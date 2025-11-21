Korrektes Hören

IK Multimedia ARC On Ear ist ein Standalone-Korrektursystem für Kopfhörer, das Mischungen über Kopfhörer erleichtern soll. Das Besondere: Es ist kein Plug-in notwendig und ARC On Ear funktioniert komplett autark. Wie schlägt sich das System im Test?

Kurz & knapp Was ist es? IK Multimedia ARC On Ear, Kopfhörerverstärker mit Korrektursystem, ermöglicht präziseres Mischen über Kopfhörer. Klangkorrektur: Über 200 Kopfhörermodelle werden per DSP und EQ individuell angepasst.

Über 200 Kopfhörermodelle werden per DSP und EQ individuell angepasst. Studioprofile: Simuliert verschiedene Lautsprecher- und Studioumgebungen für flexibles Abhören.

Simuliert verschiedene Lautsprecher- und Studioumgebungen für flexibles Abhören. Hardware: Kompakte Bauweise, Akku-Betrieb und einfache Bedienung direkt am Gerät.

Kompakte Bauweise, Akku-Betrieb und einfache Bedienung direkt am Gerät. Ermüdungsfrei: Kalibrierung sorgt für längeres, angenehmes Hören ohne schnelle Ermüdung.

Kalibrierung sorgt für längeres, angenehmes Hören ohne schnelle Ermüdung. Fazit: Hochwertige Lösung für mobile Musiker, einzig der fest verbaute Akku ist ein kleiner Nachteil.

IK Multimedia ARC On Ear Kopfhörerverstärker

Kopfhörerkorrektur – warum sie benötigt wird

Das Hören über Kopfhörer unterscheidet sich maßgeblich vom Hören über Lautsprecher. Das hat gleich mehrere Gründe:

Raumeinflüsse fehlen

Das räumliche Hören ist durch die fehlenden Rauminformationen kaum möglich

Einflüsse des Kopfes auf Laufzeit und Phase sind nicht vorhanden

Im-Kopf-Lokalisation bei der Kopfhörerwiedergabe

Frequenzbereiche werden unterschiedlich stark wahrgenommen, weil eine schnelle Ermüdung des Gehörs bei der Kopfhörerwiedergabe einsetzt

Zu stark betonte Frequenzbereiche begünstigen ein schnelles Ermüden des Gehörs

Eine Mischung, die über Kopfhörer erstellt wurde, klingt deshalb in der Regel bei der Lautsprecherwiedergabe komplett anders. In Zeiten, in denen eine Kopfhörerwiedergabe eher selten und die Lautsprecherwiedergabe von Musik die Regel war, hat man auf Kopfhörermischungen deshalb besser verzichtet. Zu groß war die Gefahr, dass der Mix später auf Lautsprechern schlechter klingt.

Mittlerweile hat sich das Verhältnis aber umgekehrt: Die Lautsprecherwiedergabe wird immer seltener und stattdessen hört man heutzutage mehr Musik mit kleinen In-Ear-Kopfhörern (im besten Fall) oder gleich auf dem Lautsprecher des Smartphones. Außerdem natürlich nach wie vor im Auto über die dort verbauten Lautsprecher. Kleine smarte Lautsprecher sind ebenfalls weit verbreitet.

Tonmischungen werden außerdem oft unterwegs erstellt oder in nicht für eine Tonmischung optimierten Räumen. Tonmischungen in einem darauf spezialisierten Regieraum haben Seltenheitswert.

Es liegt also nahe, sich mit dem Thema Kopfhörermischung und Kopfhörerkorrektur zu befassen. Dabei stellen sich gleich mehrere Probleme:

Wie kompensiere ich die fehlenden Raumeinflüsse, um Verfälschungen bei der Effektmischung zu vermeiden?

Wie vermeide ich Ermüdungsprozesse?

Wie vermeide ich die Im-Kopf-Lokalisation?

Wie kann ich sicherstellen, dass der Frequenzgang des Kopfhörers halbwegs linear ist?

