Performance-Mixer im Desktop-Format

Der Intellijel Jellymix ist ein kompakter Stereo-Mixer im Desktop-Format. Intellijel ist eher bekannt für Eurorack-Module und die bisherigen Desktop-Formate (Metropolix und Cascadia) waren daher auch ganz klar in diesem Bereich anzuordnen. Mit dem Intellijel Jellymix sollen nun auch Musiker außerhalb des Eurorack-Kosmos angesprochen werden. Für wen der Stereo-Mixer interessant sein könnte und sich lohnt, wollen wir in folgendem Test herausfinden.

Kurz & knapp Was ist es? Intellijel Jellymix, kompakter Stereo-Mixer im Desktop-Format für Live-Performance Konzept: Analoger 5-Kanal-Stereo-Mixer mit Fokus auf Live-Performance statt klassischem Studioeinsatz.

Analoger 5-Kanal-Stereo-Mixer mit Fokus auf Live-Performance statt klassischem Studioeinsatz. Ausstattung: Tilt-EQs, zwei Aux-Sends, Master-Filter und Soft Clipping für kreatives Sounddesign.

Tilt-EQs, zwei Aux-Sends, Master-Filter und Soft Clipping für kreatives Sounddesign. Klang: Warm, druckvoll und musikalisch, mit überzeugenden Filtern und sehr gut klingenden EQs.

Warm, druckvoll und musikalisch, mit überzeugenden Filtern und sehr gut klingenden EQs. Einschränkungen: Kein klassischer 3-Band-EQ, keine Panorama-Regler und begrenzte Kanalanzahl.

Kein klassischer 3-Band-EQ, keine Panorama-Regler und begrenzte Kanalanzahl. Preis/Leistung: Hochwertig verarbeitet und klangstark, aber vergleichsweise teuer.

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Spezifikationen des Intellijel Jellymix

Der Intellijel Jellymix ist kompakt und übersichtlich. Wer sich CV-Ein- und -Ausgänge erhofft hat, wird zunächst etwas enttäuscht sein. Die fünf Kanäle des Mixers bieten zwar von Equalizer über Send-Effekte alles was ein kompakter Performance-Mixer benötigt, Patch-Buchsen sucht man jedoch vergeblich. Die Spezifikationen lesen sich wie folgt:

5 Stereo-Kanäle (einer davon als Hi-Z-Eingang schaltbar)

2 Aux-Wege pro Kanal (Pre-Fader, Post-Fader, Off)

Gain- (+26 dB) und Level-Regler pro Kanal

Hochpassfilter pro Kanal

Tilt-EQ pro Kanal

Mute-Funktion pro Kanal

Master-Sektion mit SVF-Filter (Hoch- und Tiefpass) und LED-Meter-Anzeige

Kopfhörerausgang mit wählbarer Quelle (Main oder Mute)

komplett analoger Signalweg

Lieferumfang

Im Paket des Jellymix befindet sich neben dem Stereo-Mixer selbst lediglich das dazugehörige Netzteil (12 V DC, 2,5 A).

Haptik & Verarbeitung

Der Intellijel Jellymix kommt in einem soliden Metallgehäuse, wiegt 1.400 g und hat Maße von 277 x 122 x 66 mm (B x T x H). Somit macht er einen sehr robusten Eindruck und die Verarbeitungsqualität entspricht den gewohnt hohen Ansprüchen von Intellijel.

Auch die Bedienelemente und Klinkenbuchsen fühlen sich allesamt hochwertig an. Haptisch ist der Widerstand für meinen Geschmack absolut perfekt und das Gerät macht auf mich einen sehr langlebigen Eindruck.

Anschlüsse des Intellijel Jellymix

Die 6,3-mm-Klinkenanschlüsse befinden sich alle auf der Rückseite. Die obere Reihe ist für jeweils die linken Ein- und Ausgänge gedacht, während sich unterhalb die rechten Ein- und Ausgänge befinden. Ausgänge sind hierbei mit einem schwarzen Quadrat hinterlegt. Einzig der Kopfhörerausgang ist ein einzelner Stereoausgang und ohne die genannte Hinterlegung. Ganz links befindet sich noch der 12-V-DC-Eingang mit einem Kippschalter zum An- und Ausschalten.

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Die fünf Eingangskanäle im Detail

Die fünf Stereokanäle sind, bis auf den erwähnten Hi-Z-Instrumenteneingang für Kanal 1, der über einen Kippschalter aktiviert werden kann, komplett identisch.

Beginnen wir ganz oben mit den Reglern Aux A und Aux B, über die Signale anteilig an die beiden Aux-Ausgänge geleitet werden, üblicherweise um Effekte einzubinden. Neben beiden Reglern befindet sich jeweils ein Kippschalter für die Optionen Pre (Signal wird vor Level und Mute abgegriffen), Off (Stummschaltung) und Post (Signal wird nach Level und Mute abgegriffen).

Über den Gain-Regler wird der Eingangspegel bestimmt und hier kann das Signal bereits ordentlich ‚heiß‘ gemacht werden. Eine Anhebung um bis zu 26 dB ist möglich.

Neben ihm sitzt ein weiterer Kippschalter, der ein Hochpassfilter aktiviert. Das Hochpassfilter bezieht sich dementsprechend auch nur auf das Eingangssignal und hat eine fixe Grenzfrequenz von 150 Hz bei einer Flankensteilheit von -6 dB pro Oktave.

Darauf folgt ein Equalizer, genauer gesagt ein Tilt-EQ. Dreht man den Regler nach links, werden die tieferen Frequenzen unterhalb von 810 Hz angehoben, während die Frequenzen oberhalb davon abgesenkt werden. Nach rechts gedreht passiert das dementsprechend umgekehrt. Der Regelbereich liegt bei +/-10 dB.

