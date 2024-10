Test: Intellijel Atlantix, Atlx Erweiterung, Synthesizer Eurorack Modul

All-in-One modulare Synthesizerstimme

Das Intellijel Atlantix Eurorack Modul ist eine komplette analoge und modulare Synthesizerstimme. Schon der Aufbau verrät, welcher Synthesizer für Intellijel Atlantix Pate gestanden haben dürfte. Wir haben Intellijel Atlantix zusammen mit der Atlx Erweiterung ausgiebig getestet.

Intellijel Atlantix modulare Synthesizerstimme

Intellijel Atlantix kann als Eurorack-Oszillator-Modul mit Extras oder auch als vielseitige Eurorack-Synthesizerstimme bezeichnet werden. Die Oszillatorfunktionen sind die Kernkompetenz des Moduls, doch sind auch Filter, VCA, eine Hüllkurve, Verzerrer und sogar ein Trigger integriert. Das Modul wird dementsprechend auch als „All-in-One“-Lösung angepriesen.

Als komplette und komplexe Synthesizerstimme kann Atlantix auch für potenzielle Käufer von analogen Synthesizern wie Moog Mother, Behringer MS-1, Proton oder Majella Implexus interessant sein. Weil viele Synth-Verbindungen nicht gepatcht werden müssen, sondern bereits „normalisiert“ bestehen, bietet sich ein solcher Vergleich an. Atlantix wurde laut Hersteller nämlich vom Synth-Klassiker Roland SH-101 inspiriert, den sich auch der Behringer MS-1 Synthesizer als Vorbild genommen hat.

Wer sich mit Modularsystemen beschäftigt, ist nicht selten auf der Suche nach dem ganz besonderen Sound. Da spielt ein guter und vielseitiger Oszillator eine elementare Rolle. Atlantix eignet sich da als Kandidat, dessen Möglichkeiten hier besprochen werden sollen. Die ATLX Expansion bringt zusätzliche In- und Outputs mit.

Vorgeschichte

Das Modul ist Nachfolger des populären Atlantis-Moduls des kanadischen Modulherstellers Intellijel. Das Namensspiel mit dem X haben die Kanadier schon erfolgreich mit dem neuen Metropolix Sequencer-Modul und seinem Vorgänger Metropolis durchgezogen. Intellijel habe ich als Hersteller qualitativ hochwertiger und anspruchsvoller Module kennengelernt. Gearbeitet habe ich mit dem einfachen und gut klingenden uFold Waveshaper, dem bei Bedarf angenehm verzerrenden Outs-Modul sowie dem Mutamix-Mixer, der viele Möglichkeiten der Programmierung hat.

Nerdige Technik, klares, gutes Design und eine gewisse Sachlichkeit der silbergrau/schwarzen Bedienpanels gehen hier also mitunter Hand in Hand. Allerdings kann auch schon mal der Kopf beim Lesen des Benutzerhandbuchs rauchen. Das gilt auch für Atlantix, allerdings finde ich es sehr gut strukturiert und auch als PDF gut nutzbar. Einzelne Funktionsbereiche sind farblich markiert (siehe Bild), anschließend werden deren Komponenten im Detail erläutert. Hierzu kann man in einer Liste unter dem Bild auf den jeweiligen Bereich klicken.

Äußerer Eindruck

Atlantix ist 42 HP breit und bietet zahlreiche Buchsen, Slider, Drehknöpfe und auch Schalter. Vieles ist hier schon normalisiert, doch stehen auch 32 Patch-Punkte bereit. Als etwas Besonderes empfinde ich die zahlreichen Schalter (ich zähle 26 plus die Mod X/Y Drehknöpfe), die den Synthesizer auch ohne Patching wieder in andere Klanggefilde bringen können. Was mir bei Intellijel allgemein und Atlantix speziell auch gefällt, ist die Aufgeräumtheit der Patch-Punkt-Struktur. Ausgänge sind an der Einfärbung von den Eingängen zu unterscheiden, zudem ist alles gut beschriftet.