Genau hier kommt die Kopfhörerkorrektur ins Spiel. Kopfhörerkorrektur ist nicht neu. Hersteller wie Sonarworks, Waves und andere bieten so etwas seit Jahren für die gängigsten Kopfhörermodelle als Plug-in an. Der Nachteil: Ein solches Plug-in sitzt im Master-Kanal der DAW und muss beim späteren „Printing“ des fertigen Mixes ausgeschaltet werden. Arbeitet man im Wechsel mit Kopfhörern und Lautsprechern, muss auch stets an das Deaktivieren des Plug-ins gedacht werden.

Manche Plug-ins lassen sich (zumindest beim Mac) ins System einklinken, sodass auch der System-Sound darüber wiedergegeben werden kann. Das ist wichtig beim Gegenhören von Referenz-Tracks, damit auch diese mit der Kopfhörerkorrektur wiedergegeben werden.

Die Kopfhörerkorrektur mit Plug-in ist beim Direct Monitoring nicht aktiv. Der Kopfhörer klingt beim Tracking anders als beim Mixing.

Externe Korrektur per DSP

Eine externe Korrektur per DSP wäre also naheliegend, möchte man nicht mit einem Plug-in arbeiten. Ein Kopfhörerverstärker mit integriertem DSP für die Korrektur und verschiedenen Anschlussmöglichkeiten wäre durchaus sinnvoll. Genau hier setzt IK Multimedia ARC On Ear an. Mit ARC Studio hat der italienische Hersteller bereits ein Hardware-Lautsprecher-Korrektursystem im Programm und dessen Konzept nun auf das Kopfhörer-Korrektursystem ARC On Ear übertragen.

Zum Lieferumfang gehört die recht kleine Hardware, ein Transport-Case, ein Miniklinken-Kabel (inklusive 6,3 mm Adapter) sowie ein USB-C-Kabel.

Um dem Gedanken der Mobilität Rechnung zu tragen, wurde außerdem ein Akku mit bis zu vier Stunden ununterbrochener Laufzeit integriert. Leider lässt sich dieser nicht, wenn ich das richtig sehe, vom Anwender selbst wechseln.

Anschlussseitig stehen USB-C und ein 3,5 mm TRS-Eingang zur Auswahl: Sehr gut, denn so kann man den Kopfhörerverstärker auch mit anderen Geräten abseits des Computers verbinden. Über USB-C findet auch die Steuerung des IK Multimedia ARC On Ear statt sowie Firmware-Updates.

Der verbaute DAC (32 Bit ESS SABRE®) unterstützt Sampling-Rates von 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 und 192 kHz. Mit einem Frequenzgang von 10 Hz bis 80 kHz (±1 dB) dürften auch Fledermausohren auf ihre Kosten kommen. Der maximale Ausgangspegel wird mit +19 dBu angegeben.

Die Dynamik des Kopfhörerverstärkers hängt vom angeschlossenen Kopfhörermodell und dessen Impedanz ab:

Dynamic Range (32 Ω, 1 kHz): 107,9 dB

Dynamic Range (150 Ω, 1 kHz): 112,7 dB

Dynamic Range (300 Ω, 1 kHz): 116,9 dB

Da der Kopfhörerverstärker in der Regel für Tracking wie Mixing eingesetzt wird, ist natürlich auch die Latenz von Bedeutung. Bei ausgeschaltetem Phase-Align liegt diese bei sehr niedrigen 1,35 ms. Bei eingeschaltetem Phase-Align, was nur für das Mixing von Bedeutung ist, steigt sie auf 21 ms an.

Vielleicht noch wichtig zu wissen: Der IK Multimedia ARC On Ear Kopfhörerverstärker arbeitet mit macOS und Windows zusammen, sofern es sich um moderne 64-Bit-Systeme handelt. Auch ein iPhone oder iPad „spricht“ problemlos mit der Hardware. Die Konfiguration des Lautsprechermodells und der Hardware geschieht über eine eigens entwickelte Control-Software für Windows und macOS, die nach der Registrierung heruntergeladen werden kann.

Frequenzgangkorrektur für mehr als 200 Modelle

IK Multimedia ARC On Ear unterstützt über 200 Kopfhörermodelle aus allen Preisklassen: Consumer-Modelle sind genauso enthalten wie professionelle Studiokopfhörer.

