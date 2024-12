Test: Intech Studio Grid Controller, USB-MIDI-Controller

Modulare Controller für das Tonstudio

Im Sommer hatten wir erstmals über die modularen MIDI-Controller von Intech Studio berichtet. Diese sind mittlerweile erhältlich und werden in Deutschland von Tomeso vertrieben, die u. a. auch für Arturia, 1010music oder reProducer den Vertrieb übernehmen. Wir haben uns die Intech Studio Grid Controller einmal näher für euch angeschaut.

Intech Studio Grid

Die Firma Intech Studio hat ihren Sitz in Budapest und entwickelt dort unterschiedlichste MIDI-Controller, die je nach Layout, Art und Anzahl der Bedienelemente für diverse Aufgaben im Tonstudio dienlich sein können. Die Palette der MIDI-Controller ist groß, so dass hier vermutlich jeder, der auf der Suche nach einem Controller ist, ein passendes Modell findet. Die einzelnen Controller lassen sich dank eines cleveren Magnetsystem miteinander verbinden und so zu einem großen Setup kombinieren.

Für unseren Test stellte uns Intech Studio die folgenden Controller zur Verfügung, die im Artikel noch genauer vorgestellt werden.

Intech Studio BU16

Intech Studio EN16

Intech Studio EF44

Intech Studio PBF4

Intech Studio PO16

Intech Studio TEK2

Wie sind die Grid Controller aufgebaut?

Die Grid Controller von Intech Studio basieren alle auf demselben Gehäuse, das eine Grundfläche von ca. 10,5 x 10,5 cm aufweist. Die Höhe (ohne Bedienelemente) misst 1,5 cm. Je nachdem welche Bedienelemente darauf verbaut sind (Buttons, Fader, Drehregler etc.), unterscheidet sich die Höhe der verschiedenen Controller.

An allen vier Außenseiten des quadratischen Controllers befinden sich goldene 4-Pin-Kontakte, über die die Datenverbindung zwischen den Controllern hergestellt wird. Die goldenen vertikalen Streifen, von denen sich jeweils zwei an jeder Außenseite des Controllers befinden, sind magnetisch und verbinden die einzelnen Controller zu einem größeren Setup. Pro Setup muss es einen Controller geben, der per USB-C-Anschluss die Verbindung zum Computer herstellt, allen anderen reicht dann die Verbindung zum Nachbar-Controller. Maximal acht Controller können an einem USB-Anschluss betrieben werden.

Nähern sich zwei Controller aneinander an, schnappen sie aufgrund der Magnete zusammen und bilden wie gesagt eine Einheit. Dabei spielt es keine Rolle, in welche Reihenfolge oder ob man die Controller links/rechts oder oben/unten miteinander verbindet.

Die Verbindung ist nicht starr, hält aber einiges aus. Heißt, es lassen sich mehrere Controller auf dem Tisch zusammen hin und her schieben, anheben muss man sie dagegen alle gleichmäßig zusammen (bzw. mit einer Unterlage), sonst lösen sich die Magnet-Verbindungen.

Die einzelnen Controller sind nicht schwer und bringen zwischen 175 und 225 g auf die Waage. Die Gehäuse und Bedienelemente bestehen allesamt aus Kunststoff. Verarbeitungstechnisch machen sie einen guten Eindruck. Die Gehäuse sind ordentlich verschraubt, die Fader und Drehregler sitzen sicher auf der Platine und lassen sich gut bedienen. Auf der Unterseite des Gehäuses befinden sich bei jedem Controller vier Silikon-Pads, die für einen sicheren Stand sorgen und den Studiotisch vor Kratzern bewahrt.

Geliefert werden die Controller in umweltfreundlichen Pappkartons. Es kommen keine Plastiktüten o. ä. zum Einsatz, sehr schön.

Inbetriebnahme der Intech USB-Controller

Alle Grid Controller von Intech Studio sind class-compliant, d. h. sie benötigen an Mac und PC keine zusätzlichen Treiber. Auch unter Linux lassen sich die Controller einsetzen.

Das Einsatzgebiet ist groß, denn die Intech Controller sind keineswegs nur für Musikanwendungen gedacht. Dank der Möglichkeit, darauf Tastatur-Shortcuts zu programmieren, lassen sich die Controller auch für Office-Tools, Bildbearbeitungsprogramme, Video-Software etc. einsetzen. Das klingt ein wenig nach den Stream Deck Controllern von Elgato, wobei diese ein anderes Konzept bieten und nicht so kompakt aufgebaut sind wie die Intech Controller.

Um die Grid Controller in Betrieb zu nehmen, ist zunächst einmal keine Vorarbeit nötig, d. h. man schließt die Controller über USB an den Computer an und in der DAW (oder der Standalone-Anwendung eines Software-Instruments) kann die Programmierung über MIDI-Learn erfolgen.

Alternativ bietet der Hersteller in Form des Grid Editors ein Software-Tool zur Programmierung der einzelnen Controller an. Die Software ist für alle drei o. g. Betriebssysteme (Windows, Mac, Linux) erhältlich und übersichtlich aufgebaut. Sobald ein oder mehrere Controller mit dem Computer verbunden sind, tauchen diese als grafische Oberfläche innerhalb des Software-Editors auf. Nach dem ersten Anschluss wurde während des Tests zunächst auf eine neue Firmware hingewiesen. Diese war nach einer Minute installiert und die Programmierarbeit konnte beginnen.

