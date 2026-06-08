Analoger Druck fürs Mastering

Der IGS Audio V8 Compressor ist der achte Kompressor der polnischen Manufaktur, die 2003 von Igor Sobczyk gegründet wurde. Laut Hersteller ist dies der Kompressor, den man auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Und in der Tat klingen die Fakten vielversprechend: komplett diskret aufgebaut, mit je drei IGS Custom-Übertrager pro Kanal und einem Bedienfeld ausgestattet, das man sonst nur aus Kraftwerken kennt, scheint der V8 Compressor für die Ewigkeit gebaut zu sein. Ich freue mich auf den Test!

Kurz & knapp Was ist es? IGS Audio V8 Compressor, vollständig analoger Diodenbrücken-Kompressor im Dual-Mono-Design mit Mastering-Ausstattung und starkem Klangcharakter. Klang: Warm, druckvoll und lebendig mit deutlicher harmonischer Färbung und viel musikalischer Bewegung.

Warm, druckvoll und lebendig mit deutlicher harmonischer Färbung und viel musikalischer Bewegung. Ausstattung: Dual-Mono-Aufbau, Sidechain-HPF, gerasterte Regler und drei Custom-Übertrager pro Kanal.

Dual-Mono-Aufbau, Sidechain-HPF, gerasterte Regler und drei Custom-Übertrager pro Kanal. Praxis: Besonders stark bei Drums, Synths und Gitarren, wenn mehr Energie und Charakter gefragt sind.

Besonders stark bei Drums, Synths und Gitarren, wenn mehr Energie und Charakter gefragt sind. Verarbeitung: Exzellente Haptik, hochwertige Schalter und klassische Studio-Optik mit großartigen VU-Metern.

Exzellente Haptik, hochwertige Schalter und klassische Studio-Optik mit großartigen VU-Metern. Fazit: Charakterstarker High-End-Kompressor mit eigenständigem Sound und klarer Empfehlung für Analog-Fans.

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Die Ausstattung des IGS Audio V8 Compressor

Der V8 ist ein Dual-Mono-Kompressor, der zur Signalverdichtung eine Brücke aus vier aufeinander abgestimmten Dioden verwendet. Mit einem Schalter aktiviert man die Sidechain-Kompression, deren Highpass-Filter in der Einsatzfrequenz geregelt werden kann.

Der Kompressor ist sehr klassisch aufgebaut, was das Gerät übersichtlich und bedienungsfreundlich macht.

Alle Elemente sind selbsterklärend: Der Link-Schalter ermöglicht den gekoppelten Stereo-Betrieb, so dass beide Kanäle gemeinsam über die oberen Bedienelemente gesteuert werden. Hinzu kommen natürlich eine Bypass-Funktion, ein in 23 Stufen einstellbarer Threshold sowie eine im Bereich von 1,2:1 bis 10:1 einstellbare Ratio (in sieben Abstufungen).

Die Attack-Zeit ist von 0,1 ms bis 30 ms einstellbar und ermöglicht eine sehr schnelle Reaktion auf Impulse. Die Release-Zeit lässt sich von 0,1 bis 1,0 Sekunden in vier Stufen wählen und bietet zusätzlich zwei „Auto“-Positionen.

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Die Schalter „+10 dB THR“ ermöglichen den Einsatz bei sehr lauten Signalquellen und reduzieren die Empfindlichkeit des Kompressors.

Wie bereits erwähnt, lässt sich mit den „HPF On“-Schaltern die Einsatzfrequenz des Highpass-Filters für das Sidechain-Signal von 40 Hz bis 320 Hz einstellen.

Ganz rechts auf der Bedienoberfläche befindet sich der Output-Regler mit der Pegelanpassung in 23 Stufen. Eine rote LED signalisiert die Betriebsbereitschaft des IGS Audio V8 Compressor und die beiden äußerst schönen VU-Meter zeigen die Gain-Reduction an.

Und nicht zuletzt: Das System kann mit einem satten Klack des massiven Schalters aktiviert und ausgeschaltet werden.

Die Rückseite des IGS Audio V8 Compressor ist systembedingt spartanisch gehalten: Symmetrische XLR-Buchsen, eine Sicherung und die Kaltgerätebuchse sind alles, was der V8 in Sachen Konnektivität bietet.

