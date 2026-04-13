Neue Features für besseres Mastering

iZotope Tonal Balance Control 3 ist ein neues Analyzer-Tool, das beim Erstellen professioneller Masters hilft und nun mit vielen neuen Möglichkeiten wie zusätzlichen Darstellungen, Capture-Funktion, Standalone-App und internem Equalizer ausgestattet ist.

Kurz & knapp Was ist es? iZotope Tonal Balance Control 3, Analyzer-Software zur Analyse und Optimierung von Frequenzverteilungen im Mastering-Prozess. Analyse & Referenz: Vergleich von Mixes mit Zielkorridoren, basierend auf Genre- oder individuellen Referenz-Tracks.

Vergleich von Mixes mit Zielkorridoren, basierend auf Genre- oder individuellen Referenz-Tracks. Neue Features: Standalone-App, Capture-Funktion und Difference-Ansicht erweitern Workflow und Visualisierung.

Standalone-App, Capture-Funktion und Difference-Ansicht erweitern Workflow und Visualisierung. Interner EQ: Erstmals integrierter, vollparametrischer Hybrid-EQ mit dynamischer Sektion zur direkten Klangbearbeitung.

Erstmals integrierter, vollparametrischer Hybrid-EQ mit dynamischer Sektion zur direkten Klangbearbeitung. Target-Management: Eigene Referenzen erstellen, kombinieren und in Library organisieren, inklusive Target-Blending.

Eigene Referenzen erstellen, kombinieren und in Library organisieren, inklusive Target-Blending. Praxisnutzen: Präzises visuelles Feedback erleichtert den Weg vom Mix zum professionellen Master und ergänzt Ozone und Neutron sinnvoll.

Bewertung Izotope Tonal Balamce Control 3 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

iZotope Tonal Balance Control 3: Einführung

Die Tonal Balance Control Tools von iZotope dienen von je her einer Analyse eines Mixes und dessen Frequenzgewichtungen, die typischerweise nach dem Mixing erfolgt. Im Mix kümmert man sich meist um die Verhältnisse der Lautstärken zueinander, gewöhnt sich aber manchmal an eine ungünstige Frequenzverteilung (z. B. wegen einer nicht optimalen Abhörsituation).

Tonal Balance Control 3 erlaubt ein manuelles Anpassen an und ein Vergleichen mit Frequenzkurven von Referenz-Songs, die auf Basis einer Sammlung mehrerer Tracks eines Genres (oder auf Basis der Analyse eines einzelnen Songs) herangezogen werden. Dabei wird die Referenz auf verschiedene Weisen als eine Art Zielkorridor dargestellt. Für Korrekturen kann bzw. konnte man bisher sowohl iZotope-Produkte (mit teilweise besonders guter Einbindung, z. B. Neutron) als auch beliebige Drittanbieter-Tools nutzen. Die neue Version von Tonal Balance Control beinhaltet mit einem EQ nun erstmals ein eigenes Tool zur Klangkorrektur.

Die Produkt- und Preispolitik von iZotope ist nicht immer leicht zu durchschauen. So gehörte Tonal Balance Control in Vorgängerversionen zu Neutron oder/und Ozone, Tonal Balance Control 2 war 2025 sogar kurz kostenlos erhältlich und ist aktuell auch Teil von Ozone 12 Advanced.

Eine Frage an den iZotope Support Bot, ob Tonal Balance Control 3 nun oder zukünftig auch zu Ozone 12 Advanced gehört, konnte dieser zunächst nicht beantworten. Mit etwas Verzögerung kam dann jedoch die Information, dass dies nicht geplant sei und TBC 3 als eigenständiges Produkt etabliert werden soll. Neben dem Einzelkauf lässt sich Tonal Balance Control 3 auch im Rahmen eines iZotope Pro Abonnements mieten.

Installation von Tonal Balance Control 3

iZotope Tonal Balance Control 3 wird erstmals nicht nur als Plug-in, sondern auch als Standalone-App installiert. Die Installation im Test klappte gut, verlief aber etwas unkonventionell. Die Seriennummer konnte ich zunächst nicht via Native Access, sondern nur via iZotope Website registrieren. Dort wurde der Download des iZotope Product Portals für die weitere Installation empfohlen, man bot alternativ einen Download eines Plug-in Installers an. Meine bereits zuvor installierte iZotope Product Portal App zeigte mir aber das registrierte Tonal Balance Control 3 Produkt nicht an. Also wählte ich den Weg über den konventionellen Installer. Nachdem ich das Tonal Balance Control 3 Plug-in mit diesem installierte, konnte ich es öffnen, zudem war es bereits autorisiert und erschien in meinem Native Access Account.

