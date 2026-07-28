Gejaule und Geeier in Reinkultur!

Mit dem JHS Pedals 3 Series Glitch Delay bringt das amerikanische Unternehmen ein digitales Delay auf den Markt, das gezielt mit Zufall und „Zeitfehlern“ spielt. Geeignet ist es für Gitarristen, die neben klassischen Echo-Sounds auch experimentierfreudige, leicht unberechenbare Klangtexturen suchen.

Kurz & knapp Was ist es? JHS Pedals 3 Series Glitch Delay, ein digitales Delay-Pedal mit zufallsbasierten Tonhöhen- und Zeitmodulationen für klassische Echo-Sounds und experimentelle Klanglandschaften. Glitch-Effekt: Zufällige Tonhöhen- und Delay-Schwankungen sorgen für lebendige, unvorhersehbare Wiederholungen.

Zufällige Tonhöhen- und Delay-Schwankungen sorgen für lebendige, unvorhersehbare Wiederholungen. Bedienung: Vier Regler und ein Kippschalter ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Einstieg.

Vier Regler und ein Kippschalter ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Einstieg. Klang: Von sauberem Digital-Delay bis zu atmosphärischen Ambient-Texturen deckt das Pedal ein breites Spektrum ab.

Von sauberem Digital-Delay bis zu atmosphärischen Ambient-Texturen deckt das Pedal ein breites Spektrum ab. Ausstattung: Solides Metallgehäuse, Fertigung in den USA, aber ohne Batteriebetrieb und mit seitlichen Anschlüssen.

Solides Metallgehäuse, Fertigung in den USA, aber ohne Batteriebetrieb und mit seitlichen Anschlüssen. Preis-Leistung: Originelles Konzept mit viel Charakter und hohem Spaßfaktor zu einem attraktiven Preis.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Sound

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Verarbeitung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Benutzerfreundlichkeit

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Preis/Leistung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Funktionsumfang

Gesamtbewertung 3.2 / 5.0 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

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JHS Pedals 3 Series Glitch Delay – vorab ein Fazit

Wer ein günstiges, unkompliziertes Digital-Delay sucht, das auf Wunsch auch mal aus der Reihe tanzt, bekommt hier für 114,- Euro tatsächlich ein brauchbares Werkzeug. Wer allerdings ein Studio-Delay mit Tap-Tempo, MIDI-Anbindung oder feingranularer Regelbarkeit erwartet, ist beim JHS Pedals 3 Series Glitch Delay an der falschen Adresse. Das Pedal richtet sich an Musiker, die mit drei Reglern, einem Kippschalter und gesundem Menschenverstand auskommen wollen und die bereit sind, dem Zufallsgenerator im Innern ein Stück Kontrolle über ihren Sound zu überlassen.

Für Ambient-Fans, Klanglandschaftler und alle, die dem eigenen Spiel gerne mal ins Steuer greifen lassen, eine echte Empfehlung. Wer stocksteif getaktete Delays für Country-Picking oder metronomgenaues Riffing braucht, sollte lieber einen Blick auf klassischere Modelle werfen.

Ein bisschen Nostalgie

Ich weiß nicht, wie es euch ggf. in der Vergangenheit ergangen ist, aber in meinem Lager schlummert immer noch ein ca. 40 Jahre altes Ibanez AD-80 Analog-Delay, das erste Delay, das ich mir in einem jugendlichen Alter zugelegt hatte. Was mich von Anfang an fasziniert hatte, war, dass wenn man den Delay-Time-Regler während der Wiederholungen gedreht hat, die Tonhöhe sich des folgenden Signals je nach Drehrichtung nach oben oder unten veränderte.

Außerdem fand ich den „Blaster“-Effekt, das Aufschaukeln der Lautstärke bei Repeat-Rechtsanschlag einfach großartig, um den jeweiligen Amp komplett in die Sättigung zu fahren. Eben diese Effekte sind bei dem neuen JHS Pedals 3 Series Glitch Delay als Alleinstellungsmerkmal verbaut und können in kontrollierter Art und Weise verwaltet werden. Ein „Effektgerät“ im ursprünglichen Sinne. Sehr schön ist allerdings auch, dass man bei 0 % Glitch auch ein reguläres Delay ohne Kasperletheater erhält, sprich man erhält zwei Pedale zum Preis von einem.

Die Philosophie hinter der JHS Pedals 3 Series

Mit der JHS 3 Series hat es sich der US-Pedalhersteller aus Kansas zur Aufgabe gemacht, sowohl klassische als auch experimentelle Gitarreneffekte in einer eigenen, konsequent abgespeckten Baureihe unterzubringen. Die Vorgabe war denkbar simpel. Deutlich günstiger als die restlichen JHS-Modelle, dabei aber ohne Kompromisse bei Bedienung oder Verarbeitung, mit dem billige Pedale sonst gerne leben müssen.

Firmenchef Josh Scott hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihn die alten Budget-Serien der Branche, man denke an Ibanez Soundtank oder die Arion-Reihe, schon immer fasziniert haben, wobei ihm gleichzeitig die fertigungstechnischen Abstriche dieser Serien ein Dorn im Auge waren. Genau diesen Spagat will die 3 Series auflösen. Das Design bleibt puristisch bis an die Schmerzgrenze, das robuste Metallgehäuse im Format 112 x 67 x 48 mm signalisiert aber, dass hier trotz Kampfpreis niemand am Material gespart hat. Gefertigt wird trotz des niedrigen Ladenpreises weiterhin in den USA, was angesichts des aufgerufenen Ladenpreises durchaus bemerkenswert ist.

