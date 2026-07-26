Der ultimative Soundzerstörer!

Digitale Signalverschlechterung für unter 100,- Euro. Der JHS Pedals 3 Series Bit Crusher verspricht kontrollierten Klangverfall auf Knopfdruck. Ein Pedal für alle, die genug haben von „gutem“ Sound und genau das als Feature ihrer Klangvorstellung verstehen.

Kurz & knapp Was ist es? Der JHS 3 Series Bit Crusher ist ein digitales Effektpedal, das Gitarren- und Basssignale durch Bit- und Sample-Rate-Reduktion gezielt in Lo-Fi-, Glitch- und Digital-Sounds verwandelt. Sound: Von dezentem Lo-Fi bis zum kompletten digitalen Klangkollaps.

Von dezentem Lo-Fi bis zum kompletten digitalen Klangkollaps. Bedienung: Drei Regler und ein Kippschalter sorgen für eine unkomplizierte Steuerung.

Drei Regler und ein Kippschalter sorgen für eine unkomplizierte Steuerung. Verarbeitung: Robustes Metallgehäuse, gefertigt in den USA.

Robustes Metallgehäuse, gefertigt in den USA. Einsatz: Ideal für Sounddesigner, Ambient-, Experimental- und Elektronik-Musiker.

Ideal für Sounddesigner, Ambient-, Experimental- und Elektronik-Musiker. Preis-Leistung: Viel kreatives Klangpotenzial für deutlich unter 100 Euro.

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JHS Pedals 3 Series Bit Crusher – vorab ein Fazit

Kommen wir gleich zur Sache, wie es sich für einen ehrlichen Testbericht gehört. Der JHS 3 Series Bit Crusher ist kein Pedal für Traditionalisten. Wer auf der Suche nach warmen Röhren-Overdrives oder singenden Sustain-Fuzzes ist, kann an dieser Stelle getrost weiterblättern. Wer hingegen seinem Instrument mutwillig die Contenance austreiben möchte, findet hier für einen fairen Kurs im knapp dreistelligen Preisbereich ein Werkzeug, das dabei erstaunlich diszipliniert zu Werke geht. Robust gebautes Metallgehäuse, drei Regler, ein Kippschalter, keine versteckten Menüs.

So stellt man sich ein Pedal vor, das man auch einem Einsteiger in die Hand drücken kann, ohne dass dieser erst ein Studium der Signalverarbeitung absolvieren muss. Für experimentierfreudige Gitarristen, Elektroniker, Soundtüftler und alle, die auch mal abseits der ausgetretenen Pfade Klänge suchen, ist das Pedal eine echte Empfehlung. Wer allerdings ausschließlich klassische Zerrsounds sucht, ist mit diesem Pedal denkbar schlecht beraten.

Ein Hersteller, der sein Sortiment konsequent nach unten öffnet

JHS Pedals aus Kansas City hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Anbieter durchdachter High-End-Effekte einen Namen gemacht, sondern parallel dazu mit der 3 Series auch eine Einsteigerlinie etabliert, die konsequent auf das Wesentliche reduziert wurde. Firmengründer Josh Scott hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihn günstige Klassiker wie die Ibanez Soundtank-Reihe oder die Arion-Pedale seiner Jugend fasziniert haben. Allerdings mit dem Wermutstropfen, dass die Fertigungsqualität dieser Serien dem niedrigen Preis meist entsprach.

Genau diesen Kompromiss wollte man bei JHS nicht eingehen und so kommen auch die 3er-Serien-Pedale weiterhin im gewohnt robusten Metallgehäuse daher, dem man den rauen Bühnenalltag ohne Bedenken zumuten kann. Jedes Pedal der Serie beschränkt sich bewusst auf drei Potis, einen Kippschalter und einen Fußschalter. Eine Reduktion, die zunächst nach Verzicht klingt, sich in der Praxis aber als angenehm unkompliziert erweist.

Nachdem die Serie zunächst mit eher braven Grundnahrungsmitteln wie Overdrive, Chorus oder Reverb an den Start gegangen war, hat JHS mit dem Bit Crusher, dem Ring Modulator und dem Glitch Delay nun auch die exotischere Fraktion bedient. Und ausgerechnet der Bit Crusher dürfte dabei der kompromissloseste Vertreter des Trios sein.

