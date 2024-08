Test: Intellijel Designs Cascadia, semi-modularer Synthesizer

Intellijel's erster Desktop-Synthesizer

Mit dem Intellijel Designs Cascadia Synthesizer im Desktop-Format stellen wir euch heute eionen monophonen, semi-modularen Analogsynthesizer vor. Intellijel Designs steht für Qualität und ist bekannt für seine zahlreichen, hochwertigen Eurorack-Module und hat mit dem 4U Palette Case und dem 7U Performance Case, die wahrscheinlich beliebtesten Gehäuse auf dem Markt. Heute gehen wir mit dem kanadischen Hersteller gewissermaßen auf einen Ausflug in deren beheimateten Kaskadien. Mit dem bereits seit etwas mehr als einem Jahr erhältlichen semi-modularen Desktop-Synthesizer ‚Cascadia‘ schlägt Intelljel eine Brücke zwischen East Coast- und West Coast-Synthese.

Aufbau des Intellijel Designs Cascadia

Neben dem klassischen VCO-VCF-VCA-Prinzip finden wir hier auch einen Wavefolder, ein Low-Pass-Gate und einen Mixer zum Erzeugen komplexer Schwingungsformen. Außerdem scheint Intellijel mit Cascadia den Startschuss von der Eurorack-Welt in andere Sphären gewagt zu haben, denn während ich das hier schreibe, erscheint eine weiteres Desktop-Gerät, der Sequencer ‚Metropolix‘. Allerhöchste Zeit also für einen ausgiebigen Test. Zunächst erstmal die Spezifikationen von Cascadia im Überblick:

2 VCOs (einer mit Suboszillator)

1 Rauschgenerator

6-Kanal-Schwingungsform-Mixer

4-Pol Multimodefilter

2 Hüllkurvengeneratoren (einer davon ist eher ein komplexer Multifunktionsgenerator)

2 VCAs (einer davon auch als Low-Pass-Gate nutzbar)

umfangreiche Utility-Reihe (LFO, S&H, Ringmodulator, Slew/Envelope Follower, Attenuverter/Mixer, Multiple, Precision Adder, Signal Inverter, Bi-polar>Unity Level Shifter, Expression Control)

Wavefolder

Overdrive-Funktion

FX-Send/Return

MIDI-to-CV Interface

Lieferumfang des Desktop-Synthesizers

Cascadia wird mit 14 Patch-Kabeln (4x 10 cm, 4x 15 cm, 4x 30 cm, 2x 45 cm), einem USB-C- zu USB-A-Kabel, einem Intellijel-Kabelbinder und dem obligatorischen Netzteil mit Adaptersatz ausgeliefert. Im Shop kann man noch eine passende Tasche, eine Abdeckung und Metallseitenteile, beziehungsweise ein Rackmount-Kit, erwerben. Das Handbuch liegt zwar nur digital vor, muss aber an dieser Stelle hervorgehoben werden, da es sehr verständlich und informativ gestaltet ist.

Haptik Aufbau Verarbeitung

Mit knappen 2 kg und der Größe eines Laptops (348 x 246 x 66 mm) nimmt Cascadia nicht allzu viel Platz auf einem Tisch ein und lässt sich auch gut transportieren. Die Holzseitenteile finde ich persönlich sehr schick, passen aber für meinen Geschmack noch besser zu der ebenfalls erhältlichen weißen Variante. Auf der Bedienoberfläche fühlt sich alles tadellos an. Sowohl die Dreh- als auch die Schieberegler haben einen sehr angenehmen Widerstand. Die gerasterten Drehregler des Multimodefilters und die Oktavregler der Oszillatoren lassen sich fast schon etwas zu schwer bewegen und machen, wie der Rest, einen sehr hochwertigen Eindruck. Gleiches gilt für die Anschlüsse auf der Rückseite.

Anschlüsse des Intellijel Designs Cascadia

Neben den 101 Patch-Buchsen auf der Oberfläche finden wir auf der Rückseite noch folgende Audioanschlüsse: Kopfhörer- und Line-Ausgang, Line-Eingang und FX Send/Return mit einem Expression-Ausgang. Für MIDI stehen In-, Out- und Thru-Buchsen mit einem zusätzlichen USB-C-Port zur Verfügung. Letzteren benötigt man auch für die Konfigurations-App, zu der ich im Verlauf noch ein paar Worte verlieren werde.