Die Standalone-App von TBC 3 kann Audio von Apps aufnehmen, benötigt hierzu auf dem Mac aber zunächst eine entsprechende Rechtefreigabe in den Systemeinstellungen.

Randnotiz: Mein via Native Access autorisiertes Ozone 12 Advanced wurde vom iZotope Product Portal nicht als autorisiert erkannt, nur von Native Access, das dann auch Tonal Balance Control 3 in meinem Account anzeigte.

Was ist neu, was ist möglich?

iZotope Tonal Balance Control 3 soll die Transformation eines ersten Mixes zum fertigen, release-fähigen Master leichter machen. Das Grundprinzip habe ich in der Einführung schon skizziert, die Neuerung einer Standalone-App beim Thema Installation erwähnt.

ANZEIGE

Um ein Hin- und Herwechseln zwischen DAW und Apps wie Apple Music oder Spotify unnötig zu machen, kann man jetzt via „Capture“-Button das „Systemaudio“-Signal des Computers und beliebige Referenz-Tracks aufnehmen. Im Plug-in lässt sich stattdessen via Capture ein von der DAW eingehendes Audiosignal einfangen.

Darüber hinaus gibt es in TBC 3 vor allem mehr neue Möglichkeiten in Bezug auf die Referenzkurven bzw. die sogenannten Targets. Diese lassen sich in Tonal Balance Control 3 direkt aus Audiofiles oder ganzen Ordnern generieren. Zudem ist es möglich, „Legacy“-Targets von der Vorversion zu importieren.

In einer neuen Library kann man Target-Kurven verwalten und organisieren, neu erstellte Custom-Inhalte sind danach sofort im Ozone 12 Master Assistant oder Neutrn Mix Assistant verfügbar, das konnte ich im Test überprüfen.

Laut iZotope ist TBC 3 nun mit mehr Genres bzw. auf der Basis hunderter analysierter Stücke berechneten Zielkorridorkurven ausgestattet. Genres wie Classic Hip Hop, Punk Rock, K-Pop, Drum & Bass, Reggae, Reggaeton, Jazz und Vocal Jazz gehören dazu.

Oben links im GUI gibt es dazu einen neuen Target-Blender Button, um zwei Referenzkurven miteinander verschmelzen zu können. Das Ergebnis lässt sich zwischen zwei Vorbildern prozentual skalieren und als neues Target speichern.

Anzeigen

Für die Darstellung des Zielkorridors gibt es in iZotope Tonal Balance Control 3 jetzt drei statt zuvor zwei Anzeigeoptionen. Die bisherigen Ansichten Broad (mit vier Bändern im Stil eines Multiband-Kompressors) und Fine (als feinere Zielkorridorkurve) sind (ohne die bisherige Namensgebung) weiterhin vorhanden und werden um die „Difference“-Ansicht ergänzt.

Die Difference-Ansicht macht es besonders leicht, die Kurven des neuen internen EQs so anzupassen, dass sie passend gegensteuern, wobei man auch in den anderen Ansichten gut arbeiten kann.

Übrigens: Das EQing veränderte im Test nicht die weiße Linie des aktuellen Signals. Alternativ konnte ich mir auch eine EQ-Kurve von Ozone 12 anzeigen lassen.

Die leicht versteckte Crest Faktor-Anzeige oben links (die es schon in der Vorversion gab) zeigt, wie dynamisch oder wie komprimiert das Low End Signal ausfällt.

Unten lässt sich nun (neu) ein Bereich „Extra Meters“ mit den Bereichen Vocal Balance, Dynamics und Stereo Width einblenden. Damit nähern wir uns zwar Optionen von Ozone 12 Advanced mit KI an (siehe unten), doch arbeitet man in TBC 3 ja manuell und braucht schon noch externe Tools bzw. kann nur den internen Equalizer nutzen, um korrigierend auf die im Bereich der „Extra Meters“ angezeigten Fakten einzuwirken.

Ein neuer interner EQ

War Version 2 von Tonal Balance Control bislang ein reines Messtool, beherbergt die neue Version nun die Möglichkeit, den Klang zu verändern. Der interne Hybrid-EQ ist vollparameterisch und bietet verschiedene Charakteristiken mit Unterkategorien:

Bell (mit Bell Proportional Q, Vintage, Band Shelf)

Low Shelf und High Shelf (beide mit Analog, Resonant, Baxandall und Vintage),

Highpass und Lowpass (beide mit Flat, Resonant, Brickwall).

