface sollte nicht nur per USB-Bus-Power per Strom versorgt werden, sondern nach Möglichkeit über ein externes Netzteil. Anschlüsse müssen verriegelbar sein, um Stecker gegen das Herausrutschen zu sichern. Ein Rack-Einbau ist ebenfalls Pflicht.

Audiointerface für Backing-Tracks

Backing-Tracks gehören zum heutigen Bühnenalltag fest mit dazu. Die immer komplexer werdenden Studioproduktionen mit Hunderten Pro Tools Spuren führen dazu, dass die Musik nicht mehr von einer Band reproduziert werden kann – zumindest dann nicht, wenn nicht massive Abstriche hinsichtlich des Arrangements hingenommen werden. Die Überfrachtung der Arrangements moderner Popmusik hat die Hörgewohnheiten nachhaltig verändert. Eine Standard Band Besetzung ist nicht in der Lage, diese neuen Hörgewohnheiten zu befriedigen und den Sound so wiederzugeben, wie die Hörer es von der Studioaufnahme her gewohnt sind.

Die Lösung wurde schnell gefunden: Backing-Tracks. Schon in den 70er-Jahren haben Bands Backing-Tracks eingesetzt. Manchmal handelte es sich lediglich um Orchester-Spuren für einige Songs, manchmal um Effekte oder Background-Gesang. In den 1980er-Jahren nahm der Einsatz von Backing-Tracks mit den vielen Synthpop-Bands Fahrt auf. Duran Duran, Depeche Mode, Petshop Boys oder Erasure gehörten zu den Bands, die auf Backing-Tracks setzten, um ihre Studioproduktionen auf der Bühne umzusetzen. Sequencer und MIDI sowie die im Studio verwendeten analogen Synthesizer ohne MIDI waren einfach auf Tour zu anfällig, sodass der Einsatz von analogen Bandmaschinen oder ersten digitalen Recordern einfacher war. Auch Bands und Künstler wie Genesis, Roger Waters, Kiss, Journey, Madonna, Michael Jackson, Mariah Carey oder U2 setzten solche Tracks ein.

Wichtig sind in diesem Fall vor allem viele Ausgänge, um einzelne Spuren des Backing-Tracks auf das PA-Mischpult auflegen zu können. Eine Spur enthält zudem den Click, zu dem die Band spielt, um zum Playback synchron zu bleiben. Dieser sollte nur auf dem Kopfhörer des Schlagzeugers oder heutzutage auf den In-Ear-Hörern der Band zu hören sein und nicht über die PA abgespielt werden.

Audiointerface für Synthesizer Plug-ins

Mit den immer leistungsfähigeren CPUs und sehr gut klingenden Synthesizer Plug-ins kam auch der Wunsch auf, diese auf der Bühne zu nutzen. Apps wie Mainstage oder Gig Performer machen den Einsatz möglich. Hardware-Synthesizer besitzen jeweils eigene Audioausgänge. Auch bei Software-Synthesizern ist das wünschenswert und somit benötigt ein Audiointerface für diesen Zweck viele Audioausgänge, um die Signale einzelner Klangerzeuger oder von Gruppen von Klangerzeugern an das Beschallungspult zu senden. Dafür ist es hilfreich, wenn das Audiointerface über einen DSP verfügt, der das Routing übernimmt und bei Bedarf auch eine Mischung von Signalen für die analogen Ausgänge ermöglicht. Das Interface sollte sich stabil mit einer geringen Latenz betreiben lassen, damit es zu keiner großen Verzögerung zwischen dem Tastenanschlag und der Tonausgabe kommt. MIDI-Eingänge sind von Vorteil, weil dann ein zusätzliches MIDI-Interface eingespart werden kann.

Im Notfall: Redundanzsystem

Wer sich auf der Bühne vollends auf Computer verlässt, sei es für das Einspielen von Backing-Tracks oder als Sound-Lieferant, sollte an den Havariefall denken. Zwar sind heutige Laptops weniger störanfällig als die Rechner noch vor 10 Jahren und vor allem die Ausrüstung mit SSDs anstelle von Festplatten hat für weniger Störfälle gesorgt, dennoch ist der Supergau nie weit entfernt und kommt garantiert, wenn man ihn am wenigsten erwartet.

