Shimmer bis zum Abwinken!

Das JHS Pedals Series 3 Octave Reverb kombiniert klassischen Shimmer-Reverb mit Oktav-Pitch-Shifting und verspricht professionelle Klangqualität zum erschwinglichen Preis. Mit nur drei Reglern und einem Kippschalter richtet sich das Pedal sowohl an Einsteiger als auch an routinierte Gitarristen, die nach atmosphärischen Raumklängen mit synthetischen Obertönen suchen.

Kurz & knapp Was ist es? JHS Pedals Series 3 Octave Reverb – ein kompaktes Hallpedal mit Shimmer- und Oktav-Effekt für atmosphärische Gitarrensounds. Klangcharakter: Reverb mit wahlweise heller Shimmer-Oktave oder dunklem, tiefem Octave-Down-Sound – vielseitig und charakterstark.

Reverb mit wahlweise heller Shimmer-Oktave oder dunklem, tiefem Octave-Down-Sound – vielseitig und charakterstark. Bedienung: drei Regler (Verb, Octave, Decay) plus Up/Down-Schalter – einfache Steuerung ohne Menüs oder Presets.

drei Regler (Verb, Octave, Decay) plus Up/Down-Schalter – einfache Steuerung ohne Menüs oder Presets. Verarbeitung: Robustes Metallgehäuse, True Bypass und hochwertige US-Fertigung mit langlebiger Hardware.

Robustes Metallgehäuse, True Bypass und hochwertige US-Fertigung mit langlebiger Hardware. Einsatzbereich: Ideal für Ambient, Post-Rock und experimentelle Klangflächen – weniger für klassischen Rock gedacht.

Das vorgezogene Fazit

JHS hat mit dem Octave Reverb aus der 3 Series erneut bewiesen, dass hochwertige Boutique-Qualität nicht zwangsläufig ein Vermögen kosten muss. Das Pedal liefert sowohl als reines Reverb ohne aktivierte Oktav-Funktion überzeugende Ergebnisse als auch spektakuläre Shimmer-Effekte, die an die atmosphärischen Produktionen von Brian Eno und Daniel Lanois erinnern. Besonders der Octave-Down-Modus entwickelt einen eigenwilligen, düsteren Charakter, der sich deutlich von den üblichen Shimmer-Klischees abhebt.

Für wen eignet sich das Pedal? Primär für Gitarristen, die auf der Suche nach einem vielseitigen Reverb sind, das mehr als nur Standardhall bietet. Ambitionierte Einsteiger bekommen hier ein unkompliziertes Werkzeug mit breitem Klangspektrum, während Profis die solide Verarbeitung und den authentischen Shimmer-Sound zu schätzen wissen werden. Wer jedoch auf der Bühne bei schwierigen Lichtverhältnissen arbeitet, sollte sich auf die subtile Beschriftung einstellen. Dazu später mehr.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist beachtlich. Man erhält faktisch zwei Pedale in einem: ein hervorragend klingendes Standard-Reverb plus einen experimentierfreudigen Octaver. Die Verarbeitung lässt keinerlei Zweifel an der gewohnt hohen Fertigungsqualität von JHS aufkommen. Wer einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der Pitch-Shift-Reverbs sucht oder sein bestehendes Reverb-Arsenal um atmosphärische Klangfarben erweitern möchte, findet hier eine durchdachte Lösung ohne unnötigen Schnickschnack.

Die 3 Series – Konzept und Philosophie

Der US-amerikanische Pedalhersteller JHS aus Kansas City hat mit der 3 Series eine bemerkenswerte Produktlinie etabliert, die sich bewusst gegen den aktuellen Trend der Feature-Überfrachtung stellt. Die Vorgabe war klar definiert. Sieben der meistgenutzten Gitarreneffekte sollten in reduzierter Form erscheinen. Preiswerter als die regulären JHS-Pedale, aber ohne Kompromisse bei der Klangqualität. Das Bedienkonzept beschränkt sich konsequent auf drei Potentiometer, einen Kippschalter und einen Fußtaster. Diese Reduktion auf das Wesentliche mag puristisch erscheinen, entpuppt sich in der Praxis jedoch als ausgesprochen praktikabel. Die Philosophie dahinter ist eindeutig: maximale Klangausbeute bei minimierten Fertigungskosten, ohne dabei in billige Massenware abzudriften.

Die Historie des Shimmer-Effekts

Um die Bedeutung des JHS Pedals Series 3 Octave Reverb einzuordnen, lohnt ein Blick in die Entstehungsgeschichte dieses speziellen Effekttyps. Der Shimmer- oder Pitch-Shift-Reverb wird untrennbar mit den Produzenten Brian Eno und Daniel Lanois assoziiert, die diesen synthetisch anmutenden Gitarreneffekt Anfang der 1980er-Jahre popularisierten. Die ursprüngliche Konfiguration bestand aus einer komplexen Verkettung von Reverb, Delay und Octaver – eine aufwendige Studiotechnik, die damals ausschließlich mit Rack-Geräten realisierbar war.

