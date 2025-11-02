Leo's "Vibrato" in Pedalform

Das JHS Pedals Series 3 Harmonic Trem ist ein kompaktes Tremolo-Pedal, das Leo Fenders historischen Harmonic-Tremolo-Effekt in bezahlbares Bodentreter-Format übersetzt. Mit zwei unterschiedlichen Tremolo-Modi richtet es sich gleichermaßen an Einsteiger wie an Profis, die nach vielseitigen Modulationseffekten suchen.

ANZEIGE

Kurz & knapp Was ist es? JHS Pedals Series 3 Harmonic Trem – ein kompaktes, preiswertes Tremolo-Pedal, das den klassischen Harmonic-Tremolo-Effekt neu interpretiert Klang: Liefert sowohl klassisches als auch harmonisches Tremolo mit authentischem Vintage-Charakter

Liefert sowohl klassisches als auch harmonisches Tremolo mit authentischem Vintage-Charakter Bedienung: Drei Regler und ein Kippschalter ermöglichen einfache, intuitive Steuerung

Drei Regler und ein Kippschalter ermöglichen einfache, intuitive Steuerung Verarbeitung: Robust gebaut, minimalistisch designt, aber ohne Batterieoption und mit kurzer Garantiezeit

Robust gebaut, minimalistisch designt, aber ohne Batterieoption und mit kurzer Garantiezeit Fazit: Klanglich überzeugend, vielseitig einsetzbar und ideal für Gitarristen mit begrenztem Budget

Vorgezogenes Fazit

Für 125,- Euro liefert JHS Pedals mit dem Series 3 Harmonic Trem ein Stück amerikanischer Fertigungskunst ab, das in diesem Preissegment seinesgleichen sucht. Wer einen durchdachten, funktionalen Tremolo-Effekt mit historischem Hintergrund benötigt, ohne dabei das Portemonnaie bis auf den letzten Cent zu plündern, findet hier ein überzeugendes Werkzeug. Das Pedal bietet sowohl klassisches Amplifier-Tremolo als auch den charakteristischen Harmonic-Tremolo-Effekt, der durch frequenzselektive Modulation jenen schwebenden, fast Uni-Vibe-artigen Klangcharakter erzeugt, den Leo Fender einst in seinen Bandmaster- und Vibrasonic-Verstärkern verbaute.

Für versierte Gitarristen, die bereits eine Sammlung an Boutique-Pedalen besitzen, mag die schlichte Optik zunächst abschreckend wirken. Auch die seitlich montierten Klinkenbuchsen und die vergleichsweise kurze Garantiezeit von lediglich sechs Monaten, im Gegensatz zu den üblichen vier Jahren bei anderen JHS-Produkten, geben Anlass zur Skepsis. Doch klanglich liefert das Harmonic Trem ab. Der harmonische Modus erzeugt bei voll aufgedrehtem Depth-Regler tatsächlich jene träumerische Pulsation, die an die Sechziger erinnert. Das Standard-Tremolo arbeitet sauber und direkt. Lediglich die Neigung zum Clipping bei hohen Signalpegeln kann je nach Einsatzzweck stören oder als kreativer Effekt genutzt werden.

Einsteiger, die ein erstes Tremolo-Pedal suchen, erhalten hier ein unkompliziertes, intuitiv bedienbares Gerät. Profis mit begrenztem Budget, die auf der Suche nach zusätzlichen Texturen sind, finden ebenfalls ein brauchbares Werkzeug, allerdings keines, das die handgefertigten Tremolo-Schaltungen aus der Boutique-Ecke ersetzen wird. Die Series 3 ist letztlich das, was sie sein will: ein ehrlicher, funktionaler Effekt zu einem fairen Preis.

Design und Verarbeitung: Funktion vor Form

Je mehr man sich mit dem Apple-artigen Layout des JHS Pedals Series 3 Harmonic Trem auseinandersetzt, desto angenehmer erscheint einem das durchgehende Design der Serie. Einfach gehalten, aber sehr funktionell. Einzig die Tatsache, dass die identische Optik der Pedale eine hohe Verwechslungsgefahr auf der Bühne darstellt, beschert mir nach wie vor Kopfzerbrechen. Hier wäre ein zusätzlicher Aufkleber in Form einer Zahl oder eines Piktogramms sehr hilfreich.

