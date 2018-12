Test: JBL LSR 305P MkII, Studiomonitor

Viel Signal für wenig Geld?

Der US-amerikanische, seit 1946 bestehende Hersteller JBL hat Anfang 2018 unter seinem Synonym JBL Professional die dritte Serie seiner 5 Zoll Low-Budget Monitore veröffentlicht. Die JBL 305P MkII kommen im neuen „glossy“ Design daher und sämtliche Gehäuseschrauben an der Front sind unter der neuen Gehäuseabdeckung verschwunden. Vergleicht man das Spec Sheet der Vorgänger-Serie mit dem der aktuellen, so hat sich allerdings sonst nicht sehr viel verändert. Unter anderem preist JBL hier aber insbesondere deren patentierten Tweeter an, der einen extrem breiten Abhör-Sweetspot ermöglichen soll. Gehen wir nun also dem erschwinglichen Lautsprecherpaar in einem Langtest auf den Grund.

Was ist neu an den JBL LSR 305P MkII?

JBL begründet die MkII Variante auf deren Produktseite damit, dass es zeitlich nicht möglich war, vor Veröffentlichung der MkI-Variante einige technische Finessen, die damals schon implementiert werden sollten, einzubauen. Nun sah der Hersteller die Möglichkeit, mit einem neuen Release auch neue Wandler sowie einen Low-Shelfing Equalizer in der Box unterzubringen. Außerdem soll der Lautsprecher durch eine neue Dämpfungsart der Kalotten eine direktere und schneller ansprechende Transienten-Wiedergabe ermöglichen. Als Besonderheit zwängt JBL sämtlichen Produkten, die sie vertreiben, einen 100-stündigen Stress-Test auf, in dem die Lautsprecher auf voller Lautstärke getestet werden. Das Einhören erübrigt sich so auf angenehme Weise folglich mehr oder weniger.

Äußerliches am JBL LSR 305P MkII

Betrachtet man den JBL 305P MkII von außen, fällt einem zunächst die „Hi-Fi-mäßig“ anmutende Frontplatte im Klavierlack-Design auf, die für mein Empfinden im professionellen Sektor im Vergleich zum Vorgänger einen klaren Schritt zurück darstellt. Allerdings spannend konstruiert ist die Form des Waveguides um den Tweeter, hier macht sich das „glossy“ Finish aufgrund der interessanten entstehenden Schmetterling-artigen Reflektionen wieder bezahlt. Abseits der Plastik-Frontabdeckung ist die Box aus eingeschlagenem, 15 mm dicken MDF gefertigt, rückseitig befindet sich eine mit dem MDF-Gehäuse verschraubte Metallplatte, in der neben einer Reflexöffnung ebenfalls Ein- und Ausgänge, An/Aus-Schalter, Kaltgerätestecker und Equalizer sowie das Lautstärkepotentiometer untergebracht sind. Etwas seltsam ist, dass bei beiden Lautsprechern des Paares jeweils an einer Seite die Frontplatte etwas über die Seitenteile des Gehäuses hinausragen.

Bei beiden Lautsprechern ist dies auf der rechten Seite der Fall. Im Lieferumfang sind nebst der Box an sich Kaltgerätekabel, selbstklebende Mini-Gümmifüßchen zum Anbringen an der Gehäuseunterseite sowie Kurzanleitung und Garantieheft enthalten. Zwischen Tweeter und Woofer befindet sich das altbekannte JBL-Logo, bei Inbetriebnahme der Box wird dieses weiß illuminiert. Zwar sind die An/Aus-Schalter der JBL 305P MkII rückseitig positioniert, allerdings bringen diese auch eine recht zuverlässig funktionierende automatische Lautsprecherabschaltung mit, welche die Boxen bei Nichtbetrieb nach kurzer Zeit (schätzungsweise etwa 15 bis 20 Minuten) in den Standby-Modus versetzen. Das ist zwar gut für Leute, die ihr Studio an einem Hauptschalter hängen haben, möchte man die Boxen aber selbstständig an- und ausschalten, gestaltet sich das mit den rückseitig positionierten Kippschaltern dafür schwierig.

