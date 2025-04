Das JHS Pedals THE VIOLET bietet klanglich deutlich mehr Optionen als die meisten Verzerrerpedale, da die parametrische Mittenregelung weitaus effektivere Eingriffe in den Sound des Mittenspektrums ermöglicht. Eigentlich sollte dieses Feature jeder Verzerrer besitzen. Auch das Design und die Verarbeitung stimmen. Für ein solches Boutique-Pedal muss man leider etwas tiefer in die Tasche greifen, aber der Preis ist aufgrund der großen klanglichen Palette noch zu rechtfertigen.