Die gesamte Series 3 von JHS Pedals folgt einem reduzierten Konzept: identische Pedale, alle in nahezu identischer, nüchterner Optik. Ihren Namen verdankt die 3 Series ihrem Bedienkonzept – jedes der Geräte ist mit drei Potentiometern ausgestattet, die je nach Pedal unterschiedliche Parameter regeln. Dazu gesellt sich neben dem Bypass-Fußschalter noch ein kleiner Minischalter, der ebenfalls bei jedem Gerät eine unterschiedliche Funktion übernimmt. Mit 111 × 60 × 31 mm kommen die Pedale der 3 Series in einem kompakten Gehäuse, dessen Inneres vollständig von zwei über Kopf montierten Platinen ausgefüllt wird. Platz für eine Batterie gibt es daher nicht, ein Detail, das durchaus Kopfschütteln hervorruft, wenn man bedenkt, dass ein spontaner Soundcheck ohne Netzteil unmöglich wird.

Die 2,2 mm Wandstärke der Behausung macht, genau wie der Fußschalter und die Potis, einen robusten Eindruck, und auch die mattweiße Pulverbeschichtung dürfte im harten Tour-Alltag einiges wegstecken. Wer allerdings Wert auf optische Raffinesse legt, wird hier enttäuscht. Das Design ist bewusst minimalistisch gehalten. Weiße Lackierung, schwarze Beschriftung, schwarze Regler, fertig. Kein Schnickschnack, keine Verzierungen, keine visuellen Gimmicks. Pragmatiker werden das schätzen, Ästheten werden u. U. die Nase rümpfen.

Die Status-LED sitzt unten rechts am Gehäuse und pulsiert im Takt des Tremolo-Effekts. Ein nützliches Feature, das allerdings bei hellem Bühnenlicht schnell untergeht. Die seitlich montierten 6,3-mm-Klinkenbuchsen für Ein- und Ausgang sind aus Platz- oder Kostengründen nachvollziehbar, erschweren jedoch die Integration in ein aufgeräumtes Pedalboard-Setup. Wer auf top-mounted Jacks schwört, wird hier enttäuscht sein.

ANZEIGE

Das JHS Pedals Series 3 Harmonic Trem verfügt über True-Bypass, was sicherstellt, dass das Signal unverändert bleibt, wenn das Pedal nicht aktiv ist. Die drei Regler Volume, Rate und Depth sind selbsterklärend. Der Type-Kippschalter wechselt zwischen zwei Modi: In oberer Position liefert das Pedal ein klassisches Amplifier-Tremolo, in unterer Stellung aktiviert man den namensgebenden harmonischen Tremolo-Effekt.

Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über ein optionales 9 V, DC Netzteil mit 2,1 × 5,5 mm Hohlstecker und negativer Innenpolarität. Die Stromaufnahme liegt bei 70 mA. Das Gewicht von rund 317 g ist unspektakulär und liegt im üblichen Rahmen für Pedale dieser Größe.

Gefertigt wird das Harmonic Trem in Kansas City, Missouri, ein Argument, das für viele amerikanische Gitarristen eine gewisse Bedeutung hat. Wie man es von JHS Pedals kennt, überzeugen hochwertige Teile, eine zuverlässige Qualitätskontrolle und die Liebe zum Detail. Allerdings muss man fairerweise anmerken, dass die Series 3 mit lediglich sechs Monaten Garantie ausgestattet ist, während andere JHS-Produkte mit vier Jahren Gewährleistung glänzen. Diese Diskrepanz wirft Fragen auf: Sind die Series-3-Pedale tatsächlich auf Langlebigkeit ausgelegt oder handelt es sich um Budget-Varianten, bei denen man mit vorzeitigem Verschleiß rechnen muss? Die Zeit wird es zeigen.

Historischer Hintergrund: Leo Fenders Vermächtnis

Um die Besonderheit des JHS Harmonic Trem zu verstehen, lohnt ein kurzer Blick in die Verstärkergeschichte. 1960 führte Leo Fender in seinen Bandmaster- und Vibrasonic-Verstärkern eine Schaltung ein, die er „Harmonic Tremolo“ nannte – eine Bezeichnung, die streng genommen irreführend war, da es sich um einen auf Volumen basierten Effekt handelte, nicht um eine Tonhöhenmodulation. Das Prinzip: Das Gitarrensignal wurde in hochfrequente und niederfrequente Komponenten aufgeteilt und der Ausgang schaltete abwechselnd zwischen beiden hin und her. Das Ergebnis war ein träumerischer, schwebender Effekt, der in seiner Wirkung an das Uni-Vibe erinnerte, jedoch auf völlig anderen technischen Grundlagen basierte.