Mir selbst ist bei einer Tribute-Show der Akku im Macbook Pro regelrecht explodiert und hat die Unterschale komplett verbogen, sodass das Macbook Pro nicht mehr sicher auf dem Stativ stand. Ich konnte den Rechner glücklicherweise noch mit dem angeschlossenen Netzteil durch die Show bringen und alle Backing-Tracks und Samples abspielen. Das hätte aber auch sprichwörtlich ins Auge gehen können und der Weiterbetrieb den Schaden vergrößern.

Ein zweiter Computer ist also immer eine gute Idee. Doch wie sorgt man dafür, dass die Show ohne Unterbrechung weiterlaufen kann? Ein Umbau ist in der Regel während der Show nicht möglich. Das Redundanzsystem muss also parallel mitlaufen.

Eine Möglichkeit ist dabei, mit zwei Laptops und zwei Audiointerfaces zu arbeiten und deren Ausgänge auf einen Auto-Switcher zu legen, der über ein doppeltes Set an Eingängen verfügt und ein einzelnes Set an Ausgängen. Die Ausgänge werden dann ans FoH-Pult gelegt, während die paarweise vorhandenen Eingänge für Interface A und Interface B reserviert sind. Bricht das Signal von Interface A ab, schaltet der Auto-Switcher auf die Eingänge für Interface B und routet diese auf die Ausgänge. Im besten Fall geschieht das sogar unhörbar. Ein solcher Auto-Switcher, der oft zum Einsatz kommt, ist der Radial Engineering SW-8 Auto Switcher. Mit 1.649,- Euro für den Auto-Switcher allein ein teures Vergnügen. Einen ausführlichen Artikel zum Aufbau eines Redundanzsystem für den Einsatz von Backing-Tracks findest du hier.

Ein anderes Konzept verfolgt iConnectivity mit dem iConnectivity PlayAUDIO1U Audiointerface und auch dem Vorgängermodell iConnectivity PlayAUDIO12. Hier wird mit nur einem Interface gearbeitet, das aber mit zwei Computern verbunden ist. Schaltet der Computer am USB-Port-A ab, arbeitet das Interface mit dem Computer an USB-Port-B weiter. Damit das gelingt, benötigt das Interface eine eigene Stromversorgung, die unabhängig vom Computer ist. Doch schauen wir uns das mal im Detail an.

iConnectivity PlayAUDIO1U Audiointerface

Ausgeliefert wird das 19“-Interface inklusive einem Stromkabel für das interne Netzteil, zwei USB-C-Kabeln sowie zwei Adaptern von USB-C auf USB-A. Als Zugabe gibt es eine Lizenz für Ableton Live Lite und Big Fish Audio Samples. Die Konfigurations-Software Auracle X sowie das für den Betrieb notwendige LifeSine Plug-in gibt es kostenlos auf der iConnectivity Website zum Download.

Anschlüsse

Das iConnectivity PlayAUDIO1U Audiointerface besitzt auf seiner Rückseite 12 symmetrische XLR-Ausgänge. Das ist schon mal ein sehr großer Fortschritt gegenüber dem Vorgänger PlayAudio12, das zwar ebenfalls 12 Ausgänge besaß, jedoch als TRS-Klinkenbuchse ausgeführt. Auf der Bühne, wo eine Stagebox in der Regel über XLR-Eingänge verfügt, ein Albtraum, denn es muss in großer Zahl mit passenden TRS-Klinke/XLR-Kabeln oder Adaptern gearbeitet werden. Das neue iConnectivity PlayAUDIO1U Audiointerface nutzt die doppelte Breite seines Vorgängers nun für die symmetrischen XLR-Anschlüsse. Diese sind übrigens resistent gegenüber Phantomspeisung. Sehr gut.

Ein internes Schaltnetzteil sorgt für die Stromversorgung (auch international mit 100 – 220 V bei 50-60 Hz) und macht das Interface unabhängig vom Strom des USB-Ports. Auf der Rückseite befindet sich außerdem der zugehörige Betriebsschalter sowie der Ethernet-Port (RJ45) für RTP MIDI.