Optik und Verarbeitung

Das Gehäuse des JHS Pedals 3 Series Bit Crusher folgt dem bekannten 3-Series-Look. Weißes Standardgehäuse aus Metall mit kompakten Abmessungen, das sich zwar dezent, aber keineswegs unauffällig ins übrige JHS-Sortiment einreiht. Wer die eher zurückhaltende Grafiksprache der regulären JHS-Pedale kennt, wird auch hier keine gestalterischen Ausschweifungen erwarten. Ein in meinen Augen lobenswerter Ansatz, denn ein Pedal, dessen Aufgabe die Zerstörung des Signals ist, muss sich äußerlich nicht in Regenbogenfarben präsentieren. Trotz des niedrigen Ladenpreises wird auch dieses Pedal weiterhin in den USA entwickelt und gefertigt, was in der aktuellen Preislandschaft eher ungewöhnlich ist.

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Die Bedienelemente sitzen übersichtlich im oberen Drittel des Gehäuses. Drei schwarze Kunststoffpotikappen sowie ein zweistufiger Kippschalter. Darunter der obligatorische Fußschalter samt LED-Statusanzeige. Ein- und Ausgang liegen leider an den Seiten als 6,3-mm-Klinkenbuchsen. Wer den Gehäuseboden öffnet, wird ein Batteriefach vergeblich suchen. Hier ist ausschließlich ein Netzteilbetrieb vorgesehen, was bei einem Pedal dieser Preisklasse zwar nachvollziehbar, für unterwegs aber ein kleiner Wermutstropfen ist. Eine Bedienungsanleitung und ein JHS-Aufkleber runden den Lieferumfang ab.

Konzept: Bit-Reduktion, Sample-Rate und Filter

Technisch gesehen vereint der JHS Pedals 3 Series Bit Crusher zwei klassische Methoden der digitalen Signalverschlechterung mit einer nachgeschalteten Filterstufe. Der Crush-Regler reduziert die Bittiefe stufenlos von vollen 24 Bit bis hinunter auf ein einziges Bit. Am linken Anschlag bleibt das Signal weitgehend intakt, mit zunehmender Rechtsdrehung wird der Klang körniger, dann kantiger, bis am Ende nur noch harte, rechteckähnliche Verzerrungen und abgehacktes, gattertypisches Digitalrauschen übrig bleiben.

Der zweite Regler, Sample Rate, senkt die Abtastfrequenz von stattlichen 32,768 kHz bis auf gerade einmal 2,5 Hz. Hier entstehen Aliasing-Effekte und digitale Artefakte, die je nach Reglerstand von einer dezenten harmonischen Verfärbung bis zum kompletten Signalkollaps reichen können. Das Zusammenspiel beider Regler bestimmt maßgeblich den Grundcharakter des Sounds. Hier zeigt sich, dass die Entwickler ihre Hausaufgaben gemacht haben, denn die beiden Parameter interagieren klanglich angenehm miteinander, statt sich gegenseitig ins Chaos zu stürzen.

Ein separater Filterregler formt anschließend das bearbeitete Signal. Am rechten Anschlag bleibt der Klang unbeeinflusst, nach links gedreht steigt die Filterintensität und die Grenzfrequenz sinkt. Der Type-Kippschalter wiederum entscheidet über die grundsätzliche Filtercharakteristik. In der unteren Position arbeitet ein resonanzfreier Tiefpass zweiter Ordnung, der einen volleren, in Richtung Vintage-Synthesizer tendierenden Klang liefert und sich speziell auch für tiefere Instrumente eignet.

In der oberen Position kombiniert die Schaltung Hoch- und Tiefpass zu einem fokussierten Sweep, der die Mitten betont und jenen typisch dünnen, komprimierten Klang kleiner Lautsprechermembranen nachbildet. Intern kommt außerdem eine Rauschunterdrückung zum Einsatz, die bei extremen Einstellungen für ein kontrolliertes Gating sorgt, statt das Signal völlig unkontrolliert absaufen zu lassen.

Praxis: Wie klingt das eigentlich?

