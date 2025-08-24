TEST: J Rockett Blue Note Select, Overdrive Pedal

Fantastischer Look trifft edlen Sound

Das J Rockett Blue Note Select ist ein Low-Gain-Verzerrer, der wunderbar organisch auf die Feinheiten des Spielers reagiert.

Die ersten 5 Minuten mit dem J Rockett Blue Note Select

Packt man das J Rockett Audio Designs Blue Note Select aus, erwartet man erst einmal keine ästhetisch herausragenden Überraschungen, auch wenn Profis den Sound dieses Pedals sehr zu schätzen wissen. Wenn man sich mit J. Rockett Audio Designs schon etwas auseinandergesetzt hat – was durchaus sein kann, denn sie haben mit dem Archer das womöglich beliebteste Klon-Clone jeher auf den Markt gebracht –, weiß man, dass es von diesem Pedal eine originale Version gibt: das Blue Note Pro. Und dass dieses, sagen wir mal, eher gewöhnungsbedürftig ausgesehen hat. Auch der unscheinbare Karton macht keine großen Hoffnungen. Umso größer die Überraschung, wenn man das kleine Schätzchen dann tatsächlich auspackt.

Lieferumfang & erster Eindruck

Genau: klein! Was nämlich als Zweites auffällt, ist, dass das J Rockett Blue Note deutlich kompakter ist als sein Vorgänger. Was einem jedoch vor dieser Erkenntnis schon fast Freudentränen in die Augen schießen lässt, ist der Look! Der Farbton des blauen Finishs ist atemberaubend, das komplette Design des Overdrive-Pedals ein wahrer Hingucker – chapeau! Auch das Gewicht und die Haptik suggerieren direkt, dass man es hier mit Qualität zu tun hat. So sollte das auch sein bei einem Boutique-Verzerrer. Nur die Ecken sind etwas scharfkantig – hier also Vorsicht walten lassen.

Der Lieferumfang ist schnell geklärt: nichts! Dem Pedal liegt absolut nichts bei (zumindest unserem Testgerät). Das finde ich ein wenig schade, da das Pedal über keine Gummifüße verfügt. Die hätte man wenigstens beilegen können … Da ich die kleine blaue Kiste allerdings ohnehin mit Velcro auf dem Board befestigen würde, stört es mich persönlich nicht.

Alles auf einen Blick:

Low-Gain-Overdrive

V2-Version des „Blue Note“-Pedals

Custom-made Drehregler

True-Bypass

Regler: Volume (interagiert mit dem Gain-Regler), Gain, Tone (Einstellung der Brillanz), Fat (bestimmt Anteil an tiefen Frequenzen)

Schalter: Hot Switch (mehr Gain und tonale Flexibilität), Bypass

Fußschalter: Effekt-Bypass

LED: Effekt an

Ein- und Ausgang: 6,3 mm Mono-Klinke

Stromaufnahme: 20 mA

Stromversorgung via 9-V-DC-Netzadapter (2,1 x 5,5 mm Hohlstecker, Minuspol innen)

Abmessungen (B x T x H): 73 x 108 x 51 mm

Gewicht: 500 g

Handmade in USA

Line Check

Das J Rockett Blue Note Select ist ein Low-End-Overdrive, somit ist nicht zu erwarten, dass es deinen Fender Twin in ein Metal-Monster verwandelt. Drückt man den Bypass-Switch, bekommt man jedoch direkt zu spüren, wozu das Pedal fähig ist. Die Blues-Licks kommen von ganz allein – und es kann auf jeden Fall sehr gut klingen, so viel sei gesagt! Ich behaupte nach den ersten 5 Minuten: Der Sound steht dem tollen Design in nichts nach. Schauen wir doch mal genauer hin, ob sich das auch im Detail bewahrheitet.

Facts & Features

Wie oben schon erwähnt, ist das J Rockett Blue Note Select eine V2 des originalen Overdrive Pedals, dem J. Rockett Blue Note Pro. Dieses besaß seinerzeit schon einen Hot Switch, der auch beim Blue Note Select wieder zu finden ist. Das ist deshalb interessant, da es zwischenzeitlich auch mal eine überarbeitete Version in silbernem Gehäuse gab, das Blue Note Tour – das den Hot Switch vermissen ließ. Die aktuelle Version wurde dahingehend geupdatet, dass wir mittlerweile ein viel ansprechenderes Design bekommen, von dem ich am Anfang ja schon genügend geschwärmt habe.

Das beinhaltet auch Custom-Potiknöpfe und „Feel Upgrades“, laut J. Rockett Audio Designs. Zudem gibt es soundliche Updates sowie eben den besagten Hot Switch, der bei der Vorgängerversion ja gefehlt hat. Im Kern haben wir es beim Blue Note Select mit einem klassisch aufgebauten Low-Gain-Overdrive zu tun. Ganz simpel kommen die Einstellmöglichkeiten mit Volume, Gain und Tone Reglern daher. Zusätzlich bietet der Hot Switch mehr Gain und mit dem Fat-Regler hat man eine zusätzliche Instanz zum Tone-Shaping.

Die Regler des J Rockett Blue Note im Detail

Volume: Regelt die allgemeine Ausgangslautstärke

Tone: Regelt das Top-End. Arbeitet zusammen mit dem Fat Regler.