Links davon sitzt der nächste Kippschalter mit der Bezeichnung Main/Filter. Hier lässt sich bestimmen, ob das Signal durch das Master-Filter oder direkt zum Ausgang geleitet wird.

Als Letztes gibt es noch den Level-Regler und eine Mute-Taste. Über der Mute-Taste sind drei LEDs angebracht, die zur Überwachung des Eingangssignals dienen, noch vor dem Level-Regler und der Mute-Taste. Die beiden äußeren LEDs zeigen die Intensität des jeweils linken und rechten Kanals an. Sollte einer der beiden Kanäle übersteuern, leuchtet die mittige LED rot.

Soft-Clipping tritt übrigens an mehreren Punkten im Signalweg auf, nicht nur über den Gain-Regler. Über den Tilt-EQ, die Aux-Busse und die Summenausgänge kann man ebenso Sättigung hinzufügen.

Die Master- und Filter-Sektion im Detail

Den Platz ganz rechts auf der Bedienoberfläche teilen sich die Master- und Filter-Sektion. Die Master-Sektion hat zwei Drehregler, einen für den Kopfhörerausgang und einen weiteren für den Ausgangspegel. Über einen Kippschalter lässt sich bestimmen, ob am Kopfhörerausgang ebenfalls das Ausgangssignal anliegt oder nur die Signale der Kanäle, die auf stumm (Mute) geschaltet sind

Neben dem Main-Regler ist ein 2 x 6 LED-VU-Meter untergebracht, um den Ausgangspegel zu überwachen. Intellijel bezeichnet die Anzeige als VU-Meter, wobei es sich hier technisch eher um ein Peak-Meter handelt. Die obere, rote Leuchte zeigt den Pegel bei +19 dBu an, was zu einem Clipping führt. Die gelbe LED darunter zeigt +6 dBu an und die grünen LEDs abwärts immer weitere 6 dBu weniger (0 dBu, -6 dBu, -12 dBu, -18 dBu).

Das Master-Filter besteht aus einem seriell geschalteten Tief- und Hochpassfilter. Beide Filter teilen sich einen Q-Regler für die Resonanz, wobei sich über den Kippschalter daneben wählen lässt, ob man die Resonanz für beide (Mittelstellung) Filter gemeinsam oder separat einstellen möchte.

Das Tiefpassfilter arbeitet in einem Bereich von 5 Hz bis 22 kHz und das Hochpassfilter von 8 Hz bis 22 kHz. Beide Filter lassen sich per Kippschalter auch deaktivieren.

Der Intellijel Jellymix in der Praxis

Die Bedienung des Intellijel Jellymix ist selbsterklärend und dementsprechend einfach. Die Bedienelemente fühlen sich wirklich äußerst hochwertig an, allen voran die Mute-Tasten. Noch wichtiger ist es natürlich, dass beim Einsatz der Mute-Tasten kein Klickgeräusch entsteht, wofür gesorgt wurde. Ebenso konnte ich kaum Eigenrauschen feststellen.

Die Tilt-EQs lassen sich wunderbar live einsetzen und auch die Filter-Sektion ist durchaus nützlich. In der Praxis ergibt dann das kompakte Format plötzlich Sinn und warf meine anfängliche Skepsis über den Haufen. Der Jellymix ist weniger ein Studiowerkzeug als viel mehr ein Live-Performance-Tool.

Die fehlenden Balance-Regler sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass der Intellijel Jellymix für Live-Performance ausgelegt ist. Das soll die Performance begünstigen und ohnehin werden in vielen Clubs die Signale ganz oder teilweise mono summiert. Wenn die Abhöre und die genutzten Geräte es möglich machen, muss man eben schon vorher seine Signale im Panorama verteilen.

Wie klingt der Intellijel Jellymix?

Klanglich kann der Jellymix schon sehr stark eingreifen und wird somit auch zu einem richtigen Mixing-Werkzeug. Durch das Soft-Clipping erhält man ein warmes, analoges Klangbild und man kann seinen Synthesizern und Drumcomputern hiermit auch nochmal eine ordentliche Portion Drive hinzufügen. Das spart eventuell einen in der DAW mühselig eingerichteten Mixbus, um seine Produktion auch live glänzen zu lassen. Dann muss der Jellymix aber auch zur Musik passen und umgekehrt.

Die Tilt-EQs klingen für meinen Geschmack wahnsinnig gut und lassen sich hervorragend nutzen, um einen Mix schnell anzupassen. Auch die Filter-Sektion klingt super, bei aufgedrehter Resonanz hört man einen schönen Sweep, der aber nie zu aggressiv klingt. Bei einem einzelnen Filtermodul wünschen sich das zwar viele, würde aber als Master-Filter eher störend wirken.

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Allein auf weiter Flur – Alternativen zum Intellijel Jellymix

Sucht man nach einer Alternative oder einem Vergleich zum Intellijel Jellymix, so wird man nur im entfernteren Sinne etwas finden. Ein recht ähnliches Konzept verfolgt der Bastl Instruments Bestie. Er ist ebenfalls ein 5-Kanal-Stereo-Mixer und dabei noch kompakter und deutlich günstiger als der Jellymix. Dafür gibt es keine Aux-Sends und vor allem klanglich unterscheiden sich die beiden ebenfalls.

Am ehesten lassen sich noch Rotary-DJ-Mixer wie beispielsweise der Ecler WARM4 als konzeptionelle Referenz heranziehen, da auch hier Drehregler und ein musikalischer Mixing-Ansatz im Vordergrund stehen. Jedoch wird man im Bereich Rotary-Mixer entweder keine Aux-Sends bekommen oder befindet sich preislich nochmal direkt in einer anderen Liga – für weniger Kanäle.