Cascadia’s Bedienoberfläche

Die Anordung der einzelnen Module auf der Bedienoberfläche ist etwas unüblich und scheint erstmal etwas konfus. Hat man jedoch den Signalfluss begriffen, findet man sich schnell zurecht. Dieser wird übrigens in Form von Pfeilen auch deutlich gemacht. Zum einen zeigen sie, auf welche Buchse der jeweilige Ausgang normalisiert ist, zum anderen auf die Ziele von Modulationsquellen. Relativ unscheinbar, aber wichtig, sind die durchgezogenen und gepunkteten Linien. Die gepunkteten Linien zeigen immer eine Art Funktionsänderung an (z. B. Hard/Soft-Sync) an. Die durchgezogenen Linien sollen im Wesentlichen zur Orientierung dienen. Patch-Buchsen mit einem weißen Block um die Beschriftung, bzw. das Symbol, dienen als Ausgänge, ohne als Eingänge. Eingänge, die eine Art Sprechblase über sich haben, sind normalisiert und sind mit dem anliegenden Signal gekennzeichnet. Bipolare Fader erkennt man an der Markierung für den Nullpunkt, unipolare Fader sind dementsprechend ohne Markierung. Auch die Farben der Fader informieren über deren Funktion. Die weißen Kappen stehen für eine gewissen Parameterwert, während die grauen Kappen immer für die Intensität einer Modulation stehen. Eine weitere visuelle Hilfe sind die LEDs. Grün steht für einen positiven und Rot für einen negativen Wert, während Orange Gate- oder Trigger-Signale anzeigt. Zusammen mit der Rückseite setzt sich Cascadia aus insgesamt 14 Einheiten zusammen:

Die beiden Oszillatoren & der Schwingungsform-Mixer

Der Hauptoszillator (VCO A) von Cascadia hat eine Sync-, FM-, und PWM-Funktion und ist etwas komplexer aufgebaut als VCO B. Fangen wir bei dem Oktav- und Pitch-Regler an: Der Oktavregler umfasst 8 Oktaven und der Pitch-Regler 12 Halbtöne. Die 4 Trimmpotis um den Pitch-Regler dienen zum Nachjustieren. Die Kippschalter für TZFM/EXP (Thru-Zero FM und Exponentiell) und AC/DC wirken immer zusammen und sorgen für die zwei verschiedenen FM-Modi. AC/DC bezieht sich immer auf den TZFM-Modus. AC eignet sich besser für langsame Modulationen, DC ist dagegen akkurater bezüglich der Tonhöhe. Weitere Kippschalter sind für Hard/Soft Sync und die Phasenlage der Rechteckschwingung. Für alle Funktionen gibt es natürlich entsprechende Patch-Buchsen und Schieberegler. Die Ausgänge für VCO A findet man am Schwingungsform-Mixer. VCO B kann auch als LFO genutzt werden und sollte anhand des Bildes selbsterklärend sein.

Der Schwingungsform-Mixer erweitert das Klangpotential von Cascadia auch nochmal um ein Vielfaches. Es stehen 2 Eingänge zur Verfügung für externe Signale. Ist kein Kabel gesteckt, dienen die beiden darüberliegenden Schieberegler für den Ringmodulationsausgang und die Sinusschwingung von VCO A. Die anderen vier Fader regeln Rechteck- und Sägezahnschwingung von VCO A sowie dessen Suboszillator und den Rauschgenerator. Der Sub lässt sich nicht nur um 1 oder 2 Oktaven verschieben, sondern hat in Mittelstellung eine logische OR-Funktion. Diese führt dazu, dass der Suboszillator 2 Oktaven tiefer gestimmt wird und sich von einer Rechteckschwingung zu einer Pulsschwingung mit 75 % Pulsbreite bewegt. Der Rauschgenerator hat die Modi White, Pink und Alt. Im Alt(ernativ)-Modus können über das MIDI/CV-Modul 4 verschiedene digitale Klangquellen mit jeweils 3 Variationen gewählt werden: Cymbal Noise (3 verschiedene Tunings), Crunch Noise (3 Downsampling-Variationen), Crackles (3 Chaos-Variationen), Velvet Noise (3 verschiedene ‚Verdichtungen‘). Als letztes finden wir noch separate Ausgänge für Dreieck, Sägezahn und Rechteck von VCO A, den Rauschgenerator und die Summe sowie eine Soft Clip-Funktionen um Signale etwas anzusättigen.