Um ein Bedienelement eines Controllers mit den gewünschten Funktionen auszustatten, muss das entsprechende Element kurz bewegt werden, so dass die Software darauf einen Fokus setzt. Danach können MIDI-Kanal, Control-Change-Befehle etc. angepasst werden. Auch die Helligkeit der LED (sofern vorhanden) lässt sich frei konfigurieren.

Jeder Controller bietet insgesamt vier Layers, d. h. jedes Bedienelement des Controllers lässt sich mit vier unterschiedlichen Funktionen belegen. Umgeschaltet werden die vier Layers mit Hilfe eines kleinen, seitlich angebrachten Buttons. In der Praxis ist das etwas umständlich, da man zum einen darauf achten muss, dass der Button nicht von anderen gekoppelten Controllern verdeckt wird. Zum anderen liegt der Button aufgrund der geringen Höhe der Controller nahe am Boden, da muss man sich hier und da schon etwas verrenken, um richtig ranzukommen.

Bemerkenswert ist, dass die Programmiermöglichkeiten weit über Standard-Messages hinausgehen, so dass man beispielsweise die LEDs in Abhängigkeit eines eingehenden Velocity-Werts unterschiedlich farbig leuchten lassen kann. Auch ist es möglich, mehrere Parameter gleichzeitig auf ein Bedienelement zu programmieren, so man beispielsweise durch Drehen an einem Encoder zwei bis drei Parameter gleichzeitig verändert. Hat man die Programmierung vorgenommen, lässt sich alles über einen MIDI-Monitor überprüfen.

Im folgenden Video seht ihr, wie die Programmierung eines Intech Grid Controllers funktioniert. Für geübte User lässt sich innerhalb des Editors auch der eigentliche Code der Programmierung anzeigen (ab 03:04):

Damit man beim Programmieren nicht immer von Null anfangen muss, kann man über den Editor auf eine große Bibliothek vorgefertigter Mappings zugreifen. Teils hat diese Intech Studio selbst entworfen, teils stammen sie auch von Nutzern der Controller. Neben simpleren Mappings findet man in der Bibliothek auch ganz spezifische, auf die Zusammenarbeit mit bestimmten Synthesizern, Drumcomputern etc. abgestimmte Mappings. Laut Hersteller wird die Bibliothek regelmäßig erweitert.

Hier ein Beispiel für den Einsatz der Grid Controller mit Ableton Live:

Einsatz der Intech Grid Controller

Das Einsatzgebiet der Grid Controller hängt natürlich stark von den jeweiligen Bedienelementen ab. So bietet sich der EF44 für klassische Kanal-/Mixing-Aufgaben, also zum Steuern von Kanallautstärken, Panorama oder Aux-Sends an. Der PBF4 erweitert das Angebot des EF44 um je einen Button (für Mute, Select, Record), ist dafür allerdings mit kürzeren Fadern ausgestattet als der EF44 (30 mm anstatt 60 mm).

EN16 und PO16 unterschieden sich darin, dass der EN16 Endlos-Drehregler mit Push-Funktion bietet, der PO16 dagegen klassische Drehregler (ohne Push-Funktion). Zum Triggern von Clips eignet sich dagegen der BU16. Im Übrigen lässt sich anhand der LED-Farbe erkennen, auf welchem der vier Layers man sich gerade bewegt.

Etwas spezieller und auch preislich der Teuerste der aktuellen Grid Controller ist der TEK2. Dieser ist mit zwei großen Endlos-Jog-Dials mit Push-Funktion, LED-Meter und acht Buttons ausgestattet.

Für alle Grid Controller bietet Intech Studio optional einen Ständer an, so dass der Controller im 45 Grad-Winkel positioniert werden kann. Auch Adapter für den Einbau in ein Eurorack, farblich unterschiedliche Buttons oder Mixer-Kappen sind erhältlich.

Übersicht – Intech Grid Controller

Wie eingangs bereits erwähnt, hat uns Intech Studio für diesen Test insgesamt sechs Controller zur Verfügung gestellt. Im Folgenden stelle ich euch diese kurz vor.

Intech Studio EF44

vier geschwindigkeitsempfindliche 360°-Drehregler mit frei belegbarer Druckfunktionalität

vier Fader (60 mm)

anpassbare mehrfarbige LEDs

Preis: 169,- Euro

Intech Studio PBF4

vier Potis

vier Fader (30 mm)

vier taktile Taster

anpassbare mehrfarbige LEDs

Preis: 139,- Euro

Intech Studio EN16

16 geschwindigkeitsempfindliche 360°-Drehregler mit frei belegbarer Druckfunktionalität

anpassbare mehrfarbige LEDs

Preis: 179,- Euro

Intech Studio PO16

16 Potis

anpassbare mehrfarbige LEDs

Preis: 139,- Euro

Intech Studio TEK2

zwei Endlos-Jog-Dials mit konfigurierbarer Druck- und Drehfunktion

acht taktile frei belegbare Klick-Taster

anpassbare mehrfarbige LEDs

Preis: 239,- Euro

Intech Studio BU16