Biofeedback als musikalisches Werkzeug

Der Instruo Pocket SCION ist ein portabler Biofeedback-Synthesizer. Er erfasst Veränderungen von Widerstand und Kapazität von lebenden Organismen und wandelt sie in Daten um. Im Gegensatz zum hauseigenen Vorbild in Form eines Eurorack-Moduls, dem Instruo SCION, ist der Instruo Pocket SCION sogar mit einer Sound-Engine ausgestattet. Deren Instrumente hat der kanadische Ökologe und Musiker Tarun Nayar, alias Modern Biology, kreiert.

Kurz & knapp Was ist es? Instruo Pocket SCION, portabler Biofeedback-Synthesizer, der biologische Widerstands- und Kapazitätsänderungen in Klang- und Steuerdaten umwandelt. Biofeedback-Kern: Analoger Pulsoszillator misst Veränderungen lebender Organismen und erzeugt daraus präzise Steuerdaten.

Analoger Pulsoszillator misst Veränderungen lebender Organismen und erzeugt daraus präzise Steuerdaten. Flexibles Setup: Standalone nutzbar oder als Plug-and-Play-Interface für MIDI, USB und OSC.

Standalone nutzbar oder als Plug-and-Play-Interface für MIDI, USB und OSC. Sound Engine: Vier individuelle Instrumente liefern überraschend musikalische Ergebnisse über Touchpad oder Sensor.

Vier individuelle Instrumente liefern überraschend musikalische Ergebnisse über Touchpad oder Sensor. Konnektivität: MIDI (Single/Multi-Channel), OSC über App, Raw-Signal-Modus und Stereo-Audioausgang.

MIDI (Single/Multi-Channel), OSC über App, Raw-Signal-Modus und Stereo-Audioausgang. Praxis & Fazit: Ideal für experimentelle Musik, Visuals und kreative Biofeedback-Projekte; liefert komplexe, organische und inspirierende Signale.

Was ist Biofeedback?

Biofeedback beschreibt die Rückkopplung innerhalb eines Regelkreises biologischer Systeme. Im Allgemeinen bedeutet dies, dass biologische Prozesse gemessen und in Echtzeit als Rückmeldung beobachtet werden können. Oder spezifisch für den Instruo Pocket SCION erklärt: Elektrische Eigenschaften lebender Organismen, wie Widerstands- oder Kapazitätsänderungen, werden genutzt, um daraus Steuerdaten zu erzeugen.

Solche messbaren, physiologischen Funktionen finden wir in Form von beispielsweise Herzfrequenz oder Muskelspannung bei uns selbst oder auch bei Tieren. Doch auch Pflanzen und Pilze, die für den Instruo Pocket SCION sicherlich besser zu gebrauchen sind, liefern uns solche Biosignale. Faktoren wie Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Temperatur und Kontaktfläche bestimmen dabei die Empfindlichkeit der Biofeedback-Quelle.

Wie funktioniert der Instruō Pocket SCÍON?

Der Instruo Pocket SCION verwendet einen analogen Pulsoszillator, um Veränderungen des Widerstands am Sensoreingang oder am kapazitiven Touchpad zu erfassen. Hier zunächst ein paar wichtige Fakten zum Pocket SCION:

vier individuelle Instrumente

Standalone oder als Plug-and-Play-Schnittstelle nutzbar

Klangerzeugung über kapazitives Touchpad oder Sensorkabel

bis zu 5-stimmige Polyphonie

3,5 mm Stereoausgang

„Raw Signal Output“

TRS- & USB-MIDI-Ausgang (Einzel- oder Multikanal)

OSC-Daten (Open Sound Control) mittels Desktop-App

Der Stromkreis schließt sich, sobald die Sensoren an einem Organismus angebracht oder das kapazitive Touchpad berührt werden. Ein Kondensator lädt sich dann auf, bis seine Spannung einen Schwellenwert überschreitet. In diesem Moment schaltet der Oszillator seinen Ausgang auf HIGH. Danach entlädt sich der Kondensator wieder, worauf der Oszillator den Ausgang auf LOW setzt. Dieser Vorgang wiederholt sich fortlaufend und erzeugt eine oszillierende Pulsschwingung. Der Widerstand des Pflanzen- oder Bodenpfads zwischen den Sensorklemmen bestimmt dabei die Frequenz dieses Lade- und Entladezyklus.

Durch die Analyse der Frequenz der Pulsschwingung kann der Oszillator Widerstandsänderungen präzise messen. Jedes Mal, wenn der Ausgang des Oszillators ansteigt, wird ein Zeitstempel in Mikrosekunden gespeichert. Ein Fenster aus zehn aufeinanderfolgenden Messungen zeigt, wie sich der Widerstand über die Zeit entwickelt.

