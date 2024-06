Test & Interview: Keybird X1 Piano (Piano Lounge 15)

Das transportable Klavier

Das Keybird X1 ist ein neuartiges Klavier aus Dänemark mit zwei Besonderheiten: Erstens ist es ein Una Corda und zweitens ist es mit knapp 60 kg geradezu sensationell leicht. Und erstaunlich günstig ist es auch. Grund genug, das Instrument einem Test zu unterziehen.

Die Geschichte hinter dem Keybird beginnt mit dem Komponisten Lander Pinson, der während seines Kompositionsstudiums im belgischen Gent begann, sich für den Aufbau und Stimmung von Instrumenten, namentlich Klavieren, zu interessieren, worauf er in Dänemark Ingenieurdesign studierte. Da sein Studentenzimmer zu klein für ein normales Klavier war, schnitt er den mittleren Teil des Klangkörpers heraus und baute eine kompaktere und leichtere Version.

Mittlerweile arbeiten fünf Leute bei Keybird. Auf der Website bekennt man sich zu Werten der Nachhaltigkeit und verspricht eine transparente Kommunikation mit realistischen Erwartungen. Insgesamt ein sympathisches Startup. Bestellungen erfolgen direkt beim Hersteller, einen deutschen Vertrieb gibt es nicht, hingegen sind sie bei Keybird sehr bemüht, den Kontakt zu Besitzern herzustellen. Produziert wird in Dänemark, wobei davon auszugehen ist, dass einige der Zulieferer in Fernost beheimatet sind. Etwas anderes ist bei dem tiefen Verkaufspreis kaum denkbar. Die Lieferfrist beträgt ca. drei Monate.

Das Keybird X1: ein ungewohntes Klavier

Das X1 wurde als transportables Instrument entwickelt, was sich auch in der Breite niederschlägt: Mit einem reduzierten Tonumfang von 69 Tasten misst es genau 1 m und passt somit in die meisten Kofferräume herkömmlicher Autos. Zusätzlich sind Tasten und Mechanik mit wenigen Handgriffen demontierbar und können als getrennte Einheiten verstaut werden. Schön wäre noch ein passendes Flightcase, das vom Hersteller bisher nicht angeboten wird.

Das halboffene Design erinnert an Art Deco-Möbel mit diagonalen Schlitzen auf dem Verdeck der Mechanik, das sich mühelos abnehmen lässt. Ein unteres Verdeck gibt es übrigens nicht, ebenso liegen die oberen Saitenenden samt Stimmwirbeln stets frei. Und auf einen Tastendeckel wurde selbstredend auch verzichtet. Seitlich reichen die Tasten bis zum Gehäuserand ohne Backenklötze, wie sie bei anderen Klavieren verbaut sind. Das Haltepedal ist leicht nach rechts versetzt, was ungewohnt aussieht, sich aber gut spielen lässt. Die Klaviatur reicht vom Contra-E bis zum viergestrichenen c. Im Vergleich zu einer Standardtastatur mit 88 Tasten fehlen im Bassbereich sieben Halbtöne und im Diskant eine Oktave. Ob man sich daran stört, ist eine individuelle Frage. Ich selbst halte dies für einen gelungenen Kompromiss zugunsten der leichteren Bauweise. Außerdem lässt sich das Keybird aufgrund der tieferen Saitenspannung auch von Laien stimmen. Stimmhammer und App werden mitgeliefert.

Von perkussiv bis sanft

Der spezielle Klang des Keybird Pianos

Das Keybird ist auffallend leise, was in diesem Zusammenhang nur positiv gemeint ist, da Klaviere für den Heimgebrauch meistens zu laut sind. Der Ton mag etwas dünner sein als auf einem herkömmlichen Klavier, bei starkem Anschlag mit einer leicht drahtigen Note. Dennoch klingt es unmissverständlich nach Klavier, aber mit eigenem Charakter. Klanglich sehr ergiebig ist die Vorrichtung, einen Filz oder anderen Stoff zwischen Saiten und Hammerköpfe anzubringen. Je nach Dicke und Beschaffenheit des Stoffs sind die Klänge weicher und runder und bleiben dabei aber stets definiert. Die Dynamik ist insgesamt etwas kleiner als auf einem herkömmlichen Klavier, was bei den kompakten Maßen auch nicht anders zu erwarten wäre. Wie ich an anderer Stelle in der Piano Lounge beschrieb, hängt die Dynamik auch mit der Größe des Instrumentes zusammen. Beim Keybird störte mich dies nicht weiter, es ist ausreichend dynamisch und ausdrucksstark. Direktes Spiel mit den Fingern an den Saiten ist auch möglich, zumindest in den unteren und mittleren Lagen. Insgesamt empfand ich den Klang vertraut und neu zugleich. Das Keybird klingt zweifelsfrei wie ein Klavier und dennoch anders als alle anderen Klaviere. Das Una-Corda Design hat übrigens auch Auswirkungen auf die Mechanik: Die Hammerköpfe sind merklich schmaler und somit leichter. Die Spielweise ist ausgeglichen, präzise mit einer erstaunlich schnellen Repetition, wodurch sich das Keybird auch für klassische Musik empfiehlt, sofern man sich mit dem eingeschränkten Tonumfang arrangiert. Technisch betrachtet kann ich das Keybird ohne Vorbehalte allen Pianisten – von Anfängern bis Profis – empfehlen.