Der ATLX Expander ist ein 6 HP breiter passiver Expander, der rückseitig mit Atlantix verbunden wird. Er bietet weitere 16 Patch-Punkte. Dazu gehören Outputs für verschiedene Filter-Modi, je vier VCO A&B Schwingungsformen und Sub. Außerdem wird ein Ringmodulator mit X und Y Eingängen und Ring-Mod-Ausgang hinzugefügt, der voreingestellt mit Sinusschwingungen der VCOs gespeist wird.

Der Stromverbrauch ist mit 140 mA auf der +12 V Schiene und 138 mA auf -12 V durchaus moderat. Die Einbautiefe liegt bei 25 mm, das Modul ist ziemlich flach. Die Parallelen zum SH-101 werden auch äußerlich sichtbar, insbesondere in der Mixer-Sektion.

Was kann die Synthesizerstimme von Atlantix?

Atlantix ist eigentlich eine sehr gut ausgebaute monophone Synthesizerstimme. Atlantix hat zwei VCOs, Filter, Hüllkurve, VCA, Mixer und Modulationsrouter, die aber zumindest nicht primär darauf ausgelegt sind, komplett separat gespielt zu werden. Das zeigt sich schon daran, dass es links zwei V/Oct.-Eingänge Pitch A und Pitch B gibt, aber nur einen Gate-Input. Dabei kann VCO B auch per Schalter auf den Pitch A Eingang reagieren.

VCO A ist deutlich besser ausgestattet, VCO B ist eher Sparringspartner für FM, Sync oder als Lieferant eines gleichbleibenden Grundtons, kann auch auf LFO-Speed geschaltet werden und hat so grundsätzlich mehr Einfluss auf Modulationen als auf den ersten Blick gedacht (siehe unten). Die optionale VCO B Spike-Schwingungsform mit separatem Ausgang ist eine Rechteckschwingung, die durch ein fixes HP-Filter läuft und vom Buchla Easel inspiriert ist. Im Mixer kann noch Noise und ein Sub-Anteil hinzugemischt werden, außerdem Dreieck und Rechteck von VCO A sowie zwei Aux-Ins, die sich etwa nutzen lassen, um andere Schwingungsformen abzugreifen und in den Mixer einzuspeisen.

Beide VCOs verfügen über acht Oktaven Bandbreite (einstellbar mit einrastenden Oktavschritten) und zusätzliche Pitch-Feineinstellung. Das Zusammenspiel kann detailliert verändert werden, sowohl für Sync (Hard Sync, Soft Sync) als auch für FM (exponentiell oder Thru-Zero-Linear-FM als AC- oder DC-Variante) gibt es verschiedene Optionen. Kleine Änderungen der Detaileinstellungen haben oft eine große klangliche Wirkung.

Der Verlauf von Hard-Sync und Soft-Sync kann via Schalter von VCO B Saw oder Gate-Input bestimmt werden. Die Funktionsweise von Soft-Sync im Allgemeinen ist nicht eindeutig definiert. In Intellijel Atlantix dreht sich laut Handbuch die Schwingungsform von VCO A jedes Mal um, wenn der in Sync A gepatchte Oszillator den Nullpunkt in positiver Richtung überschreitet. In ersten Versuchen gelangen mir via Hard-Sync allerdings meist interessante Klänge. Es gibt zudem Einstellungen für Pulsbreite und PWM (hierfür ist als Modulationsquelle per Schalter VCO B Dreieck oder alternativ die Hüllkurve normalisiert).