Für jede Messreihe werden Minimalwert, Maximalwert, Mittelwert, Delta, Standardabweichung und Varianz berechnet. Ändert sich die Varianz bzw. das Delta über einen einstellbaren Schwellenwert hinaus, erzeugt das Gerät ein neues Steuersignal.

Das Sensorkabel des Instruo Pocket SCION

Im Lieferumfang befindet sich lediglich ein Sensorkabel, mit einem 3,5 mm TRS-Stecker an dem einen Ende und zwei Krokodilklemmen an dem anderen. Die beiden Krokodilklemmen werden dann mit einem oder mehreren Objekten nach Wahl verbunden.

Um direkt loslegen zu können, sollte man sich mit mindestens drei AAA-Batterien und einem passenden USB-C-Kabel ausrüsten. Beides ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Design des Instruo Pocket SCION

Der Instruo Pocket SCION passt mit seinen Maßen von 7,1 x 10,5 x 1,7 cm (B x H x T) in jede Hosentasche. Das offene PCB-Design ist nicht unbedingt das beliebteste, doch die Oberfläche lenkt mit ihrem nahezu aufdringlichen Design stark davon ab. Der kleine Synthesizer lässt sich wahlweise über USB-Stromversorgung oder mit drei AAA-Batterie betreiben. Das Batteriefach auf der Rückseite ist, wie das PCB-Design, offen und ohne Abdeckung.

Die Frontseite des Instruo Pocket SCION ist mit ihrem mystischen und edlen Design ein wahrer Blickfang. Oberhalb befindet sich eine Art Ornamentmalerei, die das grafische Display zum Ablesen der Sensitivität und mehr darstellt. Darunter sitzt ein kapazitives Touch-Pad, um auch ohne eine externe Quelle Signale erzeugen zu können.

Anschlüsse & Bedienelemente des Instruō Pocket SCÍON

Die Beschriftungen für die seitlichen Anschlüsse sind auf der Rückseite angebracht und deutlich gekennzeichnet. Ganz oben befinden sich der Audioausgang sowie der Sensoreingang. Mittig sitzt der MIDI-Ausgang und gegenüber der USB-Port.

Die drei Bedienelemente tragen die Bezeichnung Volume bzw. ♯ /♭ (Pitch Shift), Sensitivity/Voices und Instrument/Shift. Den übrigen Platz nimmt das Batteriefach ein. Der winzige An/Aus-Schalter wurde am Rand etwas nach innen versetzt.

Zwei kleine versteckte Funktionen gibt es dann auch noch. Indem man beide Sensitivity-Tasten für drei Sekunden gedrückt hält, wird über dem Audioausgang nur noch das rohe Signal ausgegeben. Hier merkt man übrigens noch deutlicher, wie unterschiedlich der jeweilige Organismus klingt. Ist der Modus für das rohe Signal aktiviert, so werden allerdings keine MIDI-Daten gesendet.

Hält man beide Volume-Tasten für drei Sekunden gedrückt, so lässt sich der MIDI-Modus zwischen Single-Channel und Multi-Channel umschalten.

Das Display des Instruo Pocket SCION

Die Sensitivität lässt sich auf dem grafischen Display sehr leicht ablesen. Je heller es leuchtet, desto stärker ist der eingehende Impuls und somit auch die Lautstärke. Die Einstellung kann in groben und in feinen Schritten erfolgen. Ebenso einfach ist es, die Instrumente visuell zu unterscheiden. Das Display erscheint dann entsprechend in den Farben Rot, Blau, Grün oder Lila.

Doch auch beim Ändern der Einstellungen hilft uns das Display:

Grün: Änderung der Sensitivität

Blau: Anzahl der verwendeten Stimmen (1-5)

Gelb: Lautstärke

Rot: globale Tonhöhenverschiebung (+/- 12 Halbtöne)

Weiß: Raw Output Mode

Die Klangerzeugung des Instruo Pocket SCION

Hat man den Instruo Pocket SCION angeschaltet, kann man auch direkt loslegen. Das Handbuch ist hierfür nicht nötig und um zunächst die interne Klangerzeugung zu erkunden, lässt sich das Touchpad nutzen.

Secret Garden: Glocken

Fungal Waves: Brass Synth, Drone

Treebeard’s Koto: Koto, Pluck

Soil Circuits: Noise

Die Sound-Engine ist zwar eher als kleiner Zusatz gedacht, klingt aber einfach unfassbar schön. Mit Rachtets, Reverse und Panning klingt der Pocket SCION wie ein (mehr oder weniger) aufwendiges Synthesizer-Patch.