Gain: Regelt Overdrive und fügt etwas Kompression hinzu, um ein besseres Spielgefühl zu erzielen.

Fat: Regelt die Tiefmitten. Arbeitet zusammen mit dem Tone-Regler.

Hot Switch: Der „Hot Switch“ bietet zwei unterschiedliche Gain-Stufen.

Das J Rockett Audio Designs Blue Note Select – der Sound

Kommen wir nun endlich zum spannenden Teil, nämlich wie das Teil eigentlich klingt. Im heutigen Test vertraue ich auf meine Heritage Prospect, quasi eine 335 mit etwas kleinerem Body. Die Gitarre geht direkt in unser Testgerät. Von dort wandert das Signal in ein Fractal FM9, das die Kopie eines Suhr Badger 18 geladen hat. Aufgenommen wird das direkte Signal durch ein RME Fireface 802 in Ableton Live 12. Bearbeitet wird nichts.

Für alle die jetzt sagen: Jaaaa, ein Pedal vor einen Modeler hängen – das kann ja nichts werden, diese digitalen Kisten kommen mit analogen Zerrpedalen im Frontend doch gar nicht klar?!?! Doch, tun sie – und zwar sehr gut! Gerade Fractal wurde speziell dafür entwickelt Signale genau wie ein analoger Gitarrenverstärker zu verarbeiten und erkennt sogar den Widerstand der angeschlossenen Gitarre.

12 Uhr Check

Wie schon erwähnt, versteht sich das J Rockett Blue Note Select als Low-Gain-Overdrive. Erwarten sollte man also Sounds im Breakup-Bereich oder auch um verzerrte Sounds weiter zu pushen. Wir starten als Erstes mit allen Reglern auf 12 Uhr. Nur der Volume-Regler wird so positioniert, dass wir quasi keinen Lautstärkesprung haben. Der Hot-Switch ist unten, sprich im niedrigeren Gainsetting. Am Anfang hört ihr den reinen Amp-Sound auf dem Neck-Pickup mit dem Pedal im Bypass. Ein nahezu geräuschloser Bypass-Switch ist der erste Pluspunkt! Danach wird man von einem wunderbar warmen, satten Sound umarmt, der den Anschein macht, nicht mehr Gain zu haben als ohne Pedal.

Das liegt jedoch nur an der Dynamik, denn mit etwas beherzterem Anschlag bekommt man hier mehr als ohne das Blue Note Select. Klanglich wirklich erste Sahne! In den unteren Mitten vielleicht ein wenig zu dick, aber genau dafür hat man ja den Fat-Regler. Somit wird es auch als „Always On“ Pedal sehr gute Dienste verrichten.

Fat Regler

Checken wir als Nächstes den Fat-Regler des J Rockett Blue Note, der ja die Tiefmittenregion verwaltet. Hierfür belassen wir alle Settings gleich und bleiben auf dem Neck-Pickup der Semi-Hollow. Wir starten mit dem Fat-Regler im Linksanschlag und gehen über die 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr Stellungen bis zum Rechtsanschlag. Somit nimmt der Tiefmittenanteil im Zuge des Klangbeispiels zu. Hier merkt man, wie effektiv dieser Parameter ist und wie viele Reserven das Pedal im Low-End hat. Ein absoluter Gamechanger, was die klangliche Flexibilität angeht. Damit bekommt man auch den dünnsten Gitarrensound noch rund, wunderbar. Würde man den Regler übrigens auf ca. 11 Uhr stellen, hätte man nahezu keine Veränderung im Low-End.

Overdrive-Check

Dreht man den Gain-Regler weiter auf, kommt man dann endlich ins wunderbare Overdrive-Land. Wir wechseln auf den Bridge-Pickup und drehen den Gain-Regler auf ca. 13 Uhr, was uns einen warmen dynamischen Rhythm-Sound gibt. Tone steht bei 12.30 Uhr, Fat bei 11 Uhr. Am Anfang hört ihr wieder das Bypass-Signal. Die Obertöne, die dieses Pedal erzeugt, ohne harsch zu klingen, sind wirklich traumhaft. Kickt man den Hot Switch rein, so bekommt man den gleichen Sound mit mehr Power und Gain, aber trotzdem perfekt abgestimmt. Super!

Dreht man den Gain voll auf und Tone und Fat noch ganz leicht zurück, bekommt man ein fantastisches Classic-Rock-Brett! (Hot-Switch aktiv) Auch hier sei angemerkt, dass man mit dem Fat-Regler noch hervorragend eingreifen könnte, z. B. um unterschiedliche Gitarren aneinander anzupassen oder um dem etwas zu dick auftragenden Amp mehr Durchsetzungsvermögen zu verleihen.

Was mit dem Tone- und Fat-Regler noch alles möglich ist, versuche ich im letzten Beispiel zu demonstrieren. Hier haben wir einen angecrunchten Rhythm-Sound, der über wenig Low-End verfügt, um sich im Mix durchsetzen zu können, aber für den Solo-Part eventuell nicht genügend Präsenz hat. Mit dem Blue Note Select haben wir hier die Möglichkeit, mittels Tone-Regler dem Sound die nötige Spritzigkeit zu verleihen, aber gleichzeitig etliches an Low End hinzuzufügen, um einen satten vintage Blues-Lead-Sound zu erzeugen.