Filter, Hüllkurve, Modulation und VCA

Die Klangmischung der Oszillatoren läuft anschließend durch eine komplexe Filtersektion des Intellijel Atlantix Synthesizers. Das Filter ist sehr variabel, es kann bei hochgedrehter Resonanz kräftig röhren. Es gibt verschiedene Filter-Modi:

Low Pass

Band Pass (jeweils 2 Pol/ 4 Pol)

High Pass (4 Pol)

Phase (zwei Notch-Filter mit resonantem Peak in der Mitte)

Der Phase-Modus ist neu und klingt besonders interessant. Dieser Filtertyp ist bereits von Intellijels größerem Cascadia Synthesizer bekannt. V/Oct.-Filter-Tracking via FM2-Slider ist mit dem Pitch A Eingang normalisiert. Mit weiteren normalisierten Modulations-Slidern lässt sich schnell Bewegung hereinbringen. Via Drive im Amp angedickt, kann das Filter besonders dreckig klingen. Der VCA bietet drei Drive Optionen: Symmetrisch, Asymmetrie und Bypass.

Die Hüllkurve hat klassische ADSR-Slider. Sie ist nicht nur als VCA-Hüllkurve verknüpft, kann auch als Filterhüllkurve dienen oder an anderen Stellen (teilweise invertiert) für Modulation eingesetzt werden. Für die Hüllkurve sind drei Geschwindigkeitsbereiche einstellbar. Somit sind sehr perkussive wie auch langsam modulierende Ergebnisse möglich (das Wort „mäandern“ geht mir auf die Nerven, fällt mir aber trotzdem in diesem Zusammenhang ein).

Mod X und Mod Y sind Modulationsquellen. Diese sind normalisiert: Mod X zu VCO A FM 1 Index, Mod Y zu VCF FM1. Besonders die Filter-FM-Optionen klingen interessant und sind nicht so oft bei Synthesizern zu finden. Mit den einrastenden Mod X und Mod Y Drehschaltern kann die Modulationsquelle detaillierter ausgewählt werden.

Neben verschiedenen Schwingungsformen inklusive S&H gibt es hier auch VCF, VCA oder Mix zur Auswahl. Damit sind Feedback-Punkte gemeint. Besonders interessant ist, dass der Ausgang auf bipolar oder unipolar geschaltet oder invertiert werden kann. So fallen die Ergebnisse schnell anders aus und man hat eine weitere Möglichkeit für Variationen in Live-Performances oder ganz exakte Sound-Programmierung im Studio.

Etwas überrascht war ich hingegen, dass es keine dedizierten Speed-Regler für Mod X und Y gibt, sondern beide auf den Pitch-Einstellungen von VCO 2 basieren. Man muss begreifen: VCO 2 ist als Modulationsquelle konzipiert und kann vom LFO- in den VCO-Mode umgeschaltet werden. Sample & Hold bzw. Track & Hold als Modulationsquelle stehen ebenfalls bereit, gesampelt wird typischerweise das interne Noise, optional aber auch ein gepatchter Eingang.

Praxis und Klang

Besonders praktisch fand ich den rot eingefärbten „Manual Gate Button“, um auch ohne angeschlossenes Keyboard Klänge triggern zu können.

Die Hüllkurve wird bei verschiedenen Gelegenheiten genutzt, nicht nur für den Amp, auch beispielsweise zur Steuerung der FM-Intensität. Oft kann beides verbunden werden und es ergeben sich sinnvolle Einstellungen. Manchmal geht diese „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“-Philosophie aber auch auf Kosten der Flexibilität.

Dass die Tonhöhe von VCO B typischerweise auch die Modulationsgeschwindigkeit von Mod X und Y bestimmt, ist vielleicht erst einmal eine Enttäuschung. Mit nur einem VCO kann man nun mal keine Schwebungen realisieren, die ich beim Sounddesign nicht unwichtig finde. Durch Zumischen des VCO B geht das zwar, aber dann schwingen Mod X und Mod Y eben auch mit der Oszillatorfrequenz und sind nur noch begrenzt zu gebrauchen, was insgesamt das potenzielle Klangspektrum reduziert. Auf der Habenseite steht dafür eine gute simultane Kontrolle über mehrere Modulationen gleichzeitig.