Die Bedienoberfläche bleibt bei allen Pedalen der Serie identisch. Drei schwarze Kunststoffpotikappen, ein Zweifach-Kippschalter, darunter der chromfarbene Fußschalter samt LED-Statusanzeige. Ein- und Ausgänge in Form von 6,3-mm-Klinkenbuchsen finden sich seitlich am Gehäuse, was in engen Pedalboard-Konstellationen durchaus für Platzprobleme sorgen kann. Der Boden wird von vier Kreuzschlitzschrauben gehalten, ein Batteriefach sucht man vergeblich. Wer unterwegs spontan ohne Netzteil spielen möchte, schaut hier in die Röhre. Im Lieferumfang finden sich lediglich ein Handbuch und ein JHS-Aufkleber.

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Ein Glitch in der Matrix

Das JHS Pedals 3 Series Glitch Delay bedient sich unverhohlen bei der Ästhetik jener wackeligen, leicht instabilen Digital-Delays, wie sie seit den frühen 2000er-Jahren in einschlägigen Ambient- und Post-Rock-Kreisen kursieren. Als Referenzpunkt drängt sich hier unweigerlich zum Beispiel das Line 6 DL-4 auf, das mit seiner Vier-Fußschalter-Bedienung und seinen abstrakten, teils atmosphärischen Delay-Algorithmen einer ganzen Generation von Klangbastlern gezeigt hat, wie viel musikalisches Chaos in einem unkonventionellen Delay stecken kann. JHS greift diese Idee auf und destilliert sie auf ein einziges, klar umrissenes Konzept. Ein fest eingestelltes Delay-Timing, in das per Zufallsgenerator Geschwindigkeitsschwankungen eingestreut werden.

Herzstück ist dabei der Glitch-Regler, der die Wahrscheinlichkeit solcher Aussetzer steuert. Ganz links bleibt das Pedal schön brav und liefert ein sauberes, unspektakuläres digitales Delay ohne jede Extravaganz. Dreht man nun auf, steigt die Häufigkeit der Tonhöhen- und Geschwindigkeitsschwankungen in den Wiederholungen kontinuierlich an, bis hin zu einer maximalen Glitch-Wahrscheinlichkeit von 50 % am Rechtsanschlag. Die LED blinkt dabei synchron zu jedem Glitch-Ereignis auf, was zumindest optisch eine gewisse Nachvollziehbarkeit schafft, auch wenn man klanglich ohnehin nie ganz genau vorhersagen kann, wann und wie stark das Pedal als Nächstes zuschlägt.

Time und Repeats funktionieren dagegen erwartungsgemäß konventionell: Der Time-Regler deckt einen Bereich von 20 bis 980 Millisekunden ab, vom knackigen Slapback bis zur ausgedehnten Ambient-Fläche ist also alles machbar. Repeats regelt die Anzahl respektive Feedback-Menge der Wiederholungen und fügt bei höheren Einstellungen eine interessante Modulation hinzu. Ein interner Limiter verhindert dabei, dass sich das Signal bei aufgedrehtem Feedback unkontrolliert aufschaukelt und sich in die Selbstoszillation verabschiedet.

Der Mix-Regler schließlich verzichtet konsequent auf Feinjustierung und bietet lediglich zwei Stufen: 35 % für den dezenten Einsatz im Hintergrund, 80 % für alle, die das Delay deutlich in den Vordergrund rücken wollen. Diese Reduktion auf zwei Zustände mag Puristen aufstoßen, sie passt aber ins Gesamtkonzept eines Pedals, das bewusst auf Overengineering verzichtet und stattdessen auf ein „Einstellen und vergessen“-Prinzip setzt.

Klangliche Praxis

In der Praxis zeigt sich schnell, dass das Glitch Delay tatsächlich in nahezu jeder Reglerposition musikalisch immer noch nutzbar bleibt. Eine Eigenschaft, die keineswegs selbstverständlich ist, wenn man an so manches experimentelle Effektgerät der vergangenen Jahre zurückdenkt, bei dem der schmale Grat zwischen „interessant“ und „unbrauchbar“ gerne mal in Richtung des Letzteren kippte. Bei niedrigem Glitch-Anteil entstehen schwebende, leicht taumelnde Wiederholungen, die sich hervorragend als atmosphärisches Klangbett eignen.

Dreht man den Glitch-Regler weiter auf, verwandeln sich einzelne Töne zunehmend in ein fließendes, sich verformendes Klangpotpourri. Wer auf der Suche nach kontrollierbarem Chaos ist, wird hier fündig, auch wenn man sich klarmachen muss, dass „kontrollierbar“ hier relativ zu verstehen ist.

Weniger überzeugend bleibt für meinen Geschmack die zweistufige Mix-Regelung. So sehr ich die Reduktion aufs Wesentliche bei den übrigen Parametern nachvollziehen kann, so sehr vermisse ich gerade hier eine feinere Abstufung. Wer sich zwischen 35 und 80 % klanglich eigentlich woanders positionieren möchte, hat schlicht Pech gehabt. Ebenfalls weniger gelungen sind die seitlich angeordneten Klinkenbuchsen, die auf dicht bepackten Pedalboards für unnötigen Platzbedarf sorgen und mit klassischen, oben angeordneten Buchsen deutlich eleganter zu lösen gewesen wären. Und dass ein Pedal in dieser Preisklasse gänzlich auf Batteriebetrieb verzichtet, mag verschmerzbar sein, sollte aber zumindest erwähnt werden.

Unterm Strich bleibt das JHS 3 Series Glitch Delay ein sympathisches, ehrliches Pedal, das genau das liefert, was auf der Verpackung steht: ein günstiges, unkompliziertes Delay mit einer eingebauten Spielwiese für alle, die dem Zufall gerne mal die Zügel überlassen. Wer diesen Kompromiss akzeptiert, bekommt hier ein Werkzeug, das seinen Platz auf dem Pedalboard redlich verdient.