Das Multimodefilter

Das Multimodefilter bietet 8 verschiedene Filtertypen: 1-, 2-, und 4-poliges Lowpass-, 2- und 4-poliges Bandpass-, ein 4-poliges Hochpass-, ein Notch- und ein Phasenfilter. Es gibt drei CV-Eingänge um die Filterfrequenz zu modulieren, von den eine bereits für Hüllkurve B und eine weitere für externes Keytracking normalisiert ist. Der vierte CV-Eingang ist für die Resonanz und ein weitere Eingang für externe Signale. Ebenso gibt es mehrere Ausgänge: die 4-poligen Tief- und Hochpassfilter sowie der eingestellte Modus können hier separat abgegriffen werden. Über einen Level-Regler lässt sich das anliegende Signal zusätzlich sättigen, bevor es gefiltert wird.

2 Hüllkurvengeneratoren mit vielen Extras

Cascadia ist mit zwei Hüllkurvengeneratoren ausgestattet, die normalisiert als VCA- und VCF-Hüllkurvengeneratoren funktionieren. Hüllkurve A kann wahlweise als ADSR- oder AHDSR-Hüllkurve genutzt werden. Es gibt 3 Modi für Zeitparameter: Fast, Medium und Slow. Im Fast-Modus kann die Hüllkurve ordentlich zuschnappen und ist hervorragend für perkussive Klänge. Im Slow-Modus sind Zeiten von bis zu 1 Minute möglich und kann über die Control-Funktion sogar noch verlängert werden. Letztere kann im Level-Modus für dynamischere Patches sorgen oder im Time-Modus eben Einfluss auf die Zeitwerte haben. Auch der Hold-Regler kann verschiedene Funktionen haben. Hier empfehle ich einen Blick in das vorbildliche Handbuch. Ein Retrigger-Eingang sowie Ausgänge für EOH (End of Hold), EOA (End of Attack) und die Hüllkurve selbst.

Hüllkurve B hat es wirklich in sich. Zum einen lässt sie sich auch als LFO oder Burst-Generator verwenden, zum anderen ist es auch möglich, über das Konfigurationsmenü (oder wahlweise gedrückte MIDI LFO-Taste beim Anschalten) einen chaotischen Sequencer (‚Entropic Sequence Generator‘) zu aktivieren. Im Hüllkurven-Modus stehen wahlweise eine AD-, AHR- oder loopbare AD-Hüllkurve bereit. Die Ein- und Ausschwingphasen betragen jeweils zwischen 2 Millisekunden und 5 Sekunden. Das Verhalten der Hüllkurve wird über einen Shape-Regler bestimmt. Für alle Regler stehen auch CV-Eingänge mit Attenuverter bereit. Zusätzlich gibt es einen Gate-/Sync-Eingang und zwei Ausgänge für die Hüllkurve selbst sowie einen EOF-Ausgang (End of Fall).

Als LFO lässt sich das Modul in den Modi Free, Sync und LFV (Low Frequency Vacillator) benutzen. Letzterer erzeugt eine zufällige Schwingung. Der Rise- wird hier zum Frequenz- und der Fall- zum Phasenregler. Mit Shape lässt sich stufenlos zwischen Sägezahn, Dreieck und invertiertem Sägezahn wählen. Im LFV-Modus haben die Regler relativ ähnliche Funktionen. Im Burst-Modus werden den Reglern logischerweise wieder andere Funktionen zugeteilt, die eben einem Burst-Generator entsprechen. Durch die Möglichkeit der Modulation der einzelnen Parameter, erhält man hier einen tollen Funktionsgenerator.

Und dann gibt es ja noch den bereits erwähnten Entropic Sequence Generator. Auch hier wird der Rise-Regler wieder zum Einstellen der Geschwindigkeit benutzt, beziehungsweise zum Teilen oder Multiplizieren bei genutzter Sync-Funktion. Mit Fall bestimmt man eine Länge zwischen 1 und 16 Steps für die Sequenz. Shape bestimmt einen Zufallswert der ausgepielten Noten. Ist der Regler geschlossen, bleibt die Sequenz immer gleich und je weiter man ihn öffnet, desto mehr zufällige Noten werden gebildet. Als Arpeggiator mit 3, maximal 4, Noten ist der Sequencer sehr gut zu gebrauchen. Möchte man längere, musikalische Sequenzen generieren, sollte man eher einen Quantisierer mit einbinden. Als weitere Modulationsquelle für beispielsweise das Filter, ist der E.S.G. aber auch sehr spannend. Der Push-Gate-Button kann hier übrigens wahlweise als Reset- oder Clock-Tap-Button verwendet werden.