Ein Umschalten auf einen Frequenzbereich eine Oktave höher oder vom LFO zum VCO kann beispielsweise schnell mehrere Dinge gleichzeitig bewirken, weil Mod X und Mod Y gemeinsam betroffen sind und auf interessante Weise zusammenpassen. Außerdem ist es so leicht möglich, die Modulationsfrequenz der gespielten Tonhöhe folgen zu lassen.

Der Sound kann durchaus an den Roland SH-101 Synthesizer erinnern, Experimente klingen aber auch oft komplexer – wie aus dem Labor. Die vielen kleinen (und auch die großen Mod X und Mod Y) (Um-) Schalter sind es, die für mich einen Unterschied bzw. ein besonderes Feature von Intellijel Atlantix ausmachen, das man bei anderen Modulen eher selten findet. Berühmt hierfür ist etwa der Buchla Easel Synth.

In der Praxis ermöglicht dies schnelle Variationen des Klangs ohne Patching. Für meinen Geschmack hätte man die Schalter für noch interessantere Variationen im Stil des (deutlich größeren und teureren) Easels nutzen können. Allerdings hätte man dann noch einen „Anbau“, etwa mit einem weiteren (Complex) Oszillator und einem kleinen internen Sequencer, gebraucht. Letzteren hatte nicht zuletzt auch der Roland SH-101.

Alternativen zum Intellijel Atlantix Eurorack Modul

Im Vergleich mit anderen hochpreisigen und komplexen Oszillatoren hat Intellijel Atlantix, wie schon erwähnt, typische Synthesizer-Bestandteile wie Filter, Amp und Envelope bereits integriert. Gegenüber Make Noise DPO oder Spectraphon sind auch Atlantix‘ Regelmöglichkeiten als Oszillator zum Teil detaillierter (z. B. bezüglich FM und Sync). Diese können ihrerseits dagegen als „duale Oszillatoren“agieren und bieten, wie andere „komplexe duale Oszillatoren“ im Buchla-Stil, noch Wavefolding. Spectraphon beliefert als digitaler Oszillator auch noch mehrere Ausgänge mit Detuning-Optionen pro Oszillatorsektion.

Das Intellijel Atlantix Eurorack-Modul bietet nur den Spike Wave Out für VCO B, es sei denn, man kauft den Expander dazu, dann kann man mehrere Schwingungsformen beider VCOs abgreifen. Natürlich kann ich hier nicht alle anderen Eurorack VCOs auflisten und vergleichen, die es mit Atlantix aufnehmen könnten – das wäre vielleicht etwas für eine sich hier anschließende Diskussion. So mancher Vergleichskandidat, wie etwa eine Pittsburgh Modular Synthesizer Box, wird ja auch nicht mehr hergestellt.

Welchen Anreiz hat ein Atlantis-Besitzer, den 2 HP breiteren Atlantix zu kaufen? In Atlantis war der zweite VCO ebenso wenig engthalten wie die zweite Modulationsquelle, die S&H- bzw. T&H-Option und der Filter-Phaser-Mode.

Am Roland SH-101 angelehnt ist vor allem die Mixer-Sektion. Ähnliches ist auch beim Behringer MS-1 zu finden, dem Behringer-Clone des SH-101. Dieser liegt nicht nur bei etwa 1/3 des Preises und hat noch einige Extras. Er bietet aber auf der Klangerzeugungsseite weniger als Atlantix, etwa FM- und Sync-Features. Gegenüber konventionellen Synthesizern mit vielen Möglichkeiten bietet Atlantix vor allem den Vorteil eines sehr direkten Parameter-Zugriffs, Menü-Diving gibt es hier nicht.

Das gilt für Behringers Proton und Neutron durchaus auch. Der Proton bietet ein zweites verlinkbares Filter plus Waveshaping als Mehrwert, dafür fehlen die dedizierten FM- und Sync-Optionen.

Video zum Intellijel Atlantix Eurorack Modul