Nun, im Allgemeinen versucht man als Gitarrist seinen Sound möglichst voluminös, druckvoll und vor allem „wohlklingend“ zu gestalten. Natürlich kann man behaupten, eine verzerrte Gitarre könnte ja schon von der Definition her nicht „wohlklingend“ daher kommen, aber da dies ja ein Fachmagazin ist, muss man nun wirklich nicht mehr erklären, wie das gemeint ist. Was aber, wenn man sein Instrument so richtig „kaputt“ klingen lassen möchte. Wohlgemerkt, richtig KAPUTT, so dass man sich auf den ersten Höreindruck eher angewidert abwendet, als dass man seine Ohren interessiert spitzt.

Dir ist jedes noch so abgefahrene Fuzz-Pedal zu viel Mainstream? Du möchtest, dass dein Instrument klingt, als ob man einen Commodore 64 an den Lautsprecherausgang gehängt hat? Oder als ob der Drummer auf der Bühne sein siebtes Bier nicht nur auf deinem Vollröhren-Amp abstellt, sondern es auch noch umstößt? Dann ist das JHS Pedals 3 Series Bit Crusher genau dein Ding, denn eins kann ich jetzt schon sagen: Mir ist in meiner ganzen Karriere noch kein Pedal untergekommen, das eine Gitarre so „grauenhaft“ klingen lässt.

Irgendwie ist das Ganze ja schon ein wenig absurd. Man verbringt, bzw. verbrachte früher Jahre damit, seinen persönlichen Sound zu finden, ihn zu hegen, zu pflegen, zu optimieren und ihn dann mit den handwerklichen Fähigkeiten zu würzen, um sich jetzt damit zu beschäftigen, wie man genau das jetzt ins Gegenteil verkehren kann.

Dennoch wäre es gelogen, wenn das JHS Pedals 3 Series Bit Crusher nicht auch bei mir eine gewisse Faszination auslösen würde. Klar, wenn du mit diesem Pedal in einer klassischen Coverband auftauchst, fliegst du hochkant aus der Band raus, aber in Zeiten, wo Typen mit langen Gumminasen, gepunkteten Kostümen und Vierteltonabständen das Publikum zu Freudenstürmen hinreißen, ist wahrlich alles erlaubt, was Aufmerksamkeit erzeugt. Je nach Einsatzgebiet kann man mit diesem Pedal in der Tat viel Spaß haben.

Interessant ist dabei, dass sich das Pedal keineswegs auf einen einzigen Zerstörungsmodus beschränkt. Bei zurückhaltenden Reglerstellungen erhält man erstaunlich subtile LoFi-Texturen, die einer angezerrten Gitarre eine gewisse digitale Kratzigkeit verleihen, ohne komplett unbrauchbar zu werden. Eine durchaus interessante Option für elektronisch angehauchte Produktionen oder experimentelle Studioarbeiten.

Dreht man Crush und Sample Rate weiter auf, kippt der Klang zunehmend in Richtung Ringmodulator-Chaos, metallisches Klingeln und harte, gegatete Digitalfragmente, die tonal kaum noch etwas mit der ursprünglichen Gitarrensaite zu tun haben. Am oberen Anschlag beider Regler steht dann tatsächlich jener komplette Signalkollaps, den man sich vorstellen muss wie eine sterbende Videospielkonsole aus den späten Achtzigern. Der Filterregler leistet dabei gute Dienste, um die schärfsten Kanten notfalls wieder etwas einzufangen, auch wenn er die grundsätzliche Aggressivität des Effekts natürlich nicht grundlegend zähmen kann und soll.

Bemerkenswert ist zudem der Type-Schalter: Während die untere Tiefpass-Stellung dem Klang noch eine gewisse Substanz und Bodenhaftung verleiht, die durchaus auch für Bassgitarre interessant ist, entfaltet die obere Stellung ihre volle destruktive Kraft im Mittenbereich und erinnert dann tatsächlich verblüffend an jene komprimierten, dünnen Lautsprecher aus alten Taschenkonsolen. Wer schon einmal mit ähnlichen Effekten experimentiert hat, wird feststellen, dass sich viele vergleichbare Digital-Zerstörer entweder zu clean oder zu chaotisch verhalten. Der JHS Pedals 3 Series Bit Crusher trifft hier einen bemerkenswert musikalischen Mittelweg, der trotz aller Destruktion niemals vollständig unberechenbar wird.