JHS Pedals hat diese historische Schaltung aufgegriffen und in ein handliches Bodentreter-Format übertragen. Damit erspart man sich den mühsamen Transport eines Vintage-Verstärkers und kann den Effekt flexibel in die Signalkette integrieren. Der Kippschalter erlaubt dabei die Wahl zwischen dem harmonischen Tremolo-Modus und einem klassischen Amplifier-Tremolo, das sich eher an konventionellen Bias-Tremolo-Schaltungen orientiert.

Klangliche Praxis: Zwischen Nostalgie und Experiment

Der harmonische Tremolo-Modus entfaltet sein volles Potenzial, wenn man den Depth-Regler voll aufdreht und Rate sowie Volume nach Belieben justiert. Das Ergebnis ist ein pulsierendes, fast hypnotisches Klangbild, das tatsächlich an die psychedelischen Sounds der Sechziger erinnert. Die frequenzselektive Modulation erzeugt jene schwebende Qualität, die man von einem Uni-Vibe kennt, ohne jedoch dessen charakteristische Phasenverschiebung zu kopieren.

Der Standard-Tremolo-Modus hingegen ist geradliniger und direkter. Er liefert ein sauberes, gleichmäßiges Pulsieren, das sich vielseitig einsetzen lässt – von subtilen Akzenten bis hin zu dramatischen, schnellen Modulationen. Die Bandbreite ist durchaus respektabel und die Bedienung ist intuitiv genug, um auch Einsteigern schnelle Erfolgserlebnisse zu bescheren.

Allerdings zeigt sich bei intensiver Nutzung eine Schwäche: Das Pedal neigt bei hohen Signalpegeln zum Clipping. Drückt man das Signal zu stark, beginnt das Harmonic Trem zu übersteuern und erzeugt eine leichte Verzerrung, die je nach Kontext entweder als kreativer Effekt genutzt oder als störend empfunden werden kann. Wer einen kristallklaren, absolut transparenten Tremolo-Effekt sucht, sollte den Eingangspegel entsprechend anpassen oder einen Blick auf höherpreisige Alternativen werfen.

Vergleich und Einordnung

Das JHS Harmonic Trem positioniert sich im unteren Preissegment der Tremolo-Pedale und konkurriert mit Produkten wie dem Boss TR-2 oder dem Electro-Harmonix Pulsar. Im direkten Vergleich bietet das JHS-Pedal jedoch die Möglichkeit, zwischen klassischem und harmonischem Tremolo zu wechseln, was es vielseitiger als viele Konkurrenzprodukte macht.

Allerdings muss man fairerweise anmerken, dass Boutique-Hersteller wie Chase Bliss Audio oder Strymon deutlich ausgefeiltere Tremolo-Pedale anbieten – zu einem entsprechend höheren Preis. Wer bereit ist, das Drei- bis Vierfache zu investieren, erhält Features wie Stereo-Output, Tap-Tempo, erweiterte Schwingungsformen und MIDI-Steuerung. Das JHS Harmonic Trem richtet sich hingegen an Musiker, die einen soliden, funktionalen Effekt suchen, ohne dafür zu tief in die Tasche greifen zu müssen.

Praxis-Tipp: Einsatzmöglichkeiten

Das JHS Pedals Series 3 Harmonic Trem entfaltet sein volles Potenzial in unterschiedlichen musikalischen Kontexten. Im Blues- und Rock-Bereich sorgt das klassische Tremolo für pulsierenden Rhythmus und dynamische Akzente. Wer auf der Suche nach psychedelischen Klangfarben ist, wird im harmonischen Modus fündig: Langsame Rate-Einstellungen erzeugen schwebende, träumerische Texturen, die sich hervorragend für Ambient- und Shoegaze-Sounds eignen. Schnellere Einstellungen hingegen liefern nervöse, perkussive Effekte, die im Surf-Rock und Post-Punk funktionieren.

Ein interessanter Ansatz ist die Nutzung des Volume-Reglers als leichter Booster. Wer das Pedal permanent aktiviert lässt und die Modulation subtil einstellt, kann das Harmonic Trem als Klangfärber nutzen, der dem Signal eine leichte Bewegung verleiht, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Allerdings sollte man bei dieser Anwendung die Clipping-Neigung im Hinterkopf behalten und den Eingangspegel entsprechend dosieren.