Was sendet und empfängt der Instruo Pocket SCION?

Als Eingang steht lediglich die 3,5 mm Klinkenbuchse zur Verfügung. Neben dem mitgelieferten Sensorkabel lassen sich aber auch Audiokabel für Audio- und CV-Signale verwenden.

Der MIDI-Ausgang lässt sich entweder als Single-Channel- oder als Multi-Channel-Ausgang verwenden. Im Single-Channel-Modus werden alle fünf Stimmen an einen gemeinsamen MIDI-Kanal gesendet. Somit können bis zu fünf Note-on-Befehle, Notenwerte, Anschlagstärken und MIDI-CC-Befehle an ein Gerät geschickt werden.

Im Multi-Channel-Modus lassen sich die Stimmen dann separat und somit die genannten Befehle und Werte alle diskret verteilen.

Über den USB-Ausgang wird der kleine Pocket SCION nicht nur mit Strom versorgt, sondern er kann so, im Verbund mit einer App, auch OSC-Daten senden.

Instruo Pocket SCION Controller

In der kostenlosen App für den Pocket SCION lassen sich die Instrumente mit Hilfe einiger Parameter konfigurieren. Zunächst lässt sich für jedes Instrument eine frei wählbare Skala speichern. Als Vorauswahl stehen acht Dur- und zwölf Moll-Tonarten zur Verfügung. Das Ratcheting kann bei Bedarf deaktiviert werden.

Weiterhin lassen sich für jedes Instrument die fünf verfügbaren Stimmen, entweder einzeln oder gemeinsam, editieren. Diese Einstellungen wirken sich immer auf alle Instrumente aus. Es gibt jeweils vier Optionen:

Oktavbereich: 5 Oktaven

Oktaven-Offset: +/- 2 Oktaven

MIDI-Kanal: 1 – 16

MIDI CC: 0 – 127

Für die Klangbeispiele habe ich, bis auf die Tonarten, die Werkseinstellungen unverändert gelassen.

Open Sound Control

Wie gerade erwähnt, kann der Instruo Pocket SCION auch im Verbund mit der App OSC-Daten senden. OSC-Daten sind ähnlich wie MIDI-Daten, können aber mehrere und genauere Informationen ausgeben. Die Übertragung von OSC erfolgt dabei über ein Netzwerk. Mit Programmen wie Max/MSP, TouchDesigner, Pure Data oder SuperCollider kann OSC benutzt werden und wird vor allem zur Steuerung von Visuals genutzt. Mit einer kostenlosen Extension von Jürgen Moßgraber ist OSC auch in Bitwig und Reaper verfügbar, für musikalische Zwecke eignet sich OSC hier jedoch nur bedingt.

Der Instruo Pocket SCION sendet folgende Werte (in Millisekunden):

/min: kürzeste ermittelte Impulsperiode

/max: längste ermittelte Impulsperiode

/mean: durchschnittliche Impulsperiode

/delta: Unterschied zwischen min und max

/variance: mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert

/deviation: Standardabweichung (Schwankungswert)

Einsatzmöglichkeiten mit dem Instruō Pocket SCÍON

Die Einsatzmöglichkeiten des Instruo Pocket SCION scheinen zunächst eher beschränkt, doch mit ein paar Tricks ist der potenzielle Anwenderkreis doch deutlich größer. Man kann es sich natürlich einfach machen und ein paar Pflanzen aufstellen, den SCION anschließen und die Musik genießen. Ich denke, das wird aber jedem von uns schnell zu langweilig, so schön es auch klingen mag.

Vielmehr sehe ich den Instruo Pocket SCION als Anregung, sich als Musiker neue Pfade zu öffnen und mit den OSC-Daten zu experimentieren und sich audiovisuellen Projekten zu widmen. Andersherum ist er für Visual Artists ein tolles Tool, das nicht nur Steuerdaten, sondern gleich noch etwas Musik liefert.

Am meisten Spaß machte mir jedoch, verschiedene Synthesizer mit den einzelnen MIDI-Kanälen anzusteuern, manchmal mit und manchmal ohne den Klang des Pocket SCION. Mit allen Funktionen in Kombination hat man eine sehr gute Kontrolle darüber, wie häufig Notenwerte ausgespielt werden und in welchen Tonlagen sie sich bewegen.

Das rohe Audiosignal eignet sich dazu hervorragend als Quelle für einen Drone-Sound.