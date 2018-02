Test: JBL Eon One Pro – Akku-Säulen-PA

JBL Eon One Pro im Amazona Test. Die ersten Akku-betriebenen Säulen-PAs haben in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt und sie versprechen neben der Stromunabhängigkeit vor allem mehr Reichweite bei gleichzeitig kompakten Ausmaßen. Vor etwas weniger als zwei Jahren hatte JBL bereits die erste Version dieser Kompakt-PA auf den Markt gebracht, die mein Amazona-Kollege Armin Bauer ausführlich gestestet hat. Nun hat Eon One ein Pro im Namen und kostet etwa 500 Euro mehr als der immer noch erhältliche Vorgänger. Die größte Änderung ist dabei der integrierte Akku, mit dem die Eon One Pro nun für bis zu sechs Stunden stromunabhängig betrieben werden kann, doch auch der integrierte Mixer hat ein paar Neuerungen erhalten. Ob sich der Aufpreis lohnt und ob die kleine Säulen-PA auch klanglich zu überzeugen weiß, der Testbericht wird es zeigen.

Erster Eindruck

Die Eon One Pro kommt doch tatsächlich in einem Stück transportfertig vom Hersteller. Nach dem Öffnen des Kartons muss nur noch das schwarze Kunststoffgebilde herausgezogen werden, was mit dem oberseitig angebrachten Griff auch prima funktioniert. Nur wie lässt sich diese Klappe öffnen …? Ahh, am Griff sitzt ein Hebelmechanismus, der vertrauenerweckend schwergängig die Klappe öffnet und Zugang zum integrierten Mixer und den Säulenelementen freigibt.

JBL hat es also geschafft, den Subwoofer, die Säulenelemente, den integrierten Mixer und einen Akku in ein portables Gesamtsystem zu integrieren. Es erinnert dabei ein wenig an einen Rollkoffer, doch leider ohne Rollen und ausziehbarem Griff. Den Säulen-Anschluss hat JBL im Vergleich zum Vorgänger geändert.

Auch die Klappe auf der Oberseite wurde überarbeitet und öffnet sich nun in Richtung der Säule. Dadurch wird der Zugang zum Mixer besser, zumal dieser weiter nach oben gewandert ist. Das hat den erfreulichen Nebeneffekt, dass in die Klappe eine Halterung für Tablets integriert werden konnte. An eine Stromversorgung mobiler Geräte per USB hat JBL glücklicherweise auch gedacht. Für die YouTube-Generation gibt es an der Oberseite der Lautsprechersäule sogar eine runde Öffnung zur Befestigung einer GoPro.

Aufbau

Der Aufbau geht ebenso leicht wie schnell vonstatten. Nach dem Öffnen der Klappe lassen sich drei Säulenelemente aus dem Bassgehäuse ziehen. Zwei der Elemente fungieren sozusagen als Distanzstangen, das dritte Element beherbergt die sechs übereinanderliegenden 2-Zoll Hochmitteltöner. Das Lautsprecherelement wird einfach in eine Öffnung im Bassgehäuse geschoben und ist ohne Weiteres mit dem System verbunden, vorausgesetzt der Kontakt ist ordnungsgemäß hergestellt. Das ist nicht immer auf Anhieb der Fall, man sollte die Einzelteile also mit etwas Nachdruck zusammenstecken. Wird eine höhere Reichweite benötigt, können die beiden Zwischenstücke zwischen das Bassgehäuse und die Hochtonsäule gesteckt werden, so dass der Ton nicht von der ersten Zuschauerreihe verschluckt wird.

Leistungsdaten

Die JBL Eon One Pro beherbergt einen 8 Zoll Tiefton-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse, der durch eine 250 Watt starke Class-D Endstufe angetrieben wird. Die Eon One hat in der ersten Version sogar einen größeren 10 Zoll Tieftöner, der in der vorliegenden Pro-Version wahrscheinlich zum Einsparen von Gewicht dem 8-Zoller weichen musste. Immerhin wiegt die Eon One Pro trotz zusätzlichem Akku 1,5 kg weniger als das Vorgängermodell.