Die Technik des IGS Audio V8 Compressor

Ein Diodenbrücken-Kompressor (Diode Bridge Compressor) ist ein klassischer, charakterstarker Dynamikprozessor der Audiotechnik, der den Pegel von Signalen mittels einer Brückenschaltung aus vier Dioden steuert. Diese Bauweise ist bekannt für ihren dichten, harmonisch gesättigten Klangcharakter und wird besonders gerne bei Gruppenbearbeitung, Drums oder Gesang eingesetzt.

Die Steuerung erfolgt über ein abgezweigtes Sidechain-Signal, das den Arbeitspunkt der Dioden regelt. Bekannte Vertreter dieser vergleichsweise seltenen Kompressor-Gattung sind der legendäre Neve 2254 oder auch der moderne Rupert Neve Designs 5254. Früher wurden solche Kompressoren unter anderem von Siemens oder TAB im Rundfunk eingesetzt.

Klanglich ordnet man diese Kompressoren zwischen Opto-Systemen und VCA-Kompressoren ein. Sie reagieren schneller als klassische Opto-Kompressoren, wie beispielsweise ein UAD LA-2A, erzeugen dabei aber mehr Wärme und harmonische Sättigung als typische VCA-Kompressoren.

Als Ein- und Ausgangsübertrager kommen pro Kanal drei hauseigene IGS-Übertrager zum Einsatz, die dem Signal, neben dem charakteristischen Dioden-Sound, noch zusätzliche klangliche Färbung verleihen sollen.

Wer sich die Bilder des IGS Audio V8 Compressor ansieht, dem fällt sofort der Schriftzug „Mastering Edition“ auf. So ermöglichen die gerasterten Regler auf der Front exakte und reproduzierbare Einstellungen. Auf der Website des Herstellers stehen zudem passende Recall-Sheets zum Download bereit, um sich die Positionen der Regler zu notieren.

Natürlich ist das deutlich weniger komfortabel als die modernen Mastering-Monster von Wes Audio oder Bettermaker mit digitaler Steuerung und Motorpotis für echten Recall (siehe weiter unten). Aber hey: Früher hat man im Studio schließlich genauso gearbeitet – und der IGS Audio V8 Compressor ist nun einmal ein vollständig analog aufgebautes Gerät.

Diese analoge Power zeigt der IGS Audio V8 Compressor auch bei seinen Dimensionen. Das Gerät beansprucht satte drei Höheneinheiten im Rack und bringt zudem stolze 8 kg auf die Waage.

Der IGS Audio V8 Compressor in der Praxis

Wie zu erwarten, lässt sich der IGS Audio V8 Compressor sehr schnell ins Tonstudio integrieren. Ich habe ihm einfach je einen Ein- und Ausgang meines Apollo X6 spendiert und ihn direkt eingespeist. Das hat sich im Test-Setup bewährt, denn wenn ich ihn „nur“ als Insert betreibe, fällt der Effekt deutlich subtiler aus – was im Recording-Kontext zwar durchaus erwünscht wäre, aber ich möchte schließlich, dass der Klangcharakter des V8 in den Klangbeispielen auch klar hörbar wird.

Im Gegensatz zu vielen anderen Geräten ist der IGS Audio dabei kaum zu überhören. Natürlich handelt es sich nicht um einen so offensichtlichen Effekt wie bei einem Equalizer oder Effektgerät, aber die klangliche Färbung des V8 ist sehr gut nachvollziehbar.

Zunächst habe ich mir die offiziellen Demos von IGS Audio angeschaut und angehört. Hier wird die klangliche Signatur des Kompressors schon sehr deutlich: Volumen, Obertöne und Präsenz nehmen bei Aktivierung sofort hörbar zu und das gesamte Klangbild gewinnt deutlich an Größe:

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Mit kurzem Attack und längerem Release bleiben die Saitenanschläge der Gitarre am Anfang klar erhalten, während der Sound trotz der dominanten Beats gleichzeitig transparent und gut durchhörbar bleibt.