Zudem kann eine Dynamic-Sektion im EQ aktiviert werden. Als Parameter gibt es dabei lediglich den einstellbaren Threshold sowie die Wahl zwischen Upward Expansion und Downward Compression, um eben die Dynamik zu vergrößern oder zu verkleinern.

Man bekommt also, zumindest bezogen auf das EQ’ing, eine an Ozone 12 Advanced angelehnte Ausstattung

Einsatz von Tonal Balance Control 3

In der Praxis gibt es viele Szenarien, wie man TBC 3 besser als Version 2 einsetzen kann. Hier einige Beispiele:

Die neue Capture-Funktion macht die Arbeit mit dem Plug-in leicht. In der Standalone-App kann man aber auch ohne Nutzung von Capture schnell mal testweise überprüfen, wie gut professionell gemasterte Lieblingstracks von Lieblingsartists in die Preset-Korridore von Tonal Balance Control 3 reinpassen.

Auch in der DAW kann man mit Hilfe von TBC 3 Referenztracks einspeisen. Ich finde die Capture-Funktion klasse, aber manchmal ergibt es mehr Sinn, den Vorbildtrack direkt via DAW einzufangen – und nicht von Playern via z. B. Spotify, die evtl. weitere Anpassungen beinhalten.

Man kann Tracks einer EP oder eines Albums schneller miteinander vergleichen.

Wenn ein Genre in der Referenzliste fehlt, lässt sich sehr leicht eine eigene Referenz aus einer Sammlung von Tracks erstellen.

Mit Hilfe des Target Blenders kann man sich genau an einem Track orientieren, aber auch noch dezent eine Genre-Referenz einfließen lassen.

Im Test habe ich spaßeshalber mal einen viertaktigen Drumloop zuerst in eine Referenz gewandelt und danach mit sich selbst verglichen. Dabei bewegte sich die Ergebniskurve oft überraschend nah an den Grenzen des Referenzkorridors anstatt genau in der Mitte, wobei die enge, kurvenförmige Darstellung (entsprechend der ehemaligen „Fine“-Einstellung) am ehesten eine genaue Übereinstimmung angezeigt hat.

Konkurrenz und Alternativen

Der Vergleich mit Referenz-Tracks in Limitern und Match EQs als Alternative ist oft mehr an einen konkreten Vorbildtrack bzw. einer Frequenzkurve angelehnt. Der Vergleich mit einem weiter gefassten Zielkorridor auf Basis vieler analysierter Tracks wie in TBC 3 erscheint mir da in der Praxis sinnvoller.

Ein Grund ist, dass so z. B. auch Tracks mit unterschiedlicher Tonart einbezogen werden können. Es wäre sicher auch nicht schlecht, sich grundsätzlich über die Tonart des eigenen Tracks Gedanken zu machen und sie bei Vergleichen einzubeziehen, was momentan, wenn überhaupt, selten irgendwo thematisiert wird – und auch in TBC 3 allenfalls manuell möglich ist. Auch eine unterschiedliche Dosierung von Schlagzeug, Bass, Gesang und Pausen etc. kann ein Vergleichsergebnis verfälschen.

Mit Ozone 12 und Neutron 5 liefert iZotope selbst Konkurrenzprodukte, die sich aber auch mit TBC 3 ergänzen, dementsprechend sind sie auch Teil der iZotope Pro Subscription. Die Möglichkeiten der Anpassung an einen Referenz-Track gehen in beiden deutlich über die Möglichkeiten von TBC 3 hinaus, weil es dort mehr Werkzeuge zur Klangbearbeitung gibt. Zudem verfügen beide über eine KI-gestützte Anpassungsoption an Vorbilder und Korridore, die ebenfalls Targets heißen, ähnlich verwaltet werden und auf in TBC 3 erstellte Custom Presets zugreifen können.

Während Ozone zwar auch manuelle Anpassungen der Bearbeitung in Richtung Target auf der Basis der von der KI erstellten Einstellungen erlaubt, hat man in TBC 3 für solche Anpassungen einen etwas besseren visuellen Vergleich mit dem Zielkorridor.

Als weitere Alternative bietet FabFilters Pro Q 4 ebenfalls detaillierte EQ-Optionen und dank der Match EQ-Option sowohl Analyse als auch automatische oder manuelle Anpassung an ein Vorbild, jedoch nur bezogen auf die EQ-Kurve und ohne „Korridor“, dafür aber mit mehr und komfortableren EQ-Bedienoptionen.

Logics Match EQ bietet immerhin auch eine „Glättung“ von Korrekturen an.