Die sechs übereinanderliegenden 2 Zoll großenHochmitteltöner werden zum Vorgänger unverändert von einer 130 Watt starken Class-D Endstufe angetrieben. Der Abstrahlwinkel des Systems beträgt laut Hersteller 50 Grad in der Vertikalen und 100 Grad in der Horizontalen. Der maximale Spitzenpegel wird unverändert mit 118 dB angegeben und die maximale Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller sechs Stunden, was es im Testverlauf zu beweisen gilt.

Integrierter Mixer

Auf der Oberseite des Eon One Pro sitzt das Mischpult, das recht einfach gehalten ist. Insgesamt sechs Kanäle können darüber bedient werden, davon besitzen vier Kanäle XLR-Combo-Buchsen zum Anschluss von Mikrofonen oder Geräten mit Line-Ausgang. Die ersten beiden Kanäle können mit Phantomspeisung versorgt werden, während sich die Eingänge drei und vier auf gitarrenfreundlichen Hochohm-Betrieb umschalten lassen. So kann eine Gitarre direkt angeschlossen werden, ohne Klangeinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Demgegenüber besitzt die erste Version der Eon One nur zwei Mikrofoneingänge und hat weder Phantomspeisung noch Hi-Z-Eingänge.

Die Eon Pro One ist also anschlussfreudiger geworden, sodass ohne weiteres Zubehör Gitarren und Kondensatormikrofone benutzt werden können. Kanäle 5 und 6 sind weiterhin zusammengefasst und für Musikzuspieler gedacht. Als Anschluss liegen zwei Cinch-Buchsen sowie eine Stereo-Miniklinkenbuchse vor. Die Kanäle 1-4 verfügen neben einem Pegelregler unverändert über einen Zwei-Band EQ (Bass/Treble) mit +/-12 dB Hub und nicht näher bezeichneten festen Frequenzen. In der Regel arbeiten solche Zweiband-EQs mit festen High- und Low-Shelf Bändern von 80-100 Hz im Bass und 10-12 kHz im Hochton. Einen Low-Cut hätte ich mir in den Mikrofonkanälen aber definitiv gewünscht, zumal der Platz dafür vorhanden wäre. Abgerundet werden die Mixerkanäle durch einen Hall-Send. Damit lässt sich festlegen, wie stark jeder Kanal in den integrierten Hall-Effekt geschickt wird. Editiermöglichkeiten für den Hall sucht man wie beim Vorgänger leider vergeblich.

JBL hätte durchaus unterschiedlich lange Hallprogramme integrieren können, wofür ein weiterer Regler gereicht hätte – oder sogar eine Editierfunktion per Handy-App. So bleibt es ein einfacher ca. 3 Sekunden langer Hall-Effekt, der immerhin sehr ordentlich klingt, ohne störende Kammfiltereffekte oder scheppernde Reflektionen zu offenbaren.

Zusätzlich lassen sich Tablets oder Smartphones per Bluetooth mit der Eon One Pro koppeln, wobei alle analogen Eingänge weiterhin voll nutzbar bleiben. Dazu muss lediglich der Bluetooth-Knopf am Mixer gedrückt und die Eon One Pro im mobilen Endgerät ausgewählt werden. Die Lautstärke muss dabei am Smartphone oder Tablet eingestellt werden, da das Bluetooth-Signal direkt auf den Master geht. Der Klang per Bluetooth lässt nichts zu wünschen übrig und unterscheidet sich klanglich nicht von der Zuspielung per Line-Eingang. Um das System um weitere Lautsprecherelemente zu erweitern, steht ein XLR-Through-Ausgang zur Verfügung. Dort liegt das Monosignal vom Mixer direkt an und kann per XLR-Kabel z.B. an eine weitere Eon One Pro geleitet werden. An den Cinch-Buchsen des regelbaren Monitorausgangs liegt das Mixersignal hingegen in Stereo an. Das könnte für Tonaufzeichnungen sinnvoll genutzt werden.