Auf der Frontseite befinden sich zwei USB-C-Anschlüsse zum Anschluss der beiden Computer, zwei Fußschalteranschlüsse (Klinke), mit denen sich Interface-Funktionen und MIDI-Funktionen steuern lassen, ein OLED für Informationen zum Status und eine Touch-Fläche zur Konfiguration, ein USB-Host-Port für USB-MIDI, MIDI-In- und MIDI-Out- Buchsen, ein regelbarer Kopfhöreranschluss, diverse Status-LEDs sowie ein Regler zur Konfiguration.

Funktionen

Das iConnectivity PlayAUDIO1U Audiointerface verfügt über hochauflösende D/A-Wandler mit bis zu 24 Bit/96 kHz Auflösung. Das iConnectivity PlayAUDIO1U Interface besitzt ein eigenes internes Mixing und Audio-Routing, um die an den USB-Anschlüssen anliegenden Signale auf die analogen XLR-Ausgänge zu routen.

Die MIDI-Anschlüsse ermöglichen eine große Zahl an MIDI-Ports mit jeweils 16 Kanälen: 16 MIDI-I/Os über die beiden MIDI-DIN-Buchsen, 8 Ports mit je 16 Kanälen über USB-MIDI und 22 Ports mit je 16 Kanälen über Ethernet-MIDI. So lassen sich auch sehr große Setups verwirklichen, bei denen zum Beispiel das komplette Bandequipment per MIDI umgeschaltet wird oder auch der FoH-Platz mit MIDI von den Backing-Track-Computern versorgt wird (z. B. zur synchronen Steuerung von Licht und Video bzw. Timing von Effekten). Funktionen am Interface können ebenfalls über MIDI gesteuert werden. Eine MIDI-Learn-Funktion vereinfacht das Belegen der eingehenden MIDI-Daten mit Funktionen.

Der Encoder neben dem Kopfhörerausgang hat eine Doppelfunktion. Einerseits regelt dieser die Kopfhörerlautstärke, andererseits ist er mit einer Tap-Funktion ausgerüstet: Ein doppelter Tap schaltet sofort alle Audioausgänge auf der Rückseite des iConnectivity PlayAUDIO1U stumm. Ein einfacher Tap selektiert den Kopfhörermix für die aktuell geladene Szene.

Konfiguration

Im Rahmen dieses Testberichts ist es nicht möglich, auf jede einzelne Funktion des iConnectivity PlayAUDIO1U Interfaces einzugehen. Möchte man das Interface in all seiner Funktionsvielfalt ausnutzen und einsetzen, ist die Installation der Konfigurations-Software Auracle X, die für MacOS und Windows angeboten wird, notwendig. Die Software ist Nutzern anderer iConnectivity-Produkte bestimmt schon bekannt. Sie bietet je nach Interface Zugriff auf das Audiomischpult, das Audio-Routing, das MIDI-Routing, die Fußschalterbelegung und mehr.

Automatic-Failover

Automatic-Failover sorgt für den reibungslosen Betrieb des kompletten Setups. Fällt ein Computer aus, schaltet das iConnectivity PlayAUDIO1U Audiointerface sofort auf den zweiten Computer um. Dieser läuft so lange, bis der Hauptcomputer wieder einsatzfähig ist.

Um eine solche automatische Failover-Schaltung zu realisieren, benötigt das iConnectivity PlayAUDIO1U Interface ein Steuersignal aus einem Tongenerator und zwei Szenen, zwischen denen umgeschaltet wird (Szene A und Szene B). Der Testton liegt an einem Steuereingang des Audiointerfaces an. Das PlayAUDIO1U Interface nutzt dazu den Audioausgang 15 (Control Tone). Solange der Testton an diesem Kanal des Interfaces anliegt, bleibt der Primär-Computer, der mit dem USB-DAW-Port-A verbunden ist, auf die rückseitigen Ausgänge geschaltet (Szene A). Reißt der Testton ab, weil zum Beispiel die Software oder der Computer abgestürzt sind, schaltet das iConnectivity PlayAUDIO1U Interface automatisch auf den USB-DAW-Port-B mit dem Failover-Computer um (Szene B).