Beim nächsten Video wird demonstriert, wie sich der IGS Audio V8 mit Drums verhält. Auch hier zeigt sich die Autorität und Präzision des Kompressors, der die harten Impulse ohne zu verschmieren sehr schön verdichtet und zu einem harmonischen Ganzen kombiniert:

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Darüber hinaus habe ich eigene Klangbeispiele erstellt. Hierfür habe ich ein Großmembran-Kondensatormikrofon (Lewitt LCT 640TS) an mein Universal Audio Interface angeschlossen und eine Bongo aufgenommen, die ich mit zwei Schlägeln angeschlagen habe – teilweise auch als Rimshot am Rand, um ein helleres Klacken zu erzeugen. Dadurch entstand ein leicht zeitversetztes Anschlagsgeräusch.

Im direkten Vergleich wirkt die unbearbeitete Aufnahme etwas leblos, detailarm und steril. Der IGS Audio V8 bringt hier deutlich mehr Energie, Bewegung und Charakter ins Spiel. Besonders das Herausarbeiten der Nebengeräusche macht das Bongo-Spiel lebendiger und rhythmisch interessanter.

Im zweiten Klangbeispiel habe ich dem Yamaha MODX M8 ordentlich die Sporen gegeben und einen recht harten Dance-Groove aufgenommen. Hier wird für mein Empfinden die Wirkweise des IGS Audio V8 besonders deutlich. Die komprimierte Spur entwickelt wesentlich mehr Druck, Bewegung und Präsenz.

Interessant ist dabei, dass man den ursprünglichen Klang des Synthesizers bereits gut findet. Mit dem IGS gewinnt das Signal jedoch eine zusätzliche Komponente, die sich digital nur schwer reproduzieren lässt. Der Sound beginnt förmlich zu schwingen und man wippt unwillkürlich mit.

Ja, der IGS Audio ist definitiv ein charakterstarker Effekt-Kompressor. Wer hingegen einen möglichst neutralen Vertreter dieser Gerätegattung sucht, schaut sich vermutlich eher bei SPL, Elysia & Co. um. Diese Geräte färben das Signal ebenfalls, allerdings deutlich subtiler und vielleicht auch eleganter.

Der IGS Audio V8 Compressor hingegen lässt es auf Wunsch richtig krachen: warm und weich, gleichzeitig aber auch druckvoll und energiereich. Er verleiht Aufnahmen spürbar mehr Leben, Dichte und Charakter.

Die Verarbeitung

Man kann es nicht anders beschreiben: Es ist eine wahre Freude, den IGS Audio Kompressor zu bedienen. Die Bakelit-Drehknöpfe mit perfekter Rasterung, die sauber klickenden Schalter und die Optik sind schlicht zum Niederknien.

Ich liebe diese vertikal angeordneten VU-Meter mit ihrer vintage-weißen Beleuchtung und das knallige Rot der Power-LED. Beim Einschalten klickt oder kracht nichts und die technischen Daten unterstreichen den sehr rauscharmen Betrieb des Kompressors aus Polen.

Auch Frontplatte, Gehäuse und die verschraubten Buchsen sind von hervorragender Qualität. In diesem Kapitel ganz klar: eine 1 mit Sternchen.

Die Mitbewerber des IGS Audio V8 Compressor

Der IGS Audio V8 Compressor kostet in der Mastering Edition 2.690,- Euro, was angesichts von Verarbeitung, Ausstattung und Klang absolut angemessen erscheint. Stereo-Mastering-Kompressoren sind grundsätzlich vergleichsweise teuer und im Bereich um 3.000,- Euro findet man im direkten Vergleich lediglich die bereits erwähnten Kollegen von Wes Audio (ngBusComp, 3.329,- Euro) sowie den Bettermaker Mastering Compressor (2.699,- Euro).

Für einen Diodenbrücken-Kompressor wie den Neve 33609 muss man dagegen bereits rund 3.789,- Euro investieren. Somit ist der IGS zwar kein Schnäppchen, angesichts seiner klanglichen Qualitäten aber eine echte Empfehlung innerhalb seines Marktumfelds – und eine spannende Alternative zu den bekannten Opto-, FET- oder Vari-Mu-Varianten.