Interessant ist die MIDI-Schnittstelle, die man im Großen und Ganzen für drei Dinge nutzen kann: zum leise Üben, also als Silent-System, wobei dazu ein besonders dicker Filz mitgeliefert wird, der das Instrument auf ein beinahe unhörbares Niveau dämpft, zum automatischen Mitschreiben von Improvisationen und drittens als kreatives Mittel, um das Keybird mit externen Klangerzeugern zu mischen, z. B. mit einem breiten Pad eines Oberheim Synthesizers.

Interview mit dem Keybirdspieler Lukas Streich

Für diesen Testbericht bin ich in Berlin mit dem Musiker Lukas Streich verabredet, der seit ein paar Monaten ein Keybird zu Hause und auf der Bühne spielt.

Martin: Wieso spielst du ein Keybird Piano? Und wie hast du davon gehört?

Lukas: Mein Mitbewohner hatte in Kopenhagen davon gehört und war einer der ersten Besteller. Das Hauptargument war, dass es so leicht ist, so dass man es realistischerweise mit auf Tour nehmen kann. Zudem war der Preis für uns erreichbar. Dass es ein Una Corda ist und dass man es dementsprechend selber stimmen kann, ist ein weiterer Faktor, der es auch wieder zugänglich macht. Und ich finde auch in Verbindung gerade mit dem Filz-Sound, den ich auch auf anderen Klavieren gerne spiele, funktioniert das Una Corda sehr gut. Es wird dadurch ein bisschen dumpfer, aber durch die eine Saite auch wieder klarer. Und das funktioniert auch gerade live gut. Ein weiterer Vorteil ist die integrierte MIDI-Schnittstelle.

Wie würdest du die Musik beschreiben, die du damit machst?

Schon so im Bereich Ambient Neoklassik angesiedelt. Sehr minimalistisch, sehr ruhig, sehr leise, manchmal mit Gesang. Meistens noch mit weiteren elektronischen Elementen, die ich dank MIDI mit dem Keybird layern kann.

Wie fühlt sich ein Keybird im Vergleich zu einem anderen Klavier an?

Ich finde, dass die Dynamik ein bisschen zusammengestauchter ist, vor allem im unteren Bereich. Wenn ich auf einem anderen Klavier sehr leise spiele, habe ich noch etwas mehr Spielraum. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an der Una Corda Bauweise liegt, ich habe da jetzt keinen Vergleichswert. Nach oben ist der Dynamikraum vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt, aber das fällt bei mir nicht so auf, weil ich mich da nur selten bewege. Das Keybird klingt sehr direkt, weil man so nah an den Saiten sitzt.

Was sagen denn die Tontechniker, wenn du damit auf der Bühne ankommst?

Erstmal ist die Faszination immer groß gewesen, aber die Rückkopplung ist auf jeden Fall noch ein Problem. Wir sind noch in der Experimentierphase. Die besten Erfahrungen machten wir mit zwei DPA-Klemm-Mikrophonen, die nah an den Saiten ausgerichtet sind. Zusätzlich habe ich mit einem Kontaktmikro von hinten rumprobiert, aber das ist noch nicht ausgereift. Bezüglich Feedback waren die DPA-Mikes bis jetzt die beste Lösung. Als Ergänzung wären Tonabnehmer sinnvoll, um die Frequenzen wieder aufzufüllen, die man feedbackmäßig aus den Mikros rausziehen muss.

Wie stimmst du das Instrument?

Die Leute von Keybird empfehlen eine App, die kostenlos ist. Kurz gesagt, stimmt man in den mittleren Lagen genau nach der App, dann gibt es eine obere Zone, in der man Stück für Stück ein bisschen höher stimmt, als vom Stimmgerät angezeigt, und eine Zone unten, in der man Stück für Stück tiefer stimmt. (Gespreizte Stimmung, Anm. der Red.) Und das funktioniert ziemlich gut. In den tiefen Lagen ist es ein bisschen einfacher, weil mehr Spielraum ist. Es kommt darauf an, wie viel Ruhe und Zeit man sich nimmt, vor dem Konzert im nervösen Zustand ist es nicht so einfach.

Wie ist der Kontakt zur Firma Keybird?

Der war sehr persönlich und direkt. Kürzlich haben sie ein Forum aufgesetzt für alle Besitzer eines Keybird, von denen es jetzt um die 100 gibt. Sie kümmern sich um ihre Kunden und fördern eine offene Community.

Videos zum Keybird X1 Piano