Alle Kopfhörer wurden aufwändig vermessen und Daten zur Kalibration ermittelt, die dann in die ARC On Ear Control Software eingespeist wurden. Diese sind aber keineswegs in Stein gemeißelt, sondern können vom Anwender nach Belieben über einen 3-bandigen EQ angepasst werden. IK Multimedia ARC On Ear verwendet dazu aufwändige FIR-Filter.

Neben der reinen Frequenzgangkorrektur des Kopfhörers gibt es auch eine Phasenkorrektur, die sich über den Phase-Align-Schalter ein- und ausschalten lässt – mit den oben beschriebenen Latenzeffekten. Hier wird die Phase des Kopfhörers der Phase des EQs zur Frequenzkorrektur angeglichen.

Über einen einfachen Software-Regler lässt sich außerdem die Tonalität des Kopfhörers fließend zwischen Warm, Flat und Bright verändern.

Studio- und Lautsprechersimulation

Neben der reinen Kopfhörerkorrektur gibt es noch zwei weitere Anpassungsmöglichkeiten, die für das Mixing von Songs relevant sein können:

Die Studiosimulation simuliert das räumliche Abhören über Lautsprecher und das sich daraus ergebende Stereobild. Hier lässt sich die Breite des Stereodreiecks und damit des Stereobildes bestimmen. So kann man das Stereoklangbild verbreitern oder bis zur monofonen Wiedergabe einengen.

Natürlich spielt auch der Lautsprecher, über den die Musik wiedergegeben wird, eine Rolle. Erneut gibt es hier mehrere Profile von günstigen HiFi-Lautsprechern bis hin zu teuren Studio-Referenzlautsprechern, zwischen denen der Anwender wählen kann. Auch wenn hier explizit auf die Nennung von Modellen oder Herstellern verzichtet wird, geben die Bilder in der Auswahl genügend Hinweise auf das jeweilige Modell.

Auch Smart-Speaker und Fernsehlautsprecher stehen zur Auswahl.

Bis zu fünf eigene Profile lassen sich speichern und schnell wechseln.

Die Simulation der Studioumgebung findet übrigens nicht per Impulsantwort statt, sondern per Physical-Modeling.

Konfiguration der Hardware

Das in der IK Multimedia ARC On Ear Control Software erstellte Preset wird sofort in die Hardware übertragen und bleibt auch aktiv, wenn die Software geschlossen wird.

Die Hardware verfügt über einige Bedienelemente zur Steuerung:

Ein großer digital gesteuerter Lautstärkeregler, ein CAL-Button zum Ein- und Ausschalten der Kopfhörerkalibrierung, ein Studio-Button zum Ein- und Ausschalten der virtuellen Studioumgebung sowie ein FN-Button, dessen Funktion sich frei innerhalb der Control-Software belegen lässt, zum Beispiel DIM, Mute oder Play/Pause. Fünf LEDs signalisieren das gerade ausgewählte Preset.

Außerdem finden wir neben den bereits erwähnten Anschlüssen auf der Rückseite einen Betriebsschalter sowie eine Anzeige für die Ladeaktivität des Akkus (weiß = wird geladen, aus = geladen). Beim Einschalten signalisieren außerdem die fünf Preset-LEDs zu Beginn kurz den aktuellen Ladestand.

Praxistest

Für den Test habe ich über mehrere Stunden mit Pausen mit meinem uralten Beyerdynamic DT-770 (250 Ohm Version) gehört und einem Yamaha HPH-MT5 (51 Ohm). Dabei wurde regelmäßig über die Hardware zwischen dem nicht-korrigierten und dem kalibrierten Signal sowie der virtuellen Studioumgebung hin und her geschaltet.

Zunächst einmal klingt der Kopfhörerverstärker schon ohne jegliche Korrektur sehr gut. Das Signal ist klar und kräftig. Auch bei hohen Lautstärken sind keine Verzerrungen wahrnehmbar.