JBL LSR 305P MkII – Ein Lautsprecher für wenig Geld

Bei dem JBL 305P MkII handelt es sich um einen offenen Lautsprecher mit rückseitiger Reflexöffnung. Hier werden sowohl die 5 Zoll Basstreiber als auch der 1 Zoll Soft-Dome Tweeter mit jeweils einem diskreten 41 Watt Class-D Verstärker bi-amplified betrieben. Die Crossover-Frequenz von Woofer zu Tweeter liegt bei 1725 Hz, die komplette Range des günstigen LS ist mit 43 Hz – 24 kHz angegeben und deren maximaler SPL-Output liegt bei auf dem Papier beeindruckenden 108 dB SPL. Der Tweeter lässt sich um jeweils 2 dB lauter oder leiser machen, das Ansprechverhalten des Mittentreibers lässt sich mit einem Shelfing-Equalizer am Frequenzpunkt von 70 Hz um entweder 1,5 oder 3 dB zähmen.

Hier ist, bis auf das Shelfing, wirklich alles beim alten geblieben. Bis auf Design, Wandler und die Dämpfung, die nun laut Hersteller mithilfe einer speziellen Flüssigkeit vollführt wird, hat sich nichts geändert. Die Membranen der Treiber und deren Ports entsprechen denen der Vorgängerversion. Das muss allerdings bei weitem nicht bedeuten, dass dieses Produkt keine Daseinsberechtigung hat: Der JBL 305P gehört zu den meistverkauften Produkten der Marke und ist gemeinhin als absoluter Preis-Leistungs-Schlager bekannt. Gerade der hohe SPL-Druck und die angepriesene angeblich geringe Richtwirkung des Tweeters wecken großes Interesse in dieser Preis- und Größenkategorie. Also: Was kann er wirklich?

Praxis: Wie klingt der JBL LSR 305P MkII?

Bei der Inbetriebnahme erwachen die Lautsprecher geräuschlos zum Leben. Bei andauerndem Nichtbetrieb schalten sich die Boxen genauso geräuschlos ohne Endladungs-“poppen“ oder Vergleichbares ab. Aufgrund von Größe und Gewicht ist die Monitorbox leicht zu installieren beziehungsweise zu repositionieren, die glänzende Front-Plastikabdeckung möchte ich allerdings fast lieber von mir wegdrehen. Wahrscheinlich einfach nicht so mein Ding, würde ich mir auch nicht ins Wohnzimmer stellen.

Klanglich entsteht auf den ersten wenigen Metern ein kleiner Wow-Effekt, gemessen an dessen Größe ist der Lautsprecher dazu im Stande, eine breite Bühne sowie ein voluminöses Klangbild zu erschaffen. Das abgebildete Frequenzspektrum ist in meiner kleinen Regie in jedem Falle hinreichend in der Lage, sämtliche Informationen des Eingangsmaterials abbilden zu können und man kann den Lautsprecher ohne Klirren extrem laut fahren.

Allerdings wird auf den zweiten Blick genauso schnell erkenntlich, wodurch gerade dieses empfundene klangliche Volumen entsteht. Überzeugt der Lautsprecher zwar in der Höhenwiedergabe und bringt hier den versprochenen weiten Abhör-Sweetspot und eine knackige Transientenwiedergabe mit sich, schaffen es die Mitten- und in einem Basstreiber leider nicht, bei dieser Impulstreue im Höhenbereich mitzuhalten. Die Transientenwiedergabe im Mitten- und Bassbereich ist wirklich extrem weich, wodurch in Kombination mit den schnellen Höhen das deutliche Gefühl einer klanglichen Maskierung aufkommt. Das klingt wirklich ziemlich Hi-F und leider auch ziemlich undifferenziert.

Der überforderte 5 Zoll Treiber mit viel zu weichem Flansch schafft es leider nicht, zwischen 500 Hz und Gabelfrequenz (1725 Hz) von Mitten zu Tweeter die Mitten überzeugend dazustellen. Dafür ist die Box zwischen 80 Hz und 200 Hz absolut überpräsent, aber dabei immer noch sehr weich in der Abbildung. An dieser Gabelfrequenz an sich entsteht aufgrund der unterschiedlichen Transientenwiedergabe beider Treiber ein ziemlicher „Soundclash“. Gerade dichte, mittige Signale, wie etwa High-Gain-Gitarren oder Klavier und Akustikgitarre, sind für mich in meiner Regie mit dem Lautsprecher kaum einseh- geschweige denn kontrollierbar, Höhen lassen sich im Mixdown im Gegenzug dazu prima staffeln. Mit dem JBL 305P MkII einen Mixdown, im Speziellen von elektronischer Musik, von Anfang bis Ende durchzuführen, würde meinem Empfinden nach allerdings so Transienten-technisch einem Blindflug gleichkommen. Als zweite oder dritte (Mastering) Referenz kann ich mir die Box gut vorstellen, da sie eben auch sehr nach einem Endverbraucher-Gerät klingt.