Die Utility-Reihe

In der Mitte der Bedienoberfläche finden wir Utility-Reihe mit zahlreichen Patch-Punkten. Die Anordnung empfinde ich als sehr sinnvoll, so bleiben meistens die Drehknöpfe und Schieberegler gut erreichbar. Sehr einfach und klassisch gestaltet sind das Sample&Hold-Modul und der Ringmodulator. Der Slew-Limiter kann auch als Envelope-Follower dienen. Der Mixuverter lässt sich als 2-Kanal-Mischer, zum Duplizieren von Spannungen oder als Attenuverter- und Offset-Modul einsetzen. Der 3-fache bipolare LFO hat verschiedene Phasenlagen für die Ausgänge, von denen einer normalisiert zu den drei Multipliern ist. Dazu gibt es noch einen Summierer, einen Inverter und Bipolar/Unipolar-Konverter.

Intellijel zählt das Modul VCA B/LPF ebenfalls zu den Utilities. Dieses kann wahlweise als zweiter VCA, Tiefpassfilter oder in Kombination als Low-Pass-Gate genutzt werden. Somit lässt sich einer der Oszillatoren oder auch ein externer als zweite und vor allem separate (!) Stimme nutzen.

Sättigung, Verzerrung und Schwingungsformfaltung

Signale lassen sich mit Cascadia auf unterschiedliche Weisen sättigen oder verzerren. Die erste Möglichkeit im Signalfluss wäre beispielsweise die Soft-Clip-Funktion des Schwingungsform-Mixers. Ebenso kann das eingehende Signal am Filter über den Level-Regler verstärkt werden. Danach steht ein Wavefolder bereit, der als normalisierte Quelle die Sinusschwingung von Oszillator A hat und, ebenfalls normalisiert, über den Aux In des VCA A, gesteuert werden kann. Auch lässt sich das gefaltene Signal separat abgreifen. Am Ende der Kette finden wir noch einen Drive-Regler und eine weitere Soft-Clip-Funktion für die Summe. Bis auf den Wavefolder wirken sich die genannten Möglichkeiten zugleich subtil und angenehm auf das Ergebnis aus. Nutzt man mehrere oder alle der Optionen, kann Cascadia aber auch sehr aggressiv klingen.

Der MIDI/CV-Converter

Der integrierte MIDI/CV-Converter hat 8 Ausgänge für die gewandelten MIDI-Informationen: Pitch, Velocity, CC, Modulation, LFO, Gate, Clock und Trigger. Einige Ausgänge lassen sich auch konfigurieren. So lassen sich beispielsweise der synchronisierte LFO- und der Clock-Ausgang auch in der Frequenz teilen oder für den Rauschgenerator verschiedenen Modi auswählen. Diese und weitere Funktionen lassen sich auch in einer Konfigurations-App einstellen. Seit dem letzten Firmware-Update gibt es auch MPE-Unterstützung.

Send & Return

Über die Send/Return-Sektion lassen sich externe Effekte in den Signalfluss einarbeiten. Für den klassischen Einsatz gibt es Regler für Send, Return und Mix. In diesem Fall verbindet man i.d.R. den FX-Ausgang mit einem der beiden Mix-Eingänge. Natürlich lässt sich das Signal aber auch an jeden anderen denkbaren Patch-Punkt im Signalfluss einspeisen. Außerdem gibt es Kippschalter zur Auswahl zwischen Line- und Pedal-/Instrumentensignal und für eine Phasendrehung. In der Utility-Reihe gibt es sogar eine Möglichkeit, die Expression-Funktion, sofern vorhanden, eines Effektgerätes per CV zu steuern.

Beurteilung der Klänge

Cascadia beherrscht alles, was man sich von einem monophonen Synthesizer erwartet – und noch mehr. Über den Schwingungsform-Mixer lassen sich die verschiedenen Signale addieren, um neue Schwingungsformen zu erzeugen und auch die Optionen des VCOs sorgen für jede Menge Variation bereits in der Ausgangsquelle. Das hochauflösende Multimodefilter trägt ebenso dazu bei. Lediglich das Resonanzverhalten war mir oft schon etwas zu aggressiv, aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. Bässe und Leads beherrscht Cascadia wunderbar und vor allem mit einem Arpeggiator bekommt man sehr einfach beeindruckende Ergebnisse hin. Ebenso als Drum-Synthesizer ist Cascadia nicht zu unterschätzen. Mit Hilfe des Schwingungsform-Mixers und dem zweiten VCA sowie den knackigen Hüllkurven lassen sich Transienten wunderbar präzisieren. Die vielen alternativen Modi des Rauschgenerators sind nicht nur gut zum Erstellen von Drum-Sounds, sondern eignen sich auch für Drone-Patches oder als experimentelle Modulationsquelle.