Die Kalibrierung ist für mich der wichtigste Teil des IK Multimedia ARC On Ear Kopfhörerverstärkers. Da ich meinen Beyerdynamic DT-770 Kopfhörer schon sehr lange besitze, kenne ich seinen Klang sehr gut. Und doch war ich überrascht, was die Kalibrierung bewirkt. Der Bassbereich wirkt straffer und aufgeräumter, die Mitten werden klarer herausgestellt und die Höhen schimmern mehr durch, weil weniger maskiert wird. Die Anpassungen sind durchaus drastischer als erwartet, wie der folgende Screenshot zeigt. Die blaue Kurve zeigt den durch IK Multimedia aufwändig ermittelten Frequenzgang des Beyeredynamic DT-770 Pro vor der Bearbeitung, die orangefarbene Kurve den Frequenzgang nach der Korrektur.

Für Mischungen interessant ist die Studiosektion mit der Simulation verschiedener Abhörmonitore. Einige Modelle sind sehr gut getroffen und es bietet sich an, hier einfach für den eigenen Kopfhörer mehrere Profile mit unterschiedlichen Studiomonitoren anzulegen, zwischen denen man dann hin und her schalten kann, um die Mischung zu überprüfen. Allerdings bin ich der Meinung, dass auch eine solche Studiosimulation eine echte Lautsprecherwiedergabe nicht ersetzen kann. Man sollte deshalb nicht zu viel davon erwarten. Der folgende Screenshot zeigt die zusätzlich zur Kalibrierung der Kopfhörer erfolgte Frequenzganganpassung für die ausgewählte 3-Wege-Studioabhöre:

Erstaunlich ist jedoch, dass man mit eingeschalteter Kalibrierung deutlich ermüdungsfreier hören kann als ohne Kalibrierung.

Schön ist, dass man die Presets auch direkt an der Hardware umschalten kann. Dazu hält man den FN-Schalter gedrückt und drückt gleichzeitig kurz auf CAL. Die Preset-LEDs blinken und nun kann man, während FN weiter gedrückt bleibt, durch wiederholtes Drücken auf CAL das gewünschte Preset auswählen. Einfach, praktisch, gut.

Alternativen

Wirkliche Hardware-Alternativen zum IK Multimedia ARC On Ear sind mir nicht bekannt. Software-Alternativen gibt es hingegen einige.

Sonarworks SoundID Reference for Headphones

Sonarworks SoundID Reference for Headphones bringt ebenfalls für die bekanntesten Kopfhörer am Markt Profile mit. Da es sich hier um eine reine Software-Lösung handelt, ist der Preis deutlich geringer.



ESI eXtra 10

ESI eXtra 10 ist ein Bundle aus einem Kopfhörer und der Software dSONIC Realphone ESI Edition, die speziell auf diesen Kopfhörer abgestimmt ist. Neben der Frequenzanpassung des Kopfhörers wird hier auch eine Studioumgebung simuliert.



Sonarworks SoundID Ref. HP for Apollo X

Besitzer eines Apollo X Audiointerfaces können die oben beschriebene Sonarworks SoundID Reference Kalibrierung auf dem DSP des Apollo X berechnen lassen und somit ähnlich wie mit dem IK Multimedia ARC On Ear mit einer Hardware anstelle einer Software die Kalibrierung durchführen lassen. Preislich ist das System allerdings nur für Besitzer der Universal Audio Apollo X Interfaces interessant, da die Interfaces sehr teuer sind.



Waves Abbey Road Studio 3

Das Waves Abbey Road Studio 3 simuliert den genannten Regieraum der Abbey Road Studios und führt dafür auch eine Kopfhörerkalibrierung für ausgewählte Kopfhörermodelle durch. Drei verschiedene Abhörmonitore lassen sich ebenfalls auswählen. Das Erstellen von 7.1 und 5.1 Mischungen über Kopfhörer soll möglich sein. In Verbindung mit einem optionalen Headtracker wird der Klang den Kopfbewegungen entsprechend angepasst. Alternativ lässt sich dafür auch eine Webcam verwenden. Es gibt auch Varianten des Plug-ins, bei denen andere berühmte Studio-Regieräume abgebildet werden.