Die Automatic-Failover-Schaltung setzt also in der Regel einen Tongenerator voraus, der die ganze Zeit über laufen muss. In einer Software wie Ableton Live ist das leicht zu realisieren. Hier wird der Testtongenerator einfach in einen freien Track zum Beispiel im Session-View geladen und auf Ausgang 15 geroutet. Der Testton bleibt für die Zuhörer unhörbar und dient nur der Steuerung der Failover-Schaltung des iConnectivity PlayAUDIO1U Interfaces. Ist der Testton aktiv und alles richtig konfiguriert, zeigt das Display ein kleines Schild-Icon.

Manual-Failover

Auch das manuelle Umschalten zwischen Primärcomputer und Failover-Computer ist möglich. Entweder schaltet der Anwender direkt am Interface zwischen Szene A und Szene B um oder er nutzt dazu einen entsprechend konfigurierten Fußschalter am Control-Eingang des PlayAUDIO1U Interfaces. Das ist sehr empfehlenswert, denn sollte es tatsächlich zu einem Ausfall des Primärcomputers kommen, möchte der Musiker bestimmt nicht erst zum Interface laufen, um auf den zweiten Computer umzuschalten.

Synchronisierung der Computer

Damit das Umschalten mitten im Abspielvorgang eines Backing-Tracks gelingt und die Band nicht ins Stolpern gerät, müssen beide Computer synchron laufen. Realisiert wird das über einen externen MIDI-Controller, der mit dem USB-Host-Port verbunden wird. Der Controller wird dann so konfiguriert, dass er das Playback auf beiden Computern synchron startet. Es gibt auch weitere Möglichkeiten, die Computer untereinander zu synchronisieren, die aber dann von der Software und dem verwendeten Betriebssystem abhängen. Die zentrale Lösung über einen Controller, der ohnehin auf der Bühne häufig zum Steuern des Backing-Track-Computers eingesetzt wird, erscheint da sinnvoll.

Praxistest

Wie schon das iConnectivity PlayAUDIO 12, habe ich auch das PlayAUDIO1U einem intensiven Praxistest unterzogen. Da sich das Prinzip nicht von dem des PlayAUDIO 12 unterscheidet und Auracle X ohnehin auf meinen Computern installiert ist, konnte ich sofort loslegen. Für das Steuern des Ableton Live Computers nutze ich eine Korg NanoControl. Diese habe ich nun statt in den Computer direkt in das iConnectivity PlayAUDIO1U Interface gesteckt und das Signal in Ableton Live entsprechend abgegriffen. Das funktioniert einwandfrei. Beide Computer starten synchron.

Der Testtongenerator wurde auf einen freien Track gelegt und gestartet. Das PlayAUDIO1U Interface registriert den Testton sofort und signalisiert, dass Automatic-Failover richtig konfiguriert ist.

Den Havariefall habe ich simuliert, indem ich einmal das Playback des Testtons am Primärcomputer manuell gestoppt habe. Sofort schaltet das Interface auf den Failover-Computer um. In der Regel ist der Umschaltvorgang nicht hörbar. Auch das Abziehen des USB-Kabels am Interface brachte das PlayAUDIO1U nicht aus der Ruhe. Da ein Video mehr sagt als tausend Worte, demonstriere ich euch den Aufbau und die Funktionsweise von Automatic-Failover im folgenden Video:

Für Keyboarder, die mit Software-Instrumenten auf der Bühne arbeiten, ist das manuelle Umschalten interessant. Hängt Computer A, kann per Fußschalter schnell auf Computer B geschaltet werden. Da das PlayAUDIO1U auch mit zum Beispiel Apple iPads zusammenarbeitet, können auch die immer beliebter werdenden iPads als Klangerzeuger oder sogar zum Abspielen der Backing-Tracks genutzt werden. Eine interessante Möglichkeit, die ich erst kürzlich mit meinem neuen iPad Air mit M2 Prozessor und USB-Port bei einem Auftritt ausprobiert habe.

Insgesamt gestaltet sich die Arbeit mit dem iConnectivity PlayAUDIO1U Audiointerface problemlos und die Tatsache, dass die Umschaltung unhörbar geschieht und beide Computer stets synchron zueinander laufen, hinterlässt ein gutes Gefühl.