Die Reinform dieses Sounds ist im Song „4th of July“ von U2 dokumentiert, aufgenommen für das bahnbrechende Album „The Unforgettable Fire“ aus dem Jahr 1984. Seither hat sich „Shimmer“ zu einem Gattungsbegriff für Delays oder Reverbs entwickelt, bei denen das Effektsignal um eine oder mehrere Oktaven nach oben transponiert wird. Was damals ein komplexes Studio-Setup erforderte, lässt sich heute mit einem kompakten Pedal realisieren. Technischer Fortschritt, der nicht nur nostalgisch stimmt, sondern auch zeigt, wie sehr sich die Zugänglichkeit professioneller Klanggestaltung demokratisiert hat.

Konstruktion und Verarbeitung

Das JHS Pedals Series 3 Octave Reverb präsentiert sich in einem stabilen weißen Metallgehäuse mit den Abmessungen 112 x 60 x 31 mm und einem Gewicht von 317 g, kompakte Maße, die auf jedem Pedalboard problemlos unterzubringen sind. Das Design folgt dem durchgängigen Konzept der 3 Series, schlichte Zweifarbigkeit mit einheitlichem Bedienungslayout. Drei Potentiometer im vorderen Drittel der Oberseite regeln den Effektanteil (Verb), den Anteil der Oktave (Octave) und die Ausklingzeit (Decay).

Die Potentiometer vermitteln einen sehr soliden Eindruck. Der obligatorische Zweifach-Wahlschalter unter dem rechten Poti bestimmt, ob die Hallfahne um eine hohe (Up) oder tiefe (Down) Oktave ergänzt wird. Der True-Bypass-Fußschalter sitzt nebst roter Status-LED auf dem vorderen Drittel der Oberseite und arbeitet mit sattem Druckpunkt. Keine billige Plastik-Angelegenheit, sondern ein Schalter, der auch intensivere Bühneneinsätze unbeschadet überstehen sollte.

Die Ein- und Ausgangsbuchsen befinden sich seitlich am Gehäuse, während der Anschluss für ein Standard-9-V-Netzteil an der Stirnseite positioniert ist. Die Stromaufnahme beträgt 70 mA, ein Batteriebetrieb ist leider nicht vorgesehen. Die Verarbeitung lässt keinerlei Zweifel an der gewohnten Fertigungsqualität bei JHS aufkommen. Alle Komponenten sitzen fest, nichts wackelt oder klappert, die Lackierung ist gleichmäßig aufgetragen.

Das optische Dilemma

Die Verwendung eines durchgängigen optischen Konzeptes hat jedoch trotz des insgesamt sehr edel anmutenden Designs auch ihre Nachteile. Aufgrund der subtilen Beschriftungen auf den Pedalen ist es im schummerigen Bühnenlicht unmöglich, die unterschiedlichen Effekte zu unterscheiden. Das kann in der Hektik einer intensiven Bühnenpräsenz durchaus zu der einen oder anderen Fehlbedienung führen. Vielleicht legt JHS in Zukunft ja noch einen Satz großflächiger Aufkleber in Form von Zahlen oder Ähnlichem bei, um die Pedale individuell anzupassen. Zur Not muss einmal mehr das klassische Gaffa, am besten in Weiß, und der dicke Edding aushelfen.

Dieser Kritikpunkt mag kleinkariert erscheinen, ist aber für praktizierende Bühnengitarristen durchaus relevant. Wer mehrere 3-Series-Pedale einsetzt, wird schnell feststellen, dass die minimalistische Ästhetik im Studio hervorragend aussieht, im Probe- oder Konzertraum jedoch zu Verwechslungen führen kann. Eine farbige Codierung oder kontrastreichere Beschriftung wären hier wünschenswert gewesen. Ein Zugeständnis an die Funktionalität, das der puristischen Optik keineswegs schaden würde.

Bedienung und Handhabbarkeit

Das Bedienkonzept besticht durch seine Schnörkellosigkeit. Der Verb-Regler bestimmt den Hallanteil: Links bedeutet weniger, rechts mehr Reverb. Der Octave-Regler mischt die Oktave stufenlos in das Hallsignal, wobei die linke Position einen subtilen, die rechte einen extremen Effekt erzeugt. Das Decay-Poti bestimmt die Länge der Hallfahne – kurz links, lang rechts. Schließlich wählt der Up/Down-Schalter zwischen einer Oktave nach oben oder nach unten.

Diese intuitive Handhabung ermöglicht ein spontanes Sounddesign, ohne dass man sich durch verschachtelte Menüs oder kryptische Tastenkombinationen kämpfen muss. Allerdings offenbart sich hier auch die Kehrseite der Reduktion. Wer komplexere Parameter wie Predelay, Modulation oder differenzierte EQ-Einstellungen vermisst, sucht vergeblich. JHS hat sich bewusst für ein „Weniger ist mehr“-Konzept entschieden, das polarisieren wird. Puristen werden die Übersichtlichkeit schätzen, Tüftler könnten sich eingeschränkt fühlen.

Klangcharakter und Praxis

In der 12-Uhr-Stellung zeichnet das JHS Pedals Series 3 Octave Reverb eine angenehm dosierte, höhenbetonte Hallfahne mit einem äußerst natürlichen Ausklang. Selbst wenn in dieser Position die Oktav-Funktion nur unterschwellig ins Gewicht fällt, fällt es bereits jetzt auf, dass es sich hier um ein hervorragend klingendes Reverb-Pedal handelt. Der Grundsound ist transparent und fügt sich organisch in das Gesamtklangbild ein, ohne das Ursprungssignal zu verwässern oder zu maskieren.

Dreht man den Octave-Regler schrittweise auf, entfaltet sich im Up-Modus der klassische Shimmer-Charakter: Die hochgepitchten Obertöne verleihen dem Reverb eine ätherische, fast synthetische Qualität. Dieser Effekt funktioniert besonders überzeugend bei gehaltenen Akkorden und langsamen Melodielinien. Schnelle Passagen oder komplexe Voicings können hingegen schnell matschig klingen. Eine physikalische Limitation, die allen Pitch-Shift-Reverbs innewohnt und nicht JHS anzulasten ist.

Interessanter noch gestaltet sich der Octave-Down-Modus: Hier entwickelt das Pedal einen eigenwilligen, düsteren Charakter, der sich deutlich von den gewohnten Shimmer-Klischees abhebt. Die tiefergelegten Oktaven erzeugen eine bedrohliche, fast unheimliche Atmosphäre, die sich hervorragend für experimentelle Passagen oder atmosphärische Intros eignet. Dieser Modus dürfte für viele Anwender die eigentliche Entdeckung sein, da er klanglich abseits der ausgetretenen Pfade liegt.

Einsatzgebiete und Stilistik

Das JHS Pedals Series 3 Octave Reverb positioniert sich klar im Bereich der atmosphärischen Klanggestaltung. Wer dezente Raumvergrößerung für Standard-Rockgitarre sucht, wird mit einem einfachen Hall-Pedal besser bedient sein. Das Octave Reverb glänzt dort, wo es um epische Soundscapes, Post-Rock-Texturen oder experimentelle Ambient-Sounds geht. Die Octave-Up-Funktion eignet sich hervorragend für balladeske Passagen, gehaltene Noten und atmosphärische Intros, während der Octave-Down-Modus neue Dimensionen für düstere, bedrohliche Klangbilder eröffnet.

Stilistisch bewegt sich das Pedal irgendwo zwischen U2, Radiohead und modernem Post-Rock – Gitarristen wie The Edge, Jonny Greenwood oder die Protagonisten von Explosions in the Sky werden die gebotenen Möglichkeiten zu schätzen wissen. Auch für Alternative- und Indie-Rock bietet das Pedal interessante Optionen, sofern man bereit ist, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Für klassischen Blues, traditionellen Country oder straighten Rock’n’Roll ist das Octave Reverb hingegen deutlich überdimensioniert.

Vergleich zur Konkurrenz

Im direkten Vergleich zu ähnlich positionierten Produkten wie dem Electro-Harmonix Holy Grail Neo oder dem TC Electronic Hall of Fame 2 positioniert sich das JHS Pedals Series 3 Octave Reverb als spezialisierter Player. Während die Konkurrenz häufig mehrere Reverb-Typen (Spring, Plate, Room) anbietet, konzentriert sich JHS konsequent auf den Shimmer-Effekt. Das ist einerseits eine Einschränkung, andererseits aber auch eine klare Positionierung: Wer ein Allround-Reverb sucht, greift zu anderen Modellen. Wer gezielt Pitch-Shift-Reverb will, bekommt hier ein fokussiertes Werkzeug.

Preislich bewegt sich das Octave Reverb im unteren Mittelfeld – günstiger als Boutique-Lösungen von Strymon oder Empress, aber teurer als Einsteigermodelle asiatischer Massenhersteller. Diese Positionierung spiegelt die Qualität wider: Man erhält solide Verarbeitung, authentischen Sound und durchdachtes Design, ohne für den Namen oder exotische Features zu bezahlen.