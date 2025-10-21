Zwei zum Preis von einem!

Der JHS Pedals Series 3 Chorus ist ein kompaktes Modulationspedal, das klassische Chorus- und Vibrato-Effekte zu einem bemerkenswert günstigen Preis bietet. Für Gitarristen und Bassisten, die einen soliden, vielseitigen Chorus suchen, ohne das Budget zu sprengen.

Vorgezogenes Fazit

Josh Scott hat mit der JHS 3 Series erneut bewiesen, dass man keine vierstelligen Summen ausgeben muss, um an brauchbare Effektpedale zu gelangen. Der JHS Pedals Series 3 Chorus liefert zwei unterschiedliche Modulationsmodi in einem spartanisch anmutenden, aber hochwertig verarbeiteten Metallgehäuse. Klanglich orientiert sich das Pedal unverkennbar an den legendären Boss CE-1 und CE-2 Klassikern, was durchaus als Kompliment zu verstehen ist.

Die simple Bedienoberfläche mit nur drei Reglern plus Kippschalter macht das Teil sowohl für Einsteiger als auch für Profis interessant, die keine Zeit für endlose Parameterorgien haben. Für knapp über 100,- Euro erhält man hier ein in Kansas City handgefertigtes Pedal mit solider Elektronik und True-Bypass. Wer allerdings erwartet, dass dieses Pedal das Rad neu erfindet, wird enttäuscht werden. Es macht seinen Job und zwar gut, aber nicht spektakulär. Die Zielgruppe? Praktisch jeder, der einen funktionalen Chorus benötigt, ohne sich mit überflüssigen Features herumschlagen zu wollen.

Konstruktion und Verarbeitung

Das Gehäuse des JHS Series 3 Chorus besteht aus massivem Aluminium mit den Abmessungen 112 x 60 x 31 mm bei einem Gewicht von circa 210 g. Die Fertigung erfolgt komplett in Kansas City, Missouri. Man merkt dem Pedal die sorgfältige Qualitätskontrolle an. Der Fußschalter sitzt straff und ohne merkliches Spiel, die Potentiometer laufen sauber ohne zu kratzen und die Klinkenbuchsen sind robust genug, um den Strapazen des Live-Betriebs standzuhalten. Die Status-LED leuchtet im Takt der Chorus-Rate, was durchaus praktisch ist, wenn man die Modulationsgeschwindigkeit optisch nachvollziehen möchte.

Das Design der gesamten 3 Series folgt einem einheitlichen ästhetischen Konzept, das zwar edel und aufgeräumt wirkt, aber in der Praxis für Probleme sorgen kann. Die subtile Beschriftung mag auf dem Schreibtisch oder im Instagram-Post gefallen, im dämmrigen Bühnenlicht wird sie jedoch zur Herausforderung. Wer mehrere Series 3 Pedale auf seinem Board hat, wird im Eifer des Gefechts unweigerlich hier und da mal zum falschen Treter greifen. Apple-Ästhetik ist ja schön und gut, aber Funktionalität sollte im Live-Kontext immer Vorrang haben. Hier wäre es wünschenswert gewesen, wenn JHS zumindest optional deutlichere Kennzeichnungen mitgeliefert hätte. Zur Not muss eben das bewährte weiße Gaffa und der dicke Edding aushelfen, Rock’n’Roll-Pragmatismus schlägt Design-Purismus.

Allerdings muss man fairerweise zugeben: Wer sein Pedalboard ordentlich verkabelt und zwischen den einzelnen Pedalen minimale Abstände einhält, erhält eine optisch beeindruckende Einheit, die tatsächlich an die minimalistische Produktphilosophie aus Cupertino erinnert. Ob man das braucht, sei dahingestellt.

Technische Ausstattung

Der JHS Pedals Series 3 Chorus verzichtet konsequent auf Batteriebetrieb und verlangt nach einem 9 V, DC Netzteil mit 2,1 x 5,5 mm Hohlstecker und Center-Negative-Polarität. Die Stromaufnahme liegt bei moderaten 70 mA, was problemlos auch von günstigeren Netzteilen geliefert werden kann.

Die Bedienoberfläche des JHS Pedals Series 3 Chorus beschränkt sich auf das Wesentliche: Volume, Rate und Depth. Der Volume-Regler kompensiert den typischen Lautstärkeverlust, den viele Chorus-Pedale mit sich bringen, wobei man bei etwa 12 Uhr Unity-Gain erreicht. Rate steuert die Modulationsgeschwindigkeit, Depth die Intensität der Modulation. Der Vibe-Kippschalter entfernt das trockene Signal komplett aus dem Signalweg und verwandelt das Chorus-Pedal in einen reinen Pitch-Vibrato-Effekt. Diese Funktion ist keineswegs neu, diverse andere Hersteller bieten ähnliches, aber sie erweitert die Einsatzmöglichkeiten deutlich.

Klangliche Einordnung

Josh Scott macht aus seiner Inspirationsquelle keinen Hehl: Der Grundsound des Series 3 Chorus orientiert sich unverkennbar am Boss CE-1 beziehungsweise CE-2, also jenem legendären Chorus, der die Gitarrensounds der Achtziger maßgeblich geprägt hat. Das ist keine Kritik, sondern eine Feststellung, denn dieser Referenzklang hat sich über Jahrzehnte bewährt und klingt auch heute noch nach allem anderen als nach einem Relikt vergangener Tage.

Im Clean-Bereich entfaltet der JHS Series 3 Chorus seine Stärken am deutlichsten. Der Effekt wirkt warm, niemals aufdringlich oder zu spitz. Selbst bei höheren Depth-Einstellungen behält der Sound eine angenehme Musikalität, ohne in jenes unangenehme, metallische Scheppern abzugleiten, das manch günstigere Chorus-Pedale auszeichnet. Die Modulation setzt sanft ein und lässt sich von einem dezenten Doubling-Effekt bis hin zu ausgeprägten, wellenförmigen Modulationen variieren. Wer subtile Anreicherung des Gitarrensounds sucht, wird ebenso fündig wie derjenige, der nach deutlich wahrnehmbaren Effekten verlangt.

Rate und Depth arbeiten ausgesprochen effektiv zusammen. Dreht man die Rate auf Maximum, nähert man sich klanglich einem Rotary-Speaker an, ohne allerdings die volle Authentizität eines Leslie-Sounds zu erreichen. Die LED pulsiert dabei im Takt der Modulation, was die optische Kontrolle erleichtert.

Der Vibe-Modus, bei dem das Dry-Signal komplett eliminiert wird, liefert einen reinen Pitch-Vibrato-Sound, der sich deutlich vom klassischen Chorus unterscheidet. Hier öffnen sich neue klangliche Möglichkeiten, die vom subtilen „Wabern“ bis hin zu ausgeprägten Pitch-Schwankungen reichen. Besonders bei langsamen Rate-Einstellungen und mittlerer Depth entsteht ein organischer, fast hypnotischer Effekt, der sich hervorragend für atmosphärische Passagen eignet.

Das Doppelpack-Prinzip als Preis-Leistungs-Argument

Die Tatsache, dass man beim JHS Pedals Series 3 Chorus zwei unterschiedliche Modulationspedale in einem Gehäuse verbaut hat, macht das Pedal zu einem noch größeren Schnäppchen, als er ohnehin schon ist. Beide Sounds, sowohl der klassische Chorus als auch der Vibrato-Modus, klingen insbesondere im Clean-Bereich hervorragend und lassen akustisch auf ein deutlich teureres Pedal schließen. Man bekommt hier faktisch zwei Effekte zum Preis von einem, was die Anschaffung zusätzlich rechtfertigt.

Praxistauglichkeit und Einsatzgebiete

Der JHS Series 3 Chorus ist kein Effektpedal für Spezialisten, die nach exotischen Klangfarben suchen. Es ist vielmehr ein solides Arbeitspferd, das seine Aufgabe zuverlässig erfüllt. Für cleane Arpeggios, die nach etwas mehr Räumlichkeit verlangen, ist es ebenso geeignet wie für Rhythmusgitarren, die im Mix etwas breiter erscheinen sollen. Die Einfachheit der Bedienung macht es gerade auf der Bühne wertvoll, wo man keine Zeit für komplizierte Einstellungen hat.

Auch im Proberaum oder Studio erweist sich das Pedal als vielseitiger Helfer. Die warme Grundcharakteristik sorgt dafür, dass der Effekt praktisch immer musikalisch klingt, selbst wenn man mit extremeren Einstellungen experimentiert. Wer allerdings nach hochspezialisierten Modulationseffekten sucht, wird mit dem Series 3 Chorus an seine Grenzen stoßen. Es ist ein Generalist, kein Spezialist.

Konkurrenzvergleich

Vergleicht man den JHS Series 3 Chorus mit der Konkurrenz in der gleichen Preisklasse, wird schnell klar, dass JHS hier ein überdurchschnittliches Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die Made-in-USA-Fertigung, die solide Verarbeitung und der überzeugende Sound heben das Pedal deutlich von asiatischen Billigprodukten ab, ohne dass man dafür Boutique-Preise zahlen muss. Natürlich gibt es auch teurere Chorus-Pedale mit mehr Features und möglicherweise noch ausgefeilteren Sounds – aber die Frage ist, ob man diese zusätzlichen Möglichkeiten tatsächlich benötigt.

Josh Scott hat mit der 3 Series ein Konzept verfolgt, das bereits bei anderen Produktlinien erfolgreich war: Man nehme bewährte, klassische Effekte, reduziere sie auf ihre Kernfunktionen und biete sie zu einem attraktiven Preis an. Keine unnötigen Spielereien, keine digitalen Menüs, keine Presets, nur das, was man wirklich braucht. Diese Philosophie mag nicht jeden ansprechen, aber sie hat ihre Berechtigung.

– True-Bypass

– Regler: Volume, Rate, Depth

– Vibe-Kippschalter

– Bypass-Fußschalter mit Status-LED

– Metallgehäuse

– 6,3 mm Mono-Klinken-Ein-/Ausgang

– Stromversorgung via 9 V, DC Netzteil, 2,1 x 5,5 mm Hohlstecker, Polarität (-) innen

– Batteriebetrieb nicht unterstützt

– Stromaufnahme: 70 mA

– Abmessungen (L x B x H): 112 x 60 x 31 mm

– Gewicht: circa 210 g

– Herstellung: